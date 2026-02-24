После переговоров в Женеве США перебросили к Ирану ещё 150 с лишним самолётов
Судя по всему, США готовятся к длительной военной операции против Ирана и сосредотачивают в регионе значительные силы. В настоящее время Пентагон уже перебросил в районы, расположенные недалеко от границ Исламской республики, значительное количество авиации.
По информации газеты Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и анализ полетных данных, после переговоров в Женеве США уже перебросили к Ирану ещё более 150 самолетов военного назначения. Текущее присутствие ВС США в регионе является крупнейшим со времен операции в Ираке в 2003 году. В материале отмечается, что только на борту замеченного у берегов Крита авианосца USS Gerald R. Ford находятся десятки самолетов. Силы, стремительно наращиваемые США в регионе, свидетельствуют о подготовке к многодневной военной кампании, не предполагающей наземного вторжения.
Между тем, защищая собственные экономические интересы, Китай поставил Ирану РЛС YLC-8B, способные работать в военном диапазоне Beidou и предназначенные для обнаружения малозаметных целей, в том числе американских и израильских истребителей пятого поколения.
Кроме того, ранее сообщалось, что Тегеран близок к заключению с Китаем соглашения о приобретении противокорабельных крылатых ракет CM-302 дальностью около 290 километров. Эти ракеты предназначены для поражения надводных целей и способны преодолевать корабельную оборону за счет сочетания высокой скорости и полета на малых высотах, что значительно снижает возможность их перехвата системами ПВО. В случае их развертывания существенно возрастут риски для военно-морского присутствия США и их союзников в Персидском заливе.
