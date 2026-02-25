Небензя назвал себя украинцем, чем вызвал негодование делегации Украины в ООН

Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что его формально вполне можно назвать украинцем, чем вызвал резкую реакцию делегации Киева в организации.

Выступая на заседании, ключевой темой которого была четвертая годовщина с начала СВО, обращаясь к членам делегации Украины, Небензя отметил, что его фамилия происходит от запорожских казаков, а его родители безусловно являются «щирыми украинцами». При этом, по словам Небензи, его украинское происхождение «пощирее», чем у представителей украинской делегации Бецы и Мельника. Небензя также добавил, что русские и украинцы являются одним народом и что самим украинцам это хорошо известно.



На резонное заявление Небензи тут же отреагировала замглавы МИД Украины Марьяна Беца, заявившая, что, по ее мнению, постпред России в ООН «не украинец» и не должен так себя называть, а Украина никогда не была и не будет «одной нацией» с Россией. По ее словам, Украина якобы является «демократической европейской страной», тогда как Россия является «агрессором».

При этом стоит отметить, что этнически украинский народ безусловно является одной из ветвей большого русского народа, однако благодаря методичным усилиям киевского режима на территории бывшей УССР сформировалась политическая нация, единственным смыслом существования которой является вечное противостояние с Россией. При этом политическими украинцами зачастую являются представители самых разных этносов: русские, евреи, венгры, грузины, азербайджанцы и другие.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +8
    Сегодня, 16:54
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Небензя также добавил, что русские и украинцы являются одним народом и что самим украинцам это хорошо известно.

    То есть на Украине есть русские, а есть вырусь , третьего не дано. Тот кто продал свою веру и род свой и есть вырусь.
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +3
      Сегодня, 17:11
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      То есть на Украине есть русские, а есть вырусь

      А есть укушенные русские. yes Ну, Небензя, конечно, молодец, указал, кто на самом деле щирый украинец, а не всякие там Бецы, Вальцманы, Коганы, Бакайи, Парубийи, Гройсманы и т. д., а то так можно и антисемитом стать. laughing
      1. майор Юрик Звание
        майор Юрик
        +3
        Сегодня, 17:19
        Ну да, у этой бецы, мельника и проч. швали в их делегации есть справочки об измерении их черепов произведенных свидомами руководителями с зачесанными за уши пейсами.... laughing
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          +3
          Сегодня, 17:21
          Хотелось бы со временем на могилки их сходить, нужду справить.
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +8
    Сегодня, 16:55
    Настоящий уpкаинец должен быть с длинным и горбатым носом! Как Миндич, Зеленый или скажем Коломойский с Турчиновым и Умеровым)))
    А вообще про них хорошо Пелевин в 2014 году писал, в СНАФФ
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 17:12
      Настоящие украинцы это потомки печенегов. Во всяком случае у меня именно это слово машинально вырвалось, когда смотрел 2014 год.
      1. Перфильева Вера Звание
        Перфильева Вера
        +2
        Сегодня, 17:31
        "Настоящие украинцы это потомки печенегов"

        Совершенно верно, а еще крымских татар. Настоящие РУССКИЕ от нашествий степняков ушли во Владимиро-Суздальскую Русь. Так что этим "щирым" незачем гордиться своим происхождением...
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Сегодня, 17:15
      Без пейсов нельзя считаться истинным украинцем bully
  4. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +7
    Сегодня, 17:04
    Украина якобы является «демократической европейской страной
    Поддержка Америкой и западными правительствами своих марионеточных режимов — это мираж, об этом должен знать каждый .(иранский лидер)
  5. Слово Звание
    Слово
    -6
    Сегодня, 17:04
    Небензя в крайности кидается, да и приведённое сравнение выглядит нелепо, в лучшем случае малорос(рус).
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +6
      Сегодня, 17:11
      Цитата: Слово
      Небензя в крайности кидается, да и приведённое сравнение выглядит нелепо

      Зато какой троллинг, хай класс good laughing
  6. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +6
    Сегодня, 17:06
    Нет нации украинец!Одураченные русские,поляки и т.д.Найдите на картах украину лет 150 назади кто -там жил!...
    1. 123_123 Звание
      123_123
      +3
      Сегодня, 17:10
      Цитата: ose4kinsura
      Нет нации украинец!Одураченные русские,поляки и т.д.Найдите на картах украину лет 150 назади кто -там жил!...

      Конечно нет. Да и та популяция, что там жила, очень разбавлена за время польской и турецкой окупаций, под гнетом которых местные длительное время находились и этнический состав соответствующий.
    2. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 17:12
      Цитата: ose4kinsura
      Нет нации украинец

      Вы, очевидно, путаете понятия нации и национальности
      Нация - это гражданство, принадлежность одной стране (Россия - россияне, Грузия - грузины, Украина - украинцы и т.д.)
      Национальность - это уже про этнос (например, Россия - русские, татары, башкиры и многие, многие другие)
    3. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +3
      Сегодня, 17:16
      Нет нации украинец!Одураченные русские,поляки и т.д.Найдите на картах украину лет 150 назади кто -там жил!...
      Нации действительно нет. Под украинцем следует понимать человека, родившегося и живущего(жившего) на территории нынешней Украины. Это то же самое, что житель Москвы, к примеру, называется москвич.
      Собственно, белорусы - тоже русские.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 17:30
        и еще долго народ будет помнить его, со страхом рассказывая своим потомкам о погибшей стране, в которой один народ, не помнящий родства, решил покорить другой. Тот, от которого сам пошел.
        Нечай называл руссов древнейшим народом планеты, от которого пошли многие иные народы мира и утверждал, что нет такого, в котором бы не текла славянская кровь

        И я с ним полностью согласна.
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          +1
          Сегодня, 17:33
          И я с ним полностью согласна.

          Там и добавить нечего. Думаю, он прав. Можно, конечно, начать говорить про китайцев, африканцев... Но это ничего не меняет. hi
  7. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    -5
    Сегодня, 17:06
    Вот и все. Переобуваться начали наши дипломаты! Сейчас они украинцы, а завтра: "Ще не вымрла Украина"
    Петь начнут!!

    (Юмор)
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 17:14
      Цитата: Ганкутсу_
      Вот и все. Переобуваться начали наши дипломаты! Сейчас они украинцы, а завтра: "Ще не вымрла Украина"
      Петь начнут!!

      (Юмор)

      Есть такой старый известный анекдот про боцмана, перестаравшегося при выполнении задания капитана корабля, и там в конце заключительная фраза:
      " Д.у.р.а.к ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие!"

      Тоже юмор. yes
  8. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 17:09
    Все эти разговоры- пустое. Что есть русский или украинец? Фамилия, воспитание, язык или генетический набор?
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +2
      Сегодня, 17:23
      Что есть русский или украинец?
      Украинец - русский, проживающий на Украине. То есть "украинец" - не нация, а привязка к территории, вроде "москвич", или "екатеринбуржец".
      Что поделаешь, если им голову задурили разговорами о нации...
      А вот воспитание - да. Им вдолбили в головы, что они - нация. По идее, после их капитуляции, следует туда направить армию психологов. Там одних надо сажать, причем - надолго, а других лечить.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 17:12
    Украинец , а не вонючий кастрюлеголовый хахол.
  10. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 17:24
    замглавы МИД Украины Марьяна Беца, заявившая, что, по ее мнению, постпред России в ООН «не украинец» и не должен так себя называть

    Марьяна Беца тщательно скрывает свою биографию до поступления в вуз. «Украинские этимологические источники четко обозначают, что фамилия Беца, вероятнее всего, сербского, хорватского или, возможно, венгерского происхождения». Что в переводе это означает «кличку коровы, кобылы, козы», а в венгерской версии и вовсе трактуется как «неповоротливая баба».
    С фамилией Мельник совсем все просто — мельник — он и есть мельник, исконно русская фамилия. В версии украинской профессия мельник — это мирошник.

    Интересно, а кем по национальности Беца считает Зеленского ?
    Не уж то - "щирым украиньцем".
  11. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 17:28
    Раз уж случился такой "камингаут" со стороны не последнего в России чиновника признавщегося что он украинец,то я думаю неплохо было бы его почин поддержать всем украинцам во властных структурах России что они украинцы. . .тем самым показав что миллионы украинцев за Россию. . . love