ЗСУ в ВСУ: «Шилка» обретает вторую жизнь

11 164 66
ЗСУ в ВСУ: «Шилка» обретает вторую жизнь

В первой половине ноября прошлого года появилась информация о том, что украинские волонтёры профинансировали ремонт и модернизацию 16 зенитных комплексов малой дальности ЗСУ-23-4М «Шилка» до стандарта ЗСУ-23-4М-А1.

Усовершенствование, призванное значительно повысить возможности обнаружения воздушных целей (включая БПЛА) и улучшить точность и огневую мощь комплексов, включает установку новой СУО и замену устаревшей РЛС 1РЛ33М на новый украинский радар под названием «Рокач-АС». Он работает на дальности до 35 км, а при отслеживании малых целей с габаритами 1 кв. м дистанция составляет 20 км, а размером 0,1 кв. м – 7-10 км.



Эти параметры позволяют эффективно обнаруживать не только самолёты и вертолёты, но и большинство малых и средних БПЛА и крылатые ракеты. Кроме того, аналоговые системы ЗСУ-23-4М-А1 заменены на цифровое оборудование. «Шилка» также оснащается современной навигационной системой.



Первая партия из как минимум 4 обретших вторую жизнь «Шилок» была передана ВСУ в декабре прошлого года. Всего же, по словам волонтёров, планируется передать «десятки» установок. Общая стоимость проекта составила 400 млн гривен. Как утверждается, благодаря модернизации время реакции «Шилки» сократилось с 18 до 0,2 секунды, дальность обнаружения удвоилась, количество одновременно отслеживаемых целей увеличилось с 1 до 20.
66 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 501Legion Звание
    501Legion
    +24
    Сегодня, 08:51
    а сколько в РФ , Шилок и Тунгусок. их на СВО почти не было видно. Опять же вопрос, почему их не снимают со складов (модернизируют) и не создают прикрытие разных зон с их помощью. тех же Заводов крупных и тп. ?
    1. PROVINCIAL
      PROVINCIAL
      -4
      Сегодня, 08:56
      Потому что надеются договориться, а на модернизацию нужны средства. Скорее всего модернизация ограниченно ведётся и обкатывается. Просто открытой информации нет.
      1. spyder100 Звание
        spyder100
        +5
        Сегодня, 09:01
        Пока они надеются, БПЛА продолжают поражать объекты на территории страны...
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +4
      Сегодня, 09:02
      Цитата: 501Legion
      а сколько в РФ , Шилок и Тунгусок. их на СВО почти не было видно. Опять же вопрос, почему их не снимают со складов (модернизируют) и не создают прикрытие разных зон с их помощью. тех же Заводов крупных и тп. ?

      Шилок нет в России - раздавать со складов на ВБ и в Африку начали еще при Брежневе - когда признали их недостаточно дальнобойными и не эффективными для тогдашнего уровня техники( вертолетов противотанковых )
      Последние, видимо- отправлялись в Сирию в начале 2000х.
      Кто ж знал про БПЛА в нулевые??
      Сейчас бы да, в глубоком тылу( заводы, склады и т.п) пригодились бы
      1. iommi Звание
        iommi
        0
        Сегодня, 09:36
        Кто ж знал про БПЛА в нулевые

        бпла тогда уже были
      2. PROXOR Звание
        PROXOR
        +6
        Сегодня, 10:15
        Ну хорошо. А Тунгуски куда делись?
    3. qqqq Звание
      qqqq
      +4
      Сегодня, 09:14
      Цитата: 501Legion
      Опять же вопрос, почему их не снимают со складов (модернизируют) и не создают прикрытие разных зон с их помощью. тех же Заводов крупных и тп. ?

