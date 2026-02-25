МИД КНР: Пекин считает недопустимым применение ядерного оружия

2 948 27
МИД КНР: Пекин считает недопустимым применение ядерного оружия

Представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга заявила, что Пекин считает недопустимым применение ядерных вооружений и начало ядерной войны.

Мао Нин подчеркивает, что Пекин считает необходимым неукоснительное соблюдение действующих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. При этом, как известно, США отказались продлевать действие ДСНВ, что может спровоцировать возобновление «гонки вооружений», ряд европейских стран настойчиво выражают готовность разместить на своей территории ядерное оружие, а Британия и Франция и вовсе планируют вооружить ЯО украинских боевиков.



До недавнего времени ДСНВ оставался последним элементом системы количественных ограничений и взаимных инспекций. Его окончательное прекращение означает исчезновение прозрачности в сфере стратегических арсеналов и возвращение к модели конкуренции без формальных рамок.

В позиции Вашингтона в вопросе продления ДСНВ основной акцент делается на необходимости вовлечения в этот договор Пекина. Попытка расширить формат диалога отражает стремление Вашингтона обеспечить транспарентность в отношении планов Китая, ядерный арсенал которого растет. Однако при этом американцы отказываются обсуждать ядерные потенциалы Франции и Великобритании, демонстрируя сохранение атлантической солидарности в стратегической сфере.

Между тем, с другой стороны, если все будут пребывать в полной уверенности, что возможность применения ядерного оружия полностью исключена, будет утрачен смысл обладания ядерным арсеналом...
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AdAstra Звание
    AdAstra
    -6
    Сегодня, 12:35
    Вот вам и ответ, всем предлагающим использовать ТЯО на Украине.
    1. Hagen Звание
      Hagen
      +2
      Сегодня, 13:00
      Цитата: AdAstra
      Вот вам и ответ, всем предлагающим использовать ТЯО на Украине

      Представитель Китая может говорить все что угодно. Но если в Китае есть ЯО, значит Край предполагает возможность ситуации для его применения. Язык нужен человеку чтобы хранить тайну...
      1. хрыч Звание
        хрыч
        -1
        Сегодня, 14:45
        Давно пора понять, что Китай наш враг, который сейчас будет катастрофически зависеть от наших поставок энергоресурсов. Еще и нам по ядерке руки выкручивать вздумали. С Трампом нужно заключать сделку по Китаю и поддержать блокаду, которая фактически уже началась. Тут у нас новости о поставках китайских, противокорабельных ракет была, так это нужно было делать вчера. К большой войне Иран подходит толком без авиации, ПВО и ПКО. Расчет на ракеты хорош, но если бить по американским и израильским самолетам на базах кассетными боеприпасами прямо сейчас. На что любители восточных базаров не способны. Провела РФ и КНР с Ираном морские учения. Надо же, продемонстрировали поддержку. Китайцам надо в Залив Персов загнать сотни кораблей, только так можно хотя бы дать Трампу задуматься, а так он не просто эшафот строит Ирану, а целую гильотину - станок для бошкарубного конвеера. А китайцы все мудрой макакой прикидываются. Именно макака там проживает и когда китайцы свою "мудрость" тупили имели в виду именно макаку. А макака всегда была тупой обезьяной.
      2. Hagen Звание
        Hagen
        0
        Сегодня, 16:24
        Цитата: Hagen
        Край
        - ошибочка вкралась. Читать - Китай
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      -2
      Сегодня, 13:15
      Вот вам и ответ, всем предлагающим использовать ТЯО на Украине


      Между тем, с другой стороны, если все будут пребывать в полной уверенности, что возможность применения ядерного оружия полностью исключена, будет утрачен смысл обладания ядерным арсеналом...


      А вот вам вопрос: Что лучше: Воевать ещё года два и потерять убитыми наших тысяч сто бойцов или долбонуть ТЯО по важным объектам на Украине и закончить войну быстро. К тому же убитыми могут быть и будут и бойцы ВСУ. Количество трупов удваивается.
      Ну, так отвечайте. Не юлите.
      1. Гражданский Звание
        Гражданский
        -1
        Сегодня, 13:29
        А вот и грозный окрик с Востока...
        1. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          0
          Сегодня, 13:34
          А вот и грозный окрик с Востока...

          Вы сами то как считаете? 200 тыс трупов или удар ТЯО и мир?
          1. Гражданский Звание
            Гражданский
            0
            Сегодня, 14:06
            Цитата: Алексей Лантух
            А вот и грозный окрик с Востока...

            Вы сами то как считаете? 200 тыс трупов или удар ТЯО и мир?

