После переговоров в Женеве США перебросили к Ирану ещё 150 с лишним самолётов

Судя по всему, США готовятся к длительной военной операции против Ирана и сосредотачивают в регионе значительные силы. В настоящее время Пентагон уже перебросил в районы, расположенные недалеко от границ Исламской республики, значительное количество авиации.

По информации газеты Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и анализ полетных данных, после переговоров в Женеве США уже перебросили к Ирану ещё более 150 самолетов военного назначения. Текущее присутствие ВС США в регионе является крупнейшим со времен операции в Ираке в 2003 году. В материале отмечается, что только на борту замеченного у берегов Крита авианосца USS Gerald R. Ford находятся десятки самолетов. Силы, стремительно наращиваемые США в регионе, свидетельствуют о подготовке к многодневной военной кампании, не предполагающей наземного вторжения.



Между тем, защищая собственные экономические интересы, Китай поставил Ирану РЛС YLC-8B, способные работать в военном диапазоне Beidou и предназначенные для обнаружения малозаметных целей, в том числе американских и израильских истребителей пятого поколения.

Кроме того, ранее сообщалось, что Тегеран близок к заключению с Китаем соглашения о приобретении противокорабельных крылатых ракет CM-302 дальностью около 290 километров. Эти ракеты предназначены для поражения надводных целей и способны преодолевать корабельную оборону за счет сочетания высокой скорости и полета на малых высотах, что значительно снижает возможность их перехвата системами ПВО. В случае их развертывания существенно возрастут риски для военно-морского присутствия США и их союзников в Персидском заливе.
  pin_code
    
    
    Сегодня, 19:27
    Я так понимаю, что это взамен загаженого супер авианосца?
    lubesky
      
      
      Сегодня, 20:12
      Цитата: pin_code
      так понимаю, что это взамен загаженого супер авианосца?


      Война еще не началась, а гальюны уже забиты? wassat
      pin_code
        
        
        Сегодня, 20:18
        Да так и есть.. И это прикольно)
    78bor1973
      
      
      Сегодня, 20:43
      Становится страшно за ВМФ США -как бы "штанишки не разошлись"! А то помнится были проблемы с ремонтом ... am
  ТермиНахТер
    
    
    Сегодня, 19:29
    Если готовятся у длительной войнушке, то надо завозить топливо, б/к, запчасти. Аэропланов уже достаточно.
    Юрий_Я
      
      
      Сегодня, 21:29
      Если готовятся у длительной войнушке, то

      Так они привыкли так: налетели отбомбились, улетели, ну ещё бурбулятор добавился, всё - победа, ну а за кадром золотой осёл прошел....
  pin_code
    
    
    Сегодня, 19:33
    Чтобы у американских "партнёров" они все такие были. Поэтому нефиг за ними повторять, чем проще-тем лучше. Дерьмо за борт-а нытиков за чистоту природы-бесплатно его собирать.
  Владимир М
    
    
    Сегодня, 19:36
    Тегеран близок к заключению с Китаем соглашения о приобретении противокорабельных крылатых ракет CM-302 дальностью около 290 километров. Эти ракеты предназначены для поражения надводных целей....

    Сомнительно, что корабли США будут болтаться в радиусе действия этих ракет.
    paul3390
      
      
      Сегодня, 20:58
      Значит - на столько же снизится радиус их палубной авиации.. Уже эти ракеты свою роль считай сыграли..
    михаилл
      
      
      Сегодня, 21:04
      Цитата: Владимир М
      Тегеран близок к заключению с Китаем соглашения о приобретении противокорабельных крылатых ракет CM-302 дальностью около 290 километров. Эти ракеты предназначены для поражения надводных целей....

      Сомнительно, что корабли США будут болтаться в радиусе действия этих ракет.

      Персидский залив как раз шириной примерно 300 км.
  opuonmed
    
    
    Сегодня, 19:51
    США готовятся, скоро узнаем, как подготовились!
  Schneeberg
    
    
    Сегодня, 20:11
    В настоящее время Пентагон уже перебросил в районы, расположенные недалеко от границ Исламской республики, значительное количество авиации
    А куда он их перебросил, если все страны Персидского залива не дают права американцам бомбить Иран?
    alexoff
      
      
      Сегодня, 22:47
      На днях показывали заставленную Ф35 базу в Иордании. Думаю ничего им не закрывали, как полетят бомбить - всё откроют
  Totor5
    
    
    Сегодня, 20:24
    А к Корее тогда сколько перебросили?

    А вообще, Иран в отличии от Венесуэлы может и дотянуться ракетами до плавучей группировки, которая ограничена боевым радиусом морской авиации. Да и по евреям тоже прилетит. Опять же + минирование пролива + Йемен начнёт чудить.
    Трампон думаю хочет на понт взять, если конечно евреи с помощью Эпштейна не накопали на него компроматик хороший типа того как он пьет адренохром из детей.
  Foggy Dew
    
    
    Сегодня, 20:30
    Хде ж мы вас всех хоронить-то будем(с)
    вообще, Доня вбахал миллионы УЖЕ, не достиг ничего, при начале БД выставит американский нефтепром и потребителей бензина уже на миллиарды, а быстрой победы в маленькой войне не будет по определению...
    Прям интересно - как отползать-то будет?!
  spirit
    
    
    Сегодня, 20:54
    О турбодиванов , которые ранее "топили" флот США в Венесуэле, теперь смеются над "гальюнами" .Потом опять будут писать "всех купили" ну не могут Американцы воевать в таких условиях )Непробиваемы фантазёры laughing
    ЛМН
      
      
      Сегодня, 21:59
      Цитата: spirit
      О турбодиванов , которые ранее "топили" флот США в Венесуэле, теперь смеются над "гальюнами" .Потом опять будут писать "всех купили" ну не могут Американцы воевать в таких условиях )Непробиваемы фантазёры laughing

      Вы с коленей встаньте,адепт американского могущества.Я вам не мешаю?

      Как встанете,если религия вам позволяет,ваша звёздно-полосатая, откликнитесь..
  ЛМН
    
    
    Сегодня, 21:54
    По информации газеты Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и анализ полетных данных, после переговоров в Женеве США уже перебросили к Ирану ещё более 150 самолетов военного назначения.

    Делаем историю?Ещё 150 и будет 300!!

    Сколько заправщиков нужно этим 150 самолётам?
  dementor873
    
    
    Сегодня, 22:05
    Будет Белград 2.0 - вынесут ПВО и потом просто начнут разрушать всю инфраструктуру, даже вводить войска не будут, режим сам падет от бунта населения без еды и воды.
  Есаул
    
    
    Сегодня, 23:09
    Надо ещё наши Цирконы там испытать в боевых условиях, благо целей (авианосцев) там хватает. Сейчас самое время Ирану атаковать всю эту армаду, пока она только концентрирует и накапливает силы.