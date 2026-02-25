Буданов: Украина и Россия не должны наносить удары по центрам принятия решений
Глава офиса Зеленского Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) неожиданно заявил, что, по его мнению, и Украине, и России следует воздерживаться от ударов по центрам принятия решений друг друга.
Объясняя свою позицию, являющийся бывшим главой украинского ГУР и организовывавший теракты и диверсии в России Буданов* объяснил необходимостью сохранять приемлемый для продолжающихся мирных переговоров фон. Буданов* отметил, что в условиях переговоров чрезвычайно важно соблюдать некоторые правила. По его словам, даже несмотря на продолжающиеся боевые действия, стороны должны придерживаться определенных принципов, чтобы в итоге достичь мирного урегулирования вооруженного конфликта. При этом бывшего главу ГУР, похоже, нисколько не смущает, что в декабре прошлого года, когда также велись переговоры, Украина попыталась атаковать ударными беспилотниками резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае.
Стоит отметить, что украинскому диктатору Зеленскому на данном этапе, вероятнее всего, не грозит ликвидация российской армией, поскольку он, как недавно отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, является «полезным идиотом», делающим все, чтобы территория Украины продолжала уменьшаться.
Ранее Зеленский посетовал, что первые два года после начала российской операции он был вынужден проводить много времени в бункере, лишь ненадолго покидая убежище, чтобы встретить иностранных «гостей», выступить в Раде или осуществить зарубежную поездку. Теперь же киевский режим чувствует себя в этом плане абсолютно уверенно. Знает: удары по ним нанесены всё равно не будут.
Информация