      А есть ли они? Мы продавали и утилизировали свою технику поболее чем все остальные вместе взятые. Можно добавить условия хранения в нашем климате помноженном на (более чем уверен) наплевательское отношение к консервации и правилам хранения и стремлении избавиться от всего на что требуется денюх. В общем, боюсь, что модернизировать нечего.
    4. topol717 Звание
      topol717
      -5
      Сегодня, 09:48
      Цитата: 501Legion
      Опять же вопрос, почему их не снимают со складов (модернизируют) и не создают прикрытие разных зон с их помощью. тех же Заводов крупных и тп. ?
      Проще на УАЗА поставить спарку из ДШК и примитивный радар или даже просто бинокль с ночным виденьем. Будет и дешевле и лучше. Для работы в дали от ЛБС вполне себе подойдет. А дешевле будет даже не на порядок, а больше.
      1. spyder100 Звание
        spyder100
        +4
        Сегодня, 10:29
        Эффективность этого приспособления будет много ниже, чем у специализированной ЗСУ.
        Радар Шилки обнаруживает цель на дальности до 10 км, для прикрытия объектов ставить их нужно на такие же вышки, как сейчас ставят "Панцири".
        А УАЗ со ДШК и биноклем тоже хорошо - когда вообще нихрена нет. Только дальность обнаружения у него никакая - "над собой", зенитного ракурсного пр цела нет как правило (самодельные кривые "кресты" в кольцах ) за прицелы считать не будем.
      2. duschman80-81 Звание
        duschman80-81
        +2
        Сегодня, 10:56
        "Проще на УАЗА поставить спарку из ДШК и примитивный радар... " А на конскую тягу перейти еще проще wink И почти даром . good
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 11:10
          Цитата: duschman80-81
          А на конскую тягу перейти еще проще И почти даром .
          Увы и ах, но нет. ВО первых нужен конюх, во вторых подвода, да и не все умеют сейчас лошадьми обращаться. А вот УАЗов у нас много, стоят не дорого, и водить умеет каждый третий.
      3. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        0
        Сегодня, 11:09
        Цитата: topol717
        Проще на УАЗА поставить спарку из ДШК и примитивный радар

        -уаз будет шатать так, что угловое отклонение приведет к промаху, превышающему размеры цели на даже на малых дистанциях
        -рлс на уаз? Точно перевернется. Еще генератор на 15 кВт потребуется
        -наклонная дальность у Амура будет в~2 больше
        ~ОФЗТ 22мм (и даже БЗД) предпочтительнее 12,7 мм МДЗ/БЗТ.
        И предпочтительнее более, чем 3,5 раза
        -УАЗ поди даже новый развалится быстрее шилки, то есть сразу.
        -комфорт и защищенность боевого расчета
        Ну и тд.
        А так да УАЗ потребляет меньше горючего А-72, по сравнению с Шилкой на дизтопливе
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 11:20
          Расскажите мне почему Джихадмобили не разваливались от установки ДШК на них?
          А там были обычные тойоты, митсубиши и ниссаны.
          Сделать 200-300 УАЗов, оснастить их ДШК с биноклем и экипажем из 2х человек не очень сложно. А вот аналог панциря из шилки, да и еще и экипажем обеспечить.
    5. faterdom Звание
      faterdom
      +2
      Сегодня, 10:26
      У нас и "Точка-У" должно было быть на порядок больше.
      Тем не менее укровские 900 штук почти все выпущены по нам, а где наши?
    6. potterz Звание
      potterz
      +2
      Сегодня, 10:57
      Да вообще очень много вопросов к министерству во время СВО. Включая и этот. Тунгуски по идее должны были остаться на складах, но это не точно.....
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 11:02
        Вопрос, собственно, а где и почему до сих пор что-то там модернизируют, и даже выпускают новые радары?
    7. Правдодел Звание
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 11:04
      а сколько в РФ , Шилок и Тунгусок. их на СВО почти не было видно

      Они бы пригодились и в тылу для прикрытия НПЗ, нефтебаз, нефтехранилищ и т.д.
    8. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 11:14
      Цитата: 501Legion
      сколько в РФ , Шилок и Тунгусок. их на СВО почти не было видно. Опять же вопрос, почему их не снимают со складов (модернизируют) и не создают прикрытие разных зон с их помощью. тех же Заводов крупных и тп. ?

