Контрнаступление ВСУ на Покровском направлении окончательно заглохло, Сырский потихоньку снимает наиболее боеспособные части и перебрасывает их на другие участки, в основном на стык Запорожской и Днепропетровской областей, где украинцы пытаются остановить наступающие подразделения группировки «Восток».

А на самом Покровском направлении, которое уже стало Добропольским, ведь сейчас Доброполье является основной целью, наши продолжают продвигаться. Пусть не быстро, но движение идет. Как сообщают наши, да и украинские ресурсы, штурмовые группы ВС РФ уже заходят в Кучеров Яр, который противник намеревался использовать для «деблокирования» Покровска и Мирнограда.



На Добропольском направлении российские подразделения продолжают тактическое продвижение, используя лесополосы для скрытного выдвижения. Штурмовые группы ведут бои, постепенно приближаясь к населенному пункту Кучеров Яр.



Информация поступает разная, одни источники говорят, что наши уже в селе и ведут за него бои, по другим — только приближаются к населенному пункту. Противник сообщает, что «ситуация напряженная» и ждать с этого направления «хороших» новостей не нужно.

Противник оказывает сопротивление, однако российские подразделения методично продвигаются вперед, закрепляясь на занятых рубежах.
