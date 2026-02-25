В плен к ВС РФ попал мобилизованный в ВСУ венгр

6 279 24
В плен к ВС РФ попал мобилизованный в ВСУ венгр

На Красноармейском направлении в плен к российским бойцам группировки «Центр» сдался военнослужащий 14-й бригады ВСУ Альберт Роман. Особенность персонажа в том, что он является гражданином двух стран – Украины и Венгрии.

Пленный рассказал, что с 2020 года постоянно проживал в Венгрии, работал и искренне считал свой украинский паспорт досадной формальностью. Стоило ему пересечь границу, как гостя Закарпатья моментально превратили в «преступника-рецидивиста».



Дальше – классика бусификации. Мужчину под конвоем вывезли в военкомат Ужгорода. Медицинская комиссия признала его годным к строевой. Хотя за плечами у Альберта, по его собственным словам, перенесенный менингит, переломы и одиннадцать сотрясений мозга. Видимо, в ВСУ такие «мелочи» считаются не противопоказанием, а, наоборот, преимуществом – живучий же.

Но главная ирония судьбы ждала Романа впереди. В военкомате у него якобы вышел конфликт с сотрудником, после чего «обиженный» вербовщик пообещал устроить ему сладкую жизнь и отправил прямиком в печально известную Калиновскую бригаду Нацгвардии Украины. Как поясняет сам пленный, это подразделение – практически гарантированный билет в один конец.

Сам Зеленский, комментируя недавние скандалы с похищением людей прямо в туалетах АЗС, вынужден был признать, что проблема со «справедливостью мобилизации» сложная. Но почему-то всю вину за освещение «бусификации» привычно списал на российскую пропаганду.

24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. sub307 Звание
    sub307
    +5
    Сегодня, 13:06
    У сожалению не последний..., и не только "венгр", поскольку до окончания СВО, если достигать пафосно продекларированных целей - совсем не близко.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +5
      Сегодня, 13:10
      Контрразведка на слово таким "венграм" не верит, будет проведена проверка от рождения в третьем поколении и его деятельности на фронте, к сожалению беспека 404 умеет сочинять легенды прикрытия.
      1. sub307 Звание
        sub307
        +1
        Сегодня, 13:38
        Опасаюсь, что "беспеку" не сильно волнует будущая проверка данного и многих остальных персонажей..., а "легенды прикрытия" для них скорее всего, тоже не в приоритете у "беспеки"...,поскольку не в "глубокий тыл" для нелегальной деятельности отправляют, ибо эти "бедолаги" - просто "расходный материал. winked
      2. sub307 Звание
        sub307
        +3
        Сегодня, 14:07
        Кстати, только, что :"По данным ЦОС ФСБ, сотрудники спецслужбы в Краснодарском крае вышли на очередного украинского агента, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб. Согласно информации от силовиков, россиянин 1986 года рождения по собственной инициативе вышел на украинцев, предложив свои услуги." https://topwar.ru/278468-gotovivshego-terakt-na-voennom-obekte-ukrainskogo-agenta-vzjali-na-kubani.html
        Даже на таких на "легенды" не заморачиваются, просто вербуют, а то и "инициативники" сами "находятся", и пытаются использовать, получается - когда как, но и "себестоимость" минимальная.
  2. megadeth Звание
    megadeth
    +5
    Сегодня, 13:07
    Ну сейчас накормят, дадут покурить, переоденут, в наше цивильное и направят Орбану, в подарок...имхо
  3. VictorB Звание
    VictorB
    +3
    Сегодня, 13:09
    Отдать его Орбану с широким освещением по TV.
  4. ALEKS112233 Звание
    ALEKS112233
    +1
    Сегодня, 13:10
    Какой чёрт понёс его на Украину? Информации никакой почти нет! Если то, что он сказал правда, тогда надо его вернуть в Венгрию!
    1. Русич Звание
      Русич
      +2
      Сегодня, 13:56
      Цитата: ALEKS112233
      Какой чёрт понёс его на Украину? Информации никакой почти нет! Если то, что он сказал правда, тогда надо его вернуть в Венгрию!

      Какая правда? Зная про "людоловов" попёрся на украину?)) Не смешите. 11 сотрясений мозга? Это где ж ему так мозги трясли? Даже соврать и то не может. Пришёл русню пострелять и денег заработать. Это же очевидно. Кто не хотел воевать сдриснули за кордон, а этот в обратном направлении))
      1. ALEKS112233 Звание
        ALEKS112233
        0
        Сегодня, 14:57
        Ты сынок, читай, что я написал! Если это правда! И ещё я попинял газете, что даёт слишком мало информации!
        1. Русич Звание
          Русич
          0
          Сегодня, 17:21
          Цитата: ALEKS112233
          Ты сынок, читай, что я написал! Если это правда! И ещё я попинял газете, что даёт слишком мало информации!

