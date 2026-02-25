Очень сложно начался 2026 год: губернатор — о ситуации в Белгородской области
Оперативная обстановка в Белгородской области остается очень напряженной. С начала года в результате атак ВСУ 35 мирных жителей погибло, еще 239 получили различные ранения. Это почти в три раза больше, чем за это же время в минувшем году. Трагическую статистику в своем официальном аккаунте озвучил глава региона Вячеслав Гладков.
Враг целенаправленно наносит удары по мирным гражданам и объектам, не имеющим никакого отношения к военным. С 1 января на текущую дату в основном в приграничных белгородских районах повреждены и разрушены более тысячи домов. Количество поврежденных машин выросло в два раза.
Власти региона при поддержке федерального правительства принимают дополнительные меры в целях обеспечения безопасности. Гладков сообщил, что завтра главам регионов будут выданы специальные бронированные автомобили. Губернатор отметил, что среди чиновников, которые уже пользуются бронированными машинами, в результате вражеских атак погибших нет, хотя некоторые из них получили ранения.
К сожалению, предоставить каждому жителю даже приграничных районов бронированные автомобили невозможно. В области организовано сопровождение бойцами «Орлан» и «БАРС-Белгород» важных грузов в приграничье. Однако, констатировал Гладков, сопровождать каждый автомобиль физически невозможно.
Из последних трагических новостей. Вчера от атак украинских националистов погибли один боец «Орлана» и один «БАРСа». Гладков еще раз высказал слова соболезнования родным и близким погибших. Всего за полтора года с момента создания добровольческого военизированного подразделения «БАРС-Белгород» от рук укронацистов погибли четыре бойца, 39 человек получили ранения.
На счету добровольческого формирования «БАРС-Белгород», в котором несут службу жители региона, более 6700 уничтоженных вражеских беспилотников. Группами сопровождения выполнено более 12 000 выездов в опасные районы приграничья — для прикрытия аварийных и оперативных служб. Бойцы вывезли из-под огня 500 человек в Краснояружском округе. Обезвредили более 2,5 тысячи взрывоопасных предметов. Проверили свыше 9 тысяч километров железных дорог.
Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Орлан» создавалось в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина. Отряд взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области. Добровольческий батальон «БАРС-Белгород» создавался при взаимодействии с Минобороны. Бойцы отряда не выполняют боевые задачи на линии соприкосновения. Они занимаются охраной важных объектов, сопровождают грузы, проводят проверку транспорта.
Согласно последним данным, приведенным Гладковым, в районе села Чайки в результате атаки вражеского дрона на грузовой автомобиль погиб мужчина. В селе Никольское от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Сегодня в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы при атаке БПЛА на автомобиль в посёлке Борисовка 4 декабря. В селе Никольское от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель. К счастью, ранение незначительное, он проходит лечение амбулаторно.
Всего за минувшие сутки враг атаковал белгородское приграничье, применив почти 80 беспилотников. Менее половины из них были сбиты или подавлены средствами РЭБ. Помимо БПЛА, сообщает Гладков, в Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Замостье, Мощеное и Пороз выпущено 7 боеприпасов в ходе 3 обстрелов. Повреждены несколько автомобилей, частные дома и четыре квартиры в МКД в городе Грайворон. В селе Илек-Пеньковка повреждено сельхозпредприятие, а в селе Максимовка — объект инфраструктуры.
Гладков поблагодарил всех, кто оказывает помощь региону в это непростое время. Губернатор отметил, что таких людей много не только в области, но и по всей стране.
