Первый штатно оснащенный российским двигателем ЛМС-901 «Байкал» поднялся в небо

Первый опытный летный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» со штатным российским турбовинтовым двигателем ВК-800СМ поднялся в небо. Как сообщает пресс-служба «Уральского завода гражданской авиации» (УЗГА), это произошло несколько дней назад.

22 февраля в вечернее время на аэродроме УЗГА в Арамиле в воздух поднялся третий летный образец нового легкого самолета ЛМС-901 «Байкал», разрабатываемого для замены уже старевших самолетов Ан-2, прозванных «кукурузниками». В отличие от первого и второго образцов, третий был штатно оснащен российским турбовинтовым двигателем ВК-800СМ и российским же воздушным винтом АВ-901.



Как подчеркнули в УЗГА, самолет выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку. Длительность полета составила 10 минут, самолет достиг высоты 300 м и набрал скорость 190 км/ч.

Вечером 22 февраля 2026 года на аэродроме Екатеринбург (Арамиль) совершил первый полет опытный третий летный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал», и первый штатно оснащенный российским турбовинтовым двигателем ВК-800СМ, также разработанным УЗГА.


Согласно пресс-релизу, третий летный экземпляр самолета не только штатно оснащен российским двигателем и винтом, но и получил некоторые изменения в конструкции. Коснулись они носовой части кабины экипажа, основных опор шасси, а также был изменен угол установки крыла. Сделано это для исключения тенденции к преждевременному отрыву от ВПП при взлете при порывистом ветре.

Напомним, что два первых летных опытных образца ЛМС-901 изначально оснащались турбовинтовым двигателем General Electric H80-200. Затем в процессе испытаний второй опытный образец оснастили российским двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901, первый полет он совершил в конце декабря 2025 года. Третий опытный образец уже штатно получил российские двигатель и винт.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 08:02
    ❝ Первый опытный лётный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» со штатным российским турбовинтовым двигателем ВК-800СМ поднялся в небо ❞ —

    — «А ты, улетающий вдаль самолёт
    В сердце своём сбереги ...
    Под крылом самолёта о чём-то поёт
    Зелёное море тайги» © ...
    (Счастливого полёта!)
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 08:08
    Неужели и в серию скоро пойдет? Дай-то бог!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:10
    Вот что делает Трутнев животворящий !!! wassat
    1. Azimutt Звание
      Azimutt
      0
      Сегодня, 09:03
      Трутнев может опять что-нибудь сморозить.
  4. Konnick Звание
    Konnick
    +5
    Сегодня, 08:11
    Первый опытный летный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» со штатным российским турбовинтовым двигателем ВК-800СМ поднялся в небо.

    Не нужен такой двигатель на таком самолете. Нужен простой поршневой как и на легендарном Ан-2. Этот двигатель стоит как два кукурузника
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -2
      Сегодня, 08:43
      Цитата: Konnick
      Первый опытный летный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» со штатным российским турбовинтовым двигателем ВК-800СМ поднялся в небо.

      Не нужен такой двигатель на таком самолете. Нужен простой поршневой как и на легендарном Ан-2. Этот двигатель стоит как два кукурузника


      А такой двигатель вам наверное тоже не нужен?Разработка ориентирована на перспективные гражданские и военные самолёты.Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ФИПС) зарегистрировала новый патент на турбореактивный двигатель (ТРД) нового типа.

      .Ключевая особенность — увеличенный перепад давления в турбине. На старте степень понижения давления составляет 50–75% от степени повышения давления в компрессоре. Это позволяет снизить температуру газа перед турбиной и увеличить температурную «раскрутку» ротора ... В полёте двигатель поддерживает относительную приведённую частоту вращения по специальному закону регулирования, зависящему от температуры торможения воздуха на входе.