          Не ты, а ВЫ! Думаю Вы сами малолетка рядом со мной. И где я Вас уличил во вранье? Где я написал, что Вы врёте, малолетка беспардонная?А, алёша?
  5. пылесос Звание
    пылесос
    +9
    Сегодня, 13:11
    Ох. как сладко этот "венгр" стелет. скорее всего доброволец
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +7
      Сегодня, 13:15
      Цитата: пылесос
      скорее всего доброволец

      Скорее всего бомжеватый , который не вписался в Венгрию и поперся обратно на Украину.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:15
    Пленный рассказал, что с 2020 года постоянно проживал в Венгрии, работал и искренне считал свой украинский паспорт досадной формальностью.

    Вот круто ! Считал гражданство формальностью ,Отработал 6 лет в Венгрии и автоматом уже не украинец ?
    1. topol717 Звание
      topol717
      +5
      Сегодня, 13:19
      Цитата: APASUS
      Считал гражданство формальностью ,Отработал 6 лет в Венгрии и автоматом уже не украинец ?
      При этом сдать паспортину с трезубцем в консульство 404 в Будапеште почему не пожелал. Да и какой дурaк поедет в 404 в его то возрасте? 99,9% Доброволец, желающий убивать русских.
      1. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        0
        Сегодня, 14:20
        Цитата: topol717
        При этом сдать паспортину с трезубцем в консульство 404 в Будапеште почему не пожелал. Да и какой дурaк поедет в 404 в его то возрасте? 99,9% Доброволец, желающий убивать русских.
        Скорее всего, никакого гражданства ЕС у него не было. На Украине вообще, запрещено двойное гражданство. Вернулся, чтобы загранпаспорт поменять, или наследство какое получить, тут его и взяли.
  7. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    -6
    Сегодня, 13:16
    Венгр? Один? А где массовое наемничество? Помните "баржи с западными десантниками"? А также поражённые объекты с " Западными генералами"?... winked
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +3
      Сегодня, 13:19
      Цитата: Monster_Fat
      Венгр? Один?

      Один. А в Закарпатье есть много венгров, если надо.

      Цитата: Monster_Fat
      А где массовое наемничество?

      Отдельно, здесь про венгра.

      Цитата: Monster_Fat
      поражённые объекты с " Западными генералами"?

      По ссылочке сходите, любопытно.

      Ссылка
  8. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 13:25
    Какой то он старый. Точно за 50. Очевидно Украина стариков отправляет на ЛБС, что бы потом пенсий не платить, да и кто то же должен воевать на ЛБС,
    1. пылесос Звание
      пылесос
      0
      Сегодня, 13:35
      Пока идет утилизация безработных, а безработица у украинцев огромная. только вспомните какое кол-во их в Россию приезжало.
  9. Мячик Звание
    Мячик
    +1
    Сегодня, 13:30
    Укробомжа венгры выпихнули обратно в нэньку, а в нэньке его тут же гестаповцы-ТЦКшники приняли и заработали 5000 гривен :-D
  10. sdivt Звание
    sdivt
    +4
    Сегодня, 13:41
    Не вижу никакого смысла в этих историях. Разжалобить читателя? Ну так эти песни мы слышим который год - все они водители, санитары, повара, случайно проходили мимо и прочее. Чем история этого псевдо-венгра отличается от других? Да ничем
    Он расстроился, что его направили в бригаду "билет_в_один_конец", поэтому и предпочел сдаться
    А, скорее всего, даже не так, а просто попал в безвыходную ситуацию, где - или поднимай руки, или получай свою гранату - ой, да у меня венгерский паспорт! я пацифист! меня насильно!..
    А повезло бы попасть в какое-нибудь другое подразделение, где смертность пониже, где риску меньше, так и продолжал бы спокойно стрелял бы в россиян
  11. AKuzenka Звание
    AKuzenka
    -1
    Сегодня, 13:46
    "Ой, пожалейте меня сиротинушку!!!! Сами мы не местные! Не корысти ради, а волею пославшей мя....(вариант)"! Сколько их было "несчастных" и сколько ещё будет.
  12. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 13:52
    одиннадцать сотрясений мозга

    Вот это по настоящему интересно. У большей части людей и одного-то за всю жизнь нет.
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      0
      Сегодня, 15:04
      Это его после менингита потряхивало, а вокруг, сплошняком, тупые твердые предметы.