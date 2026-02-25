Отправка на Украину войск «коалиции желающих» невозможна без согласия России
По информации британской прессы, руководство стран-членов так называемой «коалиции желающих» непублично признает, что планируемая отправка на Украину «миротворческих» контингентов неизбежно потребует согласия России.
Как сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники, в частных разговорах участники «коалиции» прямо говорят, что ни при каких обстоятельствах не отправят свои войска на Украину, если этот шаг не будет одобрен Москвой. Причина проста: без соответствующей санкции Кремля любые иностранные контингенты автоматически станут для ВС РФ законной военной целью. При этом более чем очевидно, что никакие предоставленные Киевом и Европой сомнительные «миротворческие» мандаты не смогут обеспечить защиту экспедиционным войскам «коалиции желающих».
Источник издания в европейских дипломатических кругах прямо заявил:
Если Россия скажет, что считает эти войска целью, тогда придется отправлять силы совсем иного рода. Согласие или несогласие Москвы имеет колоссальное значение.
Таким образом, «внезапно» оказалось, что заявленные ранее планы Лондона и Парижа по «сдерживанию» России в значительной степени зависят от одобрения действий грозной «коалиции желающих» со стороны Москвы. Между тем европейские лидеры откровенно делают основную ставку на продолжение боевых действий и продолжают убеждать Зеленского не идти на уступки ради мира. При этом основными бенефициарами затягивания украинского кризиса являются западные компании военно-промышленного комплекса и само руководство Украины, которое не заинтересовано в завершении конфликта.
