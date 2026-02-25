В Одессе форсировали создание круговой обороны на случай наступления ВС РФ
Киевский режим всерьез ожидает прихода русской армии на южное побережье. Командующий оперативно-тактической группировкой «Одесса» Денис Носиков отрапортовал о форсированной подготовке города и области к круговой обороне.
В интервью украинскому каналу военный заявил, что вокруг региона создается очень сложная система фортификаций: противотанковые рвы, траншеи, «килл-зоны», минные поля и прочие инженерные сооружения.
Но главный секрет «неприступной крепости», как водится, не в бетонных блоках. Главная ставка делается на «народное сопротивление». Носиков проговорился, что к строительству укреплений привлечены тысячи местных жителей – в первую очередь студенты, инвалиды и пенсионеры.
Из них же, по его словам, планируют формировать добровольческие подразделения для защиты города. Их гоняют на полигоны, учат обращаться с боевым оружием, готовя к партизанской войне. Инструкторами выступают ветераны ВСУ и действующие военные из сил теробороны и спецопераций.
Те, кого в Киеве еще вчера призывали любой ценой держать фронт на Донбассе, сегодня спешно окапываются вокруг Одессы, понимая, куда на самом деле дует ветер. Судя по карте, киевские стратеги уже мысленно сдали Запорожье и Херсон и теперь лихорадочно пытаются удержать хоть что-то у моря, бросая на обустройство обороны студентов и пенсионеров.
