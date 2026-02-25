Панама расторгла «портовую» сделку с компанией из КНР по требованию США

3 636 30
Панама расторгла «портовую» сделку с компанией из КНР по требованию США

Мир окончательно скатился к тому уровню, когда право сильного однозначно диктует тенденции во всём, в том числе в торговле третьих стран. Под давлением крупных игроков небольшие страны вынуждены идти на те меры, которые противоречат их интересам, включая экономические.

Стало известно, что президент Панамы Хосе Рауль Мулино объявил о расторжении ключевых портовых соглашений с компанией CK Hutchison из Гонконга. Терминалы Панамского канала переданы во временное управление компаниям A.P. Moller-Maersk и Mediterranean Shipping Co.

Этот шаг обусловлен решением панамского Верховного суда о «неконституционности» предыдущих концессий. Панамское государство взяло на себя управление портами Бальбоа и Кристобаль и теперь намерено найти нового концессионера в течение полутора лет.

В CK Hutchison назвали указ президента незаконным и объявили о прекращении своей деятельности на панамских терминалах.

Конфликт вокруг панамских портов обострился на фоне напряжённых отношений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости вернуть Вашингтону контроль над Панамским каналом. Он утверждал, что американские суда и военные корабли платят слишком много за проход через канал, а также выражал опасения относительно влияния Китая на его работу.

После громких заявлений Трампа о влиянии Пекина на Панаму, гонконгская CK Hutchison согласилась продать часть своих активов на сумму $23 млрд консорциуму, возглавляемому BlackRock. Однако Пекин резко раскритиковал эту сделку и выразил своё недовольство, что привело к её приостановке.

Китай также предупредил Панаму о возможных политических и экономических последствиях и призвал государственные компании ограничить свою активность в стране.

По самым скромным оценкам, от желания угодить Трампу в виде расторжения контракта на концессию с компанией из КНР Панама только в ближайшие 5 лет не досчитается 5,5 млрд долларов чистой прибыли. Американская сторона эти потери Панаме возмещать явно не собирается. Её цель одна - полный контроль портов на Панамском канале в своих интересах.

Напомним, что ранее Китай потерял крупного поставщика доступной нефти на свой рынок - Венесуэлу. И тоже в результате прямого американского вмешательства. Теперь США готовятся к операции в Иране, что может привести к дефициту нефти на мировом рынке, и первым пострадавшим окажется именно Китай, который активно импортирует иранские углеводороды.
30 комментариев
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +4
    Сегодня, 07:41
    первым пострадавшим окажется именно Китай
    Порты Панамы, нефть Венесуэлы, Ирана...Что еще Трамп отберет у Китая ? recourse
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 08:41
      Цитата: Uncle Lee
      первым пострадавшим окажется именно Китай
      Порты Панамы, нефть Венесуэлы, Ирана...Что еще Трамп отберет у Китая ? recourse
      Я бы ещё с "Мотор Сич" списочек начал.

      Что-то мне подсказывает, что "умной обезьяне" скоро надоест сидеть на своём "дереве" в качестве стороннего наблюдателя.

      Одно дело наблюдать. как другие дерутся. Совсем другое - когда непосредственно тебе начинают кишки потихоньку вынимать.
      Учитывая менталитет и традиции китайцев, раскачаются они до "ответочки" не скоро. Но если раскачаются, то мстя их для Америки может быть страшной...
      1. хрыч Звание
        хрыч
        +3
        Сегодня, 09:16
        Цитата: Zoldat_A
        "умной обезьяне" скоро надоест сидеть на своём "дереве" в качестве стороннего наблюдателя

        "Мудрой макаке" скоро навешают оба (три-четыре) тигра. Другая китайская мудродурость, что если долго сидеть у реки то проплывет труп врага. Можно околеть и не дождаться wassat Си дождался, чуть самого не грохнули, а сейчас наблюдает, как макакины пожитки дербанят...
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 09:22
          Цитата: хрыч
          Другая китайская мудродурость, что если долго сидеть у реки то проплывет труп врага.
          Да уж... Тактика такая себе...
          Иногда, конечно, и нужно со стороны сначала посмотреть, прежде чем башку в драку сунуть. Но вечно так сидеть - досидишься, что дерево под тобой на дрова спилят...
    2. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 08:41
      Подозреваю, в планах отобрать ВСЁ.
    3. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 09:11
      Цитата: Uncle Lee
      Что еще Трамп отберет у Китая ?

      Практически всё, что из Латинской Америки. У себя на заднем дворе Трамп продавит у местных властей любое решение. И нам это надо иметь ввиду при планировании отношений с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа и проч.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:44
    ❝ Мир окончательно скатился к тому уровню, когда право сильного однозначно диктует тенденции во всём ❞ —

    — «Возвращаемся к истокам!» ...
    (Сила солому ломит)
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +15
    Сегодня, 07:45
    Трупы врагов Китая никак не хотят проплыть вниз по течению,а напротив ,эти трупы всячески пакостят, пакостят и пакостят Китаю по всему Миру. . . hi
    1. Комментарий был удален.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:06
      ❝ Трупы врагов Китая никак не хотят проплыть вниз по течению ❞ —

      — «Не плыви по течению, не плыви против течения – плыви туда, куда тебе нужно» © ...
    3. Aken Звание
      Aken
      +5
      Сегодня, 08:45
      Трупы врагов не стали проплывать мимо. Они причалили на лодке к берегу, вышли и загнали наблюдателя на дерево.
      Теперь вместо того, чтобы драться под деревом, сидят внизу, делят брошенное имущество наблюдателя, едят его запасы и ждут, пока тот сдохнет от голода.
      В общем, средневековые мудрости в 21 веке не работают.
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +1
        Сегодня, 09:15
        А под соседнем деревом сидит мишка, кушает мёд и философски интересуется:
        -- Ну, что обезьяна, досиделась? Нефть тебе нужна... А у меня кстати есть её малёха...
  4. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 07:48
    Что-то китайская обезьяна никак не дождётся трупа Трампа, плывущего мимо.И пока она сидит на берегу, Трамп отбирзу неё всё,до чего может дотянуться.
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 08:47
      Трамп идёт к дереву обезьяны по берегу. С бензопилой.
  5. faiver Звание
    faiver
    +4
    Сегодня, 08:03
    Ну по большому счету нам терки Китая с США выгодны.........
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:06
    Как то так с импортом нефти у КНР в 2025 г .А вот с инвестициями в Латинскую Америку 800 млрд $ КНР может влететь по полной - если не договорятся с главным барыгой в конце марта в Пекине . bully
    1. Kvakosavrus Звание
      Kvakosavrus
      0
      Сегодня, 08:08
      И а Америку, и в Африку, и в Европу. Когда понадобится, отберут всё. Обезьяна будет сидеть и грустно наблюдать.
  7. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +3
    Сегодня, 08:11
    L'arroganza ,la prepotenza e la mancanza di rispetto di qualsiasi regola internazionale da parte di "testa di carota" ha portato a questo e sicuramente anche ad altre cose in un prossimo futuro almeno fino a quando ci sarà questa "carota".
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 08:13
    Цитата: Kvakosavrus
    И а Америку, и в Африку, и в Европу. Когда понадобится, отберут всё. Обезьяна будет сидеть и грустно наблюдать.

    Фашист Мерц сейчас в Пекине .Кстати торговый оборот Германия - КНР ,больше чем Германия - США.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:16
    У Китая нет возможности постоянно прощать ,его просто загонят в угол
  10. Илья22558 Звание
    Илья22558
    +1
    Сегодня, 08:23
    Похоже, что соплежуйство заразно!
  11. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    +3
    Сегодня, 08:30
    В свое время США так вынудили японцев напасть на Перл-Харбор
  12. Zhitel111 Звание
    Zhitel111
    +4
    Сегодня, 08:51
    Пока гроссмейстер в белых перчатках сосредоточенно думает над очередным ходом, с другой стороны доски его соперник – ковбой, лихо играет шахматами в "чапаевцев"
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -1
      Сегодня, 08:55
      Цитата: Zhitel111
      его соперник – ковбой, лихо играет шахматами в "чапаевцев"

      Не "в чапаевцев", а "в Чапаева". И я бы с интересом посмотрел, как вы в это будете играть шахатами.
      1. Zhitel111 Звание
        Zhitel111
        +2
        Сегодня, 09:00
        Не суть важно, как назвать. В моём детстве это называлось так. Смысл не меняется. А шахматами тоже можно, только пальцам больновато – фигурки тяжелее шашек.
        Пытаюсь понять смысл вашей, ремарки, вы же, надеюсь, не только прямую речь понимаете?
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          0
          Сегодня, 09:02
          Цитата: Zhitel111
          А шахматами тоже можно

          Фигурки, начиная от "кавалерии", из шахмат не построить.

          Цитата: Zhitel111
          Пытаюсь понять смысл вашей, ремарки

          Если коротко - вы написали ерунду. Объяснять мне лень, поэтому в качестве примера выбрана помянутая вами игра. Про которую вы тоже написали ерунду. Вот так.
          1. Zhitel111 Звание
            Zhitel111
            +2
            Сегодня, 09:04
            Воля ваша, сударь, что вы там себе поняли. Я сказал то, что я сказал. Разрешите откланяться. hi
  13. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    +1
    Сегодня, 08:57
    В общем в очередной раз Дракона поставили на свое место.
  14. Владимир60 Звание
    Владимир60
    -1
    Сегодня, 09:10
    Значит нам надо подзарядить китаёзам ценники на нефть и газ чтобы отвыкали от халявы.
  15. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 09:18
    Панама расторгла «портовую» сделку с компанией из КНР по требованию США

    А потраченные на них деньги, время и усилия вернут? what
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 09:22
      Нет сынок, это фантастика........ bully