В Южной Корее истребитель F-16С врезался в гору

В Южной Корее истребитель F-16С врезался в гору

Ночь со вторника на среду выдалась «урожайной» для западной авиационной мысли. Сразу два истребителя F-16 решили, что небо – не их стихия. В Южной Корее самолет ВВС страны врезался в склон горы во время ночных учений. Пилот успел катапультироваться и остался жив. А вот его турецкий коллега, рухнувший на землю при плановом полете, своей второй попытки не получил.

В южнокорейском городе Йонджу, что в провинции Северный Кенсан, F-16C, базировавшийся на авиабазе Чхунджу, отрабатывал ночные маневры. Чем закончилась тренировка – известно: гора оказалась тверже фюзеляжа. Военные оперативно сформировали комиссию, чтобы понять, как пилот умудрился не заметить горный склон. Он отделался легким испугом и теперь сможет рассказать следователям, как все было на самом деле.

И на этом фоне особенно интересно выглядят обещания натовских стратегов накачать киевский режим этими машинами. Мол, F-16 станут «чудо-оружием», переломят ход событий и завоюют небо. Только вот незадача: самолеты падают даже в мирных условиях, на тренировках, где никто не стреляет. А что будет, когда они попадут в зону реального боя с плотным зенитным огнем и работой российских истребителей?

Пилот турецких ВВС, увы, уже не расскажет. А его южнокорейский коллега, возможно, задумается: а так ли надежна американская техника, которую весь мир скупает за бешеные деньги?
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +4
    Вчера, 18:21
    Есть теория. Ф-16 узнал, как его называют в Ххляндии. Если "винищувач" он еще пережил то от "перехоплювач" заплевал пилоту всю лобовуху перхотью
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Вчера, 18:25
      Винищувач-перехоплювач — истребитель-перехватчик. lol
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Вчера, 18:31
      Цитата: Foggy Dew
      Есть теория. Ф-16 узнал, как его называют в Ххляндии. Если "винищувач" он еще пережил то от "перехоплювач" заплевал пилоту всю лобовуху перхотью


      Винищувач?Не слушайте интервью пьяного Сырского и не будете знать таких странных слов из языка Сырского.
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +3
        Вчера, 18:34
        Так он еще и бомбард давальник... Одно сырское столько не наизобретает, тут консилиум наркоманов нужен, благо, их есть в свинарнии
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +1
          Вчера, 18:35
          Винищувач-давальник?Кто то из друзей Ермака?
          1. Foggy Dew Звание
            Foggy Dew
            +1
            Вчера, 18:37
            Ну если б я знал... Там еще на картинке и швыдкость понад 1900 км в год. Вы б не заплевали лобовуху от такого про вас сказаного?)))
            1. sdivt Звание
              sdivt
              +1
              Вчера, 18:54
              Цитата: alexboguslavski
              Винищувач-перехоплювач

              ахах)
              вроде бы и буквы русские, но, вместе, что-то очень уже забористое получается)
              если бы не прочитал и не увидел это своими глазами - ни в жизнь бы не догадался!
              а я ещё, наивный, полагал, что смогу, худо-бедно, понять, если ко мне на украинском обратится кто-нибудь...
              надо будет постараться запомнить, блеснуть где-нибудь))
              Цитата: Foggy Dew
              швыдкость понад 1900 км в год

              нет, это не в год, в час!
              година (или как там правильно пишется) - час
              1. Foggy Dew Звание
                Foggy Dew
                +2
                Вчера, 19:00
                Да знаю я про годину, я вообще лет наверно 30 на два города жил, думал что ридну мову понимаю... Где-то в 15ом году сидели с корешом, но этот вообзе ххол 100% - "На каком они говорят? Ничего не понимаю - А я тоже. Это ж не украинский, а львивска гвара"
                Но там и без местячковой рагулятины весело. Котляревского-то не зра гоняли с Энеидой, причем гоняли именно ххлы, осевшие в Питере, не без оснований подозревая в Энеиде стеб! Ну вот и эти попытки - они такого же ряда. Знищувыч-винищувач с бомбардувальными диями та перехоплювальной вартостью, едмить, прям вживе вижу, как рыдает в ангаре заживо обос***ный ни за что истребитель lol lol
                1. sdivt Звание
                  sdivt
                  0
                  Вчера, 19:10
                  Цитата: Foggy Dew
                  Знищувыч-винищувач с бомбардувальными диями та перехоплювальной вартостью

                  ахах) вы сделали мой день! )
              2. Foggy Dew Звание
                Foggy Dew
                +1
                Вчера, 19:08
                Как пел Высоцкий, "Я - Як-знищуватель, двигун мий бринькати, повитрянне - мий притулок" wassat
            2. al3x Звание
              al3x
              +1
              Вчера, 20:19
              Ну я пешком в год поболее прохожу, чем он пролетает 😁 хотя, понятно, что это их мова великая так звучит
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Вчера, 18:23
    Кучно пошло в дополнение к турецкому. Но в этом случае пилот катапультировался.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      Вчера, 18:40
      В Казахстане сегодня ещё разбился Су-30СМ.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Вчера, 18:48
        Летчики катапультировались и выжили. В настоящее время их проверяют медицинские специалисты.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Вчера, 18:25
    Слишком злорадствовать не надо ,а то если переусерствовать у нас тоже случается самолётопад ,вне зоны боевых действий .Мы же не ( кто) ,это у них праздник когда у соседа корова сдохла .
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Вчера, 20:06
      Закон один - много летают - больше бьются. На земле сидючи ничего не угрожает
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    +4
    Вчера, 18:33
    Нет, я конечно рад, что пара летаков вражин уконтропупилась. Туда им и дорога. Но всякое бывает. Вспомните катастрофу наших Сушек во Вьетнаме. Причем там были даже не просто строевые летуны.
  5. faiver Звание
    faiver
    +3
    Вчера, 18:34
    Пилот живой, ну Чон Ду Хван с ним.....
  6. helilelik Звание
    helilelik
    +2
    Вчера, 18:42
    В Казахстане разбился Су-30. Если выводы строить по подобным высерам, то в мире нет ни одного достойного самолёта.
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Вчера, 18:48
    F-16 проверенный временем самолет. Летать ночью в горах надо на другом эшелоне. Здесь или командование со своими заданиями имбецилы или летчики.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Вчера, 20:26
      Цитата: Младший рядовой
      F-16 проверенный временем самолет. Летать ночью в горах надо на другом эшелоне. Здесь или командование со своими заданиями имбецилы или летчики.

      Вот-вот, ещё разбираться почему так получилось.
      Или как в анекдоте про авианосец с кораблями сопровождения и маяком ?
      ( Ещё Задорнов рассказывал :
      [media=https://vk.com/video175048327_456245749]
  8. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Вчера, 18:58
    А он был таким красивым, американцем, какая жалость...
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 19:07
    Надеюсь Ын присвоил горе звание Гвардейской. . . soldier
  10. Cartograf Звание
    Cartograf
    0
    Вчера, 19:16
    Да и хрен сними. Нам то чего врага жалеть?
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 19:45
    Гравитация, однако... человек не птица, а все ухищрения с крыльями, это так, в долг берет у природы.
  12. guest Звание
    guest
    +1
    Вчера, 19:48
    Горе надо присвоить звание героя.
  13. Вояджер Звание
    Вояджер
    -1
    Вчера, 23:56
    Бывает. К сожалению у нас тоже такое случалось.