      "Шилки" в наших войсках на СВО всё же есть...хотя и не так,тут я с вами согласен,много,как бы хотелось бойцам ! Возможно,что и на хранении их осталось немного ! Одни продали "папуасам" за "копейки" ,другие пришли в негодность из-за ненадлежащего хранения,потому что решили ,что "Шилки" ,,нафик никому не нужны" ! Хотя,может, я и не прав; т.к. существует несколько проектов модернизации "Шилок" !То есть ,это "жу-жу-жу" может быть не спроста ?
      Насчёт "Тунгусок"... Как-то в одной статье я читал , что "Тунгусок" было произведено в своё время сравнительно немного ! И они давно уже воюют на СВО !
  2. Мореход Звание
    Мореход
    +4
    Сегодня, 08:56
    А я всё ждал когда наши такое провернут с игрушкой моей юности, вот прям под целям наносящим ущерб нашим тылам.
    1. topol717 Звание
      topol717
      -4
      Сегодня, 09:49
      Цитата: Мореход
      А я всё ждал когда наши такое провернут с игрушкой моей юности, вот прям под целям наносящим ущерб нашим тылам.
      Никогда, ибо устарела, и гусеничный ход в тылу не нужен, и сколько там человек экипаж?
    2. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -7
      Сегодня, 09:53
      Цитата: Мореход
      вот прям под целям наносящим ущерб нашим тылам

      3400 выстрелов в минуту, 23 мм, в тылу... ну, так себе идея, как по мне. Они ведь все куда-то упадут, по итогу. Нихачу, нинада.
  3. rytik32 Звание
    rytik32
    -1
    Сегодня, 08:56
    Цитата: 501Legion
    и не создают прикрытие разных зон с их помощью. тех же Заводов крупных и тп.

    Слишком много надо шилок, чтобы прикрыть крупный завод. Например, на Волгоградский НПЗ - не менее 15. А для надежного прикрытия - 30-40.
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +6
      Сегодня, 09:00
      В любом случае их присутствие увеличивает защищенность цели. Кроме того, по уму на стационар и не надо Шилки, там ЗУ-23-2 сойдет, или даже КПВ, прицелы только поставить, в идеале какое-нибудь обнаружение воткнуть и связь от него дать, хотя бы на уровне "юго-юго-восток, одна цель"
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        -3
        Сегодня, 09:55
        Цитата: Foggy Dew
        или даже КПВ

        Феерическое убоище. Сейчас корды на бортовых машинах работают, насколько я знаю.
        1. Foggy Dew Звание
          Foggy Dew
          0
          Сегодня, 11:03
          Хто его знает, тупо пуля тяжелей - дальше летит... А снайперская стрельба по движущемуся объекту - это такое себе... Я уверен, сейчас вот опросить народ на ВО - половина не вспомнит даже, с превышением цели над огневым рубежом - целиться надо выше или ниже цели tongue
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            0
            Сегодня, 11:07
            Цитата: Foggy Dew
            тупо пуля тяжелей - дальше летит...

            Ну, не на порядки же дальше. КПВ капризный, как... не знаю даже, кто.

            Цитата: Foggy Dew
            половина не вспомнит даже, с превышением цели над огневым рубежом - целиться надо выше или ниже цели

