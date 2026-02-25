Южная Корея предлагает беспилотный грузовик на водородном топливе от Hyundai

1 008 4
Южная Корея предлагает беспилотный грузовик на водородном топливе от Hyundai

Южная Корея собирается совершить прорыв в использовании альтернативных источников энергии для эксплуатации военной техники. Одним из рассматриваемых вариантов является водородное топливо для беспилотных наземных платформ. Речь идёт о платформе «Black Veil» («Чёрная вуаль»), разрабатываемой Hyundai Rotem.

Позиционируется эта платформа как «техника для выполнения длительных операций в зонах повышенной опасности».

«Black Veil» имеет полноприводное шасси, открытый грузовой отсек. Предназначена в том числе для перевозки военных грузов в рамках снабжения войск. Эта же платформа может использоваться и в боевом оснащении.

Добавляется, что силовая установка на основе водородных элементов даёт преимущество в сравнении с обычными аккумуляторными версиями. Например, это увеличенное время использования в рамках отдельной операции, а также быстрая заправка. Информации о том, какой именно запас хода у такой техники, не приводится. Если отталкиваться, например, от разработанных «обычных» автомобилей на водородном топливе, то для двигателя мощностью около 120 л.с. средний расход составляет около 1 кг водорода на 110-120 км.

О том, как именно предлагается осуществлять заправку этого беспилотного автомобиля в условиях боевых действий, не сообщается. По всей видимости, упор делается на то, что такая заправка может быть возможной на военной базе, с которой беспилотная платформа и выезжала.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Дмитрий22 Звание
    Дмитрий22
    +1
    Сегодня, 16:40
    Мысль инженера: А зачем заправлять? Сменный баллон высокого давления. Либо сорбционный накопитель.. При развитой инфраструктуре тема может стать рабочей.. Со временем.
    1. astepanov Звание
      astepanov
      0
      Сегодня, 17:22
      Цитата: Дмитрий22
      Сменный баллон высокого давления. Либо сорбционный накопитель.. При развитой инфраструктуре тема может стать рабочей.. Со временем.

      Если что, то килограмм водорода пи нормальных условиях занимает объем 11,2 кубометра. А в баллоне высокого давления на 250 атмосфер - 45 литров. Рванет - мало не покажется. Баллон этот из углепластика стоит очень недешево и сам весит гораздо больше, чем водород. баллон на 1 кг водорода буде весить примерно 100 кг.
      Про адсорбционный накопитель вы кому-нибудь лапшу на уши вешайте: нет таких адсорбентов, которые могут конкурировать даже с баллонами. Наконец, топливные элементы, низкотемпературные работающие на водороде, требуют большого количества платины (катализатор), а высокотемпературные требуют довольно большого времени для запуска и имеют сравнительно низкий КПД. Недаром авто на литий-ионных аккумуляторах есть, а на топливных элементах - только концепты. Единственный вариант, который вижу: генератор водорода на основе боргидридов или гидрида магния. в обоих случая нужна еще вода. Энергетику можете посчитать сами.
  3. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +1
    Сегодня, 16:41
    Цена игрушки вряд ли оправдает цену задач.А водоро сымый негорючий и взрывобезопасный элемент,для военной техники...
    1. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 17:05
      Цитата: ose4kinsura
      водоро сымый негорючий и взрывобезопасный элемент

      опасность представляет не сам водород, а его концентрация в воздухе, горит при концентрации от 4 до 75%, а поджечь его можно буквально искрой от статики