Готовившего теракт на военном объекте украинского агента взяли на Кубани

Гражданин России 1986 года рождения инициативно установил контакт с представителем ГУР МО Украины. По указанию куратора он собирал и передавал видео- и фотоматериалы о функционировании военных объектов, находящихся на территории Кубани. В рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы мужчина «изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета» на одном из военных аэродромов Краснодарского края.

Российские силовики задержали очередного россиянина, пожелавшего заработать, выполняя задания украинских спецслужб. Вот только вместо этого украинского агента ожидает длительный срок.По данным ЦОС ФСБ, сотрудники спецслужбы в Краснодарском крае вышли на очередного украинского агента, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб. Согласно информации от силовиков, россиянин 1986 года рождения по собственной инициативе вышел на украинцев, предложив свои услуги. На первых этапах он собирал сведения о военных объектах в регионе, а после того, как доказал свою преданность, ему была поставлена задача уничтожить боевой самолет на одном из военных аэродромов путем поджога.Украинского агента взяли в момент подготовки к теракту, на данный момент он находится под арестом, возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Оперативные и следственные действия продолжаются.