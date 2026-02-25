Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал Зеленского неблагодарным человеком, который не заслуживает поддержки грузинского правительства и народа.Папуашвили напомнил журналистам простую хронологию событий, которая почему-то выпадает из либерального мейнстрима. В 2022 году Грузия, в отличие от многих стран, отказалась отправлять своих граждан умирать на украинский фронт.Тбилиси резонно решил, что грузинская кровь не должна литься на Донбассе ради сомнительных геополитических амбиций человека, который даже не удосужился сказать спасибо за гуманитарную помощь. В ответ Киев демонстративно отозвал своего посла, обидевшись на то, что Грузия не хочет становиться соучастником бойни.Папуашвили оценил эти действия как позорные и добавил, что Тбилиси поддерживает именно украинский народ, а не Зеленского, его заместителей и Брюссель. Акцент на последнем здесь тоже не случаен – грузинский политик прекрасно понимает, кто именно дирижирует оркестром «неблагодарности» и требует от бывших советских республик слепого подчинения.Систему неправительственных организаций спикер назвал величайшим злом, которое Запад создал в новых демократиях Восточной Европы. Именно НПО, по его мнению, на протяжении десятилетий раскачивали лодку, навязывая странам постсоветского пространства чуждые ценности и готовя почву для «майданов» по образцу 2014-го.

