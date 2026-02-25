На Украине придумали циничный способ доказать факт смерти военного на фронте

Пока киевские чиновники разъезжают по европейским столицам с протянутой рукой и отчитываются о «непоколебимом духе», британская Daily Mail опубликовала материал, от которого у нормального человека волосы встанут дыбом.

Репортеры издания пообщались с украинскими военными. Оказывается, чтобы семья погибшего солдата могла получить положенные выплаты и не ждала годами «пропавшего без вести», сослуживцам приходится приносить с поля боя даже не тела, а их части.



Демобилизованный боец ВСУ поведал, как им приказали ампутировать ногу и руку родственнику командира бригады. Просто чтобы доказать факт его смерти. Чтобы мать, жена или дети могли получить хоть какие-то деньги от государства, которое отправило родственника на убой.

Другой солдат, по его собственному признанию, ампутировал голову погибшего товарища. Тело застряло в обломках под обстрелом, а часть – голова – стала единственным доказательством для матери, что ее сын «действительно мертв».

И все это – та самая «европейская цивилизованность», за которую так рвутся в НАТО и ЕС нынешние киевские власти. Это они, получив западное оружие и деньги, довели армию до состояния, когда у солдат единственный способ помочь семье товарища – ампутировать ему руку или ногу. Примечательно, что публикует эту информацию британская пресса.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +8
    Сегодня, 12:10
    Демобилизованный боец ВСУ поведал, как им приказали ампутировать ногу и руку родственнику командира бригады. Просто чтобы доказать факт его смерти.

    Как говорил почтальон Печкин: "Усы и подделать можно."©
    голова – стала единственным доказательством для матери, что ее сын «действительно мертв».

    Да. Это гораздо лучше!(Прости меня, Господи!)
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +8
      Сегодня, 12:23
      И все это – та самая «европейская цивилизованность», за которую так рвутся в НАТО и ЕС нынешние киевские власти. Это они, получив западное оружие и деньги, довели армию до состояния, когда у солдат единственный способ помочь семье товарища – ампутировать ему руку или ногу. Примечательно, что публикует эту информацию британская пресса.

      Представляю, как вся королевская семья Великобритании и все британские лорды этим кощунством в отношении геноцида русских славян в Украине со стороны "просроченного" во власти еврея-сионо-нациста Зеленюги умильно наслаждаются!
  2. Русич Звание
    Русич
    +1
    Сегодня, 12:15
    Не понятна их логика. Вроде бы раньше старались показать как можно меньше погибших, чтобы было меньше выплат
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 12:27
      Или газета всбрыкнула, или те кто за ней стоит.
      А как вариант - просто надо менить Зеленского на новую марионетку.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +3
        Сегодня, 12:34
        Цитата: Русич
        Не понятна их логика. Вроде бы раньше старались показать как можно меньше погибших, чтобы было меньше выплат

        Так это не логика властей хунтяшного Киева и "просроченного" еврея-сионо-нациста Зеленюги, а это вынужденная мера помощи друг другу в рядах погибающего коренного народа Украины при полной ЗАЧИСТКЕ властями территории Украины от коренного украинского населения.

        Проект госдепа США по сокращению коренного населения Украины до 5 млн. человек был озвучен секретарем Госдепа США Хиллари Клинтон ещё в 1016 году.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +2
          Сегодня, 13:59
          Цитата: Татьяна
          Проект госдепа США по сокращению коренного населения Украины до 5 млн. человек был озвучен секретарем Госдепа США Хиллари Клинтон ещё в 1016 году.

          Допущена опечатка
          Цитата: Татьяна
          в 1016 году

          Должно быть
          Цитата: Татьяна
          в 2016 году
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 12:45
      Демобилизованный боец ВСУ поведал, как им приказали.....
      эту информацию публикует британская пресса.

      По моему этим все сказано. Xoxлам верить, себя не уважать. Какие они сказочники, уже все поняли. А британская пресса выполняет роль желтой прессы, Гальюн- Times. Зачем этот бред писать на ВО.
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 12:54
          RustamKazan
          молчи твои украинцы это звери и ты тоже

          Ефрейтор, соблюдай субординацию и базар фильтруй.
            1. frruc Звание
              frruc
              +1
              Сегодня, 13:02
              Товарищ, по Вам скучает ПНД.
                1. frruc Звание
                  frruc
                  +1
                  Сегодня, 13:05
                  RustamKazan
                  fool fool fool fool fool fool fool fool Это будет в тему.
          3. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +2
            Сегодня, 13:26
            Цитата: frruc
            Ефрейтор, соблюдай субординацию и базар фильтруй

            Чукча, походу, не читатель. Но прикольно laughing
        2. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          Сегодня, 15:27
          Цитата: RustamKazan
          васька молчи твои украинцы это звери и ты тоже

          Бзын , брын адЫн струна , Я хАзяина вся страна ?
            1. 30 вис Звание
              30 вис
              0
              Сегодня, 15:43
              Цитата: RustamKazan
              молчи абизьбяна украинская скоро тебя в рот трахать будут

              Откуда ты "воин " ? Какая тебя блоха покусала ?
      2. красноярск Звание
        красноярск
        +4
        Сегодня, 13:05
        Цитата: frruc
        Зачем этот бред писать на ВО.

        Для демонизации украинской власти. Но зачем это нам? Мы и так знаем, что из себя представляет власть нацистов.
    3. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 12:58
      приказали ампутировать ногу и руку родственнику командира бригады. Просто чтобы доказать факт его смерти.

