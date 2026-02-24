Из-за событий в Мексике возникли вопросы о возможности проведения там ЧМ-2026

Мексиканские СМИ пишут о продолжающихся проблемах с безопасностью в Мексике в связи со вчерашними событиями в штате Халиско, где во время операции по задержанию был убит главарь наркокартеля Немесио Сервантес по прозвищу Эль Менчо. И эти проблемы вполне могут получить характер международных.Дело в том, что Мексика наряду с Канадой и США в июне должна принимать матчи чемпионата мира по футболу. На мексиканской территории турнир должен пройти в трёх городах – Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре. Сегодня Гвадалахара, как столица штата Халиско, в котором и проживал Эль Менчо, превратилась в горячую точку на карте Северной Америки.Со стороны представителей футбольного сообщества поступают вопросы к FIFA и Мексиканской федерации футбола на предмет того, будет ли обеспечена безопасность? Одной из проблем является то, что на ближайшие недели в Мексике запланированы несколько товарищеских матчей, включая матчи мексиканской сборной со сборными Исландии и Португалии. А на 7 марта запланировано проведение товарищеского матча женских сборных Мексики и Бразилии.При этом ситуация в стране пока такова, что никто из официальных лиц не в состоянии сказать, будет ли обеспечена безопасность всех этих спортивных мероприятий. Особенно на фоне продолжающихся перестрелок и блокирования порта и аэропорта Гвадалахары.Напомним, что ЧМ-2026 стартует 11 июня. И матчем открытия должен стать матч Мексика-ЮАР. Пока подготовка к турниру продолжается, однако обсуждаются и варианты переноса «мексиканской» части матчей в США или Канаду, если боевики картеля продолжат силовые акции.Как уже сообщалось, в Мексике вспыхнули бунты в колониях. Из одной из них в результате бунта, поддержанного извне, сбежали от 27 до 50 (по разным данным) заключённых. И большинство бежавших - члены того самого картеля, главой которой был Эль Менчо.