            А я вот и не знал никогда. Трассерами, "отметкой по разрыву"... как из рогатки, короче.
            1. Foggy Dew Звание
              Foggy Dew
              0
              Сегодня, 11:20
              Вот я и говорю, сперва стрелять надо научить, а ближнее ПВО всю жисть было - в сторону моря, плотность главное, да чтоб долетало вообще)))
              А что капризный, ну дык, чем больше калибр, и чем скорострельней... Обычный пулемет нафиг ничем не поможет от той же Герани, они сейчас ниже 1 км, говорят, не летают... Тот же 12,7 - как раз км, но вроде только если в зенит лупить... А 14,5 уже что-то вменяемое, думаю один уже попугать дроны на цельной ТЕЦ например сможет. Что там площадь-то, км на км наверное.
              Да ладно, уж хоть чем-нибудь бы хоть прикрыли, и то дело. КМК, должно серьезно осложнить работу дронов, слепленых из чего-то и палок, укроп же самые примитивные применяет. Даже если им из-за пулеметов придется забраться выше эшелоном - это значит, что дроны будут дороже, то есть, их будет кратно меньше
    2. spyder100 Звание
      spyder100
      +5
      Сегодня, 09:18
      Согласно открытым данным - площадь Волгоградского НПЗ - 450 гектар. Гектар - квадрат 100×100 метров, 450 гектар - квадрат со стороной 2150 метров, пусть будет 2,5×2,5 километра.
      Зачем там 30 шилок?
      Вполне достаточно 2-х батарей, установленных платформах на вышках (как сейчас кое-где ставятся "Панцири")обеспечивающих обстрел воздушного пространства.
      Дорого?
      А восстанавливать потом НПЗ не дорого?
      1. topol717 Звание
        topol717
        -2
        Сегодня, 09:52
        Дорого?
        А восстанавливать потом НПЗ не дорого?
        Защищать НПЗ должно государство в лице МО, а восстанавливать будет владелец за свой счет, в лучшем случае налоги скостят немного.
        1. spyder100 Звание
          spyder100
          +3
          Сегодня, 09:55
          Если НПЗ не будет защищать государстао, то в случае поражения НПЗ бензина топлива не будет в государстве.
          Хотя можно принять закон и разрешить компаниям закупку ЗСУ И ЗРК)
          1. topol717 Звание
            topol717
            -1
            Сегодня, 10:48
            Цитата: spyder100
            Хотя можно принять закон и разрешить компаниям закупку ЗСУ И ЗРК)

            Каким компаниям? У нас уже была ЧВК, чем это закончилось все помнят.
            Дальше где брать экипажи? кто их будет обучать? Дальше кто будет отвечать за сбитый гражданский вертолет? или не дай бог боинг идущий на посадку.
      2. rytik32 Звание
        rytik32
        -1
        Сегодня, 10:13
        Цитата: spyder100
        огласно открытым данным

        Посмотрите на Яндекс-картах

        Вполне достаточно 2-х батарей

        Пусть в налете будет 20 БПЛА один за другим, в течении 2х минут. Высота полета во время атаки 10 метров.
        1. spyder100 Звание
          spyder100
          +2
          Сегодня, 10:21
          1. Ну так почитайте в открытых источниках и увидите, что по состоянию на февраль 2025 года площадь данного объекта - около 450 гектар. А 2,5×2,5 км - это даже 625 гектар.
          2. А чего не 100 беспилотников? Или 200?
          Или зональная ПВО у нас отсутствует?
          Объектовая ПВО предназначена для отраженич атаки прорвавшихся СВН.
          И да, в приведенном вами случае вся летящие один за одним БПЛА будут отстреляны одним-двумя расчетами с расходом около половины БК на машину
  4. spyder100 Звание
    spyder100
    +8
    Сегодня, 08:59
    Мы все свои Шилки, вероятно, передали рпзным "стратегическим партнерам" за шапку сухарей. А как бы они пригодились для охраны стратегических объектов от БПЛА и их "обломков" в тылу....
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 09:09
      Цитата: spyder100
      Мы все свои Шилки, вероятно, передали рпзным "стратегическим партнерам" за шапку сухарей.

      Как только появились массовые ударные вертолеты с ПТУРами - Шилки с их ограниченной дальностью стали не нужны. Поэтому СССР еще при Брежневе начал их массово раздавать союзникам, на БВ и в Африку.
      Именно "за шапку сухарей"
      1. spyder100 Звание
        spyder100
        +3
        Сегодня, 09:11
        Да, в то время никто и представить не мог, что удары по стратегическим объектам страны будут наноситься БПЛА с ТТХ легкомоторного самолета....
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 09:26
          Цитата: spyder100
          ТТХ легкомоторного самолета....

          Ну на тот момент легкомоторный самолет - это что то уровня "Цессны "
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +4
    Сегодня, 09:01
    Как утверждается, благодаря модернизации время реакции «Шилки» сократилось с 18 до 0,2 секунды, дальность

    Интересно, чем измерили 0,2 секунды?
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +5
      Сегодня, 09:04
      Цитата: th.kuzmichev
      Интересно, чем измерили 0,2 секунды?

