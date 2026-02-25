Нежелание властей Мексики показать тело Эль Менчо породило волну конспирологии
Родственники главаря наркокартеля CJNG Немесио Осегеры Сервантеса обратились к властям Мексики с требованием если не передать им его тело, то хотя бы продемонстрировать. Напомним, что, по официальной версии, Сервантес получил ранения и скончался при попытке перевезти его из штата Халиско в Мехико.
Однако есть группа родственников Немесио Сервантеса, которая через адвокатов требует именно передачи им его тела. Причём незамедлительной. Однако пока мексиканские власти этого не делают. Мало того, пока власти Мексики не демонстрируют «поверженного» Эль Менчо.
Соответственно, в Мексике это уже породило волну конспирологии. Некоторые мексиканцы, включая и представителей экспертного сообщества, высказывают мнение о том, что власти могут сознательно вводить общественность в заблуждение. Озвучивается и возможная причина. Согласно этой версии, Эль Менчо «может быть жив», а «скрывают власти этот факт в связи с тем, что опасаются попыток членов его картеля отбить Немесио Сервантеса у правоохранителей».
Мексиканские власти эти слухи не комментируют. На этом фоне адвокат семьи Эль Менчо, как сообщает, что готовит «все необходимые документы для того, чтобы тело Немесио Сервантеса было передано его родным для захоронения».
Тем временем федеральная прокуратура Мексики выдвинула обвинения в организации преступного сообщества и наркоторговле в отношении двоих членов картеля «Халиско новое поколение», которые были задержаны в ходе той же спецоперации, в которой, по официальной версии, погиб 59-летний Эль Менчо. Названы их имена. Это некие Андрес и Хенаро.