      Возможно, родственник- командир и приказал, если не было возможности эвакуировать тело, упростил получение довольно большой компенсации семье, по украинским меркам. Скорее всего, речь идет о единичном случае.
    4. Попандос Звание
      Попандос
      0
      Сегодня, 15:55
      раньше старались показать как можно меньше погибших, чтобы было меньше выплат
      этим властям уже всё равно, они приняли законы по которым выплаты будут производится только после окончания военного положения, тоесть когда они надеются быть на весьма далёком расстоянии от хоxляндии
  3. частное лицо Звание
    частное лицо
    +2
    Сегодня, 12:16
    голова – стала единственным доказательством для матери, что ее сын «действительно мертв».

    Сатанисты что с них взять. Интересно что сказала мать этому доброжелателю?
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +2
      Сегодня, 12:31
      Цитата: частное лицо
      Сатанисты что с них взять. Интересно что сказала мать этому доброжелателю?


      Конкретно эти хоть мертвым, своим, чтоб семье что то выплатили.
      А вспомним что делали чеченские бандиты с живыми?
      И как потом семьи просматривали видео этих расправ ища сыновей, как ездили выкупать тела...

      И к слову украинцы тогда ехали "помогать" этим бандитам-боевикам.
      Да и принимали в резне участие бандеровцы и там.
      И что характерно и тогда Запад гнал туда оружие и деньги.
      И был по сути причиной всего.
      1. домохозяйка Звание
        домохозяйка
        +2
        Сегодня, 13:11
        А когда запад не был причиной мерзостей и резни? Везде свои руки загребущие суют, твари!
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          +1
          Сегодня, 13:12
          Цитата: домохозяйка
          А когда запад не был причиной мерзостей и резни?

          Нууу.
          Гдето примерно когда Орда всех заравняла под газон. wassat
          А вот до и после...
          1. домохозяйка Звание
            домохозяйка
            +1
            Сегодня, 13:16
            и во время орды тоже! Приходилось и отбиваться на две стороны и лавировать.
      2. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 13:56
        Цитата: Hitriy Zhuk
        И что характерно и тогда Запад гнал туда оружие и деньги.
        И был по сути причиной всего.

        Ну так запад всегда был и будет нашим врагом, но некоторым там очень хочется видеть партнёров.
  4. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 12:29
    Оказывается, чтобы семья погибшего солдата могла получить положенные выплаты и не ждала годами «пропавшего без вести»

    В украинских сми обсуждается случай, когда семья погибшего получила большие выплаты, а он был в плену и недавно вернулся при обмене. При анализе ДНК экспертиза показала достаточно высокую степень вероятности (или просто ошибочная была), дополнительную экспертизу проводить не стали, деньги достаточно серьезные- что-то около 350 тыс долларов- выплатили, а он живой вернулся, поэтому процедура опознания там серьезно стоит, многие останки попадают через длительное время после смерти.
    1. Тополь Звание
      Тополь
      +1
      Сегодня, 14:09
      Ну эту ошибку наверное можно объяснить: возможно, это были останки какого-то родственника, или внебрачного сына, или сына от другого брака.
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 14:33
        Писали, что это редкое стечение обстоятельств, для гарантии нужно проводить двумя разными методами. Но , может, просто ошибка какая-то. Насколько я знаю, такой случай всего один. В войну такое довольно часто было, я сам знал человека, на которого домой похоронка пришла, а на самом деле он был ранен. Семья уехала потом надолго в эвакуацию, и до конца войны не знала, что он жив. После войны встретились.
  5. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:30
    Насколько это всё правда непонятно,могли и сами придумать.....но журналисты явно хотят подчеркнуть для британского обывателя,что имеют дело с варварами и,фактически,"людоедами" на краине..но -полезными варварами.Подчёркивается разница в "цивилизации" запада и "дикарей" с Востока..
  6. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 12:36
    Война штука мерзкая, но не повод же трансформироваться в упыря и полную . Это как нужно было поддаться на обработку, что бы стать тем, кем они стали.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Пленник
      Это как нужно было поддаться на обработку, что бы стать тем, кем они стали.

      Они не стали, они такими всегда были, просто какое то время маскировались.
  7. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +3
    Сегодня, 12:44
    Раньше британцы с канадцами платили за скальпы, кстати, сами их резать и начали, индейцы тут не при чем. Теперь скальпа мало
  9. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 13:07
    Во время боёв в районе Днепрогэса известный танкист Павел Гудзь ( в будущем первый заместитель начальника Военной академии бронетанковых войск) отрезал себе кисть левой руки ножом- её раздробило и зажало в механизмах подбитого танка, и продолжил бой после этого.
    1. домохозяйка Звание
      домохозяйка
      +4
      Сегодня, 13:13
      Противоположный случай. Это подвиг. А то, что эти творят - мерзость.
      1. solar Звание
        solar
        +1
        Сегодня, 13:17
        Спорно. Возможно, начальник- родственник хотел помочь семье погибшего получить компенсацию и дал такой приказ, зная, что без доказательств дело бы затянулось. Из статьи видно, что это особые единичные случаи, направленные на помощь семье погибшего.
  10. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 13:10
    Мдааа...! Были "просто" ykpoпы, а теперь будут ...? what Укроиндейцы или индоукры ? request (А чё...индоутки уже есть... recourse )
  11. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +1
    Сегодня, 13:52
    Что-то вспомнилось, двести лет назад британцы за скальпы платили.