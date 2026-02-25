Израиль представил «не имеющий аналогов» сеткомёт DefendAir для перехвата дронов

Спустя несколько месяцев после начала использования на СВО «отстреливаемых» сетей для перехвата дронов собственное «не имеющее аналогов в мире» техническое решение представила израильская компания ParaZero Technologies. Это решение воплощается в ружье, которое выстреливает сеткой, в которой в свою очередь запутывается дрон.

Израильская система «перехвата сетью» получила название DefendAir. Испытания её проводились в отношении целей, летящих со скоростью до 113 км/ч. По итогам испытаний было заявлено, что система «доказала свою способность останавливать воздушные угрозы в полёте».



Гендиректор израильской компании Ариэль Алон:

Мы рады продемонстрировать высокую и надежную работу DefendAir в сложных оперативных условиях. Мы считаем, что перехват угрозы, исходящей со скоростью 70 миль в час (значение в км/ч указано выше – прим. автора), представляет собой значительный шаг вперед в обеспечении защиты войск на современных полях сражений.

Сообщается, что сеть может быть выпущена не только из специального ружья-сеткомёта бойцом с земли, но также и с дрона-перехватчика.

Площадь запускаемой сетки варьируется от 9 до 25 квадратных метров. При использовании с дрона-перехватчика дрон-цель обнаруживается с помощью небольшого радара на расстоянии до 2 км. В компании говорят о том, что дрон-перехватчик с сеткомётом работает полностью в автономном режиме.

Дальность развёртывания сетки при выстреле из ружья составляет 35 м.

Наши бойцы на фронте говорят о том, что при работе с сеткомётом необходимо учитывать важное условие. Если оператор «чуть проспал» приближение беспилотника и тот прошёл точку полного развёртывания сети, то перехват чаще всего не приведёт к успеху – сеть не окутает дрон. Однако она может его просто сбить в момент полёта с развёртыванием.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 08:24
    Не понял из статьи - в чём "не имеющий аналогов в мире"?
    И виноваты в этом, как мне думается, не статья и не я...
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 09:02
      Цитата: Zoldat_A
      И виноваты в этом, как мне думается, не статья и не я...

      А кто ж? Евреи что-ли?
      Как тут не вспомнить Костю Беляева :
      "Евреи, евреи, кругом одни евреи..." (с) lol
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 09:05
        Цитата: LIONnvrsk
        Цитата: Zoldat_A
        И виноваты в этом, как мне думается, не статья и не я...

        А кто ж? Евреи что-ли?
        В данном случае - как раз таки евреи. Не объяснили, в чём "не имеющий аналогов в мире" заключается. Вот если бы эта сетка гектар накрывала... laughing Или, допустим, сетка была бы из тросика миллиметров 10 - от ракет... laughing
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +1
      Сегодня, 09:12
      На СВО наши бойцы применяют ствольные насадки типа ДТК "Сеткомёт"...Было ещё и сообщение о разработке у нас "пистоля"-сеткомёта...Дальность действия таких "изделий"-до 30 метров.
  2. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 08:29
    Ну всё, иранские баллистические ракеты теперь сионистам не страшны!
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 08:32
    Бывают не имеющие аналогов в мире не только сеткомёты,но и пургамёты ,коих в мире конечно же несравненно больше чем сеткомётов. . . hi
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +6
    Сегодня, 08:46
    Не имеющий аналогов у них только геноцид в Газе.