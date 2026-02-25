Отправка на Украину войск «коалиции желающих» невозможна без согласия России

По информации британской прессы, руководство стран-членов так называемой «коалиции желающих» непублично признает, что планируемая отправка на Украину «миротворческих» контингентов неизбежно потребует согласия России.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники, в частных разговорах участники «коалиции» прямо говорят, что ни при каких обстоятельствах не отправят свои войска на Украину, если этот шаг не будет одобрен Москвой. Причина проста: без соответствующей санкции Кремля любые иностранные контингенты автоматически станут для ВС РФ законной военной целью. При этом более чем очевидно, что никакие предоставленные Киевом и Европой сомнительные «миротворческие» мандаты не смогут обеспечить защиту экспедиционным войскам «коалиции желающих».



Источник издания в европейских дипломатических кругах прямо заявил:

Если Россия скажет, что считает эти войска целью, тогда придется отправлять силы совсем иного рода. Согласие или несогласие Москвы имеет колоссальное значение.


Таким образом, «внезапно» оказалось, что заявленные ранее планы Лондона и Парижа по «сдерживанию» России в значительной степени зависят от одобрения действий грозной «коалиции желающих» со стороны Москвы. Между тем европейские лидеры откровенно делают основную ставку на продолжение боевых действий и продолжают убеждать Зеленского не идти на уступки ради мира. При этом основными бенефициарами затягивания украинского кризиса являются западные компании военно-промышленного комплекса и само руководство Украины, которое не заинтересовано в завершении конфликта.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 15:43
    ❝ Участники «коалиции» прямо говорят, что ни при каких обстоятельствах не отправят свои войска на Украину, если этот шаг не будет одобрен Москвой ❞ —

    — Москва ни при каких обстоятельствах такого одобрения им не даст ...
    ( «Мы их всех убьём!» ©)
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +9
      Сегодня, 15:57
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ( «Мы их всех убьём!» ©)

      Из интервью вице-спикера Госдумы Петра Толстого французскому каналу BFM в марте 2024 года:
      Репортер BFM: Вам плевать на то, что говорит Эммануэль Макрон?

      - Именно!

      И когда он вам говорит, что готов в случае необходимости не устанавливать никаких ограничений?

      - Нам плевать на его ограничения. Нам плевать на Макрона, нам плевать на то, что говорит Макрон, нам плевать на ограничения Макрона.

      Франция остается ядерной державой, вы об этом помните?

      - Да, верно, с 200 ракетами... И мы убьем всех французских солдат, которые прибудут на украинскую землю, всех. Потому что на сегодняшний день, за все время украинского конфликта, там побывало уже 13 тысяч наемников. Из них 367 — французы, из которых 147 уже убиты. То есть 147 французских граждан были убиты на Украине. И мы убьем всех, не переживайте.
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        +2
        Сегодня, 16:38
        Нам плевать на его ограничения. Нам плевать на Макрона, нам плевать на то, что говорит Макрон, нам плевать на ограничения Макрона

        Анекдот про конкурс пофигистов напомнило.

        Приветствую hi
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +4
          Сегодня, 16:46
          Приветствую взаимно, Роман! hi
          Кстати, забыл в своём комменте упомянуть, что Толстой общался с журналистом на хорошем французском языке, и зрители телеканала имели возможность услышать и усвоить сказанное без переводчика.)
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +2
            Сегодня, 16:50
            Цитата: Монтесума
            Толстой общался с журналистом на хорошем французском языке, и зрители телеканала имели возможность услышать и усвоить сказанное без переводчика

            Я все про анекдот думаю:

            Цитата: Анекдот
            ...
            - Ну, была масса претендентов, и все же именно вы - выиграли этот конкурс!
            - А мне пофигу.
            - Ну, как же, вы выиграли конкурс... вас наградили денежной премией...
            - А мне пофигу.
            - Гм... ну, а премия большая?
            - Да, большая.
            - А я думал - вам пофигу...
            - А мне пофигу, что вы думали )))
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              +1
              Сегодня, 16:54
              Цитата: Paranoid62
              - А мне пофигу, что вы думали )))

              Ну да, по смыслу подходит. smile
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 17:00
        Цитата: Монтесума
        То есть 147 французских граждан были убиты на Украине. И мы убьем всех, не переживайте.

        Красиво и метко сказано, каждый француз должен это впитать в себя и не забывать, как Наполеон драпал из России. Россия вам три раза простила, четвёртого не будет.
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +5
      Сегодня, 15:59
      Хочется напомнить слова Ли Куана Ю . Он «отец» Сингапурского чуда .
      Россия все еще располагает ядерным оружием , которое дает ей возможность удержать любого агрессора , стремящегося к ее расчленению . И любой , кто считает , что с русскими покончено как с великой нацией , должен вспомнить об их ученых , работавших в космической и атомной области , шахматных гроссмейстерах , олимпийских чемпионах , которых они воспитали , несмотря на весь ущерб причиненный стране системой централизованного планирования . В отличии от коммунистической системы , русские - не те люди , которых можно выбросить на свалку истории .

