Если Россия скажет, что считает эти войска целью, тогда придется отправлять силы совсем иного рода. Согласие или несогласие Москвы имеет колоссальное значение.

По информации британской прессы, руководство стран-членов так называемой «коалиции желающих» непублично признает, что планируемая отправка на Украину «миротворческих» контингентов неизбежно потребует согласия России.Как сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники, в частных разговорах участники «коалиции» прямо говорят, что ни при каких обстоятельствах не отправят свои войска на Украину, если этот шаг не будет одобрен Москвой. Причина проста: без соответствующей санкции Кремля любые иностранные контингенты автоматически станут для ВС РФ законной военной целью. При этом более чем очевидно, что никакие предоставленные Киевом и Европой сомнительные «миротворческие» мандаты не смогут обеспечить защиту экспедиционным войскам «коалиции желающих».Источник издания в европейских дипломатических кругах прямо заявил:Таким образом, «внезапно» оказалось, что заявленные ранее планы Лондона и Парижа по «сдерживанию» России в значительной степени зависят от одобрения действий грозной «коалиции желающих» со стороны Москвы. Между тем европейские лидеры откровенно делают основную ставку на продолжение боевых действий и продолжают убеждать Зеленского не идти на уступки ради мира. При этом основными бенефициарами затягивания украинского кризиса являются западные компании военно-промышленного комплекса и само руководство Украины, которое не заинтересовано в завершении конфликта.