«Мы здесь власть»: в Мексике боевики развязали террор на улицах после убийства главы наркокартеля

22 февраля 2026 года на территории сразу нескольких штатов Мексики начались уличные бои, после того как мексиканские власти совместно с США (при участии ЦРУ и Федерального агентства по борьбе с наркотиками) провели операцию по захвату лидера самого крупного и могущественного наркокартеля страны «Новое поколение Халиско» (CJNG), Немесио «Эль Менчо» Осегеры Сервантеса в городе Тапалпа, что в штате Халиско. Во время многочасовой перестрелки «Эль Менчо» получил смертельные ранения и скончался в вертолете, когда его пытались доставить в Мехико.



После этого наркокартели, переполненные жаждой мести, развязали жестокие уличные бои, которые быстро распространились сразу на 8 штатов Мексики. Они начали поджигать магазины и автобусы, захватили международный аэропорт Гвадалахара и стали устраивать засады на национальную гвардию Мексики. Картель CJNG объявил награду за каждого убитого полицейского или солдата в 1200 долларов США. Судя по многочисленным видео экипированы члены наркокартеля «Новое поколение Халиско» получше чем сотрудники мексиканских спецслужб и вооружены они самым современным оружием.

Из-за террора, который развязали банды картеля, торговцы закрыли свои магазины в Халиско, Тамаулипасе, Мичоакане и Гуанахуато. Также в понедельник в Халиско были закрыты все школы. Банды наркокартелей блокируют трассы и громят полицейские участки и АЗС. Страна фактически оказалась на грани гражданской войны.

В связи с этим возникает вопрос – а кто реально управляет Мексикой? Почему наркокартели имеют такое огромное влияние в этой стране?

США требует от Мексики ликвидации наркокартелей



Борьба с наркокартелями и распространением наркотиков является одним из главных требований США к Мексике. Осенью прошлого года Соединенные Штаты даже находились на грани ввода войск в Мексику, поскольку мексиканские власти, по мнению администрации Трампа, не справлялись с задачей перекрытия потока наркотиков из Латинской Америки в США и не могли остановить деятельность наркокартелей. Трамп официально разрешил американским военным вести войну против картелей на любой территории.

Беспокойство американского правительства вполне обоснованно – по различным данным около 70% фентанила на американский рынок попадает благодаря картелю «Новое поколение Халиско», из-за чего по официальным данным умирают около 100 тысяч американцев. В связи с этим Дональд Трамп объявил картель террористической организацией и стал грозить Мексике увеличением тарифов и прямым военным вмешательством если они не разберутся с наркобизнесом.

США оказали серьезное давление на Мексику требуя, чтобы она разрешила американским вооруженным силам проводить совместные операции по ликвидации лабораторий по производству фентанила и лидеров картелей. В конце концов мексиканцы согласились с американскими требованиями, и ликвидация лидера крупнейшего в Мексике наркокартеля Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, судя по всему, проводилась совместными силами Мексики и США.

Трамп на фоне операции по захвату главы картеля «Новое поколение Халиско» в соцсети Truth Social заявил, что Мексике необходимо усиливать борьбу с картелями и наркотиками. Однако последние события продемонстрировали, что мексиканские власти едва ли способны продолжать ликвидацию наркокартелей и при этом удерживать ситуацию под контролем.


После ликвидации лидера CJNG «Эль Менчо», страна стала быстро погружаться в хаос, поскольку сторонники наркобарона пообещали жестоко отомстить и развязали террор на улицах. Если судить по видеороликам из социальных сетей, отлично экипированные и вооруженные, снабженные новейшими бронеавтомобилями, члены картеля больше напоминают подразделения элитного спецназа чем наркобанду.

Если ситуация продолжит ухудшаться, то не исключено что США действительно рассмотрят возможность о вводе войск в Мексику (хотя это может оказаться непросто, в свете того, что у Трампа внутри Штатов множество могущественных оппонентов).

Что же это за наркокартель такой, который способен диктовать условия правительству целой страны?

Что из себя представляет «картель Нового поколения Халиско»


Картель Нового поколения Халиско (Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG) представляет собой достаточно интересный случай в истории Мексики, поскольку этой преступной группировке потребовалось всего пять лет, чтобы утвердиться в качестве крупнейшего картеля страны.

Этот картель возник в 2009 году как одна из группировок, отделившихся от картеля «Миленио», также известного как Картель де-лос-Валенсия (в свою очередь ранее отколовшегося от известного картеля Синалоа), а уже к 2012 году картель расширил свою операционную сеть от побережья до побережья, став одной из самых влиятельных преступных группировок Мексики.

