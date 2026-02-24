Есть шансы увидеть иранские удары китайскими ракетами YJ-12 по эсминцам США

9 726 84
Есть шансы увидеть иранские удары китайскими ракетами YJ-12 по эсминцам США

В Белом доме сегодня открыто выразили недовольство тем, что пока не получается сколотить масштабную коалицию для войны против Ирана. У Трампа заявляют, что «приходится ожидать ответов от послов в ряде стран, чтобы понять настроения». Ранее, напомним, целый ряд стран Ближнего Востока (и не только) запретил США использовать свои территорию, акваторию и воздушное пространство для атак на Иран. Среди них – Катар, Бахрейн, ОАЭ и ряд других. Также были высказаны слова непринятия начала самой операции.

Тем временем западные СМИ публикуют информацию о том, что Иран вот-вот подпишет с Китаем важное соглашение о приобретении партии ПКР CM-302. Это противокорабельные крылатые ракеты, которые в самом Китае обозначаются как YJ-12. В качестве их носителей могут выступать как средства боевой авиации, так и корабли. Также есть, как сообщает ряд источников, и наземные платформы для запуска.



Ранее появлялась информация о том, что такие ракеты могут интегрироваться и с самолётами российского производства, включая Су-30МКК и Су-35.

Официально озвучиваемая дальность – до 300 км. Высотный коридор полёта – 20-50 м. Масса боевой части – 250 кг. Максимальная скорость – 3 Маха. Как ранее писала китайская пресса, попадание одной ракеты YJ-12 способно привести к потоплению корабля водоизмещением до 5 тысяч тонн. То есть, американские эсминцы – вполне себе цель для таких ракет. Соответственно, есть все шансы увидеть такие удары в случае начала атак США на Иран.

Если Иран получит такие китайские ПКР в ближайшее время, то у США вполне могут возникнуть значительные проблемы при проведении своей очередной военной операции. Особый вопрос: позволят ли США, нагнавшие военных кораблей в близкие к Ирану акватории, осуществить поставку таких ракет. Однако есть вариант - по воздушному коридору.
84 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 18:08
    Есть шансы увидеть иранские удары китайскими ракетами YJ-12 по эсминцам США ❞ —

    — Очень было бы любопытно посмотреть ...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 19:34
      Владимир Владимирович, Вы озвучили и мои мысли. Слово в слово.)
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:10
    Скорее инопланетяне поставят ПКР в Иран ,но только не КНР.Кстати Мерц эже в Пекине и как его встретили ?
    1. pin_code Звание
      pin_code
      +1
      Сегодня, 19:14
      А кто такая мерц и что она может сделать Китаю?
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 19:36
      Тралфлот, приветствую! Наверное, шторм трап выбросили с борта самолета?.. Посмотреть бы, как он по нему, как каракатица, слезать будет..)
  3. 501Legion Звание
    501Legion
    +15
    Сегодня, 18:16
    воружать иран надо было китайцам в обмен на нефть очень усердно. Китай теряет союзников один за другим, и при этом вообще ничего не предпринимает. хотят тут и слепой видит, что мутят амеры, отрубают китайцев от ресурсной базы и пытаются влиять на стоимость энергии во всём мире.
    У РФ в этом плане всё просто, на данный момент только один прямой союзник КНДР
    1. isv000 Звание
      isv000
      +5
      Сегодня, 19:07
      Цитата: 501Legion
      Китай теряет союзников один за другим, и при этом вообще ничего не предпринимает.

