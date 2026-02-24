ВС РФ освободили максимальную с января площадь территории под Константиновкой

6 941 3
ВС РФ освободили максимальную с января площадь территории под Константиновкой

Пока еврогастролёры вновь подписывали в Киеве некие бумаги «о кредите на 90 млрд евро» при учёте блокирования выделения этого кредита Венгрией, российские войска продолжали продвижение на Донбассе. На Константиновском направлении в течение суток российские Вооружённые силы взяли под контроль достаточно обширные (по средним меркам СВО) территории.

В общей сложности к западу от Константиновки освобождено с начала суток около 26 квадратных километров. Это наибольшее суточное приобретение ВС РФ на одном оперативном направлении в ДНР с начала года.



Российские войска перевели под свой контроль левый берег реки Полтавка к северу от одноимённого, ранее освобождённого, села и Русинова Яра и вышли в район сёл Торское (не путать с одноимённым селом на северо-востоке Донбасса) и Приют.



Всё это позволяет не только расширить западный фланг контроля под Константиновкой, но также приблизиться ко входящей в Славянско-Краматорской агломерации Дружковке. Теперь от позиций ВС РФ на этом участке фронта до южной окраины города Дружковка порядка 7,5 км. Таким образом, расстояние до упомянутой агломерации наши войска сокращают сразу с нескольких направлений. Накануне, как уже сообщало «Военное обозрение», армия России подошла к Славянско-Краматорской агломерации с востока, приблизившись к городу Николаевка.

От освобождённой территории в районе Приюта ВС РФ движутся в направлении села Николайполе. Выход к селу приведёт к схлопыванию правого фланга обороны противника в Константиновке, часть которой уже под контролем наших войск.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:59
    Не смог определить из особенностей тырнета - куда потекла водичка после подрыва дамбы у Константиновки ,пишут вражины что вода поднялась на метр и это не предел .В Краматорске кроме прилётов " крупногабаритов " идёт охота FPV дронами за " пикапами" и всякой нечестью и удачно. Быть 300 ым это - повезло.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:05
      Цитата: tralflot1832
      Не смог определить из особенностей тырнета - куда потекла водичка

      Вода дырочку найдёт. Лучше чтобы туда ...
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 21:17
      Цитата: tralflot1832
      Не смог определить из особенностей тырнета - куда потекла водичка после подрыва дамбы у Константиновки ,

      Вода попала в реку Кривой Торец, ниже Константиновки, но уровень мог подняться и выше по реке и ниже из за небольшого перепада высот в реке. Могло достать и до Дружковки и Краматорска.