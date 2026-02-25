Противник не смог удержать позиции в степи, и был отброшен дальше от Гуляйполя

Российские войска продолжают добиваться успехов в Запорожской области. Несмотря на все попытки противника бросить в контратаку резервы под Гуляйполем, ВС РФ продолжают идти вперёд – в западном направлении.

Сегодня подтвердилась информация о продвижении российских войск южнее и западнее Зализничного (Железнодорожного). В общей сложности площадь освобождённых территорий на этом участке фронта составила порядка 16 квадратных километров с начала суток. Это участок между Зализничным и расположенным юго-западнее Мирным. На этой территории располагались позиции противника, в том числе те, которые он создал как «опорные» - для наступления на Гуляйполе.





Вместо наступления на этот город противник получил болезненный удар и теперь вынужден откатиться на линию Гуляйпольское-Чаривное. Причём отброшены остатки подразделений. Большая часть личного состава пытавшихся контрнаступать уничтожена в запорожских полях. Причём буквально. Это лишнее свидетельство того, что вне населённых пунктов враг сколько-нибудь долго держать оборону не в состоянии.

Продвижение на указанном участке ЛБС приближает наших бойцов к главному укрепрайону противника к юго-востоку от Запорожья - Орехову, равно как и к дороге Орехов-Новониколаевка.
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    +10
    Вчера, 18:47
    Кстати, Гуляй-поле, наверное, первый центр борьбы с хохлизмом))) Махно, между прочим, даже белых в армию брал, редко, но брал. А вот петлюровцев-самостийников без вариантов к стенке))) Потому теперешние ххлы его в герои и не нарядили)
    Федор Соколов
      Федор Соколов
      +4
      Вчера, 19:29
      Нестор Махно и анархическое движение это исключительно русская история и к нынешней украинской идеологии Дмитрия Донцова (основоположника современной версии теории украинского интегрального национализма) не имеет никакого отношения. А потому "Гуляйполе" как и вся Новороссия должны отойти по праву России.
      Asper_Daffy
        Asper_Daffy
        +2
        Вчера, 20:07
        Так Нестор Иванович считал себя русским, почитайте его мемуары. Он вообще не про шаровары с горилкой.
        ОлегEKB
          ОлегEKB
          0
          Вчера, 21:54
          как я понял из его воспоминаний фрагмент
          "И я, не владея своим родным украинским языком, принужденно должен был уродовать его так в своих обращениях к окружавшим меня, что становилось стыдно... Над этим явлением я несколько задумался; и, скажу правду, оно вызвало во мне какую-то болезненную злость...»

          честно говоря в те времена, все считали себя русскими
          просто были малороссы и великороссы
    ОлегEKB
      ОлегEKB
      0
      Вчера, 20:58
      А вот петлюровцев-самостийников без вариантов к стенке)))


      а как же Жмеринское соглашение от 20.09.1919?
      Foggy Dew
        Foggy Dew
        +2
        Вчера, 21:08
        Это при заключении которого петлюровцы должны были Махно хлопнуть, но его встреча с Петлюрой так и не состоялась, а махновцы в свою очередь рассматривали соглашение как возможность раскола петлюровцев? Ну тот еще союз)))
        ОлегEKB
          ОлегEKB
          +1
          Вчера, 21:52
          ну как я понял Махно получил от петлюровцев оружие, а взамен отдал своих раненных
          то есть какой то сильной вражды, ну так что бы резать друг друга не было
          да и воевали против друг друга вполне себе спокойно

          дружили когда было выгодно и воевали когда друг другу были не нужны
          так по моему все делали и красные и белые и т.п.
  лесничий
    лесничий
    +1
    Вчера, 19:15
    Молодцы ребята, Бог вам в помощь! Нам сейчас даже важнее взять областной центр Запорожье, нежели Краматорск. Зеля ведь сказал, что с Донбасса не уйдет, значит пока Крамаху не освободим, есть официальный повод продолжать СВО, а не по линии ЛБС останавливаться.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +2
      Вчера, 19:42
      Важную высоту юго-восточнее Гуляйполя взяли,вот ВСУ и пришлось откатываться назад из голой степи.Потеряв высоту и останься они в поле,то были бы как на ладони, а может и были как на ладони,потому их и перебили,а те кто ещё остался тупо свалили.