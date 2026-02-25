Показан полёт первого «летающего автомобиля» над Токийским заливом

5 321 30
Показан полёт первого «летающего автомобиля» над Токийским заливом

То, что еще недавно представлялось как фантастика, становится обыденностью. Японский стартап SkyDrive показал демонстрационное видео полета первого беспилотного «летающего автомобиля» SD-05, сообщает агентство Kyodo News.

Демонстрационный полет был организован совместно с компанией Mitsubishi Estate и корпорацией Kanematsu. Аппарат с дистанционным управлением пролетел над Токийским заливом около трех с половиной минут, преодолев примерно 150 метров.



В демо-видео показан терминал, где операторы «летающих автомобилей» контролируют взлеты и посадки, а пассажиры проходят регистрацию и досмотр в целях безопасности.

В марте 2024 года сообщалось, что SkyDrive совместно с компанией Suzuki начала производство летающего автомобиля SD-05. Машина рассчитана на перевозку трёх пассажиров. Дрон оснащен 12 винтовыми электрическими двигателями, работающими от аккумулятора, и способен осуществлять вертикальные взлет и посадку. Заявленная максимальная скорость SD-05 достигает 100 км/час. Дальность полета — до 40 километров. Максимальный взлетный вес аппарата​ — 1400 кг.



По сути SD-05 — это небольшой электрический вертолет. Благодаря компактным размерам (11,5 м x 11,3 м x 3 м) и небольшому весу он может приземляться в гораздо большем количестве мест, чем обычные вертолеты и другие летательные аппараты. Ожидается, что в продажу «летающий автомобиль» поступит уже в нынешнем году после завершения сертификации.

Ранее представитель SkyDrive сообщил, что SD-05 будет востребован в городских условиях спецслужбами и может использоваться в качестве такси. Министерство транспорта Японии уже начало разрабатывать новую дорожную карту специально для летающих авто. Японские компании планируют выпускать около 100 машин в год. Сколько будет стоить SD-05, пока не сообщается.

30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:37
    Круто ,но вопрос скорее к надежности данного аппарата и аварийном спуске. Вот система автожир больше подошла бы к такому аппарату .Там вариант с остановкой двигателя, никогда не приводил к падению .
    1. Fan_M Звание
      Fan_M
      +3
      Сегодня, 13:46
      Автожир не умеет зависать в воздухе, это не вертолёт. Для городского применения непригоден в принципе.
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 13:47
      Отстали японцы.
      Китайцы уже дали разрешение на полёты таких воздушных такси.
      Где же Россия то в этом деле???
      При наших воздушных просторах грех нам плестись сзади этих стран.
      1. Комментарий был удален.
      2. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Сегодня, 14:00
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        При наших воздушных просторах грех нам плестись сзади этих стран.

        Это не для наших просторов, это для тесных мегаполисов.
        1. dimy44 Звание
          dimy44
          +3
          Сегодня, 14:17
          это для тесных мегаполисов.
          Ага. Щас хоть по сторонам надо оглядываться, а тут еще и на голову может рухнуть. Представляю такую интенсивность движения, как сейчас на дорогах, только в воздухе над головами. С таким же соблюдением пдд.
      3. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 14:03
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Отстали японцы.
        Китайцы уже дали разрешение на полёты таких воздушных такси.
        Где же Россия то в этом деле???
        При наших воздушных просторах грех нам плестись сзади этих стран.


        Большое начинается с малого. Дай Бог наверстаем.Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) осуществила передачу первой партии тяжёлых беспилотных воздушных судов TFM-15-8E отечественного производства. Компания выступает оператором программы некоммерческого (льготного) лизинга в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

        .Благодаря гибридной схеме аппарат сочетает преимущества мультикоптера и самолёта, что делает его эффективным в сложных условиях эксплуатации. ...БПЛА TFM-15-8E, разработанный компанией «ЛМТ», относится к аппаратам самолётного типа с вертикальным взлётом и посадкой (VTOL). Аппарат оснащён девятью двигателями и предназначен для транспортировки грузов массой до 15 кг на расстояние до 200 км (с возможностью увеличения дальности в определённых конфигурациях).


        https://www1.ru/news/2026/02/17/pervye-tiazelye-vtol-bespilotniki-tfm-15-8e-peredany-po-gosprogramme-lizinga-bas.html

        . У «Око-2» и «Око-3» таких ограничений нет. Созданные по схеме VTOL беспилотники «могут летать на больших высотах, нести более продвинутую оптику и летать в автоматическом режиме по маршруту», подчеркнул представитель разработчика. Оба БПЛА поддерживают цифровую связь и устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).


        https://www1.ru/news/2026/02/20/novye-modifikacii-vtol-bespilotnikov-oko-2-i-oko-3-dlia-razvedki-nacali-primeniat-rossiiskie-voennye.html
      4. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +2
        Сегодня, 14:19
        Любой винтокрыл имеет очень низкий КПД и дует. Это физика. Массово для России такое не годится. Это игрушки.
        1. APASUS Звание
          APASUS
          0
          Сегодня, 15:44
          Цитата: th.kuzmichev
          Любой винтокрыл имеет очень низкий КПД и дует. Это физика. Массово для России такое не годится.

          Бизнес джет разве массовый ?И это будет элитарное такси
      5. Oldi Звание
        Oldi
        +2
        Сегодня, 14:29
        Не, ну Автоваз бы сделал например, сделать то можно, а зачем? request
    3. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 13:49
      Вот ещё вариант.Как вам?В России зарегистрировали патент на необычный универсальный аппарат «Сатурн», способный работать в атмосфере, космосе и водной среде. Разработка предусматривает вертикальный взлёт и посадку, погружение и всплытие, а также пилотируемый и беспилотный режимы.