      По расчётам автора, такая схема даёт возможность эффективно работать на скоростях свыше трёх Махов без традиционного форсажа. На трансзвуке применяется «пассивный форсаж» — часть воздуха перепускается в систему охлаждения турбины с одновременной регулировкой сопла.


      https://www1.ru/news/2026/02/25/rossiiskii-inzener-pridumal-dvigatel-s-xolodnoi-turbinoi-dlia-poletov-bystree-trex-maxov.html

      Характеристики перспективного двигателя с холодной турбиной в таблице ниже.Источник изображения ФИПС
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +1
        Сегодня, 08:52
        Цитата: Sky Strike fighter
        А такой двигатель вам наверное тоже не нужен?Разработка ориентирована на перспективные гражданские и военные самолёты.Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ФИПС) зарегистрировала новый патент на турбореактивный двигатель (ТРД) нового типа.

        Гениально...изобрел велосипед и не поленился составить табличку с потолочными показателями, т.е. подсмотрел на потолке
      2. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +3
        Сегодня, 09:07
        Цитата: Sky Strike fighter
        Разработка ориентирована на перспективные гражданские и военные самолёты.

        А самолет позиционируют как "кукурузник 2.0".
        Не "бизнесджет".
        Куда там ТРД?

        Еще можно ионный двигатель, грунтозацепы и плазмаган вкорячить. wassat
        Только понять бы зачем.
    2. Ivan_Sergeev Звание
      Ivan_Sergeev
      -1
      Сегодня, 08:54
      Оставьте поршневых динозавров там где им место - в глубокой истории. Даже на кукурузник в итоге поставили турбовинтовой двигатель, см. Ан-3. Кстати, до сих пор не понимаю, в чем была проблема продолжать его выпускать и дальше. Ну, естественно, если брать соображения выгоды стране, а не распилы и разную деятельность направленную на уничтожение собственного производства.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +2
        Сегодня, 09:05
        Цитата: Ivan_Sergeev
        Оставьте поршневых динозавров там где им место - в глубокой истории.

        Почему-то США выпускает до сих пор поршневые самолеты малой авиации и эти самолеты очень востребованы там где они являются единственным средством транспорта, на той же Аляске.
        1. Ivan_Sergeev Звание
          Ivan_Sergeev
          0
          Сегодня, 09:17
          В США малая авиция - это фактически частные самолетики на 2-4 места и их можно делать вообще как угодно, лишь бы не падали, хоть на дизелях. А даже АН-2 - это вполне серьезный грузопассажирский самолет небольшой вместимости и он просто обязан быть коммерчески выгодным и тут как бы преимущества турбовинтовых двигателей более чем очевидны, точно так же как и преимущества автомобильных двигателей с прямым впрыском по сравнению с карбюраторными.
          1. Konnick Звание
            Konnick
            0
            Сегодня, 09:21
            Цитата: Ivan_Sergeev
            В США малая авиция - это фактически частные самолетики на 2-4 места и их можно делать вообще как угодно, лишь бы не падали, хоть на дизелях. А даже АН-2 - это вполне серьезный грузопассажирский самолет небольшой вместимости и он просто обязан быть коммерчески выгодным и тут как бы преимущества турбовинтовых двигателей более чем очевидны, точно так же как и преимущества автомобильных двигателей с прямым впрыском по сравнению с карбюраторными.

            Делают двухмоторные поршневые такой же вместимостью. например чешский Ла-8, к тому же амфибия, для нашей страны очень нужный тип самолета в Сибири и в других труднодоступных местах. Разработка наша, но поршневые двигатели чешские. Даже есть пожарный вариант
      2. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +2
        Сегодня, 09:09
        Цитата: Ivan_Sergeev
        поршневых динозавров