      Китай много чего перенял у России, в том числе и плохого...
      1. pin_code Звание
        pin_code
        -2
        Сегодня, 19:25
        Китай плохое не перенимает, он просто ещё не готов дать по зубам кое кому. А тот, кто ему говорил, что поможет, ни чего для этого не сделал. Не построил 20 фрегатов , не модернизировал 3 ТРКр. Не смог модернизировать Тавкр Кузнецов. Вот нафиг Китаю такие союзники? А ведь все можно было сделать...
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +2
          Сегодня, 19:41
          Помимо Кузнецова, не забудьте что у руля Китая стоит Коммунистическая партия. И на сьездах КПК звучит "Интернационал". Кроме того, в Китае И.В.Сталин- икона и божество. А мы умудрились предать свою историю и партию-дважды- обгадили Сталина а в 1991 году- отказались от компартии. (Конечно, найдутся другие мнения) Но государство которое дважды предавало ствой политический строй и своих лидеров-не может быть надежным союзником. Спасибо, что хоть технику нам поставляют...
          1. pin_code Звание
            pin_code
            +2
            Сегодня, 19:47
            Скажу так... Всем пообещали счастливое капиталистическое будущее и кинули всю страну. И это есть факт. И кпрф и - это не Коммунистическая партия, это партия предателей.
            1. mitrich Звание
              mitrich
              +2
              Сегодня, 20:01
              Это партия, во главе которой стоит миллионер. Да и помимо него, богатых там хватает.
              ПыСы: это позор какой-то, коммунист- олигарх.
            2. Ате_ист Звание
              Ате_ист
              0
              Сегодня, 20:55
              И кпрф и - это не Коммунистическая партия, это партия предателей

              Уважаемый, с этого места можно поподробнее. А что, за последние 30 лет КПРФ была разве у власти? У власти как раз все это время находится вами любимая партия (ЕР в различных ипостасях: Наш дом Россия и т.д), выражающая интересы крупной буржуазии. Вы еще Ленина со Сталиным вспомните, может это они виноваты в нынешних достижениях руководящей и направляющей? laughing
      2. Tagan Звание
        Tagan
        +2
        Сегодня, 19:38
        Китай много чего перенял у России, в том числе и плохого...

        Ну да, у кого же ещё плохого можно перенять, как ни у России. Китайцы ж по своей природе святые.
    2. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 19:16
      У РФ было много союзников, их всех кинули. Вам их перечислить? Или сами это сделаете?
      1. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        -4
        Сегодня, 19:33
        Цитата: pin_code
        У РФ было много союзников, их всех кинули. Вам их перечислить? Или сами это сделаете?

        Давай, валяй.....
        1. pin_code Звание
          pin_code
          -2
          Сегодня, 19:36
          Давай, валяй.....
          Ответить
          Цитата
          Сам валяй. Я это и так знаю.
          1. Аскольд65 Звание
            Аскольд65
            -3
            Сегодня, 19:37
            Цитата: pin_code
            Сам валяй. Я это и так знаю.

            Я не в курсе. Ты же взялся их перечислять. Просвети.
            1. pin_code Звание
              pin_code
              0
              Сегодня, 19:39
              Смотрим 2 последних фактора Венесуэла и Куба. Ещё ст вопросы? Можно дополнить.
              1. Аскольд65 Звание
                Аскольд65
                -2
                Сегодня, 19:44
                Цитата: pin_code
                Смотрим 2 последних фактора Венесуэла и Куба. Ещё ст вопросы?

                А они входят в ОДКБ? belay Они запрашивали помощь, что бы нам туда лезть, да ещё во время СВО? Какую они нам помощь, как " союзники" оказали против бандеровцев?
                Давай остальной список.
                1. pin_code Звание
                  pin_code
                  0
                  Сегодня, 19:48
                  А чем вам одкб помогло???
                  1. Аскольд65 Звание
                    Аскольд65
                    -1
                    Сегодня, 19:53
                    Цитата: pin_code
                    А чем вам одкб помогло???

                    Ты давай выкладывай список "преданных" друзей. И из ОДКБ, видимо, тоже. Это Россия отвечает за ОДКБ, а эти, типа " союзники", России ничего не должны.
                    1. pin_code Звание
                      pin_code
                      -1
                      Сегодня, 20:01
                      Ты давай выкладывай что тебе одкб хорошего сделало? Мигрантов нам по полной нафигачило? Согласен! И тебя это полностью устраивает, я понимаю? То-то ты за них впрягаешся?
                      1. Аскольд65 Звание
                        Аскольд65
                        +2
                        Сегодня, 20:04
                        Цитата: pin_code
                        Ты давай выкладывай что тебе одкб хорошего сделало. То-то ты за них впрягаешся??