В отличие от своих конкурентов (в первую очередь картеля Синалоа), которые специализируются на кокаине и героине, «Новое поколение Халиско» сделало ставку на синтетику – фентанил и метамфетамин. Только по официальным данным к 2018 году у CJNG было уже более 100 нарколабораторий по производству метамфетамина по всей Мексике.

Картель зарабатывает миллиарды долларов на наркотиках. Так, в 2012 году в лаборатории на ранчо в Тлахомулько в штате Халиско был обнаружен метамфетамин на сумму 4 миллиарда долларов – это была крупнейшая конфискация в истории Мексики. Это наглядно продемонстрировало насколько штат Халиско превратился «Мексиканский центр наркохимии».

Предлагая зарплаты, которые намного выше тех, что может предложить легальная экономика, картель CJNG смог привлечь в свои ряды специалистов, обладающих необходимыми знаниями для производства метамфетамина. Помимо производства наркотиков, CJNG «отмывает» деньги через банки и недвижимость в Гвадалахаре. Сейчас организация придерживается той же философии что и крупные корпорации, сокращая расходы, улучшая контроль за распределением и развивая новые источники доходов.

То есть фактически в Мексике образовалось государство в государстве, обладающее при этом не только мощным экономическим, но и достаточно мощным силовым ресурсом. В 2012 году группировка CJNG приобрела широкую известность после того, как устроила засаду и убила 15 полицейских – это было самое масштабное нападение на силы правопорядка с 2012 года.

Когда в мае того же года мексиканская армия объявила о проведении военных учений в штате Халиско, «Новое поколение Халиско» устроило масштабную осаду столицы штата Гвадалахары. Члены банды, не стесняясь в средствах, сбили военный вертолет, устроили 30 засад, подожгли 11 банков, 5 заправочных станций и десятки автомобилей, а также убили семь человек.

Некоторые аналитики выразили недоумение относительно того, почему CJNG решила столь открыто противостоять государству, однако, судя по всему, для этого были причины – главной из них является подрыв готовности и способности властей бороться с организованными преступными группировками. CJNG продемонстрировал силу для того, чтобы показать государству, что бороться с ним – себе дороже, что это они здесь власть.

Наркокартель никогда особо не стеснялся в применении средств – бронемашины, дроны, РПГ, все это применялось ими против властей неоднократно. Члены картеля даже снимали на видео жестокие казни своих врагов, и затем публиковали их в социальных сетях, чтобы посеять страх и панику.

Террор, который картель развязал сейчас, после того как был убит их лидер, также является своеобразной демонстрацией силы.

Как отмечает политолог Глеб Кузнецов, что «банды так себя не ведут, так себя ведут государства, которым объявили войну».

«CJNG контролирует налоги, суды, полицию, социальные выплаты, насилие на своих территориях, пропагандирует себя в соцсетях. Это не «почти государство», это государство другого типа. Мексику часто называют failed state – страной, где государство рухнуло. Это неверно. Государство работает, просто рядом с ним работает другое. Картели не заполняют вакуум власти, они конкурируют за власть… Латиноамериканское общество ищет не институт, а человека – патрона, защитника, «отца». Картели не навязали себя обществу. Общество само их порождает», – считает политолог.

Что дальше?


В отличие от старых картелей, картель «Нового поколения Халиско» нашли себе, как утверждают некоторые СМИ, покровителей в Китае. Китайские поставщики открыто продают аналоги фентанила и химические вещества-прекурсоры, используемые для производства фентанила напрямую клиентам в США и Европу, а также мексиканским картелям.

Картель CJNG производит и поставляет фентанил через границу, используя, как утверждается, китайские прекурсоры. Это является одним из важных камней преткновения в отношениях США и КНР. И, вероятно, именно поэтому Дональд Трамп требует мексиканские власти самым жестким образом разобраться с наркокартелями, и в первую очередь, с картелем «Новое поколения Халиско».

Но способны ли мексиканские власти разобраться с ними своими силами? Учитывая, что сейчас происходит в стране после убийства «Эль Менчо», в этом есть серьезные сомнения.

Неясно как в данной ситуации поведут себя Соединенные Штаты – террор наркокартелей в мексиканских городах является прекрасным поводом для ввода туда армии США. Но подобное решение может привести к множеству проблем у администрации Трампа, которых у нее и без того хватает. С другой стороны и оставаться в стороне после громких заявлений Трамп едва ли сможет, особенно если ситуация будет ухудшаться. Поэтому не исключено, что американцам все же придется по крайней мере нанести авиационные и ракетные удары по картелям. Хотя учитывая, что последние действуют скорее как партизаны, а не как армия, это также будет непростая задача.
