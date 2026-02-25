Безуглая опровергла заявления Сырского о якобы успехах ВСУ в наступлении

6 786 9
Безуглая опровергла заявления Сырского о якобы успехах ВСУ в наступлении

Украинский депутат Марьяна Безуглая снова опровергла заявления Зеленского и Сырского. Как заявила нардеп, утверждения о том, что украинская армия якобы наступает, не соответствует действительности.

Очередной скандал в Верховной Раде. Пока большая часть нардепов рукоплескала последним заявлениям Зеленского о том, что ВСУ якобы «освободили» до 300 квадратных километров территории, Безуглая опровергла все эти заявления. По ее словам, Сырский «ездит по ушам» Зеленскому, предоставляя информацию, не соответствующую действительности.



Как подчеркивает Безуглая, Сырский пользуется тем, что Зеленский ему полностью доверяет, поэтому доводит сведения, не соответствующие действительности. При этом Сырский, в отличие от Залужного, не проявляет никаких политических амбиций, что полностью удовлетворяет «нелегитимного».

Сырский вводит Зеленского в заблуждение, преувеличивая успехи армии, и при этом не проявляет собственных политических амбиций — что, позволяет ему сохранять должность.


Да и украинские ресурсы, рассказывающие про боевые действия, рисуют карты, не соответствующие действительности. А после этого на Западе делают заявления о том, что Россия якобы проигрывает.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Вчера, 19:23
    Похоже Безмозглую англичане запретили трогать. Типа демократическая оппозиция. Фарион трогать не запрещали.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Вчера, 19:35
      Цитата: Младший рядовой
      Похоже Безмозглую англичане запретили трогать. Типа демократическая оппозиция. Фарион трогать не запрещали.

      Ведьма Фарион выбрала лимит доверия и, к тому же, замазана членством в КПСС, что могло вылезти самым неожиданным ракурсом. Ещё и с негром жила. Повинна в смерти. Марьяна - просто безобидная дурочка с переулочка, пущай себе вещает с высоких трибун, под оппозиционерку косит. Голову, опять же, мыть стала...
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Вчера, 19:47
      . Безуглая опровергла заявления Сырского о якобы успехах ВСУ в наступлении


      Макрон со Стармером на днях резко за Зеленского начали топить.Типа смотрите, "некоторые успехи" имеются на фронте у ВСУ,теперь короче точно мира не ждите в ближайшее время,даже перемогу начали снова разгонять.Стубб так вообще заявил о перемоге.Хотят и дальше ручки погреть, грязные денежки отмыть,вот и выгодно им видеть перемогу даже там где её нет. Налетай торопись покупай живопись.
  2. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Вчера, 19:42
    Сырский вводит Зеленского в заблуждение, преувеличивая успехи армии, и при этом не проявляет собственных политических амбиций — что, позволяет ему сохранять должность.

    Ну вот все прям по Сунь-Цзы.
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Вчера, 19:52
      Сунь там есть, цзы не видно))) Ну так нашли у кого передирать военную стратегию - у запада! Там-то кстати, никаких сунь-цзы не было, даже Македонские не пробегали, воевать по большому счету умели только немцы, и в лохматые года немного римляне. Ни тех ни других сейчас нет, у кого учиться? А наглосюксов, так и не сумевших построить переправу через Рейн в 1945ом?!!! Которым ворвала уже полностью разбитая Германия в Арденах так, что Черчиль, путаясь в соплях, рванул к Сталину, мол, спаси, проклятый, нас же всех там поубивают?!
      Вот и выходит - цзы нет, Сунь-вынь есть
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +2
        Вчера, 20:16
        Цитата: Foggy Dew
        Сунь там есть, цзы не видно)))

        Если мы сравним две цитаты.
        Цитата: Безуглая
        Сырский вводит Зеленского в заблуждение, преувеличивая успехи армии, и при этом не проявляет собственных политических амбиций — что, позволяет ему сохранять должность.

        и
        Цитата: Сунь-Цзы
        Война - это путь обмана.....

        То сразу поймем, что Сырский действует строго по Сунь-Цзы.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 20:20
    "Женщина политик и женщина политикан-это разное и абсолютно другое." -из анимационного фильма . .
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Вчера, 20:27
    Безуглая опровергла заявления Сырского о якобы успехах ВСУ в наступлении
    для того что бы понять что это говорилось после принятия дозы дури достаточно посмотреть изменения ЛБС в динамике, при чем не нужно смотреть российские ресурсы посмотрите западные, та де картина получается, все что сказал сырок, как говорил наш препод по молекулярной физики, с точность до наоборот потери шароварников на юном направлении от 200 до 300 кв км, точно сложно сказать, бо как слишком сложная фигура для просчета площади
  5. bon jorno Звание
    bon jorno
    0
    Вчера, 23:10
    Безумная жжет не по детски!