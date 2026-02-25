Украинским военкомам разрешат применять оружие для «добровольной мобилизации»

2 616 11
Украинским военкомам разрешат применять оружие для «добровольной мобилизации»

Мобилизация на Украине будет только ужесточаться, военкомы в ближайшее время получат право применять оружие для «добровольной мобилизации». Такую информацию дают украинские ресурсы со ссылкой на окружение Зеленского.

Новый министр обороны Украины Федоров, назначенный Зеленским вместо Шмыгаля, поддержал идею применения сотрудниками ТЦК оружия. Как сообщают украинские ресурсы, друг Зеленского, а нового министра и нелегитимного президента связывают дружеские связи еще со времен «95 квартала», выступил за ужесточение мобилизации, вплоть до применения оружия. Однако официально Федоров это не озвучил, указание выпущено негласно.



Федоров негласно поддержал идею разрешить ТЦК применять оружие военкомами, вот почему увеличилось количество жестких методов мобилизации.


При этом сотрудникам ТЦК разрешено отключать камеры, которые как бы должны фиксировать все происходящее. Но не официально, официально они должны быть включены круглосуточно.

Как пишут украинские ресурсы, в последнее время участились случаи сопротивления, когда украинские граждане, в основном женщины, отбивают у ТЦК мужиков, насильно «мобилизуемых». Причем снятое видео с такими случаями в Киеве называют «кремлевской пропагандой», якобы снятой на «Мосфильме». Как утверждает Зеленский, это в России всех загоняют в окопы, на Украине в военкоматах очереди добровольцев.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dimy44 Звание
    dimy44
    +4
    Сегодня, 12:31
    в Киеве называют «кремлевской пропагандой», якобы снятой на «Мосфильме».
    Это уже устарело. Сейчас другой тренд - Москва генерирует ролики с помощью ИИ.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:17
      Цитата: dimy44
      Это уже устарело.

      Это точно устарело.
      на Украине в военкоматах очереди добровольцев.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 14:49
        Новый министр обороны Украины Федоров, - друг нелегитимного Зеленского по "Кварталу-95" - разрешит военкомам применять оружие для «добровольной мобилизации», если украинские граждане, в основном женщины, отбивают у ТЦК насильно мобилизованных украинских мужиков.
        Не надо при этом забывать, что на Западе под проектом "Украина - антиРоссия" осуществляется и реализуются в Украине 3 глобалистских геополитических сионистски-хабаднических проекта:
        1. "Небесный Иерусалим" (Израиль-2).
        2. "Священная Хазария".
        3. "Соединённые Штаты Европы" (Вашингтон). -         Вспомните высказывание Х.Клинтон от 2016 года про истинные намерения госдепа США в от[ношении предназначения территории Украины с резким сокращением украинского населения в пользу американских переселенцев из США.

        И все эти проекты базируются на еврейском финансовом капитале банкиров ФРС США. И они ни перед чем не остановятся.

        При этом примечательно, что все эти 3 проекта предполагают один и тот же сценарий - а именно ЗАЧИСТКУ всей территории Украины от местного коренного населения по национальному признаку - и главным образом за счёт биологической ликвидацией прежде всего от украинских этнических русских и русскоговорящих! (Причём наряду с биологической ликвидацией в войне Украины (НАТО) с Россией и россиян.)

        В результате все эти проекты предполагают сокращение коренного населения Украины после Майдана 2014 года с 45 млн. до 5 млн. человек. Что и осуществляется.

        То, что евреи-русофобы сионо-нацистского толка во главе Укрорейха выдают современную Украину якобы за «щит» Европы, а на самом деле это является просто идеологическим ПРИКРЫТИЕМ - "обвёртка-фантик" именно для вышеупомянутых 3-х глобалистских СТРАТЕГИЧЕСКИХ проектов хаббаднического толка.

