На фоне «разрушенной энергосистемы» в Киеве запускают электротранспорт

Сегодня мы посетили киевскую ТЭЦ, которая была серьезно повреждена российскими обстрелами. Партнеры смогли наглядно увидеть масштабы разрушений в энергетике и понять срочность потребностей в оборудовании.

В связи с улучшением ситуации в энергосистеме и увеличением лимитов электроснабжения, «Киевпастранс» начинает частичное восстановление движения электротранспорта.

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты уже работают над устранением последствий повреждений. Работы ведутся непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть оборудование в рабочее состояние.

Вчера Киев посетила представительная делегация европейских чиновников и политиков. В том числе приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Визит был приурочен к четвертой годовщине начала военного конфликта.По недавно сложившейся новой традиции, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль первым делом провел для иностранных гостей экскурсию на разрушенную в результате ударов ВС РФ Дарницкую ТЭЦ-4 в столице. Естественно, сильно жаловался на катастрофическую ситуацию в энергетике, возникшую из-за атак российской армии. Как всегда просил помочь, лучше деньгами. Аналогичные жалобы прозвучали и от Зеленского.Шмыгаль:Глава Еврокомиссии после посещения ТЭЦ-4 объявила о плане поддержки Украины до следующей зимы «Ремонт, восстановление, перезапуск» на 920 миллионов евро. Евросоюз уже передал 500 промышленных генераторов.На самом деле, в украинской энергосистеме не так уж все и плохо. Проблемы есть, но процесс восстановления идет полным ходом, да и резервы имеются. Все энергоблоки трех атомных электростанций работают на полную мощность. Почти во всех западных областях не вводятся даже графики подачи электроэнергии. Сильных холодов больше не предвидится.Да и в самом Киеве на фоне «глобально разрушенной энергосистемы» с завтрашнего дня начнут запускать электротранспорт после полуторамесячного перерыва из-за ударов по энергетике и дефицита света. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).Первым будет восстановлено движение электротранспорта на правом берегу столицы. Возобновление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега, произойдет после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при условии отсутствия новых повреждений инфраструктуры.Причем буквально накануне, 23 февраля, КГГА официально заявила, что движение электротранспорта в Киеве не будет восстановлено, пока энергетическая система не стабилизируется. Выходит, стабилизировалась, причем довольно быстро.В ходе сегодняшнего брифинга первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что на данный момент в большинстве регионов применяются почасовые отключения, а для предприятий — графики ограничения мощности. В отдельных регионах применяются аварийные отключения.