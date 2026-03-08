Проблемы обороны и безопасности Великобритании
Как и любая другая страна, Великобритания сталкивается с рядом угроз, проблем и вызовов в области обороны и национальной безопасности. Имеют место различные факторы, события и т.д., которые приходится учитывать при планировании военной политики. Части потенциальных угроз планируют дать соответствующий ответ. Однако другие проблемы вряд ли удастся решить в обозримом будущем по ряду объективных причин.
Объективные факторы
Великобритания является островным государством. Это в известной мере упрощает организацию обороны, однако ставит дополнительные вопросы и накладывает некоторые ограничения. Отсутствие сухопутных границ с союзниками является одним из решающих факторов при составлении стратегических планов.
Страна (с учётом всех владений и связанных территорий) занимает 78 место в мире. Кроме того, она является 20-й по численности населения и 10-й по размеру экономики. Специфическое соотношение размеров территории, населения, экономики и промышленности приводит к дополнительным рискам. Так, Великобритания не может полностью обеспечивать все свои нужды.
Британская экономика критически зависит от импорта, а также от морских коммуникаций. По разным оценкам, до 38-40 проц. потребляемого продовольствия закупается за рубежом и доставляется по морю. Порядка 43-45 проц. энергоносителей, в т.ч. с собственных месторождений, поступает по подводным трубопроводам. Кроме того, до 90% от информационного трафика Великобритании идёт по подводным кабелям.
В последние годы Великобритания сталкивается с рядом характерных проблем, которые только ухудшают общую ситуацию. Так, экономика давно не может повторить успехи прошлого, а промышленность постепенно сокращается из-за ряда объективных факторов. При всём этом руководство страны и оппозиция не уделяют достаточного внимания решению имеющихся вопросов.
Вместо оздоровления экономики и избавления от рисков в Лондоне предпочитают вести внутреннюю борьбу как между партиями, так и внутри них. Кроме того, значительные ресурсы брошены на противостояние с Россией. Почему их не стали использовать для прямого улучшения собственного положения — большой вопрос.
Вопросы обороны
Великобритания располагает полноценными вооружёнными силами, в состав которых входят все необходимые виды и рода войск. Имеются даже собственные стратегические ядерные силы, на которые возлагается функция сдерживания потенциального противника. Впрочем, по всем показателям британская армия выглядит достаточно слабой, и в последние годы её положение только ухудшалось.
Общую ситуацию позволяет понять известный иностранный рейтинг Global Firepower. Его авторы рассчитывают оборонный потенциал стран по 60 различным факторам, дают им оценки и составляют общий рейтинг. По итогам свежих расчётов Великобритания получила оценку 0,1881 и заняла 8 место. В сравнении с прошлогодним рейтингом положение британской армии незначительно ухудшилось.
Попадание в первую десятку является хорошим результатом для большинства стран. Однако Великобритания претендует, как минимум, на региональное лидерство, и это предъявляет повышенные требования. Попав на 8 место, британская армия пропустила вперёд только две страны НАТО — США и Францию. В то же время, её заметно обошли даже Южная Корея и Япония, не говоря уже о мировых лидерах в лице США, России и Китая.
При всех объективных недостатках, рейтинг Global Firepower неплохо отражает общую динамику и развитие разных армий. Впрочем, в случае с Великобританией речь идёт о настоящей деградации. Эти процессы длятся уже достаточно давно, и в последние годы только ускорились.
Недостаточные показатели
Вооружённые силы Великобритании отвечают за стратегическое сдерживание, защиту рубежей страны, проведение заморских операций и т.д. При этом их реальный потенциал весьма ограничен. Это связано, главным образом, с недостаточными количественными показателями разного рода. Кроме того, к ним добавляются дополнительные негативные факторы.
Согласно справочнику The Military Balance, общая численность британских вооружённых сил достигает 141,1 тыс. человек. Также имеется резерв из 70 тыс. чел. Основная масса личного состава, менее 79 тыс. чел., служит в сухопутных войсках. В свою очередь, королевские ВВС и ВМФ имеют не более 30-32 тыс. чел.
По разным оценкам, подобная численность вооружённых сил едва соответствует их базовым потребностям. В связи с этим предлагаются различные планы по их увеличению за счёт тех или иных мер. В случае успеха, такие предложения позволят улучшить все основные показатели армии.
Имеются и другие проблемы количественного характера. Например, основной ударной силой сухопутных войск являются ОБТ Challenger 2. Сейчас в строевых частях имеется ок. 210 таких танков. Реальный боевой потенциал подобной «группировки» вызывает вопросы. Кроме того, по разным оценкам, боеготова только половина танкового парка, что дополнительно ухудшает ситуацию.
В сухопутной артиллерии ситуация ещё хуже. В строю имеется около полусотни САУ двух типов — старых AS90 и современных Archer. При этом изделия AS90 в количестве до 40 ед. непригодны для полноценной эксплуатации и боевого применения. Боеспособные машины ранее передали Украине, оставив свои части фактически с минимумом артиллерии.
Схожие процессы деградации наблюдаются и в КВМФ, что сказывается на защите морских коммуникаций. В строю официально имеется два авианосца типа Queen Elizabeth, однако на боевую службу одновременно могут отправить только один. Лишь недавно КВВС и КВМФ смогли обеспечить теоретическую возможность оснащения такого корабля требуемым числом палубных истребителей F-35B.
Корабли прочих классов тоже не отличаются большой численностью. Так, на службе состоит 6 эсминцев проекта «Тип 45» и 8 фрегатов «Тип 23». Подводные силы включают всего 10 вымпелов. Это 4 подлодки с баллистическими ракетами типа Vanguard и 6 многоцелевых, построенных по проектам Trafalgar и Astute.
Недостаточная численность кораблей и подлодок накладывает понятные ограничения на развёртывание и оперативные возможности КВМФ. Кроме того, имеющиеся корабли по своим характеристикам и возможностям проигрывают иностранным образцам своих классов.
СЯС представлены только четырьмя подлодками «Вэнгард». Изначальные планы предусматривали, что единовременно на боевом дежурстве будет находиться по два таких корабля, но фактически в море они выходят по одному. Каждая такая АПЛ несёт по 16 баллистических ракет Trident II американского производства.
Великобритания не обладает полноценной ядерной триадой, а существующие силы немногочисленны и сталкиваются с ограничениями по развёртыванию. Кроме того, использование иностранных ракет является потенциальным риском и вызывает понятную критику.
Проблемы и решения
Таким образом, Великобритания сталкивается с рядом вызовов и угроз в области обороны и безопасности. Большое количество вопросов разного рода требует внимания и принятия мер. В целом британское руководство понимает сложившуюся ситуацию и даже пытается строить те или иные планы для её исправления.
Однако Лондон выбрал неверную стратегию. Своей главной целью теперь он считает противостояние с Россией и нанесение такому потенциальному противнику максимально возможного урона. По этой причине Великобритания оказывает разнообразную помощь Украине, а также готова содействовать другим странам Восточной Европы.
В то же время, развитие собственных вооружённых сил и других структур отходит на второй план. Имеющиеся проблемы не решаются, а помощь зарубежным партнёрам за счёт поставок матчасти из наличия ухудшает положение. Сможет ли британское руководство найти выход из такой ситуации — большой вопрос.
Информация