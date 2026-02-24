«Они плохие актёры»: Зеленский призвал не доверять России в процессе переговоров
Глава киевского режима и бывший комик Владимир Зеленский призвал своих западных «союзников» ни в коем случае не доверять России во всем, что касается переговорного процесса в рамках урегулирования украинского кризиса.
В интервью британской газете Financial Times Зеленский назвал «показушными» предлагаемые Москвой дипломатические инициативы и, видимо, оценив ситуацию со своей профессиональной точки зрения, назвал российскую делегацию «плохими актерами, играющими с Трампом и со всем миром».
Кроме того, узурпировавший власть и превративший свою страну в самый настоящий концлагерь Зеленский внезапно решил проявить свои «аналитические» способности и рассказал британским журналистам о существовании в мире «двух видов диктатур». По оценкам Зеленского, диктатуры первого типа изолируются в пределах своих границ, пытаясь блокировать любое внешнее влияние свободы на свою страну. Ко второму типу диктатур бывший комик отнес государства, не признающие границ и стремящиеся уничтожить свободу своих соседей, целых регионов, а иногда даже всего мира.
Россию он относит ко второй категории «диктатур», якобы не желающей смириться с соседством с европейскими демократическими странами и по какой-то необъяснимой причине пытающейся их поработить. При этом, судя по всему, украинский диктатор относит свою страну к числу «жертв агрессивной России».
Стоит отметить, что в своих весьма неосторожных рассуждениях о природе и видах диктатур «просроченный» ходит по чрезвычайно тонкому льду: описанная им «диктатура первого типа» довольно точно описывает Украину, а второго — США, от которых во многом зависит дальнейшая судьба как лично Зеленского, так и украинской государственности в целом.
