ВСУ атаковали предприятие в Смоленской области: есть погибшие и раненые

Минувшей ночью украинские боевики атаковали дронами Смоленскую область. Основными целями атаки стала местная ТЭЦ и химический завод ПАО «Дорогобуж», являющийся одним из ключевых производителей минеральных удобрений в регионе. По предварительной информации, украинские дроны атаковали цеха по производству аммиака и селитры, вследствие чего на территории предприятия начался серьезный пожар.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил прилеты и сообщил о четырех погибших и минимум десяти пострадавших в результате атаки ВСУ. Среди погибших — работники завода и спасатели, прибывшие для ликвидации последствий. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают спасательные службы, которые локализовали очаги возгорания. Для оценки последствий будут привлечены специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора. В настоящее время рассматривается вопрос об эвакуации населения близлежащего населенного пункта. В целях обеспечения безопасности школы региона переведены на дистанционный режим работы.



Как сообщает Минобороны, ночью над российскими регионами удалось уничтожить 69 украинских беспилотников. По данным ведомства, 24 БПЛА ВСУ были перехвачены над территорией Брянской области, 18 — в Крыму, 14 — над территорией Смоленской области, еще по три — над территориями Тульской и Орловской областей и над акваторией Черного моря.
  1. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 13:47
    Селитра используется для производства порохов. Почему такие цеха не защищаются большой вопрос.
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 13:53
      Почему такие цеха не защищаются большой вопрос

      Действительно большой вопрос... Это ещё благодаря разгильздяйству селитра и прочая продукция не бахнула, потому как мокрые....
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +4
      Сегодня, 14:13
      Селитра используется для производства порохов.

      это минеральное удобрение, в первую очередь...
      а проблемой на таком производстве является аммиак, а не селитра...
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 14:25
      После переговоров в Женеве как-то снизилась активность нанесения ударов по энергетической инфраструктуре бандеронацистов, о чём свидетельствуют непрекращающиеся атаки на мирное население приграничных и тыловых регионов с погибшими и ранеными.
      Неужели с продажными пингвинами опять существует устная договорённость, результатом размена становятся жизни россиян.
      1. lis-ik Звание
        lis-ik
        +2
        Сегодня, 14:44
        Цитата: ZovSailor
        После переговоров в Женеве как-то снизилась активность нанесения ударов по энергетической инфраструктуре бандеронацистов, о чём свидетельствуют непрекращающиеся атаки на мирное население

        У хох.лов уже почти полный порядок с электричеством,Юрий Подоляка сегодня публиковал графики. Видимо договоренности все же были.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 14:57
          Цитата: lis-ik
          У хох.лов уже почти полный порядок с электричеством...... Видимо договоренности все же были.

          Насчёт договорённостей ничего не известно, и полного порядка с электричеством, конечно же, нет, но ситуация стала получше. И это не их заслуга, а наша недоработка. Если уж взялись валить энергосистему, то надо доводить дело до логического завершения. И не упускать тему с газоснабжением, от которого зависит работа поставляемых из-за кордона мини-ТЭЦ.
          1. olbop Звание
            olbop
            +1
            Сегодня, 16:33
            проблемой на таком производстве является аммиак, а не селитра...

            Селитра тоже рвануть может. В 2020 был мощный взрыв селитры в Ливане, да и других случаев полно - https://tass.ru/info/9125369.
            Вообще же потенциально опасных производств множество. Даже макаронная фабрика и крупный холодильник на аммиаке. И все должным образом защитить практически невозможно.
  2. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +3
    Сегодня, 14:18
    как обычно главный вопрос, где ПВО и хотя бы стрелковая защита на подходе к стратегическим предприятиям? Или мы только о переговорах с террористом Будановым мечтать можем??
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 14:45
      как обычно главный вопрос, где ПВО
      ПВО, как обычно защищает Москву
      1. Zhitel111 Звание
        Zhitel111
        0
        Сегодня, 14:57
        Ещё и пустующие резиденции.
        Всё голову ломаю: каким образом умудрились тогда сбить все 91 беспилотник?
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 15:13
        Цитата: Schneeberg
        как обычно главный вопрос, где ПВО

