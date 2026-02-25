Канада приняла решение поддержать Украину бронетехникой

1 026 5
Канада приняла решение поддержать Украину бронетехникой

Канада поддержит Украину в ее «борьбе» с Россией, поставив новую партию вооружений. Как сообщает украинская пресса, Оттава приняла решение передать Киеву новую партию бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV (8х8) и бронированных машин Roshel Senator (4x4).

Украинская армия в ближайшее время пополнится канадской бронетехникой, причем весьма в приличных объемах. Согласно заявлению канадского Минобороны, в скором времени на Украину будет отправлена партия военной техники, в которую войдут 66 бронетранспортеров General Dynamics LAV 6.0 ACSV (8х8) и 383 бронированных машин Roshel Senator (4x4).



Как подчеркивается, ранее Канада уже поставляла бронетранспортеры LAV 6.0 ACSV, причем в гораздо больших объемах. Данная бронетехника в боевых действиях себя никак не проявила, в основном она использовалась в качестве транспортных средств для доставки живой силы к линии фронта. Российские дроны эти бронетранспортеры «разбирали» на раз-два, поскольку никакой защиты они не имели. Имеется в виду «мангалы», решетки и все остальное, что сейчас используется на СВО.

Как пишут украинские ресурсы, данная помощь от Канады идет очень вовремя, потому что на сегодняшний день у ВСУ практически нет бронетехники, на линии фронта все чаще используются гражданские машины. Конечно, хотелось бы побольше, но и так хорошо. А еще канадцы обещают до 2029 года обучать украинских военных. Вот только непонятно чему, ведь в военном отношении украинская армия давно превосходит канадскую.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Cartograf Звание
    Cartograf
    0
    Сегодня, 09:11
    Почему корабли с военной техникой для ВСУ не топим ???,? Как там Путин сказал-если булет драка,бей первым. Вот только,как всегда,это осталось словами.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +1
      Сегодня, 09:17
      Цитата: Cartograf
      Как там Путин сказал-если булет драка

      Да не так он сказал laughing
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 09:13
    в скором времени на Украину будет отправлена партия военной техники, в которую войдут 66 бронетранспортеров General Dynamics LAV 6.0 ACSV (8х8) и 383 бронированных машин Roshel Senator (4x4).
    Интересно - а в долларах Канаде с этого что?
    Если это только "для души", как в Европе, то и не фиг ей государством быть, раз мозгов нет. Велкам пятью штатами в США. А если это про деньги - то мне непонятно, кто за этот банкет платит?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:24
      Zoldat_A
      Сегодня, 09:13
      Интересно - а в долларах Канаде с этого что?
      Если это только "для души", как в Европе, то и не фиг ей государством быть, раз мозгов нет. Велкам пятью штатами в США. А если это про деньги - то мне непонятно, кто за этот банкет платит?

      hi А здесь та же компания левых глобалистов, против которых якобы борется Подстрелянное Ухо из Фашингтона, премьер страны кленового листа Карни - смотрящий от Банка мелко бритов ( читай главных мировых ворюг в ФРС ), в гейропе эти отморозки представлены фрицем мерцем, смотрящим от BlackRock& Vanguard и выкормышем Ротшильдов - главным лягушатником.
      Там, где активы исчисляются десятками трильярдов зелени банкет смотрится, как покупка коробка спичек с фейерверками и не более того.
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 09:15
    кто бы сомневался в такой выходке...после ВМВ в канаде осела большая диаспора укронацистов, которые постепенно к сегодн моменту вошли во власть и важные гос и пром структуры...так что русофобия там цветёт