Стало известно, почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине

6 097 16
Стало известно, почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине

Вчера на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций состоялось голосование по резолюции «Поддержка продолжительного мира в Украине», приуроченное к четвертой годовщине начала военных действий. Документ поддержали представители 107 стран, против проголосовали 12, еще 51 государство воздержалось.

Против резолюции выступили, в частности, Россия, Белоруссия и Иран, среди воздержавшихся — США, Китай, Бразилия и Индия. Из стран Евросоюза воздержалась Венгрия. С КНР всё понятно — у них проблема с Тайванем, с одной стороны. С другой, Китай обычно не поддерживает антироссийские резолюции.



Резолюция призывает к немедленному и полному прекращению огня на Украине, обмену военнопленными по формуле «все на всех» и освобождению всех «незаконно задержанных и депортированных гражданских». В документе выражается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.



Как выясняется, именно пункты по поводу территориальной целостности и суверенитета Украины не устроили Соединенные Штаты, которые в итоге отказались голосовать за принятие резолюции. На сайте ООН указано:

США предлагали удалить из проекта резолюции два абзаца, касавшихся именно суверенитета и территориальной целостности, а также Устава ООН. Однако страны отказались проводить голосование по предложению Соединенных Штатов, и проект резолюции был принят в первоначальном виде.

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила на заседании ГА ООН, что ослабление или исключение этих формулировок «стало бы очень опасным сигналом о том, что эти фундаментальные принципы подлежат обсуждению».

Резолюции, принятые Генассамблеей ООН, в отличие от Совета безопасности, не являются обязательными к исполнению. Голосования по ним скорее интересны тем, какие именно страны выступили в поддержку, либо против. Отказ от голосования, да еще по конкретным пунктам, четко указывает на позицию государства.

В контексте откровенно буксующих переговоров по мирному завершению украинского конфликта, позиция США означает, что в одном из главных вопросов, который не удается согласовать Москве и Киеву, а именно территорий, Вашингтон занимает позицию, которую откровенно не приемлет Зеленский и его окружение. В ходе обсуждения проекта резолюции заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что формулировки о суверенитете и территориальной целостности Украины не способствуют прогрессу в мирном урегулировании, а скорее отвлекают от переговоров.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. военком Котёнок
    военком Котёнок
    -1
    Сегодня, 14:59
    среди воздержавшихся — США
    Год назад голосовали против: https://topwar.ru/260034-vpervye-za-poslednie-gody-v-ga-oon-ssha-progolosovali-protiv-antirossijskogo-varianta-rezoljucii.html

    Но у администрации Трампа большие проблемы с рейтингами, а у них в этом году мидтермы (промежуточные выборы).
    1. хрыч Звание
      хрыч
      +1
      Сегодня, 15:20
      На этот случай у Трампа удар по Ирану, а также Мексика в огне и догадайтесь, по чьему плану. Трамп обещал и борется наркотрафиком и миграцией, а этим занимаются мексиканские картели и продажные, мексиканские силовики и чинуши. Сейчас они мочат друг-друга и видимо скоро туда войдет армия США, а лишь силами ССО или покрупнее, посмотрим. Опять у нас китайцев принято выгораживать. Бедняжки мол воздержались и это уже, типа, поддержка. Нет, это не поддержка, а не вашим и не нашим. В целом Генассамблея лишь совещательно-рекомендательный орган и заседания даже не заслуживает освещения в наших СМИ. Что там голосует Тринидат и Тобаго по указке Британии, нам зачем? Разве не брать у них бананы... А по китайцам нужно воздерживаться всегда, там по уйгурам им постоянно подсовывают резолюции и пр.
      1. Netl Звание
        Netl
        0
        Сегодня, 15:40
        Цитата: хрыч
        В целом Генассамблея лишь совещательно-рекомендательный орган

        Это понятно. Но тем не менее наблюдать за динамикой позновательно.