      Ли Куан Ю о России после распада СССР .
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 15:46
    Боятся. И хоть большинство современных западных политиков по умственному развитию где-то на уровне олигофренов,но понимают/ чувствуют,что дело пахнет керосином.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:48
    Евро миротворцы прибудут на Украину с танками и авиацией ?
  4. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 15:48
    Приглашение к торгу. Намёк, что интересы страны могут быть проданы.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 16:02
    Они заранее знают наше мнение на этот счёт , просто мозги выносят , это такая методика.
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 16:03
    Это было понятно с самых первых анонсов об отправке сил этой коалиции. Просто кастрюлеголовую паству надо было чем-то обнадеживать чтобы тарасики продолжали благополучно загибаться на фронтах. Теперь - ближе к финалу действа, пришло время съезжать с обещаний.
  7. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    +2
    Сегодня, 16:05
    Если вы отправите
    силы совсем иного рода.

    То и боевые действия будут вестись, совсем иного рода
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      0
      Сегодня, 17:32
      И тут возникает резонный вопрос - а где они будут вестись?
      Западный обыватель считает, что на территории России в широком смысле этого понятия. И это его вполне устраивает - война в телевизоре.
      Но тут он глубоко ошибается. Не в телевизоре, а прямо у него в городе.
  8. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 16:10
    Вся эта "коалиция желающих" знает, что за пределами Украины, они в безопасности. А вот в чем наши враги не сомневаются, так это в том, что на территории Украины любой солдат не принадлежащий к армии России это потенциальный смертник.
  9. olbop Звание
    olbop
    +3
    Сегодня, 16:13
    Не дождутся согласия!
    Еще не хватало присутствия НАТОвских войск непосредственно у наших границ.
    1. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      0
      Сегодня, 16:50
      Цитата: olbop
      Не дождутся согласия!
      Еще не хватало присутствия НАТОвских войск непосредственно у наших границ.

      Как Вы думаете, какие войска стоят на границе России и Финляндии, Румынии, Трибалтики?
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        +2
        Сегодня, 16:54
        Цитата: Chack Wessel
        Цитата: olbop
        Не дождутся согласия!
        Еще не хватало присутствия НАТОвских войск непосредственно у наших границ.

        Как Вы думаете, какие войска стоят на границе России и Финляндии, Румынии, Трибалтики?

        Вам пояснить разницу между трибалтикой и финкой, с одной стороны, и Украиной - с другой? Там же все просто вроде request

        С Румынией РФ не граничит, это вы погорячились.
        1. Chack Wessel Звание
          Chack Wessel
          +1
          Сегодня, 16:55
          Не повезло румынам, однако. :)
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            0
            Сегодня, 16:56
            Цитата: Chack Wessel
            Не повезло румынам, однако. :)

            Скорее вам, в данном случае. Пробелы в образовании - это не есть здорово. Так как -

            Цитата: Paranoid62
            Вам пояснить разницу между трибалтикой и финкой, с одной стороны, и Украиной - с другой?

            Я могу, и только сегодня - бесплатно wink
            1. Chack Wessel Звание
              Chack Wessel
              0
              Сегодня, 17:02
              Цитата: Paranoid62
              Скорее вам, в данном случае. Пробелы в образовании - это не есть здорово. Так как

              А зачем мне география? Кучер довезёт куда надо.
              . Цитата: Paranoid62
              Вам пояснить разницу между трибалтикой и финкой, с одной стороны, и Украиной - с другой?

              Я могу, и сегодня - бесплатно

              Вы сами с собой общаетесь? :)



              Цитата: Paranoid62
              Цитата: Chack Wessel
              Не повезло румынам, однако. :)

              Скорее вам, в данном случае. Пробелы в образовании - это не есть здорово. Так как -

              Цитата: Paranoid62
              Вам пояснить разницу между трибалтикой и финкой, с одной стороны, и Украиной - с другой?

              Я могу, и сегодня - бесплатно wink

              Цитата: Paranoid62
              Цитата: Paranoid62
              Вам пояснить разницу между трибалтикой и финкой, с одной стороны, и Украиной - с другой?

              Я могу, и сегодня - бесплатно
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                0
                Сегодня, 17:09
                Цитата: Chack Wessel
                А зачем мне география? Кучер довезёт куда надо

                Понятно. ЕГЭ. Мои соболезнования.

                Цитата: Chack Wessel
                Вы сами с собой общаетесь?

                Нет. Я предложил вам пояснить разницу м/у Украиной, в НАТО, и всем другим-прочим, в НАТО же. Вы ж сами интересовались, вроде -

                Цитата: Chack Wessel

                Цитата: olbop
                Еще не хватало присутствия НАТОвских войск непосредственно у наших границ

                Как Вы думаете, какие войска стоят на границе России и Финляндии, Румынии, Трибалтики?

                Отсюда явственно видно, что разницы этой вы не видите. Так пояснить, или тоже - кучер довезет? laughing
  10. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    -1
    Сегодня, 16:51
    Поверю во все угрозы РФ только после того как снесут мосты через Днепр.
  11. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 16:53
    Если Россия скажет, что считает эти войска целью, тогда придется отправлять силы совсем иного рода. Согласие или несогласие Москвы имеет колоссальное значение.

    Должны быть одни войска - Группа Российских оккупационных войск.