Стало известно, почему США не поддержали резолюцию ГА ООН по Украине

США предлагали удалить из проекта резолюции два абзаца, касавшихся именно суверенитета и территориальной целостности, а также Устава ООН. Однако страны отказались проводить голосование по предложению Соединенных Штатов, и проект резолюции был принят в первоначальном виде.

Вчера на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций состоялось голосование по резолюции «Поддержка продолжительного мира в Украине», приуроченное к четвертой годовщине начала военных действий. Документ поддержали представители 107 стран, против проголосовали 12, еще 51 государство воздержалось.Против резолюции выступили, в частности, Россия, Белоруссия и Иран, среди воздержавшихся — США, Китай, Бразилия и Индия. Из стран Евросоюза воздержалась Венгрия. С КНР всё понятно — у них проблема с Тайванем, с одной стороны. С другой, Китай обычно не поддерживает антироссийские резолюции.Резолюция призывает к немедленному и полному прекращению огня на Украине, обмену военнопленными по формуле «все на всех» и освобождению всех «незаконно задержанных и депортированных гражданских». В документе выражается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.Как выясняется, именно пункты по поводу территориальной целостности и суверенитета Украины не устроили Соединенные Штаты, которые в итоге отказались голосовать за принятие резолюции. На сайте ООН указано:Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила на заседании ГА ООН, что ослабление или исключение этих формулировок «стало бы очень опасным сигналом о том, что эти фундаментальные принципы подлежат обсуждению».Резолюции, принятые Генассамблеей ООН, в отличие от Совета безопасности, не являются обязательными к исполнению. Голосования по ним скорее интересны тем, какие именно страны выступили в поддержку, либо против. Отказ от голосования, да еще по конкретным пунктам, четко указывает на позицию государства.В контексте откровенно буксующих переговоров по мирному завершению украинского конфликта, позиция США означает, что в одном из главных вопросов, который не удается согласовать Москве и Киеву, а именно территорий, Вашингтон занимает позицию, которую откровенно не приемлет Зеленский и его окружение. В ходе обсуждения проекта резолюции заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что формулировки о суверенитете и территориальной целостности Украины не способствуют прогрессу в мирном урегулировании, а скорее отвлекают от переговоров.