        И еврей Зеленский распрекрасно это понимает, кому и чему он ВЕРОЙ и ПРАВДОЙ служит.
        Поэтому [b]Зеленский и его окружение и является недоговороспособным ни на какие мирные переговоры с Россией и с русскими в Украине!!!         И дело тут вовсе не его наркомании и его артистических амбициях.

        ИТОГО. Зеленский для своих хозяев - с его "недоговороспособностью" о мире - пока ещё не заменим и находится благодаря им же и для их же интересов в полной пока что личной безопасности! И Зеленский от хабадников об этом хорошо знает.
        Поэтому Зеля и "наглеет" в их пользу, в пользу их глобалистских интересов и их СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.
        При этом Зеленский знает,, что от них лично ему за это ничего не грозит. А если что и случится, то они спасут его и спрячут от возмездия за его ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

        Именно только Россия с её освободительным СВО от нацистов всех мастей может спасти народы Украины и саму Украину от этого УЖАСА их полного физического уничтожения!!! А также спасти и Россию.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 16:15
          Цитата: Татьяна
          Украине 3 глобалистских геополитических сионистски-хабаднических проекта

          Выполнение всех заветов Рав Шнеур Залман бен Барух из Ляд (Альтер Ребе, Адмор а-Закен) — основателя и первого руководителя движения Хабад.
          А так же выступление и М.М. Шнеерсона Мошиахом лидера секты Хабад, Шнеерсона, которое было сделано в 1994 году. После публикации в России евреи подали заявление в МВД и попытались осудить редактора газеты В.Ф. Попова за антисемитизм (ст. 282 УК РФ). Суд рассмотрел, заслушал свидетелей и специалистов – выступили русские учёные, академик Ю.К. Бегунов и доктор юридических наук О.Г. Коротаев. Суд отказал в обвинении, и текст выступления Шнеерсона признан истинным. Шнеерсон публично произнёс планы евреев против славян и русских - текст:

          «1. Наша специальная тактика борьбы с красно-коричневыми (а все славяне – красно-коричневые), в силу своей замкнутости, является Тайным Знанием. Главное острие борьбы мы направим против славянства, кроме отщепенцев, породнившихся с евреями одними интересами. Правда, этих «породнившихся» мы потом, после использования их в своих целях, изымем из нашего общества. Славянство, а среди них русские, – самый непокорный народ в мире. Непокорный он в силу склада своих психических и умственных способностей, заложенных многими поколениями предков, генов, которые не поддаются переделке. Славянина, русского, можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации, а на первых порах – резкому сокращению в своей численности.»

          К сожалению, убеждённость в том, что евреи, ставшие жертвами Холокоста, не могут быть нацистами — сыграла с нами злую шутку. Мы до сих пор свято верим в то, что нацизм и фашизм — это не про потомков многих из тех, кого гитлеровцы уничтожали в концентрационных лагерях.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:35
    ❝ Фёдоров негласно поддержал идею разрешить ТЦК применять оружие военкомами ❞ —

    — Видимо, только с глушителем оружие будут применять ...
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:45
    Представляю ворох писанины ,типа - доброволец застрелился, из оружия ТЦК .Вырвал оружие у представителей ТЦК и стал им отстреливать граждан ...................бред
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:19
      Цитата: APASUS
      Вырвал оружие у представителей ТЦК и стал им отстреливать граждан ...................бред

      Это для нас бред, а на Украине, это в порядке вещей.
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 12:46
    . Надо деревянной киянкой в лоб - и тушку кантовать
  5. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 13:24
    На ВО публикуют много материала о нападениях с ножами, на авто или с подручными средствами на сотрудников тцк, так что это ожидаемое решение, особенно во время войны. Удивительно еще что раньше такой команды не было. Не могу себе представить, чтобы у нас начали нападать на сотрудников военкоматов с ножами, а все смотрели бы на это сквозь пальцы.
  6. Paranoid62 Звание
    Paranoid62
    0
    Сегодня, 13:32
    Вовсю уже применяют. Вот, из вчерашних новостей (картинка).
  7. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 15:56
    Хорошо, пусть валят друг друга, тварьё.