            Минусы:
            1. Взрывать ядерный заряды при устойчивом западном переносе (циклонов из Атлантики по средней полосе к Уралу) это как облегчаться против ветра, заразить все и вся и не только 404.
            2. Есть жесткая позиция стран Глобального Юга и Востока против ядерных взрывов, так как они считают, что это как кидать гранату в оппонента в лифте. Мы получим тотальный бойкот, что может стать приговором для нашей экономики и впоследствии внутренней стабильности.
            3. А с чего вы взяли, что от этих ударов барсуки руки поднимут? Где гарантии?
            4. Это может стать поводом ЕС передать оружие 404.
            5. Вам 2 раза по 2 года не о чем не говорит?
            1. Алексей Лантух Звание
              Алексей Лантух
              +1
              Сегодня, 14:55
              Это может стать поводом ЕС передать оружие 404.

              Могут и передать, но и сами попадут под удар ЯО.

              А вот что говорят бойцы, которые лицом к лицу противостояли бандеровцам:

              В праздничном эфире 23 февраля радио «Спутник в Крыму» предельно откровенно высказался легендарный командир крымского спецподразделения «Беркут» Юрий Абисов.
              Он одним из первых лицом к лицу столкнулся с бандеровской мразью. В феврале 2014-го его безоружных парней жгли и убивали укро-боевики. Симферопольский спецназ, «беркута» Севастополя и других регионов были готовы раздавить киевский Евромайдан.
              Но решительного приказа не последовало. Президент Янукович предал собственную страну, а непокорный Донбасс вскоре захлебнулся кровью страшного, многолетнего т.н. АТО.
              Сейчас полковник Абисов говорит о прямой кальке нынешних событий с украинской катастрофой зимы-2014. Говорит честно, без экивоков высокой столичной политики:
              — Нас учили работать быстро и жестко. Гораздо хуже, если начинают заигрывать, поддаваться. Начинают оглядываться на какие-то корыстные моменты. Не должно быть слабости у руководства. У сильного командира меньше потерь. Потому что теряют, когда топчутся на месте. Вот тогда большие потери несем. Маски сброшены. Воевать надо не в белых перчатках, а жестко приземлять. Только так враг придет к памяти, начнет договариваться. Только так и ребят своих сохраним. Есть у нас оружие, которое еще не применяли? Значит, надо применять.

              Что касается западного переноса радиоактивности.
              Конечно он есть, но далеко не всегда.
              Картику по розе ветров прилагаю. В частности при взрыве реактора Чернобыльской АЭС самый грязный выброс по полесью пошел на Польшу и Швецию. Но, поскольку реактор горел несколько недель, то досталось всем. Кому больше, кому меньше. Однако при воздушном ядерном взрыве радиоактивное заражение в тысячи раз меньше и к тому же в отличие от реактора нет источника, который бы постоянно его генерировал. В зависимости от мощности заряда и высоты его подрыва в районе эпицентра возможно будет находится уже через несколько дней - месяцев.
            2. sgrabik Звание
              sgrabik
              +1
              Сегодня, 15:27
              Если не смотря на все наши предупреждения какой то из европейских стран будут поставлены на Украину компоненты ядерного оружия, то мы можем и должны будем применить упреждающие удары, и не ждать того момента когда враг первым применит это ядерное оружие по нашей территории, при таком развитии событий все эти разговоры о бойкотах и чьём либо не согласии с нашими действиями становятся абсолютно нелепыми и не состоятельными.
  2. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 12:42
    Бла- бла- бла. У нынешних еССовских упырей ни ума, ни фантазии, ни совести. Одно слово- сатанисты. И плевали они на красивые слова китайцев.
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 12:48
    . Пекин считает недопустимым применение ядерных вооружений и начало ядерной войны.

    Это, конечно, хорошо, что Китай так считает, но он почему то совсем не стремится присоединяться к ДСНВ.
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      +2
      Сегодня, 15:31
      Интересно как заговорили бы китайцы будучи в данной ситуации на нашем месте, думаю что совсем по другому бы.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +7
    Сегодня, 12:49
    Китайцы вполне предсказуемы и читаемы. Приторговывают во все стороны и желают чтобы все так и продолжалось. Применение ТЯО им сильно сократит рынок сбыта. Конечно они будут считать это недопустимым.
    1. torbas41 Звание
      torbas41
      0
      Сегодня, 14:52
      Точно так, а еще сосредоточение промышленности и население в одних и тех же районах делает Китай очень уязвимым для ТЯО. Да и вообще нам, что теперь надо еще и у китайцев спрашивать как нам быть с ядерным оружием, или может бить лучше помочь японцам их завоевать.
  5. alovrov Звание
    alovrov
    +1
    Сегодня, 12:49
    Между тем, с другой стороны, если все будут пребывать в полной уверенности, что возможность применения ядерного оружия полностью исключена, будет утрачен смысл обладания ядерным арсеналом

