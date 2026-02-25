Канада приняла решение поддержать Украину бронетехникой
Канада поддержит Украину в ее «борьбе» с Россией, поставив новую партию вооружений. Как сообщает украинская пресса, Оттава приняла решение передать Киеву новую партию бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV (8х8) и бронированных машин Roshel Senator (4x4).
Украинская армия в ближайшее время пополнится канадской бронетехникой, причем весьма в приличных объемах. Согласно заявлению канадского Минобороны, в скором времени на Украину будет отправлена партия военной техники, в которую войдут 66 бронетранспортеров General Dynamics LAV 6.0 ACSV (8х8) и 383 бронированных машин Roshel Senator (4x4).
Как подчеркивается, ранее Канада уже поставляла бронетранспортеры LAV 6.0 ACSV, причем в гораздо больших объемах. Данная бронетехника в боевых действиях себя никак не проявила, в основном она использовалась в качестве транспортных средств для доставки живой силы к линии фронта. Российские дроны эти бронетранспортеры «разбирали» на раз-два, поскольку никакой защиты они не имели. Имеется в виду «мангалы», решетки и все остальное, что сейчас используется на СВО.
Как пишут украинские ресурсы, данная помощь от Канады идет очень вовремя, потому что на сегодняшний день у ВСУ практически нет бронетехники, на линии фронта все чаще используются гражданские машины. Конечно, хотелось бы побольше, но и так хорошо. А еще канадцы обещают до 2029 года обучать украинских военных. Вот только непонятно чему, ведь в военном отношении украинская армия давно превосходит канадскую.
