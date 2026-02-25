Упавший F-16 ВВС Турции ранее нарушал греческие воздушные границы - СМИ Греции

Упавший F-16 ВВС Турции ранее нарушал греческие воздушные границы - СМИ Греции

Министерство обороны Турции подтверждает информацию о катастрофе, постигшей истребитель F-16 турецких военно-воздушных сил.

Сообщается о том, что самолёт упал через непродолжительное время после того, как осуществил вылет с авиабазы Балыкесир. Она расположена в трёх часах езды к югу от Стамбула.



Греческие СМИ пишут о том, что F-16 направлялся к восточному Средиземноморью – туда, где расположены греческие острова. По их же данным, этот истребитель турецких ВВС неоднократно нарушал границы греческого воздушного пространства. За год греки фиксируют сотни нарушений своих воздушных границ турецкой авиацией.

Пилотировавший самолёт турецкий лётчик погиб, что подтверждается военным ведомством Турции.



По неподтверждённым данным, самолёт был с частичным боекомплектом. Упал он возле дороги, и многочисленные очевидцы видели пламя и искры на месте падения F-16. Речь идёт о местности в районе деревни Найпли округа Кареси.

К месту происшествия прибыли множество пожарных расчётов, однако в течение некоторого времени они не могли приступить к тушению огня, вероятно, по причине опасности, связанной с наличием вооружения на борту боевого самолёта турецких ВВС.

F-16 принадлежал 9-й эскадрилье ВВС Турции.

Глава Минюста Турции Акин Гюрлек:

Прокуратура Балыкесира начала расследование по данному инциденту. На место происшествия прибыл генеральный прокурор и его заместитель.