        На пике укро-нацизм поддерживало 143 страны. Сейчас 107. Поддержка падает, но недостаточно. request
        1. хрыч Звание
          хрыч
          0
          Сегодня, 16:00
          Британское Содружество – это 56 стран и еще несколько десятков стремящихся, как призрак Британской империи, которую Лиза пыталась воссоздать в виде трансформера. Подавляющее большинство - карликовые, островные недогосударства. Большую часть Вы даже не знаете wassat Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гренада, Ямайка, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Киттс и Невис, Сент-Лусия, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы острова и Тувалу, ну и т.д. И воссоздание не без положительных результатов. Создана оффшорная сеть государств с удобными флагами. И в эту преступную сеть потянулись негодники, которые в своих странах не хотят платить налоги. Бандитские, пиратские острова процентик отстегивают Лондону, не моржу, как раньше, но тем не менее. Аборигены в нищете и наркоте конечно, баба Лиза обеспечила ... Но вот эта свора недогосударств - все члены ООН и голос этой барбуды с сотней аборигенов равен голосу миллиардных Индии или Китая. Вот, Королева и пыталась навязать реформы, чтоб не Совбез все решал, а Ассамблея, где у нее всегда будет большинство. А нам просто не обращать внимание на эту беззубую камарилью и все. А в Совбезе у нас Право Вето. И меньше смотреть на Китай и Индию, этих слизней...
          1. Netl Звание
            Netl
            +1
            Сегодня, 16:45
            Цитата: хрыч
            Британское Содружество – это 56 стран

            Да, это классика. Для поддержки укро-нацизма привлекли ЕС, НАТО и добирали Британским содружеством. Но в том же содружестве влияние мелко-бритов не абсолютно. Собственно, поэтому и интересно наблюдать падение поддержки.
            1. хрыч Звание
              хрыч
              +1
              Сегодня, 16:56
              А Вы заметили, что против голосовал Нигер, Буркина-Фасо и пр. Минус французские колонии после Вагнер-Революции.
              1. Netl Звание
                Netl
                +1
                Сегодня, 17:26
                А Маршалловы Острова и Палау, вероятно, колеблются вмести с политикой США yes
  2. Andobor Звание
    Andobor
    -2
    Сегодня, 15:00
    Дух Анкориджа не соответствует, голосуемой резолюции, вот США и воздержались, Путин морду лица Трампа на Украину в Анкоридже поменял, - Путину Украина, Трампу сохранение морды лица при отползании с Украины, но завоёвывать - сами, Европа против завоевания, вот и пыжится.
  3. LuzinI Звание
    LuzinI
    +1
    Сегодня, 15:04
    США организовали провал своей поправки. Решили заготовить очередной "козырь" для переговоров с Россией. Они же "сквозь зубы" вынуждены были согласиться на требование России на переговорах в Анкоридже о будущем признании территорий Донбаса российскими.
  4. Велизарий Звание
    Велизарий
    +1
    Сегодня, 15:23
    Структурируем страны которые проголосовали против: Африка- Буркина-Фасо, Эритрея,Нигер,Судан,Мали,Бурунди; Америка-Куба,Никарагуа;Европа- Белоруссия, РФ,Азия- КНДР,Иран.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -2
      Сегодня, 15:26
      Цитата: Велизарий
      Африка- Буркина-Фасо, Эритрея,Нигер,Судан,Мали,Бурунди; Америка-Куба,Никарагуа;Европа- Белоруссия, РФ,Азия- КНДР,Иран

      Географию повторяете? Структурировали-структурировали, да не выструктурировали winked
  5. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +1
    Сегодня, 16:09
    Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила на заседании ГА ООН, что ослабление или исключение этих формулировок «стало бы очень опасным сигналом о том, что эти фундаментальные принципы подлежат обсуждению».

    Лицемеров и нелюдей всегда беспокоят "опасные преценденты" если речь про оппонента, но сами они нарушают всё и вся вообще не рефлексируя!
  6. olbop Звание
    olbop
    -1
    Сегодня, 16:09
    Такая резолюция практически равнозначна капитуляции России и гарантирует продолжение конфликта в скором будущем.
    А посему категорически не приемлема.
    Особенно умиляет обмен пленными всех на всех - то есть пять к одному или даже десять?
  7. Кармела Звание
    Кармела
    +1
    Сегодня, 16:14
    Так называемая Украина - сеператистское новообразование, отколовшееся от России, правопреемницы СССР. А СССР - правопреемник Российской империи. Почему же никто не говорит о территориальной целостности Российской Федерации? Поезд ещё не ушёл. Провозглашение независимости союзных республик можно и отменить, в том числе и России в 1990 году.
  8. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 16:36
    Короче, неважно
    _____________
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 16:44
    Против резолюции выступили, в частности, Россия, Белоруссия и Иран, среди воздержавшихся — США, Китай, Бразилия и Индия. Из стран Евросоюза воздержалась Венгрия.

    И этого достаточно, ибо остальные никакой значимой роли не играют. Да и какую роль могут играть в мире, те страны у которых население 2-3 миллиона пиплов.