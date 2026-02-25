Небензя в ООН прокомментировал намерение Запада поставить Киеву ядерную TN75

6 675 29
Небензя в ООН прокомментировал намерение Запада поставить Киеву ядерную TN75

Россия в Организации Объединённых Наций подняла вопрос о готовящихся Парижем и Лондоном поставках компонентов ядерного оружия на Украину. Напомним, что вчера информацию об этом озвучила СВР, затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, такие поставки – серьёзное нарушение международного законодательства по нераспространению ЯО.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя отметил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации и никак не могут отойти от навязчивой идеи о «нанесении России стратегического поражения».

Российский дипломат:

Мир на Украине и её будущее в их речах почти не упоминались. Любые попытки европейских лидеров убедить мир в своей приверженности делу достижения мира на Украине разбиваются о факты. Сегодня, 24 февраля, пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации опубликовало экстренное сообщение о планах Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием или так называемой «грязной бомбой», а также средством его доставки.

Упоминается вариант с малогабаритной боевой части TN75 (150-килотонная термоядерная боеголовка) от баллистической ракеты для подводных лодок М51.1. Это французское ядерное оружие.

Обращает на себя внимание то, что Франция относительно недавно запросила «восстановление технических контактов с Россией». Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о «необходимости восстановить диалог с Москвой». После сообщений о том, что французы и британцы готовят поставку киевскому режиму компонентов ядерного оружия, становится понятно, что Европа решила использовать свои заявления о «технических контактах», как и сами контакты, для ставшего излюбленным для Запада метода «забалтывания». Это вариант, когда сами ведут переговоры, вроде как, о восстановлении отношений, о мире, а на этом фоне устраиваются теракты на территории России и рассматриваются варианты вооружения Украины вплоть до поставок ЯО.

Для справки: на вооружении Франции находится около 300 боеголовок TN75. Поставка одной или нескольких из них на Украину позиционируется как «главная гарантия безопасности».
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 06:54
    на вооружении Франции находится около 300 боеголовок TN75. Поставка одной или нескольких из них на Украину позиционируется как «главная гарантия безопасности».
    Красивая была Ейфелева башня и Нотр дам де Пари.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +3
      Сегодня, 07:14
      Цитата: carpenter
      Красивая была Ейфелева башня и Нотр дам де Пари.

      Как-то так.
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      +4
      Сегодня, 07:28
      Красивая была Ейфелева башня и Нотр дам де Пари.

      Когда красными линиями их разрисуют, то вид будет уже не тот. feel
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:58
      carpenter
      Сегодня, 06:54
      Красивая была Ейфелева башня и Нотр дам де Пари.

      hi Ничтоже сумняшеся надо натравить миротворца из Фашингтона с двумя АВИКами на ротацию с БВ в Северное и Средиземное моря и посмотреть реакцию мелко бритов и лягушатников, от которых исходит угроза миру. am
    4. хрыч Звание
      хрыч
      +3
      Сегодня, 09:00
      А не Спасская? Дождались. Пока Небензя будет бурчать, противник применит "подарочек" незамедлительно. Уже безнаказанно бандерлоги применяли химическое оружие, нет, в ответ тишина.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +9
    Сегодня, 06:55
    От этих извращенцев любой пакости можно ожидать.
    Допустим что Зеля получил одну грязную бомбу...что будет делать Кремль в таком случае?
    Реально... а не словами Захаровой или Лаврова?
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +1
      Сегодня, 07:07
      Возможны варианты:
      - Подленький в стиле запада. С территории Алжира БПЛА похожие на Герань, доставляют спецначинку 3,5 кт до Гибралтара и Марселя.
      - Явный, в русском стиле. Орешник доставляет кузькину мать любителям лягушек и овсянки.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 07:25
      Как и ранее - ничего. Классические терпилы
      1. vadson Звание
        vadson
        +1
        Сегодня, 09:11
        можно ирану пару боеголовок передать, у евреев быстро пердак подгорит, они либо сами либо чьими то руками зелю на фонарный столб натянут чтоб все обратно вернуть.
    3. VictorB Звание
      VictorB
      +4
      Сегодня, 07:41
      Допустим что Зеля получил одну грязную бомбу

      Почему грязную?
      TN75 обычная термоядерная боеголовка, не грязнее аналогичных. И раз в десять мощнее "Малыша", сброшенного на Хиросиму.
    4. Мячик Звание
      Мячик
      +1
      Сегодня, 07:44
      Зелёная наркоманская сопля четыре года назад уже заявляла про "сбросим грязную бомбу на Ростов". Сразу после этого заявления ВС РФ за пару дней дошли до Киева и отняли у наркомана "погремушку".
    5. Керенский Звание
      Керенский
      -1
      Сегодня, 08:00
      Допустим что Зеля получил одну грязную бомбу...

