«Калашников» запустил в серию новый БПЛА, созданный с учётом опыта СВО

Концерн «Калашников» разработал и запустил в серию первый в России тактический управляемый боеприпас с дальностью полета свыше 100 км. Речь идет о дроне «КУБ-10МЭ», созданном с учетом опыта СВО.

Специалисты «Калашникова», используя опыт применения дронов в зоне спецоперации, в короткие сроки разработали управляемый боеприпас тактического класса с дальностью полета свыше 100 км. Как подчеркивается, «КУБ-10МЭ» способен поражать движущиеся цели при работе средств радиоэлектронной борьбы.



Принципиальные отличия нового комплекса – наличие оптико-электронной системы наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели, и более высокая защищенность от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Кроме того, он оснащен системой аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой с борта информации.


Новый беспилотник предназначен для поражения живой силы и легкобронированной техники противника. Также он способен наносить удары по пунктам управления, штабам и т.д., расположенным в глубине обороны противника, куда не долетают обычные FPV-дроны.

Как уточнили в концерне, «КУБ-10МЭ» способен подниматься на высоту до 1800 метров, развивать скорость до 120 км/час и работать в любое время суток. По поставкам данного БПЛА в войска концерн сведений не дает.
  1. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 07:54
    Надеюсь все сработает, сейчас такие дроны там, на передке очень не помешают ребятам.
  2. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Сегодня, 08:16
    Главное - не останавливаться на пути эволюции дронов и поддерживать приемлемую себестоимость с возможностью массового серийного выпуска.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:23
    Довести кил зону до 100 км ,очень круто !
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 08:49
    Судя по всему, из принципиального - защищенный канал связи для управляшки среднего для БПЛА радиуса действия