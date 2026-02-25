Пошлины действуют: Индия угодила США закупкой венесуэльской нефти

Индия, которую на Западе считали «непробиваемым союзником» Москвы, делает резкий разворот. The Economic Times сообщает: местный гигант Reliance Industries впервые с 2023 года закупил у Chevron венесуэльскую нефть. Три супертанкера везут тяжелую нефть Merey по цене на 15 долларов дешевле Brent.Формально Вашингтон не душит Нью-Дели санкциями. США даже сняли 25-процентные пошлины на индийский импорт – в благодарность за отказ от российской нефти. Но в указе прозрачно намекнули: если нефть из России снова потечет широкой рекой, пошлины вернут.Индийские чиновники разводят руками и акцентируют внимание на заботе об энергобезопасности 1,4 млрд граждан. Но зачем понадобилась Венесуэла, которую Вашингтон придавил санкциями? Ответ прост: Индия ищет замену под давлением США. Российская нефть остается токсичной для тех, кто хочет сохранить доступ на американский рынок.Показателен февральский эпизод, когда государственные IOC и HPCL купили 2 млн баррелей венесуэльской нефти через трейдера Trafigura. Того самого, кто получил американскую лицензию сразу после попытки США захватить Мадуро.В МИД Индии твердят о «диверсификации», страна пытается усидеть на двух стульях, но стулья разъезжаются. Дружба с Россией удобна, но американский рынок перевешивает.

