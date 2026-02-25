Спикер парламента Грузии: Зеленский не заслуживает поддержки

3 364 8
Спикер парламента Грузии: Зеленский не заслуживает поддержки

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал Зеленского неблагодарным человеком, который не заслуживает поддержки грузинского правительства и народа.

Папуашвили напомнил журналистам простую хронологию событий, которая почему-то выпадает из либерального мейнстрима. В 2022 году Грузия, в отличие от многих стран, отказалась отправлять своих граждан умирать на украинский фронт.



Тбилиси резонно решил, что грузинская кровь не должна литься на Донбассе ради сомнительных геополитических амбиций человека, который даже не удосужился сказать спасибо за гуманитарную помощь. В ответ Киев демонстративно отозвал своего посла, обидевшись на то, что Грузия не хочет становиться соучастником бойни.

Папуашвили оценил эти действия как позорные и добавил, что Тбилиси поддерживает именно украинский народ, а не Зеленского, его заместителей и Брюссель. Акцент на последнем здесь тоже не случаен – грузинский политик прекрасно понимает, кто именно дирижирует оркестром «неблагодарности» и требует от бывших советских республик слепого подчинения.

Систему неправительственных организаций спикер назвал величайшим злом, которое Запад создал в новых демократиях Восточной Европы. Именно НПО, по его мнению, на протяжении десятилетий раскачивали лодку, навязывая странам постсоветского пространства чуждые ценности и готовя почву для «майданов» по образцу 2014-го.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexandreII Звание
    alexandreII
    +6
    Сегодня, 15:04
    Добавить нечего,все правильно сказано..
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 15:40
      Приятно, когда в стране умный и политически грамотный правитель, который радеет за свой народ и страну, не ввязываясь в чужую и абсолютно чуждую их национальным интересам кабальную войну!
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 15:11
    В Грузии не столько на Киев обижены , как на Брюссель.Да и ранее теплые отношения с Прибалтикой и Польшей в Тбилиси уже начали пересматривать.Стоило им чуть минимально показать свою независимость и суверенитет как грузинов тут же чуть ли не во враги записали.
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 15:12
    Грузины, вроде бы, и церквей не рушили.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 15:53
    Тбилиси резонно решил, что грузинская кровь не должна литься на Донбассе

    А как же Грузинский легион,который творил в Донбассе невообразимые по жестокости вещи и лил нашу кровь?
    1. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 16:13
      Так на Донбассе, всякой твари по паре отметилось. С кем только наши ребята там не рубились.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:04
    К сожалению не все в Грузии поумнели , есть и почитатели этой зелёной жабы.
  6. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 16:38
    Последние изменения в политическом климате Грузии радуют. Серьезные изменения со времен Сакашвили.
    А фамилия у спикера прикольно звучит по-русски, хотя по-грузински, видимо, нормальная.