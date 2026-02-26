ЗСУ в ВСУ: «Шилка» обретает вторую жизнь

В первой половине ноября прошлого года появилась информация о том, что украинские волонтёры профинансировали ремонт и модернизацию 16 зенитных комплексов малой дальности ЗСУ-23-4М «Шилка» до стандарта ЗСУ-23-4М-А1.
Усовершенствование, призванное значительно повысить возможности обнаружения воздушных целей (включая БПЛА) и улучшить точность и огневую мощь комплексов, включает установку новой СУО и замену устаревшей РЛС 1РЛ33М на новый украинский радар под названием «Рокач-АС». Он работает на дальности до 35 км, а при отслеживании малых целей с габаритами 1 кв. м дистанция составляет 20 км, а размером 0,1 кв. м – 7-10 км.
Эти параметры позволяют эффективно обнаруживать не только самолёты и вертолёты, но и большинство малых и средних БПЛА и крылатые ракеты. Кроме того, аналоговые системы ЗСУ-23-4М-А1 заменены на цифровое оборудование. «Шилка» также оснащается современной навигационной системой.
Первая партия из как минимум 4 обретших вторую жизнь «Шилок» была передана ВСУ в декабре прошлого года. Всего же, по словам волонтёров, планируется передать «десятки» установок. Общая стоимость проекта составила 400 млн гривен. Как утверждается, благодаря модернизации время реакции «Шилки» сократилось с 18 до 0,2 секунды, дальность обнаружения удвоилась, количество одновременно отслеживаемых целей увеличилось с 1 до 20.