      Есть варианты? Типа курвиметром?
    2. sivuch Звание
      sivuch
      +1
      Сегодня, 09:09
      Скорее - для каких условий? Скорее всего - идеальных
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 09:04
    Отремонтировать Шилку ,это только половина дела . А еще надо на 1 единицу вагон боекомплекта иметь. Тут как ? В советские времена считали расход большим ,а сейчас
  7. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -3
    Сегодня, 09:05
    У Шилки расход боеприпасов "мама не горюй". Раздолбать дворец Амина это одно, а тут в небе десятки птичек. Возможно в этом причина.
    1. qqqq Звание
      qqqq
      -3
      Сегодня, 09:18
      Цитата: th.kuzmichev
      У Шилки расход боеприпасов "мама не горюй".

      На мой взгляд, пушка там далеко не айс. Малая дальность прямого выстрела, огромный разброс и износостойкость крайне низкая. Если память не изменяет, то вроде около 2000 выстрелов на ствол и замена.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        -1
        Сегодня, 09:28
        Другими словами, для того, чтоб Шилка работала по дронам, к ней должна идти колонна грузовиков с боеприпасами и стволами, и работало два завода на патроны. Это не решение.
        1. qqqq Звание
          qqqq
          +2
          Сегодня, 09:43
          Цитата: th.kuzmichev
          Другими словами, для того, чтоб Шилка работала по дронам, к ней должна идти колонна грузовиков с боеприпасами и стволами, и работало два завода на патроны. Это не решение.

          В принципе, так и есть, учитывая достаточно малую вероятность поражения цели и отсутствие снаряда с управляемым подрывом. А его делать для калибра 23 мм бессмысленно.
        2. AMG Звание
          AMG
          0
          Сегодня, 09:45
          А если цель обнаружена и она в зоне поражения, нужно точно прицелиться и короткая очередь. Или по вашему нужно все небо засевать снарядами?
        3. spyder100 Звание
          spyder100
          +2
          Сегодня, 09:53
          С чего вы решили?
          На Ближнем Востоке Шилки нормально прикрывали войска от ЛА Израиля и не надо было никаких колонн грузоаиков с патронами, а тут вдруг понадобятся?
          Во-первых, БК у Шилки 2000 снарядов, стрелять можно не обязательно из всех 4 стволов сразу, можно из одного, потом из следующего и т.д.
          Во-вторых, учитывая наклонную дальность ведения огня в 2,5 км и скорость потенциальных целей (БПЛА) Шилка способна вести прицельный, а не заградительный огонь, при нем расход боеприпасов кратно меньше.
          Т.е. в текущих условичх это был бы очень эффективный инструмент для защиты объектов по критерию стоимость/эффективность.
          Есть и минусы.
          Т.к. снарядов с рпдиоазрывателем в Шилке не бывает, направления огня в сторону жилых поселков...скажем так, ограничены, ибо промахнувшиеся снарчды будут падать...если не оснащены самоликвидатором, конечно.
      2. spyder100 Звание
        spyder100
        +1
        Сегодня, 10:03
        Вы перепутали немного.
        БК у Шилки 2000 патронов.
        А дальность прямого выстрела - 1500 метров, но при чем тут этот параметр для ЗСУ при стрельбе по ВОЗДУШНЫМ целям?
        1. qqqq Звание
          qqqq
          0
          Сегодня, 10:47
          Цитата: spyder100
          Вы перепутали немного.
          БК у Шилки 2000 патронов.

