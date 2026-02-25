Картели против мексиканских войск: экипировка боевиков CJNG впечатляет

Картели против мексиканских войск: экипировка боевиков CJNG впечатляет

Боевики мексиканского картеля, главаря которого ликвидировали на днях в ходе спецоперации в штате Халиско, публикуют видео ведения самых настоящих боевых действий с правительственными силами. Боевики сами снимают «тик-токи» (платформа запрещена в РФ за нарушение законодательства) непосредственно во время перестрелок.

Обращает на себя внимание экипировка члена картеля «Новое поколение Халиско». Если бы не надпись на его форме, можно было бы подумать, что это правительственный спецназ. Однако в самой Мексике говорят о том, что в ряде случае боевое крыло картеля экипировано и вооружено намного лучше, чем правительственные силы.



Боевики картеля CJNG имеют на вооружении передовое оружие, включая американские штурмовые винтовки последних версий. Они используют современные тепловизоры с программным вычислением параметров цели от европейских и, опять же, американских производителей.



Чаще всего передвигаются на оснащённых пулемётами и гранатомётами пикапах, которые в случае «локальной заварушки» буквально блокируют микрорайон, в котором работают мексиканские силовики. В особых случаях применяют самую настоящую бронетехнику с ПТРК. Обычно это колёсные бронетранспортёры. Эта тактика активно используется и после событий, связанных с ликвидацией Эль Менчо. И эта же тактика ведёт к значительным потерям в составе мексиканской национальной гвардии и полиции. При этом картели активно используют информационный ресурс, призывая силовиков переходить на их сторону и отказываться от «борьбы, которую они ведут в интересах чужеродного правительства». И нередко на правительственные силы это действует.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 13:34
    Вот что угодно расскажите ,но я не верю в стечение обстоятельств. ЦРУ США не знали что под боком сформирована целая частная армия ? И они так случайно вооружились ,прошли тактическую подготовку на Украине .Чудеса просто !
    1. Аригин Звание
      Аригин
      +2
      Сегодня, 13:42
      Все всё знали, просто приказа не было.

      Очень тщательно выстроен бизнес этих наркобарыг, только один фактор они не учли.

      Человеческий.
      Ну, в смысле Дональду нужно больше побед внутри и снаружи, ещё больше побед.
      Все победы мира и как можно скорее.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 14:06
        Дональду нужно больше побед внутри и снаружи,

        это было одно из предвыборных обещаний, а осенью опять выборы...
        надо отрабатывать...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:34
      APASUS
      Сегодня, 13:34
      Вот что угодно расскажите ,но я не верю в стечение обстоятельств. ЦРУ США не знали что под боком сформирована целая частная армия ? И они так случайно вооружились ,прошли тактическую подготовку на Украине .Чудеса просто !

      hi Они сами и спонсировали вместе с двусторонним лобби, как с Афганистаном и другими регионами, куда дотянулась рука пингвинов.
    3. Naofumi Звание
      Naofumi
      +3
      Сегодня, 14:55
      Вот что угодно расскажите ,но я не верю в стечение обстоятельств. ЦРУ США не знали что под боком сформирована целая частная армия ? И они так случайно вооружились ,прошли тактическую подготовку на Украине .Чудеса просто !

      Частные армии наркокартелей — это вообще не новость, об этом десятилетиями знают и в Вашингтоне, и в Мехико. В Мексике это давно переросло в формат полноценной гражданской войны. Картели не просто вешают госслужащих, они вырезают целые полицейские участки и вешают баннеры (narcomantas) с угрозами правительству прямо на мостах.
      Сюда же смело добавляем Бразилию с их PCC (Первой столичной командой), которая управляет преступностью из тюрем, и Колумбию. В видео, кстати, CJNG (Картель Нового поколения Халиско) — это те самые ребята, которые первыми начали массово использовать самодельную бронетехнику ("монстров") и атаковать армию боевыми дронами. Есть еще Синалоа, у которых сеть влияния раскинута на 50 стран мира. В Венесуэле — "Картель Солнц", где генералы армии официально занимаются трафиком.
      Но самое ироничное — это пример Сирии. Четвертая бронетанковая дивизия под руководством Махера Асада (брата Башара). Это же был буквально "государственный картель". Они превратили страну в главную мировую лабораторию по варке каптагона, зарабатывая на этом больше, чем весь легальный экспорт Сирии. Армейская дивизия с танками, ПВО и спецназом фактически работала как логистический отдел наркобизнеса.
      Так что "внезапно появившиеся" армии — это классика жанра для регионов, где наркотрафик срастается с властью или воюет с ней. Никаких чудес, просто бизнес на крови, о котором все всё знают.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 17:31
        Собственно, наркокартели ---- это те-же ТНК.И чему тут удивляться. Ведь как раз и борется такая корпорация с государством. И против чего Трамп? Против наркотиков, как таковых , или против ТНК, как конкурентов на рынке.
  2. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 13:40
    Боевики картеля CJNG имеют на вооружении передовое оружие, включая американские штурмовые винтовки последних версий.

    Ну так Байден щедрая душа. laughing
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    +4
    Сегодня, 13:46
    А чего они добиваются то? Свергнуть законное правительство? Просто побузить? Или против амеров и их политики в регионе восстали?
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      +1
      Сегодня, 15:09
      Изначально это своего рода месть и демонстрация силы. Важно понимать что картели периодически воюют не только с правительством, но и с другими картелями, и гибель лидера не должна восприниматься остальными картелями как момент слабости.
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -4
    Сегодня, 14:03
    Заметим в скобочках, что это спецоперация США и их марионеток из Мексики. Видна полная неспособность осуществить просчет развития событий, абсолютная неспособность адекватно реагировать на эти события, по факту - полный провал операции.
    Зато не как у МАСКА-лей)
  5. Вадим_Белов Звание
    Вадим_Белов
    0
    Сегодня, 14:07
    Полагаю, что картели пригласят колумбийских наёмников с опытом участия в войне на Украине на стороне ВСУ. Тогда мексиканские силовики столкнутся с дронами.
    1. guest Звание
      guest
      +3
      Сегодня, 14:10
      Цитата: Вадим_Белов
      Полагаю, что картели пригласят колумбийских наёмников с опытом участия в войне на Украине на стороне ВСУ

      Зачем, они и так своих туда посылали учится ведению современной войны, статья про это здесь когда то была.
  6. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +1
    Сегодня, 15:20
    С такими деньгами удивляться нечему.Каждый главарь свою "гвардию" лучшим оружием и снаряжением обеспечит , тут уже не вопрос престижа а выживания.
    Причём у них и крутые спецы из бывших вояк подрабатывают консультантами и инструкторами, так что всё ещё впереди.
  7. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 15:21
    Не важно как они екепированы, рано или поздно их всех перестреляют как собак.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:05
    Более 70% оружия, которое оказалось у боевиков "Картеля нового поколения Халиско" - это западные поставки на Украину, которые ушли на "чёрный рынок".
    /Американский Институт изучения войны/

    https://ok.ru/video/12692832389781
  9. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 16:38
    Кстати, уже есть фото боевиков картеля с укротряпками на броне - типа где учились