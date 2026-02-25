Датский министр обороны: Дания готова разместить у себя ядерное оружие

Пока одни европейские столицы еще делают вид, что обсуждают мирные инициативы, другие уже примеряют на себя роль передового форпоста ядерного сдерживания. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в интервью газетам Politiken и Berlingske сделал заявление: Копенгаген открыт к обсуждению размещения ядерного оружия на своей территории.

Речь идет о снятии запрета, действующего с 1957 года. Как поясняет Поульсен, геополитическая ситуация изменилась. Под изменениями датский министр, судя по контексту, подразумевает сразу два фактора: пресловутую «российскую угрозу», которую в НАТО натягивают на любой повод, и резко упавшее доверие к гарантиям США после громких заявлений Дональда Трампа.



Логика Копенгагена прозрачна: если Америка может дать задний ход, значит, европейцы должны сами позаботиться о своем «ядерном зонтике». Причем не только финансово – софинансирование программ тоже в повестке, – но и территориально.

Поульсен прямо говорит о готовности разместить у себя либо европейские, либо американские ядерные силы в рамках усиления НАТО.

В Москве на подобные сигналы реагируют без иллюзий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже не раз характеризовал такие заявления как чрезвычайно конфронтационные. Остается лишь напомнить датским стратегам поговорку про медведя, которого не стоит будить, если не уверен, что успеешь добежать до бункера.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:19
    Я думаю нам не стоит ждать ,просто увязывать ядерное оружие у Эстонии, Дании или еще кого то там ,с появлением ядерного оружия у Ирана, С Кореи , да хоть у хуситов .
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 13:31
        Цитата: RustamKazan
        нечего таких ка кт слушать оружие у дании к сожалению это врамках НАТО.

        НАТО или не НАТО ,какая разница ? Вот хуситы в пустыне, нашли случайно, ядерную бомбу и все
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +3
          Сегодня, 13:33
          Что творится в мире!? request
          Все наперегонки к пропасти. fool
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +2
            Сегодня, 13:35
            Цитата: Теренин
            Что творится в мире!? request
            Все наперегонки к пропасти. fool

            Надо бункер копать... только снег сперва счистить, весь wink

            Привет hi
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +2
              Сегодня, 13:43
              Цитата: Paranoid62
              Цитата: Теренин
              Что творится в мире!? request
              Все наперегонки к пропасти. fool

              Надо бункер копать... только снег сперва счистить, весь wink

              Привет hi

              hi

              Да, winked давно уже снега нет. А так его почистить хочется... wassat
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                +2
                Сегодня, 13:44
                Цитата: Теренин
                давно уже снега нет. А так его почистить хочется...

                Ничё, физический труд облагораживает yes laughing
          1. APASUS Звание
            APASUS
            -1
            Сегодня, 15:46
            Цитата: RustamKazan
            хуситам ненадо ирану ненадо арабы и персы воевали против нас в афгане и на кавказе

            И Китай воевал своим оружием против нас в Афгане .Саудиты и ОАЭ на Кавказе ,а сейчас наши просто в засос с ними.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 13:21
    ❝ Европейцы должны сами позаботиться о своём «ядерном зонтике» ❞ —

    — Вместо «ядерного зонтика» можно и «ядерный гриб» получить. ...
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 13:31
    Подобное звучит не потому, что боятся России, а наоборот, потому, что перестали бояться. Киевский вокзал для начала снести.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +1
      Сегодня, 13:36
      Цитата: th.kuzmichev
      Подобное звучит не потому, что боятся России, а наоборот, потому, что перестали бояться

      Подобное звучит потому, что в руководстве ЕС и рядом стоят люди с прищемленными кем надо фаберже.

      Цитата: th.kuzmichev
      Киевский вокзал для начала снести

      Не поможет.
    2. ANB Звание
      ANB
      +5
      Сегодня, 13:37
      . Киевский вокзал для начала снести.

      Киевский не надо. Он в центре Москвы.
      А вот Киев Пассажирский было бы неплохо. Но в Киеве вокзалов минимум 3.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +1
        Сегодня, 13:43
        Ну значит снести три. Слишком разговорились в последнее время европейские недоумки. Замечено, как только движение на фронте притихает, они начинают радостно открывать свои поганые клювы.
      2. olbop Звание
        olbop
        0
        Сегодня, 16:27
        А лучше товарные ЖД станции. Их тоже не одна в Киеве. Да и в других крупных городах тоже. В тоже время - это "инфраструктура, используемая в интересах ВСУ", то есть законная цель.
  4. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 13:34
    Чего им, жить негде? Вот уж места хватит. Гренландия считай, пустая. Ядрёных отбросов мало? сколько надо - попросите - подбросим.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 14:00
    Итак, ранним утром 9 апреля 1940 года копенгагенцы проснулись от того, что над крышами их домов с ревом носились немецкие самолеты. Выбежав на улицы, датчане узрели на главных перекрестках солдат в немецкой форме. Война для Дании закончилась, не начинаясь.
  7. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    +3
    Сегодня, 14:23
    "Тест на тупость"- Дания его не прошла, ждем продолжения.
  8. ALEKS112233 Звание
    ALEKS112233
    0
    Сегодня, 15:02
    Ты то парень готов! Знаешь, что этого не будет и говоришь, я готов! Но за тобой-то страна, готова ли она?
  9. Декларант Звание
    Декларант
    0
    Сегодня, 15:21
    Ну что же, появится в качестве цели на наших картах.