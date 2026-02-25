Готовившего теракт на военном объекте украинского агента взяли на Кубани

4 485 18
Готовившего теракт на военном объекте украинского агента взяли на Кубани

Российские силовики задержали очередного россиянина, пожелавшего заработать, выполняя задания украинских спецслужб. Вот только вместо этого украинского агента ожидает длительный срок.

По данным ЦОС ФСБ, сотрудники спецслужбы в Краснодарском крае вышли на очередного украинского агента, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб. Согласно информации от силовиков, россиянин 1986 года рождения по собственной инициативе вышел на украинцев, предложив свои услуги. На первых этапах он собирал сведения о военных объектах в регионе, а после того, как доказал свою преданность, ему была поставлена задача уничтожить боевой самолет на одном из военных аэродромов путем поджога.



Гражданин России 1986 года рождения инициативно установил контакт с представителем ГУР МО Украины. По указанию куратора он собирал и передавал видео- и фотоматериалы о функционировании военных объектов, находящихся на территории Кубани. В рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы мужчина «изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета» на одном из военных аэродромов Краснодарского края.


Украинского агента взяли в момент подготовки к теракту, на данный момент он находится под арестом, возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Оперативные и следственные действия продолжаются.

18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    +6
    Сегодня, 14:07
    Ну и сколько можно этих клоунов "складировать".? Пора уже и закапывать, чтобы не размножались. am
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +5
      Сегодня, 14:09
      Наследие святых 90-ых.Борцунята.(категория людей, которые, всегда и везде против, рождаются с синдромом недоделанного революционера.)
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 14:26
      лучше сжигать...причём заживо
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        -1
        Сегодня, 15:15
        Это ещё что.Вот ещё какие новости касаемо Кубани в том числе.

        . Силовики обнаружили склады с большими запасами холодного и огнестрельного оружия при задержании 86 жителей России, причастных к незаконному обороту оружия. Кадры 16 февраля показал центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. ...
        На складах злоумышленников силовики обнаружили 124 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Задержанные восстанавливали винтовки, автоматы, ружья, гранатометы, гранаты и другое оружие для последующей продажи.


        https://iz.ru/2043571/fsb-pokazala-kadry-zaderzhaniia-86-nelegalnykh-oruzheinikov-za-dva-mesiatca-izi

        Масштаб происходящего можно оценить на видео по ссылке ниже.

        . 86 задержанных за двое суток.ФСБ вскрыла "оружейную сеть".


        https://m.vk.com/video-7769805_456249143
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          0
          Сегодня, 15:27
          На югах России много дерьма. Станица Кущевская тому пример
          1. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            -3
            Сегодня, 15:35
            Такие нелегальные объемы оружия настораживают честно говоря.Для кого столько?Возможно вовлечены западные спецслужбы.Какова цель?Возможно устраивать терракты,или быть может даже попытаться разыграть сирийский сценарий внутри страны при удобном моменте.
        2. Andobor Звание
          Andobor
          +2
          Сегодня, 16:00
          Цитата: Sky Strike fighter
          86 задержанных за двое суток.ФСБ вскрыла "оружейную сеть".

          Фейк, это отчёт о деятельности силовиков за два месяца по всей стране в сфере борьбы с незаконным оборотом оружия:
          Силовые структуры пресекли деятельность 86 подпольных оружейников в 37 субъектах России за два месяца, сообщили в Центре общественных связей ФСБ
    3. Декларант Звание
      Декларант
      0
      Сегодня, 16:01
      Этих клоунов хозяева и закапывают. Берут тех, кто не успел осуществить терракт. Кто успел, как правило погибают. Пример, типа самоподрыв, у Павелецкого вокзала. Ведь по любому нашептали исполнителю, что успеет убежать. А замедлитель ву был поставлен на 0.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 14:14
    кого взяли - это не россиянин. это отродье подбандеровское. типа власовец...
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 14:28
      и что характерно, чем сильнее мы их бьём, тем больше их вылазит
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 15:07
        rosomaha
        и что характерно, чем сильнее мы их бьём, тем больше их вылазит

        По поводу "бьем" не уверен. Это все от безнаказанности. А ФСБ молодцы, не дремлют.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 17:00
        а вот это и удивительно... неужели столько этих прозападно-ориентированных и просто продажных подстилок? за что продаются то? ну ведь не 10 лямов им предлагают за такое....удивительно.... и это при общих "внешних правильных словах" у многих...
  3. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 14:22
    Имя, фамилия - пусть страна знает своих "героев". Может и из приехавших с украины и получивших гражданство.
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 14:24
    Ещё один с заsraнnыми мозгами. Интересно, через какой мессенджер заsrali?
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      +1
      Сегодня, 14:29
      Да какая разница. Свинья грязи всегда найдёт. Даже если её желудями засыпать. hi
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +1
        Сегодня, 14:41
        Любой ребёнок рождается чистым. У него в голове дерьма нет. Дерьмо в башку загружают потом.
  5. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 14:33
    Лучше бы пристрелили сволочь на Кубани!
  6. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 15:05
    что там со снятием моратория на смертную казнь?