      Хотел бы, - давно наковырял бы материала...
      1. topol717 Звание
        topol717
        -3
        Сегодня, 08:50
        Цитата: Керенский
        Хотел бы, - давно наковырял бы материала...

        Он может быть и хочет, но кто же ему позволит? Там ЦРУ и МИ-6 все его действия под микроскопом просматривают. За любые неверные хотелки тут же по рукам получит. Скорее всего байку про ЯО на Украине наши им подбросили, подлили так сказать маслеца в огонек внутренних проблем. У них там у всех идет борьба за власть внутри страны, и дать аппозиции хоть какой то дохлый аргумент, никогда лишним не будет.
  3. Владимир М Звание
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 07:07
    Вот честно сомнительно, что Британия и Франция поставят на Украину "ядерную бомбу". Просто в этом нет практического смысла, одна-две бомбы ничего не изменят.
    Вот с этим согласен:
    что страны Запада продолжают идти по пути эскалации и никак не могут отойти от навязчивой идеи о «нанесении России стратегического поражения».

    Скорее всего Украина по указанию "западных кураторов" организует взрыв на одной из своих атомных станций, обвинив в этом Россию.
  4. VictorB Звание
    VictorB
    +1
    Сегодня, 07:08
    Т.е. Договор о ядерном нераспространении приказал долго жить?

    Так чего же, в таком случае, наши высшие власти стесняются действовать? Не забалтывать, а действовать.
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      -5
      Сегодня, 07:31
      высшие власти стесняются действовать

      Там "партнеры" и бабки, а в России кто? Раньше хоть электорат был, а сейчас электронное голосование в 3 дня, т.к. отечественный ИИ медленно результаты генерирует.
      1. Мячик Звание
        Мячик
        +3
        Сегодня, 07:46
        Три для даётся на голосование в целом, а не на электронное. Бредятину не пиши.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:31
      Цитата: VictorB
      Так чего же, в таком случае, наши высшие власти стесняются действовать? Не забалтывать, а действовать.

      Они думают. Долго долго думают. Как в песне:
      Думала, думала, думала я-а-а-а
      Думала, думала, думала я
      Думала, думала и передумала,
      думала, думала, думала я!
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +4
        Сегодня, 08:14
        Почти 50 лет назад началась "катастройка" в СССР, уважаемая Елена hi А номенклатура, как советская, так и российская мечтает задружиться с западом
        Цитата: Егоза
        .....Они думают. Долго долго думают. Как в песне: Думала, думала, думала я-а-а-а Думала, .......!

        Несмотря на несоблюдение договорённостей, конкретные обманы ----всё равно надеются быть принятым на западе на равных. Глупые их мысли самонадеянных. И вредные, опасные для страны
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 07:30
    Все что надо, это устроить парочке феерическим "чудакам" показательную "автокатастрофу" и желающих дальше продолжать хернёй заниматься ветром сдует.
  6. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    +2
    Сегодня, 07:32
    "Искандеры" под Калининградом с прошлого года уже имеются, значит рядышком надо начать активную расконсервацию хранилища ядерных боеголовок. Сия операция имеет ряд специфических характеристик, которые очень легко распознаются соответствующими службами Запада.
  7. Рустам Курбанов Звание
    Рустам Курбанов
    +6
    Сегодня, 07:44
    Глобалисты ,неизбежно приближают мир , к армагедону. Хотят пересидеть ,где то на таити или в новой каледонии
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 07:58
    По последним новостям они это все уже опровергают
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 08:03
    Цитата: kosmozoo
    Орешник доставляет кузькину мать любителям лягушек и овсянки.
    Никто и ничего доставлять не будет. Отделаться красными линиями. Как всегда
  10. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    +1
    Сегодня, 08:08
    Это все равно что дать обезьяне гранату
  11. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +3
    Сегодня, 08:18
    Россия должна быть готова в любую секунду, без всяких политесов нанести ядерный удар по Франции и Британии, для этого нужно обезовасить дипломатический корпус и посоветовать гражданам России покинуть эти страны (так действуют США) - пусть политики этих двух государств почешут репу, когда из России выпроводят дипломатический корпус этих стран...
  12. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 08:21
    Да ерунда эта бомба,сейчас более важным является длина бананов,поставляемых в Россию и их цвет.
    Судя по обилию этой новости в сми.
    1. Azimutt Звание
      Azimutt
      0
      Сегодня, 09:15
      Да дались вам эти бананы, которые можно есть только здоровым людям.
  13. Wildcat Звание
    Wildcat
    -1
    Сегодня, 08:34
    Норм, важная новость.
    Электорат должен правильно отреагировать, - его, электорат, спасти должны!
    soldier