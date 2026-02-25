В США заявили, что превращают F-35 в истребитель 6-го поколения
В США подтверждают оснащение истребителей пятого поколения системами искусственного интеллекта.
Компания Lockheed Martin представила своё «детище» - искусственный интеллект, который позволяет «улучшить ситуационную осведомлённость и сократить задержку в принятии лётчиком оптимальных решений».
По словам вице-президента компании Дж.Верца, «это означает поэтапный переход платформы пятого поколения к платформе шестого поколения».
Это превращение, которое мы осуществляем уже сейчас.
Испытания F-35 с системой искусственного интеллекта проводились на авиабазе Неллис (Невада). В ходе испытаний модель ИИ «занималась обучением», в том числе по определению целей в формате анализа поступающего «отражённого сигнала».
Сообщается, что использование ИИ способно помочь F-35 «эффективнее перехватывать различные типы целей, включая крылатые ракеты».
При этом американская сторона говорит о том, что в скором времени странам-партнёрам, участвующим в программе F-35, будет предложено закупить обновление с версией ИИ «для усовершенствования возможностей имеющихся у них самолётов». То есть, будут снова требовать деньги, как и за «плановое» обновление софта, только теперь уже в гораздо больших объёмах – под лозунгом о переходе к 6-му поколению.
