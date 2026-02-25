Британская пресса: русские разрабатывают ракету, которая мощнее «Орешника»

4 450 30
Британская пресса: русские разрабатывают ракету, которая мощнее «Орешника»

Второе применение ВС РФ ракетного комплекса «Орешник» для ударов по целям на западе Украины, да еще вблизи с польской границей, не на шутку всполошило европейцев. Там после первого раза быстро прикинули, за какое время гиперзвуковая БРСД, которую невозможно перехватить существующими средствами ПВО, долетит до столиц на континенте и Британских островов.





Президент Франции Макрон призвал европейцев объединиться и срочно разработать аналог «Орешника». Над этим заявлением откровенно посмеялись даже не сведующие в оружии жители стран Старого света, не говоря уже об экспертах.

Ряд европейских стран совместными усилиями несколько лет пытаются разработать концепт истребителя пятого поколения. Пока не получается. Поэтому решили модернизировать многоцелевые самолеты четвертого поколения Eurofighter Typhoon, в основном за счет улучшения аэродинамики.

И вот новая паника, которую на этот раз поднял один из британских таблоидов. Издание каким-то неведомым образом выяснило, что в России полным ходом идет разработка новейшей гиперзвуковой ракеты с превосходящими «Орешник» характеристиками. Пишут, что «неудержимая ракета» способна долететь с территории РФ до Лондона всего за восемь минут. По информации авторов материала, перспективная БРСД сможет нести сразу восемь боеголовок, в том числе ядерных, и поражать цели на глубине до 30 метров.

Британский таблоид приводит высказывание по этому поводу военного эксперта, полковника в отставке Виктора Баранца, который назвал новую российскую разработку «сыном "Орешника"». По его словам, ракета получит усовершенствованные системы наведения, что должно довести точность попадания до нулевого отклонения. Кроме того, заявил эксперт, инженеры изучают конструкцию с более тяжёлой полезной нагрузкой и усовершенствованной топливной системой.

Мы действительно разрабатываем и испытываем ракету, которая будет мощнее «Орешника». У нее будут улучшенные характеристики боевой части.

Баранец отметил, что это сделает оружие более эффективным не только против украинских объектов, но и для возможного воздействия на страны Запада. Официального подтверждения создания новой ракеты не было.

Ранее одно из британских изданий писало, что баллистические ракеты комплекса «Орешник», развернутые в Белоруссии, способны долететь до Лондона всего за восемь минут — в разы быстрее, чем с территории России. В начале февраля телеграм-канал «Военная хроника» сообщил, что американские спутники Planet Labs якобы смогли сфотографировать самоходные пусковые установки ракетного комплекса «Орешник» на аэродроме «Кричев-6» в Могилевской области Белоруссии.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +8
    Сегодня, 16:00
    Это хорошо что у них шальвары на мокром месте.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 16:13
    И все-таки, забугорные военные понимают, что ответный удар со стороны России, никто отразить не может...
    Стоит ли напрашивается???
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +3
      Сегодня, 16:41
      А политики коллективного Запада в Европе послевоенного поколения из-за их в основном гуманитарного образования или незаконченного технического образования просто не в состоянии оценить всю реальную опасность для своих стран из-за новых видов вооружения. И только нагнетают политически играючи международную военную обстановку!
      Они доиграются своими погаными словесами с огнём до самой настоящей войны, не имея при этом о реальной войне ни малейшего реального представления на свой счёт.
      При этом эти западные иди ты надеются, что никакая реальная война уж точно не коснётся при этом их личной задницы!
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 17:16
        Цитата: Татьяна
        А политики коллективного Запада в Европе послевоенного поколения из-за их в основном гуманитарного образования или незаконченного технического образования просто не в состоянии оценить всю реальную опасность для своих стран из-за новых видов вооружения.
        Да все они понимают. Сначала они делали робкие заявления, потом все чаще и все чаще, потом жестче и чаще, потом перешли к санкциям. Ну и пока никто не собирается применять по ним ЯО. И нам не особо сейчас нужны все эти современные орешники и кинжалы. Вполне достаточно существующих ЯРСов и Булава. Это же их не останавливает.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 17:18
        Какое б образование не было, должен и здравый смысл иметь место быть!
        В общем, западный полиптикум доиграется, а потом будет повторять за свидомыми - А НАС ТО ЗА ШО!?
    2. Cympak Звание
      Cympak
      0
      Сегодня, 17:45
      Скорее, забугорные политики понимаю, что у них там дети нашей элиты, дома, владения и прочие интересы.
  3. Тестов Звание
    Тестов
    +2
    Сегодня, 16:13
    И, если БЫ не поздравления Директор Росгвардии Виктора Золотова, никто на "В.о." не знал БЫ кто героически спас наш ОПК.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 16:15
      позвольте узнать , а кто этот храбрый герой и от кого он спасал ВПК? hi
      1. faiver Звание
        faiver
        +1
        Сегодня, 16:20
        Мантурову Героя России дали.......
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 16:21
          Аки пчела спасал ВПК ,аки пчела good
          1. faiver Звание
            faiver
            0
            Сегодня, 16:24
            в случае чего под амнистию попадет.....
            1. oleg-nekrasov-19 Звание
              oleg-nekrasov-19
              0
              Сегодня, 16:25
              Это в случае того, если что то не успеет спасти и его того ? Понял , не дур..к .))) hi
  4. Igor K_2 Звание
    Igor K_2
    +3
    Сегодня, 16:13
    Да нисколько это их не пугает. Не боятся они нас. Нужно не заявлениями на их пакости отвечать, а реальными действиями.
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +2
      Сегодня, 16:46
      Не, боятся. Поэтому и хорокорятся. Там и без гиперзвука есть чем их заровнять. А так бы давно мы были уже Ливией и дальше по списку. Одно дело гадить издалека чужими руками, а тут впрямую.
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 16:14
    Вибрируют бриты, и это хорошо. Понимают, по ком звонит колокол.
  6. мазута Звание
    мазута
    +2
    Сегодня, 16:16
    Сын "Орешника"...Мне нравится например "Клён".Клён мой улетевший,клён восьмиголовый,до свиданья Лондон,пеплом погребённый...
  7. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    0
    Сегодня, 16:16
    Баранец выполнил свою задачу, внес в стан врага суматоху и легкую панику, а может быть и панику иного рода.
    1. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 17:00
      И получил в награду звание эксперта……..😆
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:17
    ❝ Баллистические ракеты комплекса «Орешник», развёрнутые в Белоруссии, способны долететь до Лондона всего за восемь минут ❞ —