                        Мне -- ничего. Это не я, а наши правители за них переживают. А потом, когда их пошлют лесом, такие, как ты орут -- мы предали " союзников".
                        Что там с остальным списком то?
                      2. pin_code Звание
                        pin_code
                        -1
                        Сегодня, 20:12
                        Плюс тебе за первые предложения. А на последние. А что ты меня равняешь с башня и кремля? Кидают то они, вопросы задаёшь мне... Президенту задавай)))
                      3. Аскольд65 Звание
                        Аскольд65
                        +2
                        Сегодня, 20:19
                        Цитата: pin_code
                        Кидают то они, вопросы задаёшь мне... Президенту задавай)))

                        Кого кинули то? Вон, Казахстан (из ОДКБ) вытянули из дерьма начинающейся гражданской войны, Лукашенко подставили плечо во время беспорядков в 2020. Пришли на помощь Ю. Осетии и Абхазии, да и другим.
                      4. pin_code Звание
                        pin_code
                        0
                        Сегодня, 20:21
                        Так что мы имеем от одкб или оно имеет РФ?
                      5. Аскольд65 Звание
                        Аскольд65
                        +1
                        Сегодня, 20:24
                        Цитата: pin_code
                        Так что мы имеем от одкб или оно имеет РФ?

                        Мы -- ничего. А они -- возможность прикрыть свои разновекторные задницы за наш счёт.
                      6. pin_code Звание
                        pin_code
                        -1
                        Сегодня, 20:27
                        Так скажи мне, почему Армения вдруг стала неуправляемой? И Азербайджан??? Почему в учебники в бывших средне азиатских республика пишут, что русские из них сделали колонию. А теперь они готовы признать главенство британского права???
                      7. Аскольд65 Звание
                        Аскольд65
                        +1
                        Сегодня, 20:43
                        А чего ты задаешь мне эти вопросы, так и не ответив на мой, кого мы предали и кинули? Уж не этих ли, перечисленных тобой?
                      8. Tagan Звание
                        Tagan
                        0
                        Сегодня, 21:49
                        Мигрантов нам по полной нафигачило? Согласен! И тебя это полностью устраивает, я понимаю?

                        Чёт вы сам себе противоречите. Мы ж всех вроде как кинули, по-вашему. В союзниках запутались. Бывает.
                2. pin_code Звание
                  pin_code
                  -1
                  Сегодня, 19:51
                  И вообще где одкб и где Венесуэла и Куба? Это совершенно разные уровни дипломатия и стратегии.
                  1. Аскольд65 Звание
                    Аскольд65
                    0
                    Сегодня, 19:57
                    Цитата: pin_code
                    И вообще где одкб и где Венесуэла и Куба? Это совершенно разные уровни дипломатия и стратегии.

                    Вот именно. Пока нет юридически обязывающих документов, то нет и причин оказывать явную помощь. Их никто не обязывался защищать до последнего российского солдата. Тем боле, что сами венесуэльские солдаты не пожелали лезть на рожон......
                    1. pin_code Звание
                      pin_code
                      0
                      Сегодня, 20:03
                      Это только говорит об уровне нашей разведки и котрразведки в этой стране.
                      1. Аскольд65 Звание
                        Аскольд65
                        +2
                        Сегодня, 20:07
                        Цитата: pin_code
                        Это только говорит об уровне нашей разведки и котрразведки в этой стране.

                        Это говорит, в первую очередь о нашей не способности, в силу известных причин, оперировать по всему земному шару. А поэтому и нет смысла "выпрыгивать из штанов". Тем более, что нет никаких обязательств. Поэтому никто и не просил....
                      2. pin_code Звание
                        pin_code
                        0
                        Сегодня, 20:16
                        Но неспособность то осталась... Это как до 37 года... Посылают де>и~о%, и хотят получить вменяемых сведения. Таких "разведчиков" нужно стерилизовать..
                3. Ате_ист Звание
                  Ате_ист
                  -4
                  Сегодня, 21:08
                  Какую они нам помощь, как " союзники" оказали против бандеровцев?

