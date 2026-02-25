В Британии начал работу первый украинский производитель дронов для ВСУ

В Британии начал работу первый украинский производитель дронов для ВСУ

В Британии начал работу первый украинский завод Ukrspecsystems UK, который будет производить беспилотные летательные аппараты для военных. Об этом в своем телеграм-канале написал экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Соединенном Королевстве Валерий Залужный. Речь идёт о производственном комплексе компании «Укрспецсистемы» (Ukrspecsystems), специализирующейся на выпуске БПЛА для нужд армии.

По словам украинского посла, завод за пределами Украины станет шагом к усилению стратегического партнёрства между Киевом и Лондоном. За чей счет сей «банкет», Залужный не пишет.

Запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику. Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших общих возможностей и создание второго контура устойчивости, гарантирующего непрерывность производства.

Украинская компания Ukrspecsystems, созданная еще в 2014 году, на британском предприятии займется в первую очередь производством разведывательных беспилотников собственной разработки, включая модели PD-2, Gekata и Shark. При этом инженерный центр компании остается на Украине, а производство будет интегрировано в «британское оборонительное пространство», пишет Залужный. Также было подписано соглашение о производстве дронов-перехватчиков.

Генеральный директор Ukrspecsystems UK ⁨Рори Чемберлен в интервью украинскому СМИ:

Ключевой момент: наши основные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также разработка систем останутся в Украине. Британская команда будет собирать отзывы и налаживать связи с Украиной.

В середине февраля Зеленский в ходе поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности посетил первое совместное немецко-украинское предприятие по производству БПЛА. Пока завод, созданный украинской компанией Frontline Robotics и немецким оборонным стартапом Quantum Systems, выпускает одну модель многофункционального FPV-дрона Linza 3.0. Всего до конца года будет произведено 10 000 беспилотников. Впоследствии запланировано расширение линейки БПЛА. Заявлено, что все они украинской разработки.



Как ранее заявил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, всего в стране в настоящее время работают чуть менее 500 предприятий, специализирующихся в основном на производстве БПЛА. Некоторые разрабатывают и выпускают наземные роботизированные комплексы (НРК). Недавно Киев принял решение впервые с 2022 года разрешить экспорт военной продукции украинского производства. Умеров оценил объем рынка таких изделий в 55 млрд долларов в год.

Впрочем, основная часть украинских производителей дронов в основном занимается ремонтом и отверточной сборкой БПЛА. Для маскировки подобные предприятия, на которых иногда работают два-три человека, размещаются в подвальных помещениях и гаражах. На фото одна из таких мастерских.





А вот перенос производства БПЛА для ВСУ в Европу — это более серьезно. Помимо того, что Киев таким образом решает проблему их безопасной работы и насыщения армии дронами, идет активный процесс обмена технологиями с европейцами, у которых пока что с производством беспилотников не всё ладится. Тем более, что среди массы «гаражных кооперативов» на Украине, действительно, есть довольно серьезные предприятия, разрабатывающие и производящие собственные модели БПЛА. С использованием китайских комплектующих, конечно. Зато все дроны проходят проверку в реальных боевых условиях.





  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Вчера, 20:10
    Так и живут безнаказанно бриты более 300 лет ,совершенно спокойно гадя в начале на головы царям,затем Генсекам,а нынче на головы Володям. . . hi
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Вчера, 20:19
      Почему бы этот сарай не взорвать? И средства доставки
      1. андрей мартов Звание
        андрей мартов
        -5
        Вчера, 20:21
        Потому что у нас Володи руководят,а не Романы. . . hi
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Вчера, 20:23
          Какая досада(с) ..................
          hi
          1. LIONnvrsk Звание
            LIONnvrsk
            +8
            Вчера, 20:38
            А вот перенос производства БПЛА для ВСУ в Европу — это более серьезно.

            Семь человек погибли, ещё не менее 10 ранены в ходе атаки врага на химпредприятие «Дорогобуж» в Смоленской области.
            К большому сожалению, противник постоянно наращивает количество ударных дронов с помощью стран НАТО. Время господства в небе упущено. Перегрузить можно любую систему ПВО. Решать кардинально вопрос с нацистским государством надо было вчера. Сейчас нам это будет стоить намного дороже. Но выхода другого нет всё равно!
            Zлой Пруф Телеграм
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Вчера, 22:48
              Цитата: LIONnvrsk
              Семь человек погибли, ещё не менее 10 ранены в ходе атаки врага на химпредприятие «Дорогобуж» в Смоленской области.

              Вот моя бабушка из Смоленской области, партизанка ВОВ. Она много рассказывала, скольких евреев они спасли во времена гитлеровской оккупации. А сейчас они нам отплатили, за то что она и её собратья по оружию их вытаскивали из лап нацистов.

              Баб Лена, а зачем ?
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Вчера, 22:41
          Цитата: андрей мартов
          Потому что у нас Володи руководят,а не Романы.