          Не перепутал. 2000 выстрелов на один ствол, дальше замена. Но точно не помню, давно на ней служил. Прямой выстрел там вроде 400 м. 1500 дальность по воздушным целям. Почему важен пр. выстрел, т.к. после начинается полет по баллистике и нужно учитывать доп. параметры. Точность наведения падает.
    2. spyder100 Звание
      spyder100
      +2
      Сегодня, 09:41
      Из Шилки возможно вести огонь не только одновременно из 4 стволов, но и парой стволов, и из одного ствола, что сокращает расход боеприпасов
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 09:54
        Смысл 4-х стволов - увеличить скорострельность в 4 раза, повысить вероятность поражения. Тогда и смысл теряется, и зачем Шилка? Как пишет товарищ выше "точно прицелиться" и поразить с одного выстрела (видимо, в армии не служил)))
        1. spyder100 Звание
          spyder100
          +2
          Сегодня, 09:57
          4 ствола были нужны для поражения реактивных самолетов с их скоростями. При этом Шилки вели как правило, заградительный огонь. Для поражения БПЛА со скоростями максимально до 250 км огонь из 4 стволов излишен и мог бы применяться, если подлетающий БПЛА "проспали"
          1. th.kuzmichev Звание
            th.kuzmichev
            0
            Сегодня, 10:05
            Да, поразить самолёт или вертолёт таким шквалом огня это решение разумное, это и до Шилки было. Но самолёты-вертолёты десятками в небе не кружат, и много больше по размеру. Попробуй попади в воробья. Тут и 10 стволов будет мало. Лучшее решение по принципу дробовика.
            1. spyder100 Звание
              spyder100
              +2
              Сегодня, 10:06
              При чем тут воробьи? Стратегические объекты в тылу атакуют БПЛА типа "Лютый" с размахом крыла около 6 метров. Ничего себе "воробей"... такому ваш дробовик - как мертвому припарка...
              1. th.kuzmichev Звание
                th.kuzmichev
                -2
                Сегодня, 10:09
                В основном дроны много меньше, но даже 6м, на высоте 1км это воробей
                1. spyder100 Звание
                  spyder100
                  +2
                  Сегодня, 10:12
                  Дроны, летящие с Украины на дальность до 1000-1300 км и поражающие стратегические объекты - именно такие.
                  И летят они на высоте до 100-150 метров, чтобв не засекли раньше времени.
                  Но даже если он вдруг поднимется на 1 км - сбить его можно никак не дробовиком....
                  1. th.kuzmichev Звание
                    th.kuzmichev
                    0
                    Сегодня, 10:20
                    Я говорю о самом принципе, а не дробовике. Суть - чтоб повредить самолёт или убить человека нужна большая энергия пули. А повредить дрончик достаточно дробинки. Это надо использовать. Ну а для больших стратегических БПЛА подойдёт и Шилка, если это одиночные объекты.
  8. Eug Звание
    Eug
    +1
    Сегодня, 09:07
    Раньше модернизацией Шилок занимались в Балаклее (Хар.обл), интересно, где теперь?
  9. sivuch Звание
    sivuch
    -1
    Сегодня, 09:08
    Но неконтактных взрывателей в таком калибре быть не может. А для 30 мм - грозились уже давно.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -1
      Сегодня, 09:17
      Цена боеприпаса с неконтактным взрывателем "Х" скорострельность Шилки "=" фантастика
      1. spyder100 Звание
        spyder100
        0
        Сегодня, 09:42
        Снарядов 23мм с неконтактным взрывателем нет.
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          -1
          Сегодня, 09:55
          Изобрести можно, но не нужно.
  10. Полковник МО Звание
    Полковник МО
    0
    Сегодня, 09:44
    Когда я начинал в далеком 1982, уже тогда Шилка была ветераном. Столько лет прошло и родная ЗСУ снова в деле! Какой задел был! Только, увы, пожалуй её лучшие годы позади. Требования изменились, а при всех достоинствах Шилка уже не тянет. Разве что, при должной модернизации и безысходности, прикрытие стационарных объектов, и то расход б\к великоват.
    1. spectr Звание
      spectr
      0
      Сегодня, 11:01
      Столько лет прошло и родная ЗСУ снова в деле! Какой задел был!

      Теперь, как ПВО, она годится разве что прикрыть объекты от гераней и то за пределами городской черты.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:35
    Повысить огневую мошь Шилки, а это как?
    Другие ТТХ, за счёт новых элементов/систем контроля и управления повысить можно, но дальность и плотность огня, практически неизменный, без замены основного элемента, калибра орудий.
    Можно попытаться новые, улучшенный боеприпасы применять, но это очень дорого, да и где их столько взять???
    В общем то, схера рабочая, но.... куча нюансов. soldier
  12. николаи Звание
    николаи
    0
    Сегодня, 11:17
    Очередное окраинское вранье. Какие волонтеры ? До воины на этом сайте ( да и сейчас ) они такое писали и пишут , уму не постижимо . Все из Европы и за европейские деньги , ничего своего у них нет и уже ничего не будет.