На фоне «разрушенной энергосистемы» в Киеве запускают электротранспорт

Вчера Киев посетила представительная делегация европейских чиновников и политиков. В том числе приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Визит был приурочен к четвертой годовщине начала военного конфликта.

По недавно сложившейся новой традиции, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль первым делом провел для иностранных гостей экскурсию на разрушенную в результате ударов ВС РФ Дарницкую ТЭЦ-4 в столице. Естественно, сильно жаловался на катастрофическую ситуацию в энергетике, возникшую из-за атак российской армии. Как всегда просил помочь, лучше деньгами. Аналогичные жалобы прозвучали и от Зеленского.





Шмыгаль:

Сегодня мы посетили киевскую ТЭЦ, которая была серьезно повреждена российскими обстрелами. Партнеры смогли наглядно увидеть масштабы разрушений в энергетике и понять срочность потребностей в оборудовании.

Глава Еврокомиссии после посещения ТЭЦ-4 объявила о плане поддержки Украины до следующей зимы «Ремонт, восстановление, перезапуск» на 920 миллионов евро. Евросоюз уже передал 500 промышленных генераторов.

На самом деле, в украинской энергосистеме не так уж все и плохо. Проблемы есть, но процесс восстановления идет полным ходом, да и резервы имеются. Все энергоблоки трех атомных электростанций работают на полную мощность. Почти во всех западных областях не вводятся даже графики подачи электроэнергии. Сильных холодов больше не предвидится.

Да и в самом Киеве на фоне «глобально разрушенной энергосистемы» с завтрашнего дня начнут запускать электротранспорт после полуторамесячного перерыва из-за ударов по энергетике и дефицита света. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В связи с улучшением ситуации в энергосистеме и увеличением лимитов электроснабжения, «Киевпастранс» начинает частичное восстановление движения электротранспорта.

Первым будет восстановлено движение электротранспорта на правом берегу столицы. Возобновление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега, произойдет после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при условии отсутствия новых повреждений инфраструктуры.



Причем буквально накануне, 23 февраля, КГГА официально заявила, что движение электротранспорта в Киеве не будет восстановлено, пока энергетическая система не стабилизируется. Выходит, стабилизировалась, причем довольно быстро.

В ходе сегодняшнего брифинга первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что на данный момент в большинстве регионов применяются почасовые отключения, а для предприятий — графики ограничения мощности. В отдельных регионах применяются аварийные отключения.

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты уже работают над устранением последствий повреждений. Работы ведутся непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть оборудование в рабочее состояние.
  1. К-50 Звание
    К-50
    +11
    Вчера, 19:05
    Жаль ни одной "Герани" мимо не пролетало. Уж больно кучно они стоят на фото вместе с урсулой. Так бы одним тапком и проредить. А трамваи что, пусть ползают. Их "Герань" следующая. wassat
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Вчера, 20:40
      К-50
      Сегодня, 19:05
      Жаль ни одной "Герани" мимо не пролетало. Уж больно кучно они стоят на фото вместе с урсулой. Так бы одним тапком и проредить. А трамваи что, пусть ползают. Их "Герань" следующая. wassat

      hi Это хавно, как говориться не трожь, вонять не будет,
      А вот 3 АЭС заглушить до холодного режима вполне возможно, бандеронацисты не оставляют попыток воздействия на ЗАЭС и её сотрудников вместе с Энергодаром, не говоря уже о ежедневных атаках на мирных россиян, Больницы, детские сады со школами.
  2. HAM Звание
    HAM
    +25
    Вчера, 19:07
    Всё это наводит на нехорошие мысли по итогам "переговоров" в Брюсселе...кохлы нарастили налёты,а о наших что то не слышно уж дней десять..
    1. isv000 Звание
      isv000
      +5
      Вчера, 19:18
      Цитата: HAM
      Всё это наводит на нехорошие мысли по итогам "переговоров" в Брюсселе...кохлы нарастили налёты,а о наших что то не слышно уж дней десять..

      Наши, без рекламы и афиш, подходят к Запорожью, охватывают Славянскую агломерацию, продвинувшись сегодня ещё на пару км. Новобранец-морпех, на вторые сутки службы, сжег абрашу...
      1. Mraka Звание
        Mraka
        +5
        Вчера, 19:50
        Это замечательно но поы удары геранчми и баллистикой.
        Что то тишина последнее время. Точнее бьют но как то слабо а отличае от противника.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +7
      Вчера, 20:11
      Цитата: HAM
      Всё это наводит на нехорошие мысли по итогам "переговоров" в Брюсселе.

