«Они плохие актёры»: Зеленский призвал не доверять России в процессе переговоров

«Они плохие актёры»: Зеленский призвал не доверять России в процессе переговоров

Глава киевского режима и бывший комик Владимир Зеленский призвал своих западных «союзников» ни в коем случае не доверять России во всем, что касается переговорного процесса в рамках урегулирования украинского кризиса.

В интервью британской газете Financial Times Зеленский назвал «показушными» предлагаемые Москвой дипломатические инициативы и, видимо, оценив ситуацию со своей профессиональной точки зрения, назвал российскую делегацию «плохими актерами, играющими с Трампом и со всем миром».



Кроме того, узурпировавший власть и превративший свою страну в самый настоящий концлагерь Зеленский внезапно решил проявить свои «аналитические» способности и рассказал британским журналистам о существовании в мире «двух видов диктатур». По оценкам Зеленского, диктатуры первого типа изолируются в пределах своих границ, пытаясь блокировать любое внешнее влияние свободы на свою страну. Ко второму типу диктатур бывший комик отнес государства, не признающие границ и стремящиеся уничтожить свободу своих соседей, целых регионов, а иногда даже всего мира.

Россию он относит ко второй категории «диктатур», якобы не желающей смириться с соседством с европейскими демократическими странами и по какой-то необъяснимой причине пытающейся их поработить. При этом, судя по всему, украинский диктатор относит свою страну к числу «жертв агрессивной России».

Стоит отметить, что в своих весьма неосторожных рассуждениях о природе и видах диктатур «просроченный» ходит по чрезвычайно тонкому льду: описанная им «диктатура первого типа» довольно точно описывает Украину, а второго — США, от которых во многом зависит дальнейшая судьба как лично Зеленского, так и украинской государственности в целом.
21 комментарий
Информация
  1. Gekki66 Звание
    Gekki66
    +9
    Сегодня, 20:39
    Конечно, наши дипломаты не очень в плане лицедейства. Не всем дано на публику играть своим нефритовым жезлом на рояле. Или просить забрать себя за долги.
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +5
      Сегодня, 20:52
      Цитата: Gekki66
      наши дипломаты не очень в плане лицедейства
      Западный мир всю политику и дипломатию превратили в лицедейство - все ради хайпа, сиеминутного.
      Цитата: конгрессвумэн из G.I.Jane
      .. а если ты здесь популярен - тебе и девять заповедей не нужны
      , а о суде Божьем эти персонажи не думают. Не зря их в пределах церковных кладбищ отказывались хоронить.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 20:59
      Цитата: Gekki66
      Конечно, наши дипломаты не очень в плане лицедейства.

      А откуда вобще у него взялось - верить или не верить нашим на переговорах?
      Требования озвучены, позиция определена - хочешь верь, хочешь нет.
      Когда нет обещаний, а есть точная информация - от его веры ничего не зависит.
      Можно не верить тому, что на часах 10 часов вечера. В 10 часов утра они от этого не превратятся. Они так и останутся 22.00.
    3. usr01 Звание
      usr01
      +3
      Сегодня, 21:05
      «Они плохие актёры» - можно подумать - он хороший! fellow
      клоун самоучка!
      юмор - ниже пояса, уровень - ну членом по пианино постучать.... позорище! am
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 21:55
        Да ладно. Рейган лишь.., да и приехали к результату лучшей роли в жизни. Надеюсь сей факт никто не оспорит. То, что в сортире, понятно, но играет он давая фору. Про гонорары ,всё на устах, не переплюнуть.
    4. BAI Звание
      BAI
      0
      Сегодня, 21:45
      За то они могут калинку станцевать в короткой юбке
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +4
    Сегодня, 20:40
    Этот "хороший актер" совсем недавно в России умолял Маслякова выступить на сцене КВН, и в сауне перед мужиками кривляться не считал зазорным, а тут открыл школу сценического мастерства.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 21:03
      Цитата: Silver99
      Этот "хороший актер" совсем недавно в России умолял Маслякова выступить на сцене КВН, и в сауне перед мужиками кривляться не считал зазорным, а тут открыл школу сценического мастерства.

      А на Украине знают, что он просил Россию взять Украину за долги?
      Скажет, что пошутил?
      Пусть сейчас на Украине кто-нибудь так попробует пошутить... В подвале СБУ окажется быстрее, чем его визг от разбитых фаберже стихнет.
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 23:19
        Цитата: Zoldat_A
        В подвале СБУ окажется
        Скорее на передке, в очередном мясном контрнаступе. И никаких превышений и злоупотреблений властью, а всего лишь мобилизация. Вполне, заметьте, законная. tongue
    2. mann Звание
      mann
      +1
      Сегодня, 21:09
      Цитата: Silver99
      Этот "хороший актер" совсем недавно в России умолял Маслякова выступить на сцене КВН, и в сауне перед мужиками кривляться не считал зазорным, а тут открыл школу сценического мастерства.

      Для него теперь почти весь мир - сауна... Чудненько устроился .... нехороший человек...
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +3
    Сегодня, 20:41
    Хороший актер Зеленский погубил свою страну а остатки от неё продал за право того чтобы украинцы погибали (за оружие) причем продал дважды сначала наглам потом амерам ...
  4. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +5
    Сегодня, 20:42
    Вот кому не стоит доверять так это лохлам
  5. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 20:50
    А тот ли мистер Зелеснкий за кого себя выдаёт? Я вспоминаю как он выглядел накануне 24 февраля 2022 года. Это совершенно другой человек. Через неделю это был персонаж состарившийся лет на 20. А сейчас и вообще - старик.

    Просто я к тому, что всё это очень странно. И то как идёт война, и поведение противоборствующих сторон. Не люблю, прадва, не люблю конспирологию, но многие факты говорят о целом ряде договорняков. Ну, об этом уже столько сказано-пересказано, что нет смысла повторять.

    Короче, а жив ли Зеля?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 21:10
      Цитата: Vladlous
      А тот ли мистер Зелеснкий за кого себя выдаёт? Я вспоминаю как он выглядел накануне 24 февраля 2022 года.

      Вещества портят не только мозги, но и внешность.
      Я своего одноклассника не узнал, которые последние 10 лет синячил. Внешность, голос... Заехали к нему домой, смотрели фотографии. Я про школьные фотографии не говорю - он на себя 10-летней давности не похож, два разных человека.
      А Зеленский, по крайней мере, узнаваем. Хотя сдал, конечно... И, боюсь, необратимо.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 23:04

        Zoldat_A
        Сегодня, 21:10
        А Зеленский, по крайней мере, узнаваем. Хотя сдал, конечно... И, боюсь, необратимо.

        hi Выдам страшный психологический секрет- это происходит оттого, что по многим новостным и прочим сми эта угарная и обрызгшая мхом и тиной рожа мелькает почти каждый день и в мозге большинства людей навязывается портрет, мало отличающийся от вчерашнего или 5-10 летней давности.
        Я это замечал при встречах со всеми родственниками или, как в данном приведённом случае с одноклассником, когда разрыв между встречами составляет огромный по людским меркам срок.
        Такое моё субъективное мнение. what
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 21:34
    в его понимании хороший актер это тот кто членом роялю добит?!
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:49
    Сегодня урсула разочаровала 404 ых.В ЕС когда вступит Украина - нет не знаю .У 404 кто то выбросил- Россия обменяет территории - Донбасс на вступлении Украины в ЕС.УПС.
    И ещё главнюк по энергетике 404 сделал вброс - Словакия и Венгрия не могут себя отключить от Украины, " потомушто " элсеть Украины синхронизирована с ЕС.УПС.А если дёрнуть два рубильника в Венгрии и Словакии - Поляки с Румынами выдержат такое " коварство" .А не замахнуться ли им на всю Европу.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 23:24
      Цитата: tralflot1832
      если дёрнуть два рубильника в Венгрии и Словакии
      Фицо дернул. Очередь за Орбаном, но он говорит, что ему жалко ужгородских венгров, которые в таком разе останутся без энергии.
  9. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 21:55
    "узурпировавший власть и превративший свою страну в самый настоящий концлагерь Зеленский"
  10. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 22:26
    Дипломаты совсем не скоморохи - не надо всех мереть по себе.
  11. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 22:45
    назвал российскую делегацию «плохими актерами, играющими с Трампом и со всем миром».

    Было бы странным, если бы вдруг случилось наоборот...request Поэтому улыбаемся и машем.