Украинским военкомам разрешат применять оружие для «добровольной мобилизации»
Мобилизация на Украине будет только ужесточаться, военкомы в ближайшее время получат право применять оружие для «добровольной мобилизации». Такую информацию дают украинские ресурсы со ссылкой на окружение Зеленского.
Новый министр обороны Украины Федоров, назначенный Зеленским вместо Шмыгаля, поддержал идею применения сотрудниками ТЦК оружия. Как сообщают украинские ресурсы, друг Зеленского, а нового министра и нелегитимного президента связывают дружеские связи еще со времен «95 квартала», выступил за ужесточение мобилизации, вплоть до применения оружия. Однако официально Федоров это не озвучил, указание выпущено негласно.
При этом сотрудникам ТЦК разрешено отключать камеры, которые как бы должны фиксировать все происходящее. Но не официально, официально они должны быть включены круглосуточно.
Как пишут украинские ресурсы, в последнее время участились случаи сопротивления, когда украинские граждане, в основном женщины, отбивают у ТЦК мужиков, насильно «мобилизуемых». Причем снятое видео с такими случаями в Киеве называют «кремлевской пропагандой», якобы снятой на «Мосфильме». Как утверждает Зеленский, это в России всех загоняют в окопы, на Украине в военкоматах очереди добровольцев.
