После определённого перерыва ВС РФ возобновили наступление на Днепропетровщине

8 077 3
После определённого перерыва ВС РФ возобновили наступление на Днепропетровщине

После достаточно длительной паузы, которая длилась несколько недель, российские войска продолжили наступление в Днепропетровской области.

Поступает информация о том, что Вооружённые силы России продвинулись не менее чем на 3 км в северном направлении от прежних позиций близ границы с Донецкой Народной Республикой. Это продвижение идёт от линии сёл Филия и Ивановка. Напомним, что ранее оба этих селах армия России перевела под свой контроль.



Вектор этого продвижения направлен на село Фёдоровское, до которого от передовых позиций ВС РФ остаётся порядка 3-3,5 км.

Это одновременно и расширение западного фланга у ранее освобождённой Новопавловки, и продвижение к важному транспортно-логистическому узлу ВСУ на востоке Днепропетровщины – пгт Межевая.



Само по себе приближение к Межевой серьёзно затрудняет логистику противника на этом направлении, так как возможностей у армии России «дотянуться» в огневом плане сразу до нескольких дорог в районе этого посёлка городского типа становится всё больше.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    -2
    Вчера, 22:42
    Этот месяц был очень плохим. Худшим или одним из худших с начала 2024 года. Прогресс был минимальным, а на одном участке фронта даже произошел откат на 50 км2.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 00:00
      Бывает. Не все хохлокоту масленица.Результат все одно будет в нашу пользу
  2. moneron Звание
    moneron
    0
    Сегодня, 00:36
    тянитолкай при равных силах на лбс.....изматывает и войска и тыл. разгрома врага так и самой победы видимо ожидать нет смысла. конечная судьба сво ушла за кулисы переговорного процесса....с надеждой, что американцы клюнут на экономические плюшки дмитриева.