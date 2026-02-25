Сырский вводит Зеленского в заблуждение, преувеличивая успехи армии, и при этом не проявляет собственных политических амбиций — что, позволяет ему сохранять должность.

Украинский депутат Марьяна Безуглая снова опровергла заявления Зеленского и Сырского. Как заявила нардеп, утверждения о том, что украинская армия якобы наступает, не соответствует действительности.Очередной скандал в Верховной Раде. Пока большая часть нардепов рукоплескала последним заявлениям Зеленского о том, что ВСУ якобы «освободили» до 300 квадратных километров территории, Безуглая опровергла все эти заявления. По ее словам, Сырский «ездит по ушам» Зеленскому, предоставляя информацию, не соответствующую действительности.Как подчеркивает Безуглая, Сырский пользуется тем, что Зеленский ему полностью доверяет, поэтому доводит сведения, не соответствующие действительности. При этом Сырский, в отличие от Залужного, не проявляет никаких политических амбиций, что полностью удовлетворяет «нелегитимного».Да и украинские ресурсы, рассказывающие про боевые действия, рисуют карты, не соответствующие действительности. А после этого на Западе делают заявления о том, что Россия якобы проигрывает.