Буданов: Украина и Россия не должны наносить удары по центрам принятия решений

Глава офиса Зеленского Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) неожиданно заявил, что, по его мнению, и Украине, и России следует воздерживаться от ударов по центрам принятия решений друг друга.

Объясняя свою позицию, являющийся бывшим главой украинского ГУР и организовывавший теракты и диверсии в России Буданов* объяснил необходимостью сохранять приемлемый для продолжающихся мирных переговоров фон. Буданов* отметил, что в условиях переговоров чрезвычайно важно соблюдать некоторые правила. По его словам, даже несмотря на продолжающиеся боевые действия, стороны должны придерживаться определенных принципов, чтобы в итоге достичь мирного урегулирования вооруженного конфликта. При этом бывшего главу ГУР, похоже, нисколько не смущает, что в декабре прошлого года, когда также велись переговоры, Украина попыталась атаковать ударными беспилотниками резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае.



Стоит отметить, что украинскому диктатору Зеленскому на данном этапе, вероятнее всего, не грозит ликвидация российской армией, поскольку он, как недавно отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, является «полезным идиотом», делающим все, чтобы территория Украины продолжала уменьшаться.

Ранее Зеленский посетовал, что первые два года после начала российской операции он был вынужден проводить много времени в бункере, лишь ненадолго покидая убежище, чтобы встретить иностранных «гостей», выступить в Раде или осуществить зарубежную поездку. Теперь же киевский режим чувствует себя в этом плане абсолютно уверенно. Знает: удары по ним нанесены всё равно не будут.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +8
    Сегодня, 11:27
    Глава офиса Зеленского Буданов неожиданно заявил, что, по его мнению, и Украине, и России следует воздерживаться от ударов по центрам принятия решений друг друга.
    Только по жилым домам, НПЗ и аэродромам со "стратегами"?
    И это "приемлемый для продолжающихся мирных переговоров фон"?

    Моё мнение, что во время войны нужно наносить удары туда, куда позволяет твоё оружие и твоя внутренняя сущность. В этом смысле для нас украинские "центры принятия решений" вовсе не являются какой-то запретной целью.

    А для Буданова...
    Штош... Пусть наносит туда, куда получится. Потом разберёмся, потом и ему лично, и Украине в целом ЗА ВСЁ воздастся...
    1. Русич Звание
      Русич
      +5
      Сегодня, 11:39
      Цитата: Zoldat_A
      внутренняя сущность.

      Мешает нам уничтожить врага моментально
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +4
        Сегодня, 11:54
        Они говорят не льзя наносить удары по центрам принятия решений и сами устраивают терракты против наших. Попытка убить генерала, какой хороший переговорный фон. А может и нам откалибровать тех кто мешает вести переговоры правильно?! Хотя они и без помощи справляются.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 15:08
          Цитата: Mitos
          Попытка убить генерала, какой хороший переговорный фон
          Помните как том знаменитом фильме - "They drew first blood, not me"
          Попытка не удалась, теперь он реально начал ссать, что теперь по нему точно прилетит, и начал давать заднюю.
      2. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 11:54
        Буданов: Украина и Россия не должны наносить удары по центрам принятия решений

        Буданов на повышении в Киеве в своей новой должности теперь именно за свою безопасность свой шкуры боязливо теперь трясётся!
        А на Россию и её безопасность ему как было наплевать, так наплевать и осталось..
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          -1
          Сегодня, 12:07
          России верить хитропоповому и продажному Буданову никак нельзя!
          Изворотливость и подстава - это у него в крови ещё со времён учёбы его в военном училище.
          Не зря за это его однокурсники били в тёмную курсанта Буданова в военном училище!
    2. newtc7 Звание
      newtc7
      0
      Сегодня, 12:33
      К сожалениб ваша мнение никого не интересует, сейчас телегу заблокируют окончательно и зажигаем уже точно хорошо. Все цели на Украине сразу будут поражены а если не будут то вам отлично разъяснят что так и должно быть.
  2. Венд Звание
    Венд
    +4
    Сегодня, 11:28
    Буданов: Украина и Россия не должны наносить удары по центрам принятия решений
    Да ладно laughing А чего тогда по резиденции нашего президента устроили атаку дронами. Теперь очко защемило laughing
  3. axren1
    axren1
    +1
    Сегодня, 11:31
    Да кроме очередной лекции этим будановым нечего опасаться к сожалению ...
  4. RuAbel Звание
    RuAbel
    +1
    Сегодня, 11:51
    Действительно, это что же начнётся, если гроссмейстер, вместо того, чтобы фигуры двигать, оппонента начнёт мочить? Такой спорт Буданову не нужен! Так ведь и убить могут, а у него деньги, планы...
  5. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +2
    Сегодня, 11:53
    Как жареным запахло, так сразу не нужно, а как на Валдае резиденцию Путина атаковать, это норм было.
  6. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 11:55
    О чем он? Россия никогда и не наносила удары по центрам принятия решений. И похоже , не собирается.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 11:58
    по его мнению, и Украине, и России следует воздерживаться от ударов по центрам принятия решений друг друга.

    По моему скромному мнению в начале СВО надо было сразу уничтожить центры принятия решений ВСУ и Украины в первую очередь.
    Лишить возможности противнику централизованно обороняться это азы военной науки...раздробить оборону на мелкие куски и уничтожить по частям.
    request Но увы... политики играют по своим правилам.
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      -1
      Сегодня, 12:14
      Ибо это брацкий одиннарот….)
  8. avdkrd Звание
    avdkrd
    +6
    Сегодня, 12:05
    Буданов озвучил то, что и так безукоризненно соблюдается нашей стороной. Именно благодаря этому моменту, война уже перевалила психологическую отметку в 4 года.
    Не понимаю приверженности нашего кормчего этому негласному правилу и считаю это основной причиной продолжения конфликта.
    Вторая причина это нерабочие красные линии.
    В совокупности это похоже на какое-то внешнее управление, когда очевидные эффективные решения, подменяются просто реакцией на внешние раздражители .
    Представляется такая аллегория- бойцы вышли на бой насмерть, а попали на ринг, где судьи в открытую подыгрывают одному из них, а второй почему-то весь бой ведёт одной рукой и с закрытыми глазами.
  9. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 12:22
    Вылез из бункера и почувствовал, что яйца жим-жим. ГЕРОЙ!
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 17:23
      Цитата: gridasov
      Вылез из бункера и почувствовал, что яйца жим-жим. ГЕРОЙ!

      С чего бы ему бояться, разве наш ВГК давал повод, он с особой трепетностью бережет верхушку Украины, даже Зеля тут на днях рассказал что боялся всего 2 года, а сейчас понял и не парится.
  10. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 12:35
    Знать бы еще, где эти центры, где живут правящие элиты, которые действительно принимают решения, и сообщают свою волю исполнителям
  11. uralex Звание
    uralex
    0
    Сегодня, 12:40
    Украина и Россия не должны наносить удары по центрам принятия решений
    И это на фоне разговоров о поставках на Украину ЯО с Запада...
  12. Василий12 Звание
    Василий12
    +2
    Сегодня, 12:49
    Эти центры на Украине должны быть уничтожены в первую очередь, особенно это касается руководства страны. Досадно , что это руководство всё ещё живо.
  13. Грица Звание
    Грица
    0
    Сегодня, 12:52
    Буданов просто боится, что опять прилетит по нему. На этот раз окончательно. Понял, мразь, что по Зеле бить не будут, а вот его закопают. К тому же, хитрец, знает, что мы можем это сделать, а вот у них такой финт вряд ли получится
  14. Hagen Звание
    Hagen
    +1
    Сегодня, 13:07
    Во-первых Буданов сегодня не определяет военных планов 404. Он, по большому счету - никто. Во-вторых, центры принятия решений это не только сами лидеры, это ещё и их штабы и "офисы". Ликвидация этих групповых органов сводит на нет все идеи и потуги на активность лидеров. Так что, если вопрос по Зе считать политическим, то весь "офис през 404" подлежит уничтожению без сомнения.
  15. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 16:32
    Хунта хочет обезопасить себя, верх наглости.
  16. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Сегодня, 17:11
    У нас и так либеролюбивый царь.Мы не уничтожили ни одной подстанции 750кв ни одного моста через днепр и ни одного вшивого генералишки зелебобы ни говоря уже о верхах.Зато у нас убивают генералов устраивают теракты и тд и тп.Мы типа пацанами задавим украину