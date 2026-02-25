Очень сложно начался 2026 год: губернатор — о ситуации в Белгородской области

К сожалению, оперативная обстановка в приграничье Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной. Сложно, очень сложно начался 2026 год.

Проговорили, встретились с руководством наших подразделений («Орлан» и «БАРС»), Министерства обороны РФ. Еще раз поднимали вопросы о необходимости увеличения мер безопасности в приграничье. Будем заниматься этим каждый день, потому что понимаем, жизнь людей — главное, что у нас есть.

И, конечно же, очень рад, что таких людей много во всей стране. Они звонят, помогают не словом, а делом. Понимаем, что с этой помощью мы становимся сильнее, а значит, мы обязательно пройдем все трудные испытания, которые выпали на Белгородчину.