                  Президенты Венесуэлы и Кубы были приглашены в Москву на празднование 80-летнего юбилея Победы. Оба приехали, Путин им жал руку и обещал, что РФ с ними плечом к плечу будет противостоять проискам империалистов. Мадуро, кстати, открыл у себя в Каракасе мемориал в честь Победы СССР в ВОВ. Пропаганда трещала, что РФ не одна, никакой изоляции нет - вон сколько лидеров стран приехало в Москву. Только вот как дошло до реальной помощи Венесуэле и Кубе руководство РФ позорно слилось и сделало вид, что ее проблемы этих стран не касаются.
                  А потом разные чудаки задают вопрос: почему же у нынешней РФ нет союзников? what
                  1. Paranoid62 Звание
                    Paranoid62
                    +2
                    Сегодня, 21:19
                    Цитата: Ате_ист
                    А потом разные чудаки задают вопрос: почему же у нынешней РФ нет союзников?

                    Говоря о чудаках, не вот этого ли вот имеете вы в виду:

                    https://topwar.ru/user/Тури_ст/

                    Забавно, вы с ним очень похожи, к чему бы оно? what
                  2. Аскольд65 Звание
                    Аскольд65
                    0
                    Сегодня, 21:46
                    Оба приехали, Путин им жал руку и обещал, что РФ с ними плечом к плечу будет противостоять проискам империалистов.

                    А как ОНИ с РФ противостоят на Украине с происками империалистов? С Колумбии к империалистам, вон, помощнички приехали, а к нам кто от Латинской Америки?
                    Цитата: Ате_ист
                    Мадуро, кстати, открыл у себя в Каракасе мемориал в честь Победы СССР в ВОВ.

                    Ну, это меняет дело..... Вот вас, Федор, нужно послать защищать мемориал Победы в Венесуэле. А больше некому. request Само венесуэльское войско разбежалось при первых же звуках стрельбы. Что то не пожелали лечь костьми за своего Мадуро.
                    Цитата: Ате_ист
                    Только вот как дошло до реальной помощи Венесуэле и Кубе руководство РФ позорно слилось и сделало вид, что ее проблемы этих стран не касаются.

                    А что, надо было прислать мощную авианосную группу с Балтийского моря на защиту острова Свободы? А она у нас есть? what Или забрать с Украинского фронта авиационные ракетоносцы и взять ими под контроль акваторию Атлантики?
                    Вы хоть понимаете разницу между возможностями и желаниями?
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 19:44
        Могу начать перечисление государств которых мы, предали : ГДР, КНДР, Куба, Никарагуа... Первое что пришло в голову..
        1. Аскольд65 Звание
          Аскольд65
          +1
          Сегодня, 19:49
          Цитата: Андрей Николаевич
          Могу начать перечисление государств которых мы, предали : ГДР, КНДР, Куба, Никарагуа...

          В ГДР народ сам ломанулся ломать Берлинскую стену на пути с "свободе", ещё задолго до украинского майдана.
          1. pin_code Звание
            pin_code
            0
            Сегодня, 19:57
            А потом об этом пожалел.. Причём вполне глубоко, но обратного пути уже не было. Спасибо горбатому-насрать на его могилу всей Москве.
            1. Аскольд65 Звание
              Аскольд65
              0
              Сегодня, 20:01
              Цитата: pin_code
              А потом об этом пожалел.. Причём вполне глубоко, но обратного пути уже не было.

              То есть виноваты русские --- не удержали братский немецкий народ от недальновидного поступка? laughing Или их горбатый вёл вслед за собой? Они сами, давно причём, спали и видели себя на благословенном Западе.
              1. pin_code Звание
                pin_code
                -2
                Сегодня, 20:05
                Не несите чушь. ГДР и сейчас бы жил хорошо и был бы союзников.
                1. Аскольд65 Звание
                  Аскольд65
                  0
                  Сегодня, 20:11
                  Цитата: pin_code
                  Не несите чушь. ГДР и сейчас бы жил хорошо и был бы союзников.