    Именно поэтому глобалисты такие борзые. Надо их убедить в том, что ЯО всего лишь оружие и оно точно будет применено.
  6. Жнец Звание
    Жнец
    +4
    Сегодня, 12:52
    Пекин считает допустимым продавать дроны и электронные компоненты всем сторонам конфликта, зарабатывая на этом кучу бабла.
    1. Kusja Звание
      Kusja
      +1
      Сегодня, 13:04
      Думается, самое бабленное бабло Китай получает от дешёвых энергоносителей.
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +1
        Сегодня, 13:17
        Думается, самое бабленное бабло Китай получает от дешёвых энергоносителей.

        Думаю применение ТЯО поставит на место и Китай и Еуропу.
        1. rytik32 Звание
          rytik32
          0
          Сегодня, 14:03
          Цитата: Алексей Лантух
          Думаю применение ТЯО поставит на место и Китай и Еуропу.

          Тарасов и Оксанок никто считать не будет, но в ответ Англия или Франция могут передать Украине ТЯО. Такой вариант не рассматривали?
          1. хрыч Звание
            хрыч
            -1
            Сегодня, 14:27
            ЯО можно и нужно применить, чтоб уничтожить ЭМИ всю электронику на Украине. Сразу обрушится фронт, с учетом того, что он держится на беспилотниках врага. Будет уничтожена ПВО и система управления. А дальше, имея преимущество в небе и бронетехнике взять Одессу и Киев. Вот увидите, против Ирана, США применят подобное. Только у Трампа духа хватит супротив наших законников. На секунду я подумал, что раскрывая разведданные о поставках ядерных боеприпасов Украине, Кремль готовит этот, упреждающий удар, лишив врага средств доставки, основанных на электронике, но нет, похоже снова озабоченность, небензя, немензя. Разве упадет заряд в районе Рублевки. Хотя, увидите, что особо причастные в ближайшее время покинут Москву, озаботясь туризмом на Алтай, ДВ и Сибирь.
            1. Алексей Лантух Звание
              Алексей Лантух
              0
              Сегодня, 17:39
              ЯО можно и нужно применить, чтоб уничтожить ЭМИ всю электронику на Украине.

              Ядерное оружие не настолько всесильное что бы всё уничтожить на многих тысячах км. В атмосфере ЯО производит более слабый ЭМИ, что повредит аппаратуру на несколько км, может десятков км. В космосе ЭМИ сильный, но он уничтожит очень многие спутники многих стран, что вряд ли приемлемо. Воздушные взрывы ТЯО малой мощности судя по всему годятся для прорыва ЛБС уничтожая при этом живую силу, электронику и дроны на несколько км. Нестойкая радиация, конечно позволит, но не всегда использовать такую ситуацию, хотя во время СССР такие действия планировались из-за чего и придумали нейтронное оружие.
          2. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            0
            Сегодня, 17:26
            но в ответ Англия или Франция могут передать Украине ТЯО

            Вряд ли Франция захочет подставлять себя под удар ЯО России, нарушая при этом ещё и режим нераспостранения ЯО. А Британия имеет на вооружении американские боезаряды и без США не может их кому то передавать.
  7. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 12:52
    Между тем, с другой стороны, если все будут пребывать в полной уверенности, что возможность применения ядерного оружия полностью исключена, будет утрачен смысл обладания ядерным арсеналом...


    Предложить "а давайте всё уничтожим" - в духе США.
    Они то не уничтожат...
  8. megadeth Звание
    megadeth
    0
    Сегодня, 13:12
    Представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга заявила, что Пекин считает недопустимым применение ядерных вооружений и начало ядерной войны.
    Послушать бы китайцев, после того как у Тайваня "вдруг" окажется ЯБП, что тогда они продекларируют...
  9. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 14:45
    Китай против ЯО.
    Но сам наращивает свой арсенал МБР и БРСД с ядерными боеголовками стремительно.
    А США и Россия не добавляют ни одну новую БЧ на МБР уже долгие годы.
    Только замены старых на новые.
  10. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 15:11
    Цитата: rytik32
    Цитата: Алексей Лантух
    Думаю применение ТЯО поставит на место и Китай и Еуропу.

    Тарасов и Оксанок никто считать не будет, но в ответ Англия или Франция могут передать Украине ТЯО. Такой вариант не рассматривали?

    Надо сделать так, чтобы некому было передавать!