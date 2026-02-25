Глава МИД ФРГ: тема экспроприации активов РФ для Украины пока снята с повестки

Тема (экспроприации активов РФ) окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем (€90 млрд), так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти.

Многочисленные попытки Брюсселя изобрести механизм изъятия вроде как замороженных в ЕС российских активов для финансирования Киева успехом пока не увенчались. Единственное, что удалось — добраться до прибыли, которую получает бельгийский депозитарий «Евроклир» от продолжающегося обращения ценных бумаг, принадлежащих Центробанку РФ.Правда, и с этим источником что-то неладное происходит. Если в 2024 году Украине по данной схеме досталось около пяти миллиардов евро, то по итогам прошлого года сумма снизилась до менее чем двух миллиардов.В конечном итоге Европейский совет с большим трудом согласовал выделение Киеву 90 миллиардов евро в течение двух лет в виде беспроцентного кредита под будущие «репарации» от РФ. Но и этот транш пока что блокирует Венгрия, требуя от Зеленского восстановить транзит нефти из России по магистральному трубопроводу «Дружба».Пока что европейские спонсоры Киева решили взять паузу. Тема экспроприации активов РФ для финансирования Украины снята с повестки Евросоюза и в ближайшее время даже не будет обсуждаться. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Максимом Прево в Берлине.Глава МИД Германии добавил, что в будущем тема экспроприации российских активов может вернуться на повестку дня, «когда речь пойдет о возмещении ущерба». Но сейчас придется пользоваться «хорошим запасным инструментарием» в виде 90 млрд евро кредита Киеву, заключил Вадефуль.Конфликт Венгрии и Украины из-за остановки транзита нефти по «Дружбе» может привести Киев к финансовому коллапсу уже во втором квартале 2026 года, пишут западные СМИ. Будапешт блокирует выделение Украине кредита ЕС на €90 млрд, без которого, по данным Financial Times, под угрозой оказывается и программа МВФ на $8 млрд.Накануне глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил Forbes, что Киеву в апреле может не хватить средств, так как уже сейчас расходы бюджета перекрываются из траншей, выделенных на второе полугодие 2026 года.Впрочем, не все ладно и с этим кредитом от Евросоюза, даже если удастся договориться о его выделении с Будапештом. В этом году Украине причитается 60 млрд евро. Из них €15 млрд для бюджета и €45 млрд на военные нужды. Вторая часть транша, скорее всего, достанется европейскому ВПК. Кредит от МВФ пойдет на обслуживание и погашение ранее полученных займов. Притом, что дефицит украинского бюджета в текущем году составит как минимум 2 трлн гривен (около $47 млрд).За четыре года (2022-2025) только на обслуживание всевозможных займов, без учета возврата самих кредитов, Киев потратил около 1,305 триллиона гривен. Это размер всего украинского бюджета «предвоенного» 2021 года, сообщил ранее экс-руководитель управления рынка капитала департамента государственного долга Министерства финансов Олег Белинский.