      Пора привыкнуть нам, родившимся при социализме, что уже более 30 лет живём при капитализме.
      Пора вспомнить основоположников, что они писали про капитализм и перестать удивляться тому, что сейчас происходит.
    3. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      +1
      Вчера, 22:25
      Вчера только во Львове было жарко как летом , рвануло очень прилично.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Вчера, 19:11
    У России имеются средства и компетенции чтобы отрубить все электричество вна. Пока бережем братский народ. Но через пару лет разбомбим порт Одессы, Бескидский тоннель и рынок в Жмеринке. Вот тогда и заживем.
    1. sub307 Звание
      sub307
      +1
      Вчера, 19:18
      Цитата: Младший рядовой
      Но через пару лет разбомбим порт Одессы, Бескидский тоннель и рынок в Жмеринке.

      Хотелось бы конечно.., но сдается мне, что это слишком оптимистично. Хотя... winked
      1. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        -1
        Вчера, 20:19
        Хотелось бы конечно.., но сдается мне, что это слишком оптимистично. Хотя..

        Да что вы!
        Всего пятый год войне! А вы паникуете...
    2. isv000 Звание
      isv000
      +7
      Вчера, 19:22
      Цитата: Младший рядовой
      Пока бережем братский народ.

      Сарказм понимаю. От себя пять копеек: нет там уже братвы, есть пена, перепрошитое быдло, нацисты и подмятые русичи, ради освобождения которых и идёт заруба.
      p.s. Мантурову, к днюхе, ВВП лично вручил Звезду Героя... request
      1. Туре-Собака Звание
        Туре-Собака
        +4
        Вчера, 20:20
        Надо всегда помнить ЧЬИМ приемником является ВВП , чью память он чтит в лице ЕБН-центров и в соответствии с этим оценивать его действия.
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          -13
          Вчера, 20:22
          Цитата: Туре-Собака
          Надо всегда помнить ЧЬИМ приемником является ВВП , чью память он чтит в лице ЕБН-центров и в соответствии с этим оценивать его действия.

          Не надоело еще? wink
          1. Аскольд65 Звание
            Аскольд65
            +3
            Вчера, 21:27
            Цитата: Paranoid62
            Не надоело еще

            Надоел идиот_изм властей.
            1. Paranoid62 Звание
              Paranoid62
              -3
              Вчера, 21:28
              Цитата: Аскольд65
              Надоел идиот_изм властей

              Соболезную. Лично я его не ощущаю, только вот от вас и узнаешь. Кто вас снова обидел?
              1. Аскольд65 Звание
                Аскольд65
                +4
                Вчера, 21:37
                Цитата: Paranoid62
                Соболезную. Лично я его не ощущаю, только вот от вас и узнаешь

                Не удивлён. Ну хоть кто то вас снабжает знаниями, а то всё пребываете в блаженном не ведении своих "ощущений".
                Цитата: Paranoid62
                Кто вас снова обидел?

                Это не обида, а презрение.
                1. Paranoid62 Звание
                  Paranoid62
                  -7
                  Вчера, 21:40
                  Цитата: Аскольд65
                  Не удивлён

                  Гм. 65 - год рождения, похоже?

                  Цитата: Аскольд65
                  хоть кто то вас снабжает знаниями

                  Знания я получаю из окружающего мира, самостоятельно.

                  Цитата: Аскольд65
                  всё пребываете в блаженном не ведении своих "ощущений"

                  И всё-то вы знаете, и везде-то вы побывали request

                  Цитата: Аскольд65
                  Это не обида, а презрение

                  Объект, повод? Вот правда - вы меня забавляете yes
                2. Туре-Собака Звание
                  Туре-Собака
                  -3
                  Вчера, 22:57
                  Имейте ввиду , хотя возможно Вы и в курсе . Этот субъект провоцирует участников форума а потом жалуется администрации .
                  Лучший ответ - игнорирование провокатора.
                  1. Paranoid62 Звание
                    Paranoid62
                    -4
                    Вчера, 23:16
                    Цитата: Туре-Собака
                    Этот субъект провоцирует участников форума а потом жалуется администрации

                    Забавно. Так сказать, не можешь победить - оговори.

