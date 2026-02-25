«Калашников» запустил в серию новый БПЛА, созданный с учётом опыта СВО
Концерн «Калашников» разработал и запустил в серию первый в России тактический управляемый боеприпас с дальностью полета свыше 100 км. Речь идет о дроне «КУБ-10МЭ», созданном с учетом опыта СВО.
Специалисты «Калашникова», используя опыт применения дронов в зоне спецоперации, в короткие сроки разработали управляемый боеприпас тактического класса с дальностью полета свыше 100 км. Как подчеркивается, «КУБ-10МЭ» способен поражать движущиеся цели при работе средств радиоэлектронной борьбы.
Принципиальные отличия нового комплекса – наличие оптико-электронной системы наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели, и более высокая защищенность от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Кроме того, он оснащен системой аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой с борта информации.
Новый беспилотник предназначен для поражения живой силы и легкобронированной техники противника. Также он способен наносить удары по пунктам управления, штабам и т.д., расположенным в глубине обороны противника, куда не долетают обычные FPV-дроны.
Как уточнили в концерне, «КУБ-10МЭ» способен подниматься на высоту до 1800 метров, развивать скорость до 120 км/час и работать в любое время суток. По поставкам данного БПЛА в войска концерн сведений не дает.