        Они надежнее, их проще чинить\обслуживать.
        То что надо в малой авиации не богатой страны и в частной любой.
    3. Azimutt Звание
      Azimutt
      0
      Сегодня, 09:05
      В РФ нужно и Ан-2 и Байкал. Ан-2 более приспособлен на необорудованных ВВП, а Байкал более скоростной и комфортный как раз для пассажиров.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +7
    Сегодня, 08:14
    На этом самолете столько денег распилили и никто не ответил и этот самолет нужен был вчера !
    1. Azimutt Звание
      Azimutt
      0
      Сегодня, 09:06
      Нужен был уже позавчера, но в России "пока гром не грянет..."
  6. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 08:17
    Сам к самолётам - как пассажир да как десантируемый груз. Но, по разговорам с крылатыми, создать замену "кукурузнику" можно. Создать второй "кукурузник" просто так, с бухты-барахты, нельзя. Нужен особый талант, конструкторское везение, что ли... Чтобы НАСТОЛЬКО сочетал в себе неприхотливость, живучесть, простоту пилотирования и обслуживания - такие самолёты нечасто на свет появляются.
    Личное общение с "кукурузником" началось ещё в ДОСААФе, те самые "три прыжка". До этого на самолётах с родителями летал, но тут как-то впервые брутально, по-взрослому. Плюс вибрация седалища перед первым прыжком... Незабываемо.

    Сумеет этот "Байкал" именно ЗАМЕНИТЬ собой "кукурузник" - большого неба ему. Не сумеет - штош... "Будем искать" (с)
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 08:32
      Цитата: Zoldat_A
      Чтобы НАСТОЛЬКО сочетал в себе неприхотливость, живучесть, простоту пилотирования и обслуживания - такие самолёты нечасто на свет появляются.

      Времена были проще - разбился, винт на могилу, прощальный залп и все.
      Сейчас так не получиться
      А сейчас в суде полно дел - родственники делят гробовые, родители с женами, дети с матерями...
      Знакомая сказала - все кто пришел по суду устанавливать отцовство - все на СВО уходят.
      А уж если самолет разобьётся - затаскают компанию владельца по судам.
      Когда разбился Сирийский рейс с оркестром - родне выплатили как положено за погибщего военнослужащего, а они дошли до ЕСПЧ - требуя по 21 млн за погибшего

      Так что вариант самолета - который "бухой дядя Вася на коленке может починить в сарае"- увы, уже все, невозможен...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 08:56
        Мы тут часто говорим про скакуасов: "А вы за ЭТО на Майдане прыгали?"
        Цитата: свой1970
        в суде полно дел - родственники делят гробовые, родители с женами, дети с матерями...

        Цитата: свой1970
        они дошли до ЕСПЧ - требуя по 21 млн за погибшего

        А наши полупьяные граждане в 1991-м - ЗА ЭТО глотку до хрипоты рвали? За возможность засудить в суде мать? За то, чтобы ЕСПЧ (та самая ЕВРОПА! - заметьте) чего-то рулил в нашей жизни?

        Помнится, на парламентских выборах в 90-х одна партия в рекламном ролике зазывала доверчивых россиян: "А вы хотите жить, как в Европе?"
        Ну вот, живём "как в Европе"... Легче им стало?

        А про самолёт -
        Цитата: свой1970
        вариант самолета - который "бухой дядя Вася на коленке может починить в сарае"- увы, уже все, невозможен...
        Наверное, это неизбежно. Техника на месте не стоит, техника усложняется. Но иногда, когда речь идёт, например, о жизни людей, становится жалко, что нельзя что-то там "проволокой подвязать".
        До вопроса жизни-смерти, конечно, у меня не доходило, но Вы, Сергей, не представляете, с какой тоской я пару раз на рыбалке открывал капот РАВ4 и вспоминал свою первую машину - "шестёрку" с "троешным" движком...
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 09:17
          Цитата: Zoldat_A
          какой тоской я пару раз на рыбалке открывал капот РАВ4 и вспоминал свою первую машину - "шестёрку" с "троешным" движком...

          И чтобы вы делали с шестеркой - если бы у вас катушку пробило?

          Цитата: Zoldat_A
          становится жалко, что нельзя что-то там "проволокой подвязать".

          Из местного нашего:
          "1990.Едут два казаха на свежекупленном Мерседесе.
          Шарах!!! - глушитель оторвали..
          Достают из карманов красную ленточку* lol lol lol , привязывают и едут дальше.
          Один другому говорит- "Домой приедем, отремонтруем как следует - проволокой привяжем!" (с) анекдот старый...