                    За слова ответить сумеете, типо-собака? laughing

                    А с Аскольдом мы старые знакомые, он об меня зубки точит... а я - об него.
    3. Дилетант Звание
      Дилетант
      +3
      Вчера, 19:39
      Но через пару лет разбомбим

      Я бы поставил более конкретные сроки: "Через несколько лет..." no
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Вчера, 20:13
        Слишком конкретно! В сроки определённые командованием
    4. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 00:37
      Цитата: Младший рядовой
      У России имеются средства и компетенции чтобы отрубить все электричество вна. Пока бережем братский народ. Но через пару лет разбомбим порт Одессы, Бескидский тоннель и рынок в Жмеринке. Вот тогда и заживем.

      Сарказм?
  4. мазута Звание
    мазута
    0
    Вчера, 19:14
    Ну что же.Есть над чем подумать нашему военно-политическому руководству,как сделать удары более эффективными.Пока действия не принесли судя по новостям должного результата.
    1. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      -1
      Вчера, 21:29
      Цитата: мазута
      Есть над чем подумать нашему военно-политическому руководству, как сделать удары более эффективными.

      К сожалению, есть вопросы по точности попаданий.....
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Вчера, 19:15
    Это в который раз у нас решают прекратить удары по их энергосистеме? В четвёртый, в пятый? А кто на этот раз попросил, Трамп?
  6. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Вчера, 19:19
    И судя по фоткам, зимой там не особо пахнет.
  7. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    +8
    Вчера, 19:20
    Цитата: Автор
    На фоне «разрушенной энергосистемы» в Киеве запускают электротранспорт

    Я уж подумал в Киеве снег сошёл и Кличко сошел с ума, "запускает" ...
    Однако "новость" о трамваях и фото к ней, аж от декабря 2023. Может тогда китайский(!) трамвай и пытался запустить.
    Но как все это связать в один веник- загадка
    1. мазута Звание
      мазута
      +4
      Вчера, 19:37
      Судя по фото Кличко только откинулся тогда,прямо в ватнике к трамваю.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -1
        Вчера, 22:07
        Цитата: мазута
        Кличко только откинулся тогда,прямо в ватнике

        Есть подозрение, что этот ватничек стоит, как слегка подержанная иномарка.
        1. saygon66 Звание
          saygon66
          -1
          Вчера, 22:55
          Копейки она стоит... Это подстежка от бундесверовской парки старого образца.
          На военной гуманитарке притырил...
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -1
      Вчера, 22:06
      Цитата: дон_Рэба
      "новость" о трамваях и фото к ней, аж от декабря 2023 ... как все это связать в один веник- загадка

      Ловкость рук. Особенно, с учётом того что там ремонта, минимум, на миллиард:
      Глава Еврокомиссии после посещения ТЭЦ-4 объявила о плане поддержки Украины до следующей зимы «Ремонт, восстановление, перезапуск» на 920 миллионов евро
  8. dnestr74 Звание
    dnestr74
    -1
    Вчера, 19:22
    Ни фига себе какие хорошие трамвайчики катаются, что то я не понял вообще, поставки с Европы колоссальны , судя по всему, топлива вдоволь. Странная война,
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Вчера, 20:14
      Не народная, уж точно........
  9. VicVic Звание
    VicVic
    +1
    Вчера, 19:33
    Может чего-то не понимаю, но как мне представляется, после взрывов и пожара чинить нечего. Оборудование обгорело, возможно физически сломано, стены и крыша разрушены. Что чинить? Это, хуже, чем заново строить и монтировать, т.к. предварительно надо убрать руины прежнего объекта. Заново воссоздать систему, построить здания и смонтировать оборудование за эти сроки нереально (или реально?). Или всё не так уж и разрушено?
    Мне представлялось, что стоят, только целыми атомные станции, а от них, как корни упавших деревьев, оборванные провода и кабели. А все остальные генерирующие мощности не просто выведены из строя, а перестали существовать, разве гидроэлектростанции сохранились, но с разбитыми энергоблоками. Видимо, всё совсем не так ...
    А трамвайчик жёлтенький симпатичный, главное, чтобы не ездил
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      0
      Вчера, 20:23
      Оборудование обгорело, возможно физически сломано, стены и крыша разрушены.

