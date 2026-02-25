ВС РФ вышли к Кучерову Яру, продолжая возвращать позиции под Покровском
6 3082
Контрнаступление ВСУ на Покровском направлении окончательно заглохло, Сырский потихоньку снимает наиболее боеспособные части и перебрасывает их на другие участки, в основном на стык Запорожской и Днепропетровской областей, где украинцы пытаются остановить наступающие подразделения группировки «Восток».
А на самом Покровском направлении, которое уже стало Добропольским, ведь сейчас Доброполье является основной целью, наши продолжают продвигаться. Пусть не быстро, но движение идет. Как сообщают наши, да и украинские ресурсы, штурмовые группы ВС РФ уже заходят в Кучеров Яр, который противник намеревался использовать для «деблокирования» Покровска и Мирнограда.
На Добропольском направлении российские подразделения продолжают тактическое продвижение, используя лесополосы для скрытного выдвижения. Штурмовые группы ведут бои, постепенно приближаясь к населенному пункту Кучеров Яр.
Информация поступает разная, одни источники говорят, что наши уже в селе и ведут за него бои, по другим — только приближаются к населенному пункту. Противник сообщает, что «ситуация напряженная» и ждать с этого направления «хороших» новостей не нужно.
Противник оказывает сопротивление, однако российские подразделения методично продвигаются вперед, закрепляясь на занятых рубежах.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация