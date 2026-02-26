Рубио в новый ДСНВ требует включить Китай, но не требует Британию и Францию

В XXI веке любое соглашение по ядерным программам должно включать в себя США, Россию и Китай. Без Китая в этом нет смысла в настоящее время.

Сначала сократите свои арсеналы до нашего количественного уровня.

В США высказались о возможном новом договоре о стратегических ядерных вооружениях. Напомним, что срок договора СНВ-III, который подписывался Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, завершился год назад. