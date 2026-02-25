На Украине придумали циничный способ доказать факт смерти военного на фронте
Пока киевские чиновники разъезжают по европейским столицам с протянутой рукой и отчитываются о «непоколебимом духе», британская Daily Mail опубликовала материал, от которого у нормального человека волосы встанут дыбом.
Репортеры издания пообщались с украинскими военными. Оказывается, чтобы семья погибшего солдата могла получить положенные выплаты и не ждала годами «пропавшего без вести», сослуживцам приходится приносить с поля боя даже не тела, а их части.
Демобилизованный боец ВСУ поведал, как им приказали ампутировать ногу и руку родственнику командира бригады. Просто чтобы доказать факт его смерти. Чтобы мать, жена или дети могли получить хоть какие-то деньги от государства, которое отправило родственника на убой.
Другой солдат, по его собственному признанию, ампутировал голову погибшего товарища. Тело застряло в обломках под обстрелом, а часть – голова – стала единственным доказательством для матери, что ее сын «действительно мертв».
И все это – та самая «европейская цивилизованность», за которую так рвутся в НАТО и ЕС нынешние киевские власти. Это они, получив западное оружие и деньги, довели армию до состояния, когда у солдат единственный способ помочь семье товарища – ампутировать ему руку или ногу. Примечательно, что публикует эту информацию британская пресса.
