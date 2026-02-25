ВСУ атаковали предприятие в Смоленской области: есть погибшие и раненые
Минувшей ночью украинские боевики атаковали дронами Смоленскую область. Основными целями атаки стала местная ТЭЦ и химический завод ПАО «Дорогобуж», являющийся одним из ключевых производителей минеральных удобрений в регионе. По предварительной информации, украинские дроны атаковали цеха по производству аммиака и селитры, вследствие чего на территории предприятия начался серьезный пожар.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил прилеты и сообщил о четырех погибших и минимум десяти пострадавших в результате атаки ВСУ. Среди погибших — работники завода и спасатели, прибывшие для ликвидации последствий. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают спасательные службы, которые локализовали очаги возгорания. Для оценки последствий будут привлечены специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора. В настоящее время рассматривается вопрос об эвакуации населения близлежащего населенного пункта. В целях обеспечения безопасности школы региона переведены на дистанционный режим работы.
Как сообщает Минобороны, ночью над российскими регионами удалось уничтожить 69 украинских беспилотников. По данным ведомства, 24 БПЛА ВСУ были перехвачены над территорией Брянской области, 18 — в Крыму, 14 — над территорией Смоленской области, еще по три — над территориями Тульской и Орловской областей и над акваторией Черного моря.