    — «Пусть летят они, летят и нигде не встречают преград» © ...
  9. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Сегодня, 16:17
    Ну конечно разработка идёт, усовершенствованию нет предела.
  10. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -2
    Сегодня, 16:24
    Вспомнился фильм, названия не помню,там один персонаж нервничает от того, что ему запрещают применить мощное оружие,так и говорит "зачем мне эта штука,если я её не могу применить?".Какой смысл от этих мощных примощных орешников и прочих,если мы их не применяем,зачем тратим деньги на их разработку и производство и при этом несем потери в живой силе вместо того чтобы вдарить один раз и сравнять все к хренам с землей.
    1. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 16:54
      Да потому что их больше - это раз, они не дураки после его применения сидеть сложа руки - это два.
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -4
    Сегодня, 16:40
    Момент прилета ракеты «Фламинго» по цеху «Воткинского завода» в Удмуртии в ночь с 20 на 21 февраля
    25 февраля 2026, 15:01
    Видео

    https://vkvideo.ru/video-176407174_456242563



    Кадры опубликованы украинскими каналами. А вот кто их им отправил? Или просто система видеонаблюдения была взломана.
    1. Мячик Звание
      Мячик
      +2
      Сегодня, 16:55
      Ой, на заборе тоже написано кое-то...
    2. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +1
      Сегодня, 17:18
      Ну зачем так палиться-то?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 17:39
        Цитата: Paranoid62
        Ну зачем так палиться-то?

        Стандартная попытка переключения обсуждения на другую тему.
        Понравилась подводка автора коммента:
        Кадры опубликованы украинскими каналами. А вот кто их им отправил?

        Логично спросить - а зачем ты эти кадры с украинских каналов сюда отправил?
  12. Мячик Звание
    Мячик
    +1
    Сегодня, 16:53
    Бриташки наложили в штанишки :-D
  13. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 17:00
    Ну мощнее орешника есть и ЯРС, и Тополь, и воевода и т.д. Зачем обязательно опасаться того что будет, если они не знают что делать с тем, что есть.
  14. Cympak Звание
    Cympak
    0
    Сегодня, 17:27
    Президент Франции Макрон призвал европейцев объединиться и срочно разработать аналог «Орешника».

    Вот и ответ, что "не на шутку всполошило европейцев". Перевожу: Макрон предлагает сделать сухопутную ракету средней дальности на базе французской БРПЛ. А какие еще есть варианты у ЕЭС? Производить ее, конечно, будут во Франции. А где еще? Французы будут получать с европейцев за это немалый навар и заодно создадут у себя полную триаду средств стратегического сдерживания за счет ЕЭС. Тут такие деньжищи можно поднять. Грех не всполошиться.
  15. Cympak Звание
    Cympak
    0
    Сегодня, 17:41
    Судя по комментариям, подросло свежее поколение "можемповторить" и "аналоговнет"