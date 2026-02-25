Картели против мексиканских войск: экипировка боевиков CJNG впечатляет
Боевики мексиканского картеля, главаря которого ликвидировали на днях в ходе спецоперации в штате Халиско, публикуют видео ведения самых настоящих боевых действий с правительственными силами. Боевики сами снимают «тик-токи» (платформа запрещена в РФ за нарушение законодательства) непосредственно во время перестрелок.
Обращает на себя внимание экипировка члена картеля «Новое поколение Халиско». Если бы не надпись на его форме, можно было бы подумать, что это правительственный спецназ. Однако в самой Мексике говорят о том, что в ряде случае боевое крыло картеля экипировано и вооружено намного лучше, чем правительственные силы.
Боевики картеля CJNG имеют на вооружении передовое оружие, включая американские штурмовые винтовки последних версий. Они используют современные тепловизоры с программным вычислением параметров цели от европейских и, опять же, американских производителей.
Чаще всего передвигаются на оснащённых пулемётами и гранатомётами пикапах, которые в случае «локальной заварушки» буквально блокируют микрорайон, в котором работают мексиканские силовики. В особых случаях применяют самую настоящую бронетехнику с ПТРК. Обычно это колёсные бронетранспортёры. Эта тактика активно используется и после событий, связанных с ликвидацией Эль Менчо. И эта же тактика ведёт к значительным потерям в составе мексиканской национальной гвардии и полиции. При этом картели активно используют информационный ресурс, призывая силовиков переходить на их сторону и отказываться от «борьбы, которую они ведут в интересах чужеродного правительства». И нередко на правительственные силы это действует.