                  Это не чушь, а реалии бытия. Немецкий народ сам сделал свой выбор. А у нас у самих в то время начинались большие проблемы на территории постСоветов. Нам было не до них и им не нужны были наши советы.
                  1. pin_code Звание
                    pin_code
                    0
                    Сегодня, 20:19
                    Он не делал свой выбор, просто редиска, новохудоноср- горбачев слил ГДР.
                    1. Аскольд65 Звание
                      Аскольд65
                      +1
                      Сегодня, 20:22
                      Немцы не хотели к своим разлученным братьям в ФРГ, а Горбачёв их туда силой затолкал? laughing Они ломанулись на Запад роняя тапки. На это раз их уже никто не держал.....
                      1. pin_code Звание
                        pin_code
                        0
                        Сегодня, 20:35
                        Ох.. Ещё скажи в РСФСР все хотели того, что есть! Всех тупо об...е.манули. Как немцев из ГДР, так и всё СССР. Буду в Москве, посту память 2х "товарищей" точно - горбачева и его дружка яковлева. Только дерьма они достойны.
                      2. Аскольд65 Звание
                        Аскольд65
                        0
                        Сегодня, 20:47
                        Цитата: pin_code
                        Ещё скажи в РСФСР все хотели того, что есть! Всех тупо об...е.манули. Как немцев из ГДР, так и всё СССР.

                        Каждый заслужил того, чего хотел. И не надо валить с больной головы на здоровую и искать виноватых на стороне.
      3. Tagan Звание
        Tagan
        +2
        Сегодня, 20:03
        У РФ было много союзников, их всех кинули. Вам их перечислить? Или сами это сделаете?

        Много союзников? Вы их на самом деле всех знаете? Большинство из них нужно было хорошо кормить, чтобы они в таком статусе оставались. А теперь задайте самому себе вопрос, хоть кто-нибудь помог России, например в 90-е годы, когда было трудно ей? Ну так, чтобы не рассказывать дальше сказки про преданных союзников, готовых с нами и в огонь и в воду. Китайцы - ну это ещё те союзники. Будут улыбаться и дружески шарить по карманам.
        1. pin_code Звание
          pin_code
          -3
          Сегодня, 20:08
          А в 90е никто не знал что будет с Россией, нафиг ей помогать? И кому помогать то?? Перевертышам?
          1. Tagan Звание
            Tagan
            +2
            Сегодня, 20:27
            А в 90е никто не знал что будет с Россией, нафиг ей помогать? И кому помогать то?? Перевертышам?

            Ах, вона чё?! Сама-сама))
            Так я тогда не понял, только мы всем чего-то должны, а нам при этом никто и ничего? Чего вдруг?
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 18:16
    выразили недовольство тем, что пока не получается сколотить масштабную коалицию для войны против Ирана
    А зачем коалиция, если Израиль в одиночку все вопросы обещал порешать. Сидели бы американцы дома и спокойно попивали кока-колу. Надеюсь у персов уже есть взрослые ПКР.
    1. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      +1
      Сегодня, 19:35
      Цитата: Младший рядовой
      Надеюсь у персов уже есть взрослые ПКР.

      300 км по дальности не достаточно против авианосной группы. Нужно не меньше 800 км.
    2. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 19:42
      Израиль без сша, просто грелка для Тузика.
  5. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +5
    Сегодня, 18:19
    Если Иран получит такие китайские ПКР в ближайшее время, то у США вполне могут возникнуть значительные проблемы при проведении своей очередной военной операции.

    Не успеют, раньше надо было думать. И к тому же нужен массированный удар, чтобы перегрузить ПВО эсминца/эсминцев.
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +1
      Сегодня, 18:37
      Массированный удар у них есть чем перезагрузить ПВО амеров - это шахеды и наш опыт по перегрузке но да

      Тем временем западные СМИ публикуют информацию о том, что Иран вот-вот подпишет с Китаем важное соглашение


      Тут вы правы - пока гром не грянет мужик .... не вот-вот нужно а задолго за вот-вот ведь не дураки и прекрасно все знали
    2. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      +1
      Сегодня, 19:52
      Цитата: Andy_nsk
      Не успеют, раньше надо было думать

