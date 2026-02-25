Первый штатно оснащенный российским двигателем ЛМС-901 «Байкал» поднялся в небо
Первый опытный летный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» со штатным российским турбовинтовым двигателем ВК-800СМ поднялся в небо. Как сообщает пресс-служба «Уральского завода гражданской авиации» (УЗГА), это произошло несколько дней назад.
22 февраля в вечернее время на аэродроме УЗГА в Арамиле в воздух поднялся третий летный образец нового легкого самолета ЛМС-901 «Байкал», разрабатываемого для замены уже старевших самолетов Ан-2, прозванных «кукурузниками». В отличие от первого и второго образцов, третий был штатно оснащен российским турбовинтовым двигателем ВК-800СМ и российским же воздушным винтом АВ-901.
Как подчеркнули в УЗГА, самолет выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку. Длительность полета составила 10 минут, самолет достиг высоты 300 м и набрал скорость 190 км/ч.
Согласно пресс-релизу, третий летный экземпляр самолета не только штатно оснащен российским двигателем и винтом, но и получил некоторые изменения в конструкции. Коснулись они носовой части кабины экипажа, основных опор шасси, а также был изменен угол установки крыла. Сделано это для исключения тенденции к преждевременному отрыву от ВПП при взлете при порывистом ветре.
Напомним, что два первых летных опытных образца ЛМС-901 изначально оснащались турбовинтовым двигателем General Electric H80-200. Затем в процессе испытаний второй опытный образец оснастили российским двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901, первый полет он совершил в конце декабря 2025 года. Третий опытный образец уже штатно получил российские двигатель и винт.
