В Британии начал работу первый украинский производитель дронов для ВСУ
В Британии начал работу первый украинский завод Ukrspecsystems UK, который будет производить беспилотные летательные аппараты для военных. Об этом в своем телеграм-канале написал экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Соединенном Королевстве Валерий Залужный. Речь идёт о производственном комплексе компании «Укрспецсистемы» (Ukrspecsystems), специализирующейся на выпуске БПЛА для нужд армии.
По словам украинского посла, завод за пределами Украины станет шагом к усилению стратегического партнёрства между Киевом и Лондоном. За чей счет сей «банкет», Залужный не пишет.
Украинская компания Ukrspecsystems, созданная еще в 2014 году, на британском предприятии займется в первую очередь производством разведывательных беспилотников собственной разработки, включая модели PD-2, Gekata и Shark. При этом инженерный центр компании остается на Украине, а производство будет интегрировано в «британское оборонительное пространство», пишет Залужный. Также было подписано соглашение о производстве дронов-перехватчиков.
Генеральный директор Ukrspecsystems UK Рори Чемберлен в интервью украинскому СМИ:
В середине февраля Зеленский в ходе поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности посетил первое совместное немецко-украинское предприятие по производству БПЛА. Пока завод, созданный украинской компанией Frontline Robotics и немецким оборонным стартапом Quantum Systems, выпускает одну модель многофункционального FPV-дрона Linza 3.0. Всего до конца года будет произведено 10 000 беспилотников. Впоследствии запланировано расширение линейки БПЛА. Заявлено, что все они украинской разработки.
Как ранее заявил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, всего в стране в настоящее время работают чуть менее 500 предприятий, специализирующихся в основном на производстве БПЛА. Некоторые разрабатывают и выпускают наземные роботизированные комплексы (НРК). Недавно Киев принял решение впервые с 2022 года разрешить экспорт военной продукции украинского производства. Умеров оценил объем рынка таких изделий в 55 млрд долларов в год.
Впрочем, основная часть украинских производителей дронов в основном занимается ремонтом и отверточной сборкой БПЛА. Для маскировки подобные предприятия, на которых иногда работают два-три человека, размещаются в подвальных помещениях и гаражах. На фото одна из таких мастерских.
А вот перенос производства БПЛА для ВСУ в Европу — это более серьезно. Помимо того, что Киев таким образом решает проблему их безопасной работы и насыщения армии дронами, идет активный процесс обмена технологиями с европейцами, у которых пока что с производством беспилотников не всё ладится. Тем более, что среди массы «гаражных кооперативов» на Украине, действительно, есть довольно серьезные предприятия, разрабатывающие и производящие собственные модели БПЛА. С использованием китайских комплектующих, конечно. Зато все дроны проходят проверку в реальных боевых условиях.