      Если только обсуждают возможность - то не успеют. Но есть вероятность , что Китай отзеркалил манеру спонсоров бандеровцев , когда о предполагающейся поставке нового оружия объявляют в тот момент , когда оружие уже поставлено и готово к применению. Хоть бы - хоть бы , тьфу-тьфу-тьфу....
      1. Большой_Ракета_делает_Бабах Звание
        Большой_Ракета_делает_Бабах
        0
        Сегодня, 22:42
        Ну вообще Китай тому же Пакистану успел поставить PL-15 за 2 недели до обострения конфликта с Индией в мае 2025г. Так что они могут в экстренном порядке передать вооружения
  6. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 18:20
    Даже если договорятся о поставках, то это потребует времени, которого у Ирана нет.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      -1
      Сегодня, 19:40
      Могут по воздуху поставить, могут по автодороге через Афган, могут по ж/д через среднюю азию.... или через Россию...
  7. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    +1
    Сегодня, 18:32
    250 кг тротила — это очень мощный заряд, способный нанести авианосцу серьезные повреждения, вплоть до временного вывода из строя или даже затопления, в зависимости от того, где именно произойдет взрыв.

    Вот подробный анализ того, как 250 кг тротила повлияют на авианосец в разных сценариях:

    1. Контекст: Насколько велик заряд?

    Для понимания масштаба: 250 кг тротила — это вес двух современных авиационных бомб (или одной тяжелой). Энергии взрыва хватит, чтобы полностью уничтожить многоэтажный дом или тяжелый грузовик.

    2. Сценарий А: Взрыв под днищем (самый опасный вариант)

    Если заряд доставлен диверсантами, торпедой или миной и взрывается под килем или рядом с ним в воде:

    · Эффект: Вода практически несжимаема, поэтому ударная волна передается на корпус с чудовищной силой. Возникает эффект «хлопка» — днище прогибается внутрь.
    · Урон: Гарантированы пробоины в наружной обшивке, разрушение топливных цистерн, погнутый гребной вал. Главная опасность — разрушение переборок и затопление нескольких смежных отсеков.
    · Результат: Авианосец получит крен и дифферент. Если затопления критические, корабль может потерять ход и встать на ремонт на месяцы. В истории были случаи, когда даже мощные корабли тонули от одного подводного взрыва (например, авианосец «Шинано» был потоплен всего 4 торпедами).

    3. Сценарий Б: Взрыв в районе полетной палубы или ангара

    Представьте, что это попадание ракеты или бомбы с проникающим корпусом, которая взорвалась внутри корабля:

    · В палубе: Будет вырван кусок полетной палубы (воронка до 5-10 метров). Взрывной волной уничтожит взлетное оборудование на площади десятков метров.
    · В ангаре: Это катастрофа. Ангар — это замкнутое пространство, заполненное самолетами с топливом и боеприпасами.
    · Результат: Прямые повреждения от взрыва + практически гарантированный пожар. Авиационное топливо и боезапас самолетов могут сдетонировать, вызвав цепную реакцию. Корабль может потерять авиагруппу и надолго выйти из строя.

    4. Сценарий В: Взрыв у борта (выше ватерлинии)

    Заряд взрывается снаружи, в районе взлетной палубы (например, от катера смертника):

    · Урон: Бортовая броня авианосца относительно тонкая (особенно в верхней части). Взрыв пробьет дыру, разрушит надстройки, уничтожит зенитные орудия или радиолокаторы.
    · Результат: Корабль не утонет, но лишится части боеспособности. Это серьезный урон, который потребует докового ремонта.

    Почему 250 кг — это серьезно, даже для «непотопляемого» авианосца?

    Современные авианосцы (типа «Джеральд Форд») проектируются с огромным запасом живучести. Их главная защита — это разделение на множество водонепроницаемых отсеков и мощная силовая установка.
    Однако 250 кг тротила — это не «царапина». Такой заряд:

    1. Пробивает корпус: Авианосцы не являются тяжелобронированными линкорами; их броня защищает в основном погреба боезапаса.
    2. Вызывает затопления: Даже локальное затопление снижает скорость и создает крен, мешая полетам.
    3. Уничтожает авиацию: Самолеты на палубе — это уязвимая цель. Взрыв может уничтожить несколько машин стоимостью в десятки миллионов долларов.
    4. Нарушает полетные операции: Даже воронка во взлетной полосе делает корабль бесполезным как авиабазу до ремонта.