      .Конструкцию построили вокруг эллипсоидного фюзеляжа с кольцевыми модулями. В зазоре между корпусом и кольцом разместят роторные двигатели внешней подачи рабочего тела.Агрегаты обеспечивают подъём, стабилизацию и управление по крену и тангажу. Дополнительные двигатели по бокам отвечают за горизонтальное движение и манёвры.Энергетическая установка находится в герметичном отсеке и допускает разные варианты питания — от камер внешнего сгорания до альтернативных схем. Управление скоростью и направлением происходит через изменение давления на роторы с автоматической корректировкой по датчикам сближения.


      https://www1.ru/news/2026/02/12/rossiiskii-inzener-pridumal-apparat-sposobnyi-letat-nyriat-i-vyxodit-v-kosmos.html
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +2
        Сегодня, 13:55
        Действующий образец более бы впечатлил...но реалии в России с изобретениями печалят...идеи замечательные, но на них нет денег. request
      2. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        0
        Сегодня, 14:23
        Летать предлагается пока на патенте?
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 15:39
          Вам уже не терпится на нём полетать?Надо просто чтобы кто то вложился в проект,тогда возможно из него и будет толк.
  2. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +3
    Сегодня, 13:46
    В Китае в паре городов уже работают в обычном режиме беспилотные летаюшие такси.
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 13:48
    Что тут скажешь? Большой мульти-коптер. Разновидность вертолёта. Пылюки и шуму будет много. Массовое применение маловероятно. Не удивили.
  4. air wolf Звание
    air wolf
    +3
    Сегодня, 13:57
    Автор, вы где видели автомобиль на лыжах? Это крупный коптер. И забудьте тему летающих автомобилей, это все фантазии, ну хорошо если экраноплан сделают, вот эта хрень возможно пойдёт 🤔
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Сегодня, 14:27
      Экраноплан над водной гладью парит, тут вроде о другом речь
    2. Евгений_Свириденко Звание
      Евгений_Свириденко
      0
      Сегодня, 15:01
      Давно уже летающие авто есть. С 1949 года. Правда концепция их другая. Складывающиеся, отсоединяемые крылья и пропеллер. По сути самолёт который может ездить по дорогам не мешая другим авто.
  5. Комментарий был удален.
  6. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +2
    Сегодня, 14:24
    А чего в нём автомобильного?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 16:14
      Название видимо. А пролеты на вертолете над городом наверно требуют кучи бумажек всяких
  7. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +4
    Сегодня, 14:28
    Вертолет он и есть вертолет, а сколько у него двигателей и винтов это не принципиально.
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 14:51
      Если масштабировать квадро/гексо-коптер до размеров вертолета, то последний будет уступать по многим параметрам. Так как вертолет управляется с помощью автомата перекоса и в большинстве случаев заднего винта, то квадро/гексо-коптер маневрирует за счёт изменения тяги на всех винтах. Для аэромобиля схема квадрокоптера более оптимальна, так как позволяет вытворять такие фигуры и обеспечивает такую маневренность, которая классическому вертолету даже и не снилась.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 15:20
        На счёт маневренности, неоднозначно. Авторотация у коптера не получится. Вращать корпус в горизонтали при зависании, то же не выйдет. Да и КПД явно ниже у коптера. А тягой винтов как управлять? Сложнейшая схема, это не электромоторчики.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 16:15
        Все эти аэротакси имеют особенность - минут 20 в воздухе. Но по прямой из Бутово до Кремля можно успеть долететь. И на зарядку
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:43
    Цитата: Oldi
    сделать то можно, а зачем?
    Чтобы написали в газетах wink
  9. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 14:45
    Тогда уж аэромобиль, как-то лаконичнее звучит.
  10. goland72 Звание
    goland72
    0
    Сегодня, 15:03
    У меня до дачи 45 км от кольцевой. Не дотянет...
  11. Велизарий Звание
    Велизарий
    0
    Сегодня, 15:07
    "На четвёртый год заключения Соколиный Глаз заметил, что у тюрьмы не хватает трёх стен."
    В мире уже давно новая технологическая гонка с летающими автомобилями.Как справедливо замечено выше-в КНР уже активно испытываются беспилотные летающие такси,а авторы только узрели первый летающий автомобиль.
    Вопросы которые надо решить и которые сейчас решают - 1) Безопасность 2) Цена 3) Стандарты движения 4) Место посадки.
  12. михаил3 Звание
    михаил3
    +1
    Сегодня, 15:19
    Летающие автомобили делали еще в 60х, причем они были в разы функциональнее. Хотя имели свои недостатки, из-за которых и не используются сейчас. Китайцы идут по пути Илона Маска - берут древние идеи и стараются делать их на современном оборудовании. Не такая уж плохая стратегия...
    Но данная конкретная ерунда бессмысленна. Примерно как армии китайских "робо-солдат") Аккумуляторы, достаточно емкие, чтобы эта штука имела хоть какой то смысл, сделать не получится. К нашему всеобщему счастью, потому что, будь такие аккумуляторы возможны, это было бы такое оружие, что снесло бы всю нашу цивилизацию.
    Так что игрушки останутся игрушками. Ну или нам всем будет не до летающих забав, крупа, соль и патроны займут место летающих дурацких игрушек в списке мечт выживших.
  13. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    0
    Сегодня, 16:12
    Примите аплодисменты от Фантомаса.