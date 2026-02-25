В США заявили, что превращают F-35 в истребитель 6-го поколения

В США заявили, что превращают F-35 в истребитель 6-го поколения

В США подтверждают оснащение истребителей пятого поколения системами искусственного интеллекта.

Компания Lockheed Martin представила своё «детище» - искусственный интеллект, который позволяет «улучшить ситуационную осведомлённость и сократить задержку в принятии лётчиком оптимальных решений».



По словам вице-президента компании Дж.Верца, «это означает поэтапный переход платформы пятого поколения к платформе шестого поколения».

Это превращение, которое мы осуществляем уже сейчас.

Испытания F-35 с системой искусственного интеллекта проводились на авиабазе Неллис (Невада). В ходе испытаний модель ИИ «занималась обучением», в том числе по определению целей в формате анализа поступающего «отражённого сигнала».

Сообщается, что использование ИИ способно помочь F-35 «эффективнее перехватывать различные типы целей, включая крылатые ракеты».

При этом американская сторона говорит о том, что в скором времени странам-партнёрам, участвующим в программе F-35, будет предложено закупить обновление с версией ИИ «для усовершенствования возможностей имеющихся у них самолётов». То есть, будут снова требовать деньги, как и за «плановое» обновление софта, только теперь уже в гораздо больших объёмах – под лозунгом о переходе к 6-му поколению.
  1. Amin_Vivec Звание
    Amin_Vivec
    +6
    Сегодня, 06:39
    И кто после обновления будет контролировать данные Фу-35? ИИ от США? А страна-покупатель теперь просто превращается в самообслуживаемый аэродром для американской авиации, который ещё и платит за присутствие у себя американских самолетов.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 06:41
    будут снова требовать деньги
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:43
    6 - е поколение истребителей это уже беспилотные воздушные аппараты под управлением ИИ. what
    Тут технический прогресс и человечество вступают на минное поле самоуничтожения.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:51
    ❝ В США заявили, что превращают F-35 в истребитель 6-го поколения ❞ —

    — Если, допустим, наш С-400 «Тайфун» способен сбить F-35, то ему глубоко по колено, какого тот поколения ...
  5. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -2
    Сегодня, 06:51
    То есть, будут снова требовать деньги, как и за «плановое» обновление софта, только теперь уже в гораздо больших объёмах – под лозунгом о переходе к 6-му поколению.


    Как уже бесит эта манера обгаживать любое западное вооружение. Для чего вы это делаете?

    Запад бомбя Иран не потерял ни одного самолёта, а Россия за 5 дней войны с Грузией потеряла десяток самолётов.

    А сколько было "умников" которые рассказывали какая Бредли плохая, а по итогу она оказалась лучшей боевой машиной в СВО и смогла победить в противостоянии с Т-90М, но самое главное, что при подрыве или даже поражении Бредли из ПТУРа у десанта часто есть возможность выжить, а БМП-3 это бочка со порохом и 100-мм ОФС при поражении которой её разносит на куски вместе со всеми кто внутри.

    Может все-таки стоит присматриваться к тому, что делают на Западе и изучать эффективность их оружия, а не задирать нос, рассказывая, что все это ерунда.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 07:14
      Не преувиличивайте. Бредли действительно удобная, вместительная, лёгкий вход/выход. А с появлением БПЛА приземистость наших машин смысл теряет. Это известно, других преимуществ не видно. Но для наземной стрельбы Бредли явно проигрывает, хорошая мишень.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        -1
        Сегодня, 07:46
        Цитата: th.kuzmichev
        Не преувиличивайте.

        Соотношение потерь за время конфликта техники, экипажа, десанта. Вот критерий по которому нужно решать какая из машин лучше БМП-3 или Бредли.
    2. Illanatol Звание
      Illanatol
      +1
      Сегодня, 08:10
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      А сколько было "умников" которые рассказывали какая Бредли плохая, а по итогу она оказалась лучшей боевой машиной в СВО и смогла победить в противостоянии с Т-90М,


      Ничего она не победила. Ну постреляла по танку Т-90, уже поврежденному дроном и что? Экипаж выжил, танк позже отремонтирован. А эта "Бредли" сама позже была уничтожена дроном. Так что не надо раздувать муху до размеров эпичной перемоги.
    3. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 08:56
      Объясните, почему же тогда Бредли пытаются в США заменить с момента принятия на вооружение, 4 или 5 тендеров уже прошло, правда с матрасными распилами "тендер сорван из-за лоббирования НЕКОТОРЫМИ высшими офицера Пентагона интересов НЕКОТОРЫХ производителей"? Цитата из расследования ФБР по заказу Конгресса. Может потому что приняли на вооружение УЖЕ устаревшей и заточеной против БМП-1 при наличии БМП-2?! Вот пойдите и в Пентагоне байки пересказывайте про "великолепный" алюминиевый неповоротливый гроб!
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 06:52
    Я так понимаю, что фото, которое недавно было на ВО - это Ф-35 поколения 5+. Даже трудно представить как будет выглядеть 6. wassat
  7. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 06:55
    Странно. Я считал, что переход на 6 поколение обеспечила замена радара на высокотехнологичныймассо-габаритный макет под обтекателем, который форумчане окрестили блином от штанги.
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 07:05
    Вспомнил наш "Буран" который был практически с ИИ. Поразило то что он проанализировав силу и направление ветра, развернулся и приземлился на полосу. Сможет это сделать Ф-35?
    1. Романенко Звание
      Романенко
      0
      Сегодня, 07:58
      Там все продумано, не получится посадить при ветре - ИИ тут-же придумает "уважительную причину" для прессы, или свалит все на Россию.
  9. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 07:23
    Лёгким движением руки.. 5 ое поколение превращается....
  10. Deadушка Звание
    Deadушка
    0
    Сегодня, 07:24
    В США заявили, что превращают F-35 в истребитель 6-го поколения
    - из пятого получается 5+, а не шестое. Инаписано же:
    «это означает поэтапный переход платформы пятого поколения к платформе шестого поколения»
    , отработка элементов на пятом с последующим применением на шестом, а не что F-35 превращается в шестое. no
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 07:33
    Да да припоминаю... А теперь брюки превращаются, превращаются.... превращаются?!!! Не хрена они не во что превращаются.
  12. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 07:56
    В США заявили, что превращают F-35 в истребитель 6-го поколения

    Не зашло с пятым поколением, установили 11-ю Винду и решили - пусть будет шестым. Ню-ню....
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:25
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Если, допустим, наш С-400 «Тайфун» способен сбить F-35, то ему глубоко по колено, какого тот поколения ...
    С небольшого расстояния.
  14. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -1
    Сегодня, 08:51
    Истребитель 4го поколения, стоит как 8-е, в результате напишем, что 6-е поколение)))
    Для начала пусть крейсерский сверхзвук впилят, а то и 5го поколения НЕТ. Вообще никакого нет, учитывая что на сверхзвуке летать не может, обшивка горит!