    Резюме:
    Потопить 100-тысячетонный авианосец одним зарядом в 250 кг — крайне маловероятно (для этого нужно чудо или попадание в склад боеприпасов).
    Но вывести его из строя на полгода, убить десятки моряков, уничтожить 2-3 самолета и заставить корабль уйти с боевого дежурства — более чем реально. Для боевого корабля это и есть определение «серьезного урона».
    1. silberwolf88 Звание
      silberwolf88
      0
      Сегодня, 19:05
      Ваше видение несколько не соответствует живучести авианосца и особенностей его боевого применения …
      Даже если персы располагают противокорабельными комплексами, сопоставимыми по боевым возможностям непревзойдённой системы П-700 «Гранит», советской сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракеты (ПКР) дальнего действия – пары-тройки попаданий будет достаточно, чтобы экипаж занять на часок-другой. Даже уничтожив одну треть авиакрыла особо метким (случайным) ударом.
      Если точно прилетит три-пять «Гранитов», тут янки тоже не потопнут, начнут запускать максимально облегчённые по БК самолёты с пороховых катапульт, скорее всего – немедленно дадут по тапкам в сторону ближайшей базы. Большее число «прилётов» авианосец не переживёт в качестве боевой единицы. - цитата очень уважаемого эксперта (https://dzen.ru/subscriptions-manager?channel=5ef8896c0d13dd78e21972de ссылка на статью целиком).
      Ваше дилетантство в данном вопросе ниже критики, крайне рекомендую удалить ваше пространно/никчёмное размышление.
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      -2
      Сегодня, 19:30
      Цитата: ЗлойКоммунист
      Вот подробный анализ того, как 250 кг тротила повлияют на авианосец в разных сценариях:

      Не стоило, право.
      Цитата: ЗлойКоммунист
      · Урон: Гарантированы пробоины в наружной обшивке, разрушение топливных цистерн, погнутый гребной вал. Главная опасность — разрушение переборок и затопление нескольких смежных отсеков.

      Главная опасность - это винты, но даже один погнутый вал АВ не остановит.
      Цитата: ЗлойКоммунист
      В истории были случаи, когда даже мощные корабли тонули от одного подводного взрыва (например, авианосец «Шинано» был потоплен всего 4 торпедами).

      Вообще-то 4 торпеды означают, что и взрыва было 4. Это человеку, берущемуся анализировать повреждения кораблей знать все-таки надо. Второе - американские торпеды подводных лодок тащили, грубо от 250 до 454 кг ВВ. То есть в Синано влепили как минимум вчетверо больший заряд ВВ, чем рекомый Вами 250 кг. А может и в восьмеро, причем не в одно место, а в четыре разных, что для корабля куда опаснее.
      В третьих - Синано банально меньше современного атомного АВ. В четвертых - он был недостроен, отсутствовали многие средства откачки воды, переборки не были герметичны. Боюсь, американцы Вам такого подарка не сделают.
      В целом же, исключая совсем уж "золотопульные" подрывы, 250 кг ВВ авианосец из строя не выведут.
      Цитата: ЗлойКоммунист
      · В ангаре: Это катастрофа. Ангар — это замкнутое пространство, заполненное самолетами с топливом и боеприпасами.

      Для справки - в ангаре заправка топливом и боеприпасами не ведется. Это делается на полетной палубе.
      В общем так можно каждый Ваш тезис разобрать, но - лениво... Перед тем, как делать анализ, настоятельно рекомендую хотя бы чуточку ознакомиться с предметом, который беретесь анализировать
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        +1
        Сегодня, 20:09
        И на "Синано" было просто некому вести борьбу за живучесть.
  8. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 18:48
    В Белом доме сегодня открыто выразили недовольство тем, что пока не получается сколотить масштабную коалицию для войны против Ирана.

