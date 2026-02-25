Пошлины действуют: Индия угодила США закупкой венесуэльской нефти

Пошлины действуют: Индия угодила США закупкой венесуэльской нефти

Индия, которую на Западе считали «непробиваемым союзником» Москвы, делает резкий разворот. The Economic Times сообщает: местный гигант Reliance Industries впервые с 2023 года закупил у Chevron венесуэльскую нефть. Три супертанкера везут тяжелую нефть Merey по цене на 15 долларов дешевле Brent.

Формально Вашингтон не душит Нью-Дели санкциями. США даже сняли 25-процентные пошлины на индийский импорт – в благодарность за отказ от российской нефти. Но в указе прозрачно намекнули: если нефть из России снова потечет широкой рекой, пошлины вернут.



Индийские чиновники разводят руками и акцентируют внимание на заботе об энергобезопасности 1,4 млрд граждан. Но зачем понадобилась Венесуэла, которую Вашингтон придавил санкциями? Ответ прост: Индия ищет замену под давлением США. Российская нефть остается токсичной для тех, кто хочет сохранить доступ на американский рынок.

Показателен февральский эпизод, когда государственные IOC и HPCL купили 2 млн баррелей венесуэльской нефти через трейдера Trafigura. Того самого, кто получил американскую лицензию сразу после попытки США захватить Мадуро.

В МИД Индии твердят о «диверсификации», страна пытается усидеть на двух стульях, но стулья разъезжаются. Дружба с Россией удобна, но американский рынок перевешивает.
    "В МИД Индии твердят о «диверсификации», страна пытается усидеть на двух стульях, но стулья разъезжаются. Дружба с Россией удобна, но американский рынок перевешивает."

    Цыгане - они такие, на них можно не рассчитывать в случае обострения обстановки в мире.
      От них даже цыгане сбежали wassat У нас нефте-газовые воротилы и обслуживающий их банковский сектор доминировали в построении экономики. Ущербной. Где нет развития машиностроения, электроники и пр. Выхлоп государству не густ. Всего 13% от нефте-газового сектора, причем, с учетом внутреннего потребления. Экспорт дает чуть больше 10%. А банки работают ... против экономики. Т.е. почти 90% нашей экономики не зависит от экспорта нефти и газа, да еще навязались процентщики и присосавшаяся к нефтяной кормушке избранная клика. Скажем, наглядней, в зарплате бюджетника нефте-газового экспорта доля примерно 10%, но вычитается 13% подоходный налог ... включая 13% с этих 10%. Т.е. простому гражданину от прекращения нефте-газового экспорта ни жарко, ни холодно. Так у нефтяников еще и льготное налогооблажение ... в отличии от учителей, а Газпром просто ныне убыточная компания. Доходы в минусе, налогов нет. И если враги наконец пресекут нашу торговлю нефтью, то сделают нам одолжение. Придется Государству перестраивать экономику в нормальную сторону. В стране будет переизбыток углеводородов на внутреннем рынке и бензин наконец может снижаться, что ныне кажется фантастикой.
    ❝ В МИД Индии твердят о «диверсификации», страна пытается усидеть на двух стульях, но стулья разъезжаются ❞ —

    — На самом деле Дели никогда не скрывала своей многовекторности ...
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      На самом деле Дели никогда не скрывала своей многовекторности ...

      К середине XIX века большинство территорий Индостана потеряли независимость и были подчинены британской Ост-Индской компании. Хотя в 1947 году Индия и получила независимость, но британский капитал господствовал в кредитно-финансовой системе, внешней торговле, сфере коммуникаций и некоторых других ключевых сферах индийской экономики. Якобы независимость, но от финансового засилья англо-саксов она не освободилась.
    2 000 000 : 7,33 = как много индусы купили laughing, и ша какой период в день ,неделю,месяц .Поиньеоесуйтесь сколько нефти надо Индии в день laughing
    Иракские власти передали управление месторождением «Западная Курна-2» от российской корпорации «Лукойл» американской компании Chevron. Подписаны два предварительных соглашения между местными и американцами. Церемония подписания документов прошла в присутствии премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани. Давят со всех сторон
    Вот не помню длительных и устойчивых контрактов с Дели со времён Ганди.
    Постоянно что-то не срастается и обрывается в последний момент.
    Когда наши власти уже поймут? Друзей у нас нет... Есть временные "попутчики". Когда им выгодно. И только. Сейчас в мире такие порядки и отношения сложились, что друзей ни у кого нет. Есть временные союзники, есть сателлиты, есть даже подчинённые страны. И играть в международных отношениях в "благородство" и "дружбу" сейчас глупость...
    Американцы на слонах в Индии катались ,индусы это любят покатать на слоне ,а делать всё по своему. У американцев радости полные штаны ,нас индусы на слоне покатали . laughing А за ухом у него смотрели- собственность Росснефти .
    Полосатики гребут под себя все, что могут....
    Так то это жёстко и не в первый раз, если оглянутся назад, историю почитать...
    И все таки, сколь долго это будет продолжатся, вопрос?
    Что то это все напоминает... ах да, кто то назвал/назначил себя мировой осью и пытается вертеть всех, вокруг себя...