          *красная ленточка* - если на машине привязана сзади внизу небольшая - то 99% хозяин старый казах.Они так свою животину метят - от злых духов.
          Может и молодёжь быть казахская - но намного реже

          Цитата: Zoldat_A
          какой тоской я пару раз на рыбалке открывал капот РАВ4
          - но ездить предпочитаете все таки на ней, а не сидя на табуретке с форточкой вместо кондиционера
    2. Azimutt Звание
      Azimutt
      +1
      Сегодня, 09:08
      А можно ли в РФ возобновить производство Ан-2, если ли на это права и документация ?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 09:19
        Цитата: Azimutt
        А можно ли в РФ возобновить производство Ан-2, если ли на это права и документация ?
        Вопрос, как говорится, не на мою зарплату - я строитель, а не юрист и не экономист.
        Но, как мне думается, документация в наличии. Не такой уж "кукурузник" "суперсекретное ноу-хау Украины", чтобы его нельзя было лепить в подсобке любого авиационного завода России.
        А права - а какие у Украины "права" на КБ Антонова, только географически расположенного на территории бывшей Украинской ССР, если финансировалось его создание и работа из союзного бюджета, в который Украина вкладывала меньше, чем получала? Какие права, если на КБ Антонова половина Союза работала?
  7. Филин Звание
    Филин
    +2
    Сегодня, 08:26
    Счастливого полёта! Необходимо настоящее импортозамещение, а не "распил" средств, Поощряйте за реальные дела и карайте за воровство, предательство и семейный протекционизм.
  8. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +3
    Сегодня, 09:00
    Дожили.
    В стране где когда то весь авиапарк был свой - радуются штучно-экспирементальной замене древним кукурузникам. Со своим винтом и двигателем.
    Какой то откат к Империи.
  9. Feodor13 Звание
    Feodor13
    0
    Сегодня, 09:09
    При всём уважении к труду соотечественников, все-таки замечу:
    комфорта там нет. У "Байкала" прямая аналогия с первыми сериями "Газелей".

    30 лет народ "кланялся" при входе и выходе из этих консервных "Газелей".
    И только 5 лет назад наконец появились по среднему росту человека, автобусы ГАЗа.
    И вот на тебе снова.

    ТЗ от Минпромторга - это жесть. Сами летать чиновники конечно на них не будут.
    Уже не сосчитать сколько помимо СЛО, Ту-204 переделали под их полеты.
    От того наверное и родилось такое ТЗ.
    Вахтовики и КМНС - что не люди что-ли?
    Даже в старом Ми-8 комфортнее летать, чем в "Байкале".

    "Экономия на людях", которых все меньше в России.
    Главный приз ОАК и Правительству в этой номинации !!!
  10. vfwfr Звание
    vfwfr
    -1
    Сегодня, 09:21
    ""Не нужен такой двигатель на таком самолете. Нужен простой поршневой как и на легендарном Ан-2""
    1. Завода или предприятия по производству ПОРШНЕВОГО АВИАДВИГАТЕЛЯ на территории РФ НЕТ ( возможно я не вкурсе, не настаиваю)
    1.2. Строить под 2-3 модели моторов не целесообразно
    1.3. Польша не продаст, Китай..., ну такое по ресурсу...
    2. На территории РФ в больших аэропортах нет на постоянной основе АВИАБЕНЗИНА (точнее его вообще нет.)
    2.1. На не европейской части РФ порой только под заказ авиаКЕРОСИН.....
    2.2. По итогу: Нет мотора.. Выкинуть деньги на завод и после запаралелить дорогую логистику топлива (авиабезина) в малозагруженные/незагруженные аэропорты..
    3. Авиа бензин сам по себе дороже чем Авиакеросин....
  11. Я Петр Звание
    Я Петр
    +1
    Сегодня, 09:21
    к сожалению по эксплуатационным данным он АН-2 заменить не сможет!!! Тут он АН-2 проигрывает по всему, начиная от требований к ВПП, расходникам на эксплуатацию, самой ценой самолета! Китаесы аналог ан-2 запустили производство у себя