    Что евреям, что наглоссакцам в одну харю на противника лезть сы котно. Всё норовят "коалицию" найти, по юридически банда по предварительному сговору. lol
  9. Victor19 Звание
    Victor19
    +3
    Сегодня, 18:52
    А почему наши не могут поставить?? Хаймарсы, атакамсы. Ответят за Севастополь, Белгород, крейсер Москва и т.д. ???!!!! Здесь и партнеру помочь и справедливое чувство мести за детей убитых шрапнелью. Туго нам придется, если натовцы выйдут на Каспий. Китаю то плевать, далеко!
  10. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    -1
    Сегодня, 19:03
    Дальность в 300 км- маловато. Не подпустят иранцев на такое расстояние к АУГ. Так что на стоит надеяться на такие противокорабельные ракеты. Если бы им дали Китайцы или наши ракеты хотя бы дальностью 1000 км, то может что-то и получилось и то не факт.
  11. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +3
    Сегодня, 19:07
    Соответственно, есть все шансы увидеть такие удары в случае начала атак США на Иран.

    Получить ракету мало - нужно еще уметь ее применить. Если иранцы умеют - обойдутся и своими, с которыми они тренировались , а не умеют - им и циркон не поможет
    1. Romeo Звание
      Romeo
      0
      Сегодня, 19:30
      Иран никакими ракетами атаковать корабли США не будет. Для этого нужны яйца.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 19:35
        Цитата: Romeo
        Для этого нужны яйца.

        У крысы, загнанной в угол, они иногда начинают стремительно расти... Конечно, утверждать наверняка нельзя. Посмотрим
  12. pin_code Звание
    pin_code
    -1
    Сегодня, 19:11
    Ну почему, если получит. А если они уже есть? И не только они?
  13. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    -1
    Сегодня, 19:13
    Хотелось бы увидеть такие удары. Но что-то сомневаюсь я, что Китай поставит в Иран такие ракеты.
  14. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    -3
    Сегодня, 19:23
    Не будет никаких "ударов".
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:31
    Цитата: pin_code
    что она может сделать Китаю?

    Как обычно ,будет просить надавить на Россию .Все европейцы у Си Цзиньпина это просят .
  16. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 19:37
    300 км это мало, янки не подойдут на такое расстояние, тут если только с воздуха их применять, вопрос смогут ли иранские ВВС подойти к авианосной группе на такое расстояние
    1. Большой_Ракета_делает_Бабах Звание
      Большой_Ракета_делает_Бабах
      0
      Сегодня, 22:45
      Думаю вопрос риторический. Не смогут
  17. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 19:49
    Посмотрим, правильно ли я понимаю. Предполагается, что Иран недавно подвергся нападению со стороны Израиля и США, и теперь он спешит приобрести эти китайские ракеты, как будто раньше у него не было на это времени. Сомневаюсь, что они прибудут вовремя, и сомневаюсь, что они будут способны использовать их вовремя. Что-то здесь не сходится.
  18. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 19:57
    Цитата: Андрей Николаевич
    Могу начать перечисление государств которых мы, предали : ГДР, КНДР, Куба, Никарагуа... Первое что пришло в голову..

    Может проще назвать тех кого не предали? А вот таких-то и нет. sad
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:05
    Если Иран получит такие китайские ПКР в ближайшее время, то у США вполне могут возникнуть значительные проблемы
    Дай бог, чтобы Иран из получил. И как можно быстрее!
  20. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 20:05
    Максимальная скорость – 3 Маха.

    У SM-3 скорость более 4 М. А сколько шт. их стоят в ячейках на Иджисах? Скольно понадобится ПКР, и ложных целей, чтобы пробить их оборону? И получится ли сделать эти пуски, если постоянно летают Аваксы и все пуски отслеживаются? Гиперзвук надо, желательно с ЯБЧ, если уж бить, то наверняка
  21. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 20:07
    Очень хотелось бы это увидеть,но увидеть это увидеть не придется.
  22. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:07
    Цитата: pin_code
    И кпрф и - это не Коммунистическая партия, это партия предателей
    Это даже не партия, а разжиревшие коты, сидящие в Думе. Да как и все остальные
  23. Большой_Ракета_делает_Бабах Звание
    Большой_Ракета_делает_Бабах
    0
    Сегодня, 22:37
    На кой Ирану данные ПКР, когда своих сотни ракет на вооружение
  24. Алексей G Звание
    Алексей G
    0
    Сегодня, 22:51
    Особый вопрос: позволят ли США, нагнавшие военных кораблей в близкие к Ирану акватории, осуществить поставку таких ракет. Однако есть вариант - по воздушному коридору.

    Можно через Россию Каспием доставить!