Из-за событий в Мексике возникли вопросы о возможности проведения там ЧМ-2026

Мексиканские СМИ пишут о продолжающихся проблемах с безопасностью в Мексике в связи со вчерашними событиями в штате Халиско, где во время операции по задержанию был убит главарь наркокартеля Немесио Сервантес по прозвищу Эль Менчо. И эти проблемы вполне могут получить характер международных.

Дело в том, что Мексика наряду с Канадой и США в июне должна принимать матчи чемпионата мира по футболу. На мексиканской территории турнир должен пройти в трёх городах – Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре. Сегодня Гвадалахара, как столица штата Халиско, в котором и проживал Эль Менчо, превратилась в горячую точку на карте Северной Америки.



Со стороны представителей футбольного сообщества поступают вопросы к FIFA и Мексиканской федерации футбола на предмет того, будет ли обеспечена безопасность? Одной из проблем является то, что на ближайшие недели в Мексике запланированы несколько товарищеских матчей, включая матчи мексиканской сборной со сборными Исландии и Португалии. А на 7 марта запланировано проведение товарищеского матча женских сборных Мексики и Бразилии.

При этом ситуация в стране пока такова, что никто из официальных лиц не в состоянии сказать, будет ли обеспечена безопасность всех этих спортивных мероприятий. Особенно на фоне продолжающихся перестрелок и блокирования порта и аэропорта Гвадалахары.

Напомним, что ЧМ-2026 стартует 11 июня. И матчем открытия должен стать матч Мексика-ЮАР. Пока подготовка к турниру продолжается, однако обсуждаются и варианты переноса «мексиканской» части матчей в США или Канаду, если боевики картеля продолжат силовые акции.

Как уже сообщалось, в Мексике вспыхнули бунты в колониях. Из одной из них в результате бунта, поддержанного извне, сбежали от 27 до 50 (по разным данным) заключённых. И большинство бежавших - члены того самого картеля, главой которой был Эль Менчо.
  Vladlous
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 21:03
    Я думаю, что чемпионат мира по футболу пройдёт в любом случае. А будет он с Мексикой или без - не так уж и важно. Даже, если США и Канада тоже организуют себе подобные проблемы - проведут в другом месте.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 22:13
      Цитата: Vladlous
      Я думаю, что чемпионат мира по футболу пройдёт в любом случае. А будет он с Мексикой или без - не так уж и важно. Даже, если США и Канада тоже организуют себе подобные проблемы - проведут в другом месте.

      Да какая разница, где пройдёт этот чемпионат и пройдёт ли вобще?

      "Не было бы счастья - да несчастье помогло" - не пустила ФИФА ниши "шагающие экскаваторы кошельки" на чемпионат - так кого они расстроить захотели? Самих "кошельков"? Делегацию наших спортчиновников со всем их "обозом"? В ночные клубы перед игрой не обязательно в Мексике ходить. Что их, в Москве или Сочи, что ли, мало? А сидеть с корвалолом и гадать, третье или четвёртое место они займут в группе - тоже переживание на любителя...
      Хотели б наказать - на чемпионат пустили бы и опять, как на этой, с позволения сказать, Олимпиаде, поиздевались с судейством. Жеребьёвку подтасовали - вот бы гадёныши порадовались, если б наши "шагающие кошельки" оказались в одной группе с немцами, французами и англичанами.

      А так... На нет - и футбола нет. Деньги-то целее не будут, на сборы в Турцию прокатают. Так хоть позора меньше.
      И чемпионат свой, когда нашей команды там нет (именно команды, а не "шагающих кошельков") - да хоть в Антарктиде пусть проводят...
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 21:03
    В самой криминальной стране мира ЮАР проводили))) Что же до бытовых разбоев, то перестрелок в США как бы не побольше будет, кстати, там тоже ведь этот ЧМ будет? Не интересуюсь просто ими после отстранения наших
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 21:35
    Вариант .Картель объявит перемирие - едут тысячи клиентов . laughing
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 21:36
    Десятками лет наркокартели вполне мирно сосуществовали с ЦРУ, продавая им вещества по сходным ценам. В Мексике существуют целые районы, в которые не только полиция не суется, а даже регулярная армия отказывается на танчиках прокатиться. Жили не тужили, даже в футбол играли. Но тут пришел Трамп. В Колумбии схожая ситуация.
    zorglub bulgroz
      zorglub bulgroz
      +2
      Сегодня, 21:43
      Хуан Орландо Эрнандес, бывший наркоторговец и бывший президент Гондураса, был помилован президентом США Д. Трампом.
    spirit
      spirit
      0
      Сегодня, 22:34
      Десятками лет наркокартели вполне мирно сосуществовали с ЦРУ
      Ну Эскобара завалили как раз спецподразделения США, тот самый JSOC,а вычислила его оперативная группа развертки U.S. Army Intelligence Support Activity, а DEA там в финале с трупом только попозировала.Так что их "мочили" и до Трампа.Побуянят и успокояться hi
  zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz
    -3
    Сегодня, 21:39
    Москва голосует за наркоторговцев?
  Себенза
    Себенза
    0
    Сегодня, 21:44
    "7 марта запланировано проведение товарищеского матча женских сборных Мексики и Бразилии."-проведите, а дальше...Всё ни так уж важно.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 22:45
    Мехico - 70 ,помню огромный стадион и вроде матч открытия Мексика - СССР( но не уверен) .Чемпионат мира по футболу в России - у нас третье место .Чья нога ,кого надо нога.Это было в Сочи .
  Наган
    Наган
    0
    Сегодня, 22:48
    Невелика проблема - в США полно городов, имеющих достойные стадионы и достаточно гостиниц, да и в Канаде тоже. Может, оно даже и к лучшему и для игроков, и для гостей. В Мексике в июне жара и душняк, а в США и особенно Канаде вполне можно дышать без кондиционера, и даже выходить на свежий воздух под солнечный свет. А глобализация, вернее глобалисты, утрутся.
    Но какое отношение эта тема имеет к направленности сайта?what