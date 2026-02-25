В Одессе форсировали создание круговой обороны на случай наступления ВС РФ

Киевский режим всерьез ожидает прихода русской армии на южное побережье. Командующий оперативно-тактической группировкой «Одесса» Денис Носиков отрапортовал о форсированной подготовке города и области к круговой обороне.

В интервью украинскому каналу военный заявил, что вокруг региона создается очень сложная система фортификаций: противотанковые рвы, траншеи, «килл-зоны», минные поля и прочие инженерные сооружения.



Но главный секрет «неприступной крепости», как водится, не в бетонных блоках. Главная ставка делается на «народное сопротивление». Носиков проговорился, что к строительству укреплений привлечены тысячи местных жителей – в первую очередь студенты, инвалиды и пенсионеры.

Из них же, по его словам, планируют формировать добровольческие подразделения для защиты города. Их гоняют на полигоны, учат обращаться с боевым оружием, готовя к партизанской войне. Инструкторами выступают ветераны ВСУ и действующие военные из сил теробороны и спецопераций.

Те, кого в Киеве еще вчера призывали любой ценой держать фронт на Донбассе, сегодня спешно окапываются вокруг Одессы, понимая, куда на самом деле дует ветер. Судя по карте, киевские стратеги уже мысленно сдали Запорожье и Херсон и теперь лихорадочно пытаются удержать хоть что-то у моря, бросая на обустройство обороны студентов и пенсионеров.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Сегодня, 11:31
    ❝ Киевский режим всерьез ожидает прихода русской армии на южное побережье ❞ —

    — Хорошо бы оправдать их ожидания, правда, в момент, когда не ждали ...
    1. Netl Звание
      Netl
      +2
      Сегодня, 11:37
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Хорошо бы оправдать их ожидания

      К сожалению, никаких предпосылок для наступления на Одессу нет. Для этого надо было бы держать Херсон по образцу Сталинграда в 1942. (Поддержка небольших пехотных группировок огнем с другого берега). Однако, тогда было принято другое решение. request
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 11:55
        Те, кого в Киеве еще вчера призывали любой ценой держать фронт на Донбассе, сегодня спешно окапываются вокруг Одессы,

        Так то ещё не освободили ЛДНР в её границах и до Одессы ещё ой как далеко. Да и не взять ею по большому счёту без массовой поддержки населения. Вот тут то и выяснится действительно ли Одесса русский город.
        1. Azimutt Звание
          Azimutt
          +3
          Сегодня, 12:50
          За последние годы в Одессе появилось много понаехавших, многие с Западенщины и сейчас их в Одессе чуть ли не большинство.
          1. Evgeny64 Звание
            Evgeny64
            +2
            Сегодня, 14:05
            Они разбегаются ровно с такой-же скоростью при приближении наших войск. Из Мариуполя валили десятками тысяч, только при намеке на подход наших, потом через кордоны колоннами стояли в очередях.
            И так во всех населенниках, понаехавшие сваливают намного раньше коренных.
      2. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 11:55
        Из них же, по его словам, планируют формировать добровольческие подразделения для защиты города.

        Поедпосылок нет. Но эти добровольцы хорошой пойдут на передок.
      3. Фразах Звание
        Фразах
        0
        Сегодня, 12:52
        К сожалению, никаких предпосылок для наступления на Одессу нет.

        Зато времени дали чубатым навалом. Копать они умеют. Накопают десять круговых оборон и неизвестно скольки миллионную армию надо будет туда отправить, если эта мысль вообще придет кому то в голову. Каждый день трудности растут в геометрической прогрессии.
        1. sub307 Звание
          sub307
          0
          Сегодня, 13:58
          Цитата: Фразах
          Зато времени дали чубатым навалом.

          Ну так...мы ж "ещё не начинали", потом не торопились...,берегли "всех и вся", "перемалывали", надеялись, что "красные линии", "жесты доброй воли" какой то эффект дадут...,подождали...- убедились.
    2. Венд Звание
      Венд
      +1
      Сегодня, 12:10
      Ну народное сопротивление будет и не слабое, когда российская армия подойдет к Одессе, но только против укронацистов)
    3. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 12:55
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Киевский режим всерьез ожидает прихода русской армии на южное побережье ❞ —

      — Хорошо бы оправдать их ожидания, правда, в момент, когда не ждали ...

      Какое "южное побережье"? Какая Одесса? Вы о чем? Уже даже не упоминается ни Херсон с обл., ни Запорожье с обл. Речь идет только о Донбассе.
      Лохлы, в таком случае говорят - "Дай Бог нашему теляти, да вовка зъисты"
      Обидно мне, досадно мне.........
    4. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 13:01
      . Носиков проговорился, что к строительству укреплений привлечены тысячи местных жителей – в первую очередь студенты, инвалиды и пенсионеры.

      Из них же, по его словам, планируют формировать добровольческие подразделения для защиты города. Их гоняют на полигоны, учат обращаться с боевым оружием, готовя к партизанской войне. Инструкторами выступают ветераны ВСУ и действующие военные из сил теробороны и спецопераций.


      Неужели у них всё так плохо или это деза?
  2. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +3
    Сегодня, 11:31
    Круговые - это не про оборону))) А так, конечно же придется Окраину от моря отрезать - свиньям оно не надо, недаром же самый большой рыболовный флот в мире, подаренный им при распаде СССР, весь прос...пали
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 11:47
      Добавьте ещё китобойную флотилию-" советская украина".
  3. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 11:37
    Носиков проговорился, что к строительству укреплений привлечены тысячи местных жителей – в первую очередь студенты, инвалиды и пенсионеры.

    Автор попросту соврал. :(( Какой из инвалида копатель окопов.
    Речь идет о создании что-то типа отрядов самообороны из числа местного населения. Есть большие сомнения в их эффективности, честно говоря.
    Денис Носиков рассказал, что наращивают подразделения добровольческих формирований территориальных общин, к которым привлекают местных жителей в пределах своих районов и общин. Он уточнил, что эти формирования не входят в ВСУ, однако их участники имеют право носить и использовать оружие.
    «Это наш дополнительный ресурс. Они выполняют свои боевые задания в пределах боевых предписаний. Это студенты, пенсионеры, многие люди, которые по состоянию здоровья не могут вступить в Вооруженные Силы и выполнять соответствующие задания там», — отметил военный.
    Он добавил, что параллельно реализуется программа подготовки людей к национальному сопротивлению: обучение проводится на полигонах с привлечением инструкторов.

    /
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 11:50
      Ну да, самообороняться легче, чем копать! Впрочем, в ВСУ инвалидов гребут с самого начала - сперва брали только больных на голову
      1. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 11:52
        Одно дело лопатой копать ил ломом долбить и другое- подбросить СВУ куда- нибудь. Для первого здоровый мужик нужен, а для второго женщина, инвалид или ребенок подойдет :((
        1. Foggy Dew Звание
          Foggy Dew
          +2
          Сегодня, 12:00
          Я вам с лета на любой стройке десяток работ назову, где физическая сила не нужна! А шахидить при боях укроп не будет - не тот менталитет у крокодильчиков. вот в тылу и именно подбросить СВУ под поезд - это с радостью, а при боях))) Вобьють же! И обещаного билета на поезд в Канаду не дадут
          1. solar Звание
            solar
            -2
            Сегодня, 12:02
            Знаете такую стройку, где физическая сила не нужно? Работали когда нибудь на стройке?
            1. Foggy Dew Звание
              Foggy Dew
              -2
              Сегодня, 12:03
              Работали, потому и знаете, а вы кто такой, чтобы спрашивать, а заодно давайте-ка быстро сюда свою биографию, сейчас посмотрю, вообще вам по чину тут посты писать!
              1. solar Звание
                solar
                -2
                Сегодня, 12:16
                Понятно. Звиздеть- не мешки ворочать.
                hi
    2. dimy44 Звание
      dimy44
      0
      Сегодня, 12:24
      Вы действительно считаете, что окопы сейчас лопатами копают?? А вот укреплять вырытые техникой траншеи деревянными конструкциями под силу не только молодым.
      1. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 12:38
        Я поискал интервью этого Носикова и знаю, что в конкретно в этом автор статьи попросту соврал- ни о каких работающих в строительстве инвалидах там речи не шло. А так - да, это теоретически возможно, инвалиды не знаю, а женщины к строительству укреплений у нас в войну активно привлекались, на фото строительство укреплений на подступах к Москве.
  4. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 11:41
    создается очень сложная система фортификаций: противотанковые рвы, траншеи, «килл-зоны».......

    Свое начало видимо берет на Одесском Привозе и далее траншеи на городских пляжах "Золотой берег" , "Ланжерон" , Аркадия" , "Отрада", "Чайка", до Затоки и Грибовки. Пусть зарываются зверьки поглубже.
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 11:54
      Вообще-то там со старых времен и катакомбы есть.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 11:58
        solar
        Вообще-то там со старых времен и катакомбы есть.

        И катакомбы есть и заросли камыша, можно использовать для засад.
        1. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 11:59
          Камыш не знаю, он выжигается легко, а катакомбы есть
  5. отважный Звание
    отважный
    +8
    Сегодня, 11:44
    Эх, надо было в начале сво не под Киев десант кидать, не в Сумы с Харьковом колонны заводить, а кидать эти силы и не только на Одессу. Первым делом надо было отрезать Украину от Черного моря и пробивать коридор в Приднестровье. Сейчас уже это архисложная задача...
  6. next322 Звание
    next322
    0
    Сегодня, 11:48
    обычный распил бабла,по образцу Курской и Брянской области.....реальной угрозы для Одессы никакой
  8. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 11:50
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В Одессе форсировали создание круговой обороны на случай наступления ВС РФ

    Интересно ,сколько бабла европейских налогоплательщиков вломит в "круговую оборону" ЕС? И сколько появится потом вилл и квартир у "одесских кругообОронщиков" в Европе и США?
  9. rocet Звание
    rocet
    +2
    Сегодня, 11:50
    Штурм Одессы дело времени. Не помогли османам и туркам (или кто там жил в те времена на тех местах) неприступные крепости, ни сложная система фортификаций. Ждем нового Суворова или Дерибаса
  10. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 11:53
    Несмотря на сложность задачи, тактически и стратегически российской армии пришлось бы проложить коридор до самого Приднестровья. И расширить этот коридор масштабно и грамотно! Это отрезало бы Одесскую область от западной Украины!
    Кроме того, нужно вести работы в порту Одессы, а также, например, на дорогах из Румынии в Украину! В конце концов, еды и питья не останется! А если жители умны, они вышвырнут украинских оккупантов из Одессы.
  11. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 12:09
    В Одессе форсировали создание круговой обороны на случай наступления ВС РФ

    Нагнетают и чтобы спонсоры Украины не забывали дать денег и многое другое.
    Опять же - в Одессе точно не ждут ВС РФ.
    Да и в феврале 2025 года решили , что России Одесса ненужна.
  12. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 12:19
    Ага, по городу движутся маршеруя чеканя шаг колонны студентов и пенсионеров(правда похрамывая и крехтя, но поддерживаемые сострадальцами), с кирками и лопатами. Спать б.. я не дают по ночам.