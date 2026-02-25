Американский министр: Дни мексиканских картелей сочтены

Мы, как самая могущественная страна на планете, покончили с одним из самых худших лидеров наркобизнеса. Вы все это видели. А ранее мы взяли главаря венесуэльских наркокартелей Мадуро. Вы тоже все это видели. Это была прекрасная операция.

После сообщений о ликвидации главаря мексиканского картеля «Новое поколение Халиско» Немесио Сервантеса в Мексику прибыла министр по борьбе с наркотиками США Сара Картер. В самих США часто её должность описывают так: «царь по борьбе с наркотиками» (czar).Картер (на фото в розовом костюме) прибыла в Национальный дворец в Мехико в сопровождении американского посла в этой стране и сделала ряд заявлений. По её словам, наркотические средства, поступающие в Соединённые Штаты из Латинской Америки, «ежегодно убивают десятки тысяч американцев». Сара Картер подтвердила, что свою операцию против главаря картеля мексиканские правоохранители и военные проводили в координации с разведслужбами США. Находились ли американские агенты непосредственно в окружении Сервантеса (Эль Менчо) во время спецоперации, Картер не сообщила.По словам Сары Картер, «дни мексиканских картелей сочтены, и масштабную роль в этом играет американская администрация».Затронул тему ликвидации Эль Менчо и Дональд Трамп, во время своего выступления перед конгрессом:Тем временем ситуация в Мексике продолжает оставаться неспокойной. Члены боевого крыла картеля продолжают атаковать сотрудников органов безопасности, блокировать дороги, поджигать полицейские автомобили, административные здания, провоцировать бунты в колониях. Как пишет мексиканская пресса, сейчас картель занят ещё и выбором своего нового лидера. Им может стать пасынок Эль Менчо. Его имя Хуан Карлос Валенсия Гонсалес, прозвище - Эль 03. Также в числе кандидатов влиятельный в Мексике представитель преступного мира Аудиас Флорес Сильва по прозвищу «Садовник». Но на каждого из них нацелены спецслужбы США. Посыл такой: кто бы ни стал новым главарём, его всё равно ликвидируют. Не пора ли и нашему государству переходить к этой вполне чёткой и эффективной практике «работы» с врагом, делая ставку и на это тоже, а не только на события на поле боя?