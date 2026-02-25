На Красноармейском направлении в плен к российским бойцам группировки «Центр» сдался военнослужащий 14-й бригады ВСУ Альберт Роман. Особенность персонажа в том, что он является гражданином двух стран – Украины и Венгрии.Пленный рассказал, что с 2020 года постоянно проживал в Венгрии, работал и искренне считал свой украинский паспорт досадной формальностью. Стоило ему пересечь границу, как гостя Закарпатья моментально превратили в «преступника-рецидивиста».Дальше – классика бусификации. Мужчину под конвоем вывезли в военкомат Ужгорода. Медицинская комиссия признала его годным к строевой. Хотя за плечами у Альберта, по его собственным словам, перенесенный менингит, переломы и одиннадцать сотрясений мозга. Видимо, в ВСУ такие «мелочи» считаются не противопоказанием, а, наоборот, преимуществом – живучий же.Но главная ирония судьбы ждала Романа впереди. В военкомате у него якобы вышел конфликт с сотрудником, после чего «обиженный» вербовщик пообещал устроить ему сладкую жизнь и отправил прямиком в печально известную Калиновскую бригаду Нацгвардии Украины. Как поясняет сам пленный, это подразделение – практически гарантированный билет в один конец.Сам Зеленский, комментируя недавние скандалы с похищением людей прямо в туалетах АЗС, вынужден был признать, что проблема со «справедливостью мобилизации» сложная. Но почему-то всю вину за освещение «бусификации» привычно списал на российскую пропаганду.