        ПВО, как обычно защищает Москву

        Ну как же обойтись без такого коммента, обязательно нужен наброс. Только надо было проявить больше фантазии и написать более броский текст, типа - всё ПВО защищает только Москву, остальные города никто не прикрывает! Всё-то вам подсказывать надо, нет у вас творческой мысли.
        1. Vitaly.17 Звание
          Vitaly.17
          +2
          Сегодня, 16:07
          Цитата: Монтесума
          обойтись без такого коммента

          Для кого то комент, для других крик души. Ведь мало кто хочет замечать, как десятки лет запад через своих агентов влияния и коррумпированных чиновников разрушал систему подготовки кадров, производственную и технологическую базу ПВО, РЭБ и связи. На парадах ведь эти войска не видно. Поэтому нашим генералам лучше показывать Арматы и Бумеранги, за это им медальки давали. За то сейчас вспомнили, что войска ПВО во всем виноваты. А то что эти войска после многочисленных сокращений, оптимизаций и реформ не вышли даже на половинный уровень того, что было при СССР тихонько умалчиваем. Типа не мы такие, жизнь такая.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            -1
            Сегодня, 16:27
            Цитата: Vitaly.17
            За то сейчас вспомнили, что войска ПВО во всем виноваты

            А кто и когда сейчас "во всём винит" войска ПВО РФ? Они делают всё, что могут, за что огромная им благодарность. И да, 100% целей не способно сбить ни одно ПВО в мире.
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 14:26
    Власти Смоленской области рассматривают вопрос об эвакуации жителей населенного пункта, расположенного вблизи химзавода, который подвергся атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
  4. кот Краш Звание
    кот Краш
    +4
    Сегодня, 14:29
    За такие вещи - заровнять всю украину, чтоб и памяти о ней не осталось.
  5. yu ging Звание
    yu ging
    +5
    Сегодня, 14:35
    据俄新社报道，死亡人数已上升至7人。据称敌人用至少30架无人机袭击了目标。
    我认为，如果无法完全击落所有无人机，至少在这类重要工厂建立空袭避难所保护人员，同时工厂配备独立的预警系统。

    По данным РИА Новости, число погибших возросло до семи. Утверждается, что противник атаковал цель не менее чем 30 беспилотниками.
    Я считаю, что если невозможно сбить все беспилотники, то хотя бы на таких важных предприятиях следует установить бомбоубежища для защиты персонала, а сами предприятия должны быть оснащены независимыми системами раннего предупреждения.
  6. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -3
    Сегодня, 14:48
    Аммиачная селитра - двойного начначения.
    И удобрения и компонент взрывчатки.
    Вся взрывчатка Хамаса в Газе была произведена из "гуманитарной" сельхоз.аммиачной селитры, поставляемой официально под эгидой ООН.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:30
      Аммиачная селитра - двойного начначения.
      И удобрения и компонент взрывчатки.

      чтобы это сработало - необходимы условия...
      в этой ситуации, для гражданского населения, основное это - отравляющее вещество - аммиак
  7. Умптек Звание
    Умптек
    -1
    Сегодня, 17:00
    Дорогобуж - актив Акрона. В последние годы экспортный поток минудобрений из страны значительно вырос и давал приличный приварок в бюджеты на фоне снижения или скачков выручки от нефтегаза. Так, что это удар и по финансам. Завод, надо так понимать, повредили прилично, сразу не восстановить. У владельцев бизнеса (частной отрасли, ибо в нынешнем виде ранее государственное Министерство по производству минеральных удобрений - МПМИ, ныне представляет собой скопище часных промышленных (и финансовых) группировок) ещё окажется и "денех нетути", на ремонт и восстановление. Начнут доить госбюджет или просить льготные госзаймы. Какое там у частной конторы ПВО? О чём вы? Интернет и соторую связь в округе заглушить в хлам, это они могут. Тут ума много не надо. Да и не прикрыть с воздуха на 100% такой объект, к которому летят по навигации со спутников или вообще по ИИ - глуши, не глуши, дронам по боку.