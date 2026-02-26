Системы ПВО MBDA Sky Warden и Sea Warden
Возможный состав системы Sky Warden
Как и другие разработчики вооружений, европейская компания MBDA Systems уделяет большое внимание вопросам борьбы с беспилотной авиацией. Несколько лет назад она представила интегрированную систему противовоздушной обороны Sky Warden, предназначенную для решения таких задач. В дальнейшем эта разработка получила развитие и новые возможности с точки зрения развёртывания и эксплуатации.
Интегральный подход
По имеющимся данным, разработка будущей системы Sky Warden («Небесный надзиратель») началась в конце десятых годов. В работах участвовали разные отделения компании MBDA Systems, однако ведущая роль была за французским. В кратчайшие сроки были сформированы основные положения нового проекта и проработаны все его детали.
Проект Sky Warden предлагал создание интегрированной системы ПВО со всеми необходимыми средствами обнаружения, подавления и поражения. В её составе планировалось использовать максимум готовых средств и изделий, что в известной мере упростило и ускорило разработку. При этом часть компонентов, таких как средства интеграции и управления, пришлось создавать с нуля.
Готовый проект впервые представили в феврале 2021 г. на одной из профильных выставок. MBDA Systems демонстрировала рекламные материалы разного рода и рассказывала о широких боевых возможностях. При этом не забывали упомянуть большой опыт компании в разработке радиотехнических, ракетных и других систем — проект Sky Warden объединял все эти направления.
В дальнейшем рекламные материалы по «Небесному надзирателю» регулярно демонстрировались на других выставках в поисках заказчиков. Параллельно шла разработка новой модификации системы, предназначенной для размещения на морских платформах.
Такая система ПВО получила название Sea Warden («Морской надзиратель»). Её впервые представили осенью 2024 г. на очередной выставке. На стенде MBDA Systems вновь демонстрировались разнообразные рекламные материалы, призванные убедить заказчиков в необходимости покупки такой системы.
Коммерческий результат
К моменту официальной премьеры в 2021 г. компания MBDA Systems не только завершила разработку проекта Sky Warden, но и изготовила некоторую технику. Также прошли испытания опытной системы, в ходе которых она показала свои основные возможности и подтвердила основные характеристики.
Кроме того, сообщалось, что некие потенциальные заказчики проявили интерес к этой системе. Для них была организована демонстрация средств и компонентов. Однако тогда не уточнялся характер такого показа — была ли это своего рода выставка или организовали полноценные демонстрационные испытания.
В дальнейшем сообщалось и об интересе потенциальных покупателей к корабельной системе Sea Warden. Им тоже показывали отдельные компоненты и систему в сборе. Возможно, демонстрировалась их работа на стенде или даже в условиях полигона.
По соображениям секретности, компания-разработчик не уточняла, какие именно страны и армии заинтересовались её «Надзирателями». Можно было ожидать, что будущие покупатели станут известны в самое ближайшее время — в связи с подписанием контрактов и сопутствующими процедурами. Однако этого не произошло.
Несмотря на все усилия и длительную рекламную кампанию, MBDA Systems пока смогла получить только один заказ. В ноябре 2025 г. она объявила о подписании контракта на поставку Sky Warden одной из стран Ближнего Востока. Подробности такого заказа не раскрывались.
Принципы построения корабельной системы Sea Warden
Таким образом, две разработки MBDA Systems пока не пользуются популярностью среди заказчиков. Им не помогают даже характерные тенденции нынешнего времени. В последние годы армии разных стран начали проявлять повышенный интерес к системам и средствам защиты от беспилотной авиации. Разрабатываются и заказываются разные изделия такого рода. Однако даже на таком фоне системы Sky Warden и Sea Warden пока нашли только одного покупателя.
Сухопутная ПВО
Sky Warden представляет собой модульную интегрированную систему ПВО, предназначенную для обнаружения и подавления или уничтожения малоразмерных воздушных целей. Заказчикам предлагается набор различных средств и компонентов, которые могут объединяться в систему необходимого размера и конфигурации.
Ключевой компонент «Небесного надзирателя» — система связи и управления, объединяющая все компоненты. По желанию заказчика, изготавливается стационарный или подвижный командный пункт с необходимыми приборами связи и обработки данных, а также с рабочими местами операторов. При необходимости, возможна одновременная работа нескольких подобных КП, контролирующих все прочие средства ПВО.
Во время боевого дежурства командный пункт Sky Warden должен получать данные от средств обнаружения и управлять работой ракетных, артиллерийских, радиотехнических и т.д. средств. Система сможет работать самостоятельно или в связке с другими средствами ПВО. В частности, предусматривается получение данных о воздушной обстановке со стороны.
С командным пунктом должны работать радиолокационные и оптико-электронные системы обнаружения. MBDA Systems указывает на совместимость с широким кругом подобных изделий, в первую очередь собственной разработки. Они должны засекать и сопровождать БПЛА малых и средних классов, высокоточное оружие и иные подобные цели. В зависимости от типа РЛС и особенностей цели, дальность обнаружения может достигать 35-40 км. Для ОЭС дальность сопровождения достигнет 5-7 км.
В составе Sky Warden должны работать разные средства перехвата или подавления. Так, на дальностях до 300-400 км предлагается использовать наземные пусковые устройства с улавливающими сетками или поражающими элементами. Также в систему могут интегрировать боевые лазеры, станции РЭБ, артиллерийские и ракетные системы. Дальний рубеж перехвата — ракеты Mistral с дальностью 8 км и высотой до 6 км.
Компоненты «Надзирателя» могут выполняться в виде стационарных модулей или монтироваться на подходящих шасси. От способа монтажа зависят основные оперативные возможности системы.
Морской вариант
Изделие Sea Warden представляет собой модификацию базовой системы Sea Warden, адаптированную к размещению на надводных платформах. Основной набор компонентов и средств, а также принципы работы остаются без изменений. При этом не обошлось без небольших, но важных нововведений.
Как и сухопутная система, Sea Warden использует набор средств обнаружения разного рода. Предлагаются ОЭС и РЛС разных типов, пригодные для монтажа на кораблях и катерах. Они должны засекать малые и средние воздушные цели. Кроме того, предусматривается возможность поиска и сопровождения малых надводных объектов, таких как катера-камикадзе.
По желанию заказчика, сохраняется аналогичная комбинация средств перехвата и подавления. Также возможна интеграция Sea Warden с другим оружием самообороны корабля-носителя. Однако основная часть задач по борьбе с БПЛА и БЭК должна решаться её собственными средствами — лазерами, станциями РЭБ и ракетами малой дальности.
Все компоненты «Морского надзирателя» работают под управлением унифицированного командного пункта. Он принимает все доступные данные, в т.ч. от корабельных локаторов и других систем, обрабатывает их и управляет перехватом. Такой КП и его средства, включая рабочие места операторов, должны монтироваться в подходящих помещениях корабля.
Sea Warden минимально отличается от сухопутной системы ПВО и сохраняет основную часть её средств и устройств. Соответственно, основные характеристики остаются на том же уровне.
Идеи и результаты
Таким образом, ещё несколько лет назад компания MBDA Systems присоединилась к процессу разработки новых систем ПВО для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. В дальнейшем она представила два варианта подобных систем с разными особенностями и близкими возможностями.
Рекламная кампания по продвижению двух систем Warden на рынке продолжается уже пять лет. Однако усилия разработчиков пока не привели к большому успеху. За это время компания MBDA неоднократно получала заказы на разные средства и комплексы ПВО, но «Надзиратель» пока не пользуется большим спросом.
