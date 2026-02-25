Датский министр обороны: Дания готова разместить у себя ядерное оружие
Пока одни европейские столицы еще делают вид, что обсуждают мирные инициативы, другие уже примеряют на себя роль передового форпоста ядерного сдерживания. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в интервью газетам Politiken и Berlingske сделал заявление: Копенгаген открыт к обсуждению размещения ядерного оружия на своей территории.
Речь идет о снятии запрета, действующего с 1957 года. Как поясняет Поульсен, геополитическая ситуация изменилась. Под изменениями датский министр, судя по контексту, подразумевает сразу два фактора: пресловутую «российскую угрозу», которую в НАТО натягивают на любой повод, и резко упавшее доверие к гарантиям США после громких заявлений Дональда Трампа.
Логика Копенгагена прозрачна: если Америка может дать задний ход, значит, европейцы должны сами позаботиться о своем «ядерном зонтике». Причем не только финансово – софинансирование программ тоже в повестке, – но и территориально.
Поульсен прямо говорит о готовности разместить у себя либо европейские, либо американские ядерные силы в рамках усиления НАТО.
В Москве на подобные сигналы реагируют без иллюзий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже не раз характеризовал такие заявления как чрезвычайно конфронтационные. Остается лишь напомнить датским стратегам поговорку про медведя, которого не стоит будить, если не уверен, что успеешь добежать до бункера.