      Это если Искандер или что потяжелее. И попал правильно.
      А Герани - крышу особенно не пробьют, взрывчатки много для уничтожения легковушки и трансформаторы, а вот промышленное оборудование под крышей - не очень
  10. Томск123
    Томск123
    +1
    Вчера, 19:40
    Да съёмкой с МКС показали как потушили Киев.
  11. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Вчера, 19:44
    Ну не московский, и не метрополитен, но ведь и не карикатура, а самая настоящая жизнь в Кукуеве! Что у нас - чтоб поржать, на Оркаине - президент, к примеру.
  12. Asper_Daffy Звание
    Asper_Daffy
    +2
    Вчера, 19:58
    Ну и слава Богу. Б/к к фронту точно не на трамваях везут, а обобщённой "бабе Мане" лично я никакого зла не жалю, пусть трамваем пользуется, в ногах правды нет.
  13. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +2
    Вчера, 20:00
    Зачем им этот Евросоюз? Им уже столько косточек кинули, что все остальные страны еврозоны и мечтать не могли! Только платят они жизнями и будущим.
  14. Юрий Туркул Звание
    Юрий Туркул
    +6
    Вчера, 20:34
    Выходит, что наше ТВ нам вешает лапшу на уши. Живу в Белгороде, в домах где отсутствуют газовые котлы в квартирах, таких около 90% в городе, нет горячей воды и не будет до лета. Народ скупает водонагреватели. А по ТВ всё у нас хорошо, прекрасная маркиза.
  15. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Вчера, 20:52
    А вот 3 АЭС заглушить до холодного режима вполне возможно

    А на нас пепла с этих "окурков" не упадет, если холодный режим окажется нестабильным?
  16. Napayz Звание
    Napayz
    +1
    Вчера, 20:52
    Глава Еврокомиссии после посещения ТЭЦ-4 ..

    Экскурсии в Бучу уже прикрыли?
  17. Fangaro Звание
    Fangaro
    -3
    Вчера, 21:00
    Цитата: Юрий Туркул
    Выходит, что наше ТВ нам вешает лапшу на уши. Живу в Белгороде, в домах где отсутствуют газовые котлы в квартирах, таких около 90% в городе, нет горячей воды и не будет до лета. Народ скупает водонагреватели. А по ТВ всё у нас хорошо, прекрасная маркиза.


    Вы живете. И худо-бедно, зябковато, с водой из вёдер на 9-16 этажах, но есть будущее. И ТВ не лапшу на уши вешает, а вещает то, что поддерживает. Ещё какое то время и вернется безопасность.
  18. Rash Звание
    Rash
    0
    Вчера, 21:02
    Цитата: К-50
    Жаль ни одной "Герани" мимо не пролетало.

    Ворон ворону глаз не выклюет (с)
  19. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Вчера, 21:52
    Испанский стыд какой то, так хорошо начали энергосистему тушить, и снова прекратили. Хочешь не хочешь задумаешься, а чего наше руководство хочет добиться вообще?
  20. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Вчера, 22:10
    На самом деле, в украинской энергосистеме не так уж все и плохо.

    А это - нехорошо!
  21. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Вчера, 23:00
    Ущерб от наших налетов на энергосистему Украины сходит на нет и это меняет всю стратегию на будущее.
    Энергосистема восстанавливается и довольно быстро, за счет поставок из ЕС малых тепловых электростанций. Это грустно. Раньше надо было начинать, опять опоздали.
    По мне надо переносить всю силу ударов на логистику. Выбивать тепловозы на ЖД, мосты и тоннели. И закрывать все поставки через Одесские порты.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 23:27
      Цитата: Аркадий007
      Ущерб от наших налетов на энергосистему Украины сходит на нет и это меняет всю стратегию на будущее.

      Не меняет.
      Цитата: Аркадий007
      Энергосистема восстанавливается и довольно быстро, за счет поставок из ЕС малых тепловых электростанций.

      Эти мини-ТЭЦ работают на газе. Вынос инфраструктуры электроэнергетики, дополненный разрушением газопроводов, по-любому будет иметь очень неприятные последствия. А если добавить
      Цитата: Аркадий007
      силу ударов на логистику.

      а также:
      Цитата: Аркадий007
      закрывать все поставки

      То результат для 404 будет катастрофическим.

      Деэлектрификация, плюс дегазификация, плюс перекрытие поставок извне - равно остановке всех серьёзных производственных и обрабатывающих мощностей, а также, неизбежным результатом будет снижение боеспособности ВСУ. Всё это вполне реально, лишь бы команда была дана.