Глава МИД ФРГ: тема экспроприации активов РФ для Украины пока снята с повестки

1 797 31
Глава МИД ФРГ: тема экспроприации активов РФ для Украины пока снята с повестки

Многочисленные попытки Брюсселя изобрести механизм изъятия вроде как замороженных в ЕС российских активов для финансирования Киева успехом пока не увенчались. Единственное, что удалось — добраться до прибыли, которую получает бельгийский депозитарий «Евроклир» от продолжающегося обращения ценных бумаг, принадлежащих Центробанку РФ.

Правда, и с этим источником что-то неладное происходит. Если в 2024 году Украине по данной схеме досталось около пяти миллиардов евро, то по итогам прошлого года сумма снизилась до менее чем двух миллиардов.

В конечном итоге Европейский совет с большим трудом согласовал выделение Киеву 90 миллиардов евро в течение двух лет в виде беспроцентного кредита под будущие «репарации» от РФ. Но и этот транш пока что блокирует Венгрия, требуя от Зеленского восстановить транзит нефти из России по магистральному трубопроводу «Дружба».

Пока что европейские спонсоры Киева решили взять паузу. Тема экспроприации активов РФ для финансирования Украины снята с повестки Евросоюза и в ближайшее время даже не будет обсуждаться. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Максимом Прево в Берлине.

Тема (экспроприации активов РФ) окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем (€90 млрд), так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти.

Глава МИД Германии добавил, что в будущем тема экспроприации российских активов может вернуться на повестку дня, «когда речь пойдет о возмещении ущерба». Но сейчас придется пользоваться «хорошим запасным инструментарием» в виде 90 млрд евро кредита Киеву, заключил Вадефуль.

Конфликт Венгрии и Украины из-за остановки транзита нефти по «Дружбе» может привести Киев к финансовому коллапсу уже во втором квартале 2026 года, пишут западные СМИ. Будапешт блокирует выделение Украине кредита ЕС на €90 млрд, без которого, по данным Financial Times, под угрозой оказывается и программа МВФ на $8 млрд.

Накануне глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил Forbes, что Киеву в апреле может не хватить средств, так как уже сейчас расходы бюджета перекрываются из траншей, выделенных на второе полугодие 2026 года.

Впрочем, не все ладно и с этим кредитом от Евросоюза, даже если удастся договориться о его выделении с Будапештом. В этом году Украине причитается 60 млрд евро. Из них €15 млрд для бюджета и €45 млрд на военные нужды. Вторая часть транша, скорее всего, достанется европейскому ВПК. Кредит от МВФ пойдет на обслуживание и погашение ранее полученных займов. Притом, что дефицит украинского бюджета в текущем году составит как минимум 2 трлн гривен (около $47 млрд).

За четыре года (2022-2025) только на обслуживание всевозможных займов, без учета возврата самих кредитов, Киев потратил около 1,305 триллиона гривен. Это размер всего украинского бюджета «предвоенного» 2021 года, сообщил ранее экс-руководитель управления рынка капитала департамента государственного долга Министерства финансов Олег Белинский.
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Вчера, 18:16
    Единственное, что удалось — добраться до прибыли, которую получает бельгийский депозитарий «Евроклир» от продолжающегося обращения ценных бумаг, принадлежащих Центробанку РФ.
    ...
    в 2024 году Украине по данной схеме досталось около пяти миллиардов евро
    А у нас кто-то где-то в специальный блокнотик это записывает?
    В ЦБ РФ вряд ли - эта организация не в интересах России работает, там такое не записывают точно.
    Скорее всего, та книжечка должна быть в руках кого-то не из нашего "экономического блока", а из силовых структур.
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +4
      Вчера, 18:40
      вы просто не интересуетесь.....официально писали, было дело, что за 9 месяцев 2023 года (например) иностранных дивидендов в РФ заблокирована 18,5 ярдов североамериканских денег.....только дивидендов.....и выводить их запрещено и пользоваться тоже неможна))).... думаю записывают и считают
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Вчера, 18:44
        Цитата: Овсиговец
        вы просто не интересуетесь.....
        Возможно, что-то я и пропустил. Но 18,5 тут, три там, два с половиной здесь...
        Не слышу про равнозначный размен.
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          +3
          Вчера, 18:46
          давайте еще раз...только ДИВИДЕНДОВ 18,5 миллиардов долларов.....тело (сумма) на которую эти дивиденды капнули я не знаю, но думаю тоже очень не кислая.....ну учитывая что многие списали свои активы в РФ в утиль дивиденды будут поменьше на 2025 год....но думаю тоже не кислые
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Вчера, 18:51
            После войны посчитаем... Только бы блокнотик, где ВСЁ записано, не потерять...
            1. Овсиговец Звание
              Овсиговец
              +1
              Вчера, 18:52
              Эти? эти не потеряют. эти за бабки убьют не то что потеряют
        2. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          +3
          Вчера, 18:50
          а есть еще законодательно официальная процедура продажи иностранного бизнеса в России...тоже занимательная математика)))) там обязательный дисконт для покупателя в 60% от рыночной стоимости и налог в 35% от первоначальной рыночной стоимости..... считать я уверен вы умеете и что получает иностранец при выводе из РФ бизнеса посчитаете)))
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Вчера, 19:01
            Цитата: Овсиговец
            а есть еще законодательно официальная процедура продажи иностранного бизнеса в России...тоже занимательная математика))))
            Не, ну если такой хороший закон...
            Но что-то мне подсказывает, что не всё так просто. Думаю, что даже с той же "Вкуснозаточкой" не всё так радужно. Схемы всякие бывают... Я не первый день на свете живу, случалось и "хозяев" банка видеть, живущих в хрущёвке-двушке, и зарегистрированных официально безработных, получающих пособие и живущих в коттедже на участке в 8 гектаров...
            Не вникал в эту систему, да и не моё это, бухгалтерия всякая. Знаю только, что деньги - они быстрее керосина трещинку в сварочном шве находят...
            1. Овсиговец Звание
              Овсиговец
              +3
              Вчера, 19:03
              я тоже не первый день но точно знаю, если государев аппарат уперся рогом и решил обнулить то он обнулит еще и хитрецов, что пожелают накрутить вуха на мутной воде.....а государев аппарат закусился
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                0
                Вчера, 19:07
                Цитата: Овсиговец
                а государев аппарат закусился
                Да я не против, дай-то бог... У меня с налогами никогда проблем не было, сестра-главбух следит. Не зря "Плехановку" заканчивала. А перетряхнут все эти "серые" схемы - может, и остальным жить чуть легче станет.
                1. Овсиговец Звание
                  Овсиговец
                  +2
                  Вчера, 19:10
                  тут понимаете какая тема....весь большой иностранный инвестор имеет официальный и всем известный бизнес.....типа макдачки, райфайзен банк, сахалин-1 и прочая прочая прочая......они просто не смогут намутить...они изначально на виду и под контролем)))))
        3. свой1970 Звание
          свой1970
          +2
          Вчера, 19:39
          Цитата: Zoldat_A
          Цитата: Овсиговец
          вы просто не интересуетесь.....
          Возможно, что-то я и пропустил. Но 18,5 тут, три там, два с половиной здесь...
          Не слышу про равнозначный размен.

          Есть еще нюанс- Росреестр не регистрирует сделки продажи имущества иностранных граждан без специального разрешения Правительства РФ.
          Что создало пикантность - физлица- иностранцы из недружественных стран должны в течении года продать находящуюся в их собственности недвижимость и землю в приграничных областях РФ. А им разрешения не дают....
      2. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Вчера, 18:49
        Цитата: Овсиговец
        выводить их запрещено и пользоваться тоже неможна))).... думаю записывают и считают

        Вывести их просто технически не возможно, из за их же санкций, и пока санкции не снимут их не выведут, а если они в нашей банковской системе то по умолчанию они используются в Российской экономике
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Вчера, 18:42
      Цитата: Zoldat_A
      Единственное, что удалось — добраться до прибыли, которую получает бельгийский депозитарий «Евроклир» от продолжающегося обращения ценных бумаг, принадлежащих Центробанку РФ.

      Наши ценные бумаги это долги европейских стран России, по которым они проценты исправно платят и передают Украине - это живые деньги. Но и наши фирмы в основном нефтегазовые нахватали в Европе кредитов на более 300 млр. и они проценты и обязательные платежи платят, платят российскому государству, и кто то эту бухгалтерию обязательно ведет, она однозначно в нашу пользу, мы им должны больше.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Вчера, 18:49
        Цитата: Andobor
        кто то эту бухгалтерию обязательно ведет, она однозначно в нашу пользу, мы им должны больше.
        Меня бы бухгалтерия эта и баланс окончательно устроил, если бы как после отказа Советского правительства платить по царским долгам в Париже с Эйфелевой башни начался "листопад" держателей императорских ценных бумаг.
        А пока этого "листопада" на Западе нет, а мы "в ответ" то лярд тут открутим, то три ещё где-нибудь. И каждый раз мы это делать ужасно стесняемся...
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Вчера, 20:58
      Zoldat_A
      Сегодня, 18:16
      А у нас кто-то где-то в специальный блокнотик это записывает?
      В ЦБ РФ вряд ли - эта организация не в интересах России работает, там такое не записывают точно.

      hi Как-то в предновогодней и после новогодней суеты не освещается тема иска ЦБ РФ к Euroclear, на 18,2 трильярда рубликов, поданная в Арбитражный суд г. Москвы 12 декабря 2025 г.
      Первое заседание суда будет в начале марта.
      Вот и будем узнавать и оповещать врагов, настало ли время собирать камни. am
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Вчера, 18:22
    Российские активы в Европе это долги европейских стран России за поставленные нефть и газ, наши подсаживали Европу на наши энергоносители, потому предоставляли заманчивые условия, они в свою очередь продавали нашим фирмам технику и оборудование то же в кредит, и таких кредитов более 300 млр. так что живых денег там нет, а попытка отжать бумаги им дороже выйдет. Нет денег в бюджете ЕС на обещанные Украине 90 млр. их могут дать станы ЕС из своих бюджетов, но тогда при чем тут Венгрия, просто желающих нет.
    Они хотели бумажки выпустить - деривативы, но должен быть надёжный гарант, США отказались, - вот и мудрят.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      -2
      Вчера, 18:57
      Цитата: Andobor
      Российские активы в Европе это долги европейских стран России за поставленные нефть и газ

      Нет.
      Цитата: Andobor
      они в свою очередь продавали нашим фирмам технику и оборудование то же в кредит, и таких кредитов более 300 млр

      Тем более - нет.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Вчера, 18:41
    Они отказались пока воровать деньги, мы пока отказались от разрушения украинской энергосистемы. Есть ли связь?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Вчера, 18:58
      Цитата: alexoff
      Они отказались пока воровать деньги,

      Они воровать деньги не отказывались, денег нет, российские активы в Европе это их долги нам, проценты они исправно платят и воруют - передают Украине.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -2
        Вчера, 19:12
        Это ценные бумаги, вывезли сырьё на запад, деньги фактически оставили там. То есть по факту бесплатное сырьё для них. Выбивание долгов из них представить сложно.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +1
          Вчера, 19:21
          Цитата: alexoff
          Это ценные бумаги, вывезли сырьё на запад,

          Да, мы подсаживали Европу на наши нефть и газ, - берите в долг, в то же время набрали в долг техники и оборудования на сумму в два раза больше, американцам это не нравилось устроили заварушку.
          Война прежде всего за рынки сбыта идёт.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            -1
            Вчера, 19:42
            История показывает, что гораздо выгоднее подсаживать не на продукцию низкого передела или тем более сырьё. Индусы вон англичан на свой хлопок подсадили, чего-то их колонией обзывали
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Вчера, 18:57
    Цитата: Andobor
    живых денег там нет

    Очень правильно Вы утверждаете. Но все хотят вернуть кредиты, что немного сомнительно.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Вчера, 19:00
      Цитата: Младший рядовой
      Но все хотят вернуть кредиты, что немного сомнительно.

      Мы от обнуления кредитов выигрываем - мы им должны больше, если не считать конечно потерянный рынок, американцы своего добились.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Вчера, 19:14
        Вопрос кому должны. По большей части должны всяким кипрским конторам, которые принадлежат нашим же олигархам.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +1
          Вчера, 19:26
          Цитата: alexoff
          По большей части должны всяким кипрским конторам,

          Кипрские конторы технику и оборудование не производят, а кредиты нам давали под закупку оборудования, то же посаживали на свою продукцию.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            -2
            Вчера, 19:41
            Кипрские конторы ничего не производят, там бабло оседало наших воротил, которые потом кредитовали свои российские подразделения чтоб в случае чего деньги за бугор утекли. А оборудование в кредит нам давно не любят давать, только за нал
            1. Andobor Звание
              Andobor
              +1
              Вчера, 19:56
              Цитата: alexoff
              А оборудование в кредит нам давно не любят давать,

              Они не нам давали, не ради нас, они поддерживали своих производителей, а кредиты ложились на нас. И всё были довольны, кроме американцев. Вот войну и затеяли.
              1. alexoff Звание
                alexoff
                0
                Вчера, 22:23
                Цитата: Andobor
                И всё были довольны

                Особенно у нас были довольны - немцы покупают у нас дешевый газ, радостно! Неправильные у нас какие-то капиталисты, о чужих карманах пекутся
  5. Патриот слушает
    Патриот слушает
    0
    Вчера, 19:07
    Бюрократия работает когда надо