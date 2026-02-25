Венгрия развернёт войска у критической энергоинфраструктуры - от атак Украины

Венгрия развернёт войска у критической энергоинфраструктуры - от атак Украины

Венгерский премьер Виктор Орбан объявил о беспрецедентных мерах защиты критической энергоинфраструктуры. Причина – прямые угрозы со стороны Украины. После заседания Совета обороны Орбан заявил:

Украина готовит дальнейшие действия по нарушению работы венгерской энергосистемы. Поэтому я приказал усилить защиту.

Военные и полиция будут развернуты у электростанций, распределительных узлов и центров управления.



Страна НАТО всерьез опасается диверсий со стороны Украины, которую Запад до сих пор накачивает оружием. Орбан уже называл Киев виновником подрыва «Северного потока» и остановки нефтепровода «Дружба». Теперь венгры готовятся отражать атаки соседа, который использует энергетику как оружие.

Орбан предупреждает, что киевский режим на этом не остановится. И это не паранойя, а холодный расчет политика, который ставит интересы своей страны выше брюссельских окриков. Пока одни европейские лидеры размахивают флагами солидарности, Венгрия молча ставит войска на защиту своих граждан.

Для Москвы это лишнее подтверждение: киевский режим опасен даже для собственных союзников. А Орбан, которого на Западе привыкли считать «неудобным», на деле оказался просто ответственным главой государства.
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +3
    Сегодня, 16:37
    Один из них наконец понял, от чего надо защищать Европу. Остальные слишком тупы
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:13
    Таки не хрен было хохлоте дупло отлизывать , до них доходит как до жирафа.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 17:23
    А Орбан, которого на Западе привыкли считать «неудобным», на деле оказался просто ответственным главой государства.

    Честь ему и хвала. Еще зальет сала за воротник всем "желающим" поддерживать зелю.