          У Вас Володя местечковый. Купец 1 гильдии городской голова Полтавы Авраам Зеленский считается единственным человеком иудейского вероисповедания, возглавлявшим городское управление в царской России. Он был очень богатым человеком и много делал для развития города. Умер Авраам Зеленский в 1854 году и в его память наследники на свои средства построили красивое здание синагоги его имени.
          Вот так и пошла с тех времён фамилия бывшего купца. Евреи Зеленские получили свою фамилию от села Зеленьки Потокской волости Каневского уезда Киевской губернии .
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Вчера, 20:26
        Цитата: роман66
        Почему бы этот сарай не взорвать? И средства доставки

        Тем паче, что в Британии мусульманского народа, прошедшего войну достаточно.
        Вот заплатить фунтами, сарай взлетит и русский след никто не сыщет.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Вчера, 20:32
          Да найдут, конечно. Ну и что?
      3. g_ae Звание
        g_ae
        +3
        Вчера, 20:49
        Вы не понимаете! В Лондоне "наши" люди.
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          -6
          Вчера, 20:53
          Цитата: g_ae
          В Лондоне "наши" люди

          Не палите контору. И кавычки лишние, они и правда ваши yes laughing
          1. Mitos Звание
            Mitos
            0
            Вчера, 23:43
            А ведь какая была бы законная цель. Страны нато прикрываясь производством украины на их территории, производят оружие что бы нас убивать. И типо они тут не причем, миротворцы, прям святые.
            1. Paranoid62 Звание
              Paranoid62
              0
              Вчера, 23:45
              Цитата: Mitos
              А ведь какая была бы законная цель. Страны нато прикрываясь производством украины на их территории, производят оружие что бы нас убивать

              Гм. Вспоминаем Вьетнам, например. Союз мало того, что поставлял туда оружие - там и Ли-Си-Цыны наши воевали. И Союз при этом никто не бомбил, почему?
              1. Mitos Звание
                Mitos
                0
                Вчера, 23:49
                Да понятно, что никто не хочет глобальной войны, и сборка там будет не дешевая. Но судя по ударам наращивают постепенно производство. А дешевые средства борьбы с ними пока отстают.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Вчера, 20:22
    За чей счет сей «банкет», Залужный не пишет.

    Кто заказывет музыку, тот и ангажирует невесту. Невеста в белом платье на прокат, банкет в кредит, а за душой ни гроша, карман пустой и с долговой распиской.
    1. Наган Звание
      Наган
      +1
      Вчера, 21:47
      Кто девушку ужинает, тот ее и "танцует"... после ужина.lol
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Вчера, 22:21
        Цитата: Наган
        Кто девушку ужинает, тот ее и "танцует"... после ужина.

        Как всегда, кто платит, тот и танцует. Ужин это или обед, мне всё равно.
  3. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Вчера, 20:37
    Всего до конца года будет произведено 10 000 беспилотников.

    Если получится накопить, не растратить попусту и подготовить достаточное количество операторов- то это очень серьезно.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      Вчера, 20:59
      Цитата: михаилл
      Всего до конца года будет произведено 10 000 беспилотников.

      Если получится накопить, не растратить попусту и подготовить достаточное количество операторов- то это очень серьезно

      Линза - аналог Мавика, в принципе - расходник. Но да, неприятно.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Вчера, 21:05
        Цитата: Paranoid62
        Линза - аналог Мавика, в принципе - расходник.

        А вот сколько операторов подготовят- это очень неприятно.
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          +2
          Вчера, 21:07
          Цитата: михаилл
          А вот сколько операторов подготовят

          Ну, операторов пока в гаражах собирать не научились, из китайских запчастей. И, надеюсь, и не научатся.
          1. Zhitel111 Звание
            Zhitel111
            +3
            Вчера, 21:28
            Недооценка возможностей противника, ещё никогда ни к чему хорошему не приводила. А резервы у них есть и их немало.
            1. Paranoid62 Звание
              Paranoid62
              -2
              Вчера, 21:29
              А вам не кажется, что ваше замечание немного... мимо кассы? wink laughing
          2. михаилл Звание
            михаилл
            +2
            Вчера, 21:38
            Цитата: Paranoid62
            Ну, операторов пока в гаражах собирать не научились

            Хотел пошутить, что оператора для игрушечного вертолетика можно и в гараже заделать, но понял, что это не шутка.
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Вчера, 21:39
    Может, РФ демонстративно уничтожит это производство ??????? А то так могут и ракеты собирать и отдавать с большой дальностью.
  5. Наган Звание
    Наган
    +1
    Вчера, 21:43
    Британия - страна с далеко не самой дешевой рабочей силой (особенно по сравнению с Xoxлостаном), и с далеко не самыми тепличными налоговыми условиями в отношении промышленного производства. Да и такие вещи как земля, вода, энергия, охрана труда и окружающей среды там заметно дороже по сравнению не только с Xoxлостаном, но даже с ЕС. Так что решение об открытии там производства отнюдь не продиктовано экономическими соображениями. Тогда какими? Помимо чисто показушных "политических" соображений типа "весьмирснами", и распила британских бюджетных денег, скорее всего, это лазейка чтоб вполне законно и официально отправить нужных человечков туда, где нет прилетов, ТЦК, и отключений тепла и энергии.
  6. warstation Звание
    warstation
    0
    Вчера, 22:28
    можно стрельнуть по очистным сооружениям, можно по днепровской гес можно еще много чего... Но да наше государство почему-то делает красивое лицо, очередной раз... Жестче надо быть жестче, тут либо ты либо тебя, на войне слабаков презирают.