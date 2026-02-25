Панама расторгла «портовую» сделку с компанией из КНР по требованию США

Мир окончательно скатился к тому уровню, когда право сильного однозначно диктует тенденции во всём, в том числе в торговле третьих стран. Под давлением крупных игроков небольшие страны вынуждены идти на те меры, которые противоречат их интересам, включая экономические.Стало известно, что президент Панамы Хосе Рауль Мулино объявил о расторжении ключевых портовых соглашений с компанией CK Hutchison из Гонконга. Терминалы Панамского канала переданы во временное управление компаниям A.P. Moller-Maersk и Mediterranean Shipping Co.Этот шаг обусловлен решением панамского Верховного суда о «неконституционности» предыдущих концессий. Панамское государство взяло на себя управление портами Бальбоа и Кристобаль и теперь намерено найти нового концессионера в течение полутора лет.В CK Hutchison назвали указ президента незаконным и объявили о прекращении своей деятельности на панамских терминалах.Конфликт вокруг панамских портов обострился на фоне напряжённых отношений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости вернуть Вашингтону контроль над Панамским каналом. Он утверждал, что американские суда и военные корабли платят слишком много за проход через канал, а также выражал опасения относительно влияния Китая на его работу.После громких заявлений Трампа о влиянии Пекина на Панаму, гонконгская CK Hutchison согласилась продать часть своих активов на сумму $23 млрд консорциуму, возглавляемому BlackRock. Однако Пекин резко раскритиковал эту сделку и выразил своё недовольство, что привело к её приостановке.Китай также предупредил Панаму о возможных политических и экономических последствиях и призвал государственные компании ограничить свою активность в стране.По самым скромным оценкам, от желания угодить Трампу в виде расторжения контракта на концессию с компанией из КНР Панама только в ближайшие 5 лет не досчитается 5,5 млрд долларов чистой прибыли. Американская сторона эти потери Панаме возмещать явно не собирается. Её цель одна - полный контроль портов на Панамском канале в своих интересах.Напомним, что ранее Китай потерял крупного поставщика доступной нефти на свой рынок - Венесуэлу. И тоже в результате прямого американского вмешательства. Теперь США готовятся к операции в Иране, что может привести к дефициту нефти на мировом рынке, и первым пострадавшим окажется именно Китай, который активно импортирует иранские углеводороды.