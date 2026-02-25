В Южной Корее истребитель F-16С врезался в гору
Ночь со вторника на среду выдалась «урожайной» для западной авиационной мысли. Сразу два истребителя F-16 решили, что небо – не их стихия. В Южной Корее самолет ВВС страны врезался в склон горы во время ночных учений. Пилот успел катапультироваться и остался жив. А вот его турецкий коллега, рухнувший на землю при плановом полете, своей второй попытки не получил.
В южнокорейском городе Йонджу, что в провинции Северный Кенсан, F-16C, базировавшийся на авиабазе Чхунджу, отрабатывал ночные маневры. Чем закончилась тренировка – известно: гора оказалась тверже фюзеляжа. Военные оперативно сформировали комиссию, чтобы понять, как пилот умудрился не заметить горный склон. Он отделался легким испугом и теперь сможет рассказать следователям, как все было на самом деле.
И на этом фоне особенно интересно выглядят обещания натовских стратегов накачать киевский режим этими машинами. Мол, F-16 станут «чудо-оружием», переломят ход событий и завоюют небо. Только вот незадача: самолеты падают даже в мирных условиях, на тренировках, где никто не стреляет. А что будет, когда они попадут в зону реального боя с плотным зенитным огнем и работой российских истребителей?
Пилот турецких ВВС, увы, уже не расскажет. А его южнокорейский коллега, возможно, задумается: а так ли надежна американская техника, которую весь мир скупает за бешеные деньги?
