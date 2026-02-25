Небензя назвал себя украинцем, чем вызвал негодование делегации Украины в ООН
Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что его формально вполне можно назвать украинцем, чем вызвал резкую реакцию делегации Киева в организации.
Выступая на заседании, ключевой темой которого была четвертая годовщина с начала СВО, обращаясь к членам делегации Украины, Небензя отметил, что его фамилия происходит от запорожских казаков, а его родители безусловно являются «щирыми украинцами». При этом, по словам Небензи, его украинское происхождение «пощирее», чем у представителей украинской делегации Бецы и Мельника. Небензя также добавил, что русские и украинцы являются одним народом и что самим украинцам это хорошо известно.
На резонное заявление Небензи тут же отреагировала замглавы МИД Украины Марьяна Беца, заявившая, что, по ее мнению, постпред России в ООН «не украинец» и не должен так себя называть, а Украина никогда не была и не будет «одной нацией» с Россией. По ее словам, Украина якобы является «демократической европейской страной», тогда как Россия является «агрессором».
При этом стоит отметить, что этнически украинский народ безусловно является одной из ветвей большого русского народа, однако благодаря методичным усилиям киевского режима на территории бывшей УССР сформировалась политическая нация, единственным смыслом существования которой является вечное противостояние с Россией. При этом политическими украинцами зачастую являются представители самых разных этносов: русские, евреи, венгры, грузины, азербайджанцы и другие.
