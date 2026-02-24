Глава киевского режима и бывший комик Владимир Зеленский призвал своих западных «союзников» ни в коем случае не доверять России во всем, что касается переговорного процесса в рамках урегулирования украинского кризиса.В интервью британской газете Financial Times Зеленский назвал «показушными» предлагаемые Москвой дипломатические инициативы и, видимо, оценив ситуацию со своей профессиональной точки зрения, назвал российскую делегацию «плохими актерами, играющими с Трампом и со всем миром».Кроме того, узурпировавший власть и превративший свою страну в самый настоящий концлагерь Зеленский внезапно решил проявить свои «аналитические» способности и рассказал британским журналистам о существовании в мире «двух видов диктатур». По оценкам Зеленского, диктатуры первого типа изолируются в пределах своих границ, пытаясь блокировать любое внешнее влияние свободы на свою страну. Ко второму типу диктатур бывший комик отнес государства, не признающие границ и стремящиеся уничтожить свободу своих соседей, целых регионов, а иногда даже всего мира.Россию он относит ко второй категории «диктатур», якобы не желающей смириться с соседством с европейскими демократическими странами и по какой-то необъяснимой причине пытающейся их поработить. При этом, судя по всему, украинский диктатор относит свою страну к числу «жертв агрессивной России».Стоит отметить, что в своих весьма неосторожных рассуждениях о природе и видах диктатур «просроченный» ходит по чрезвычайно тонкому льду: описанная им «диктатура первого типа» довольно точно описывает Украину, а второго — США, от которых во многом зависит дальнейшая судьба как лично Зеленского, так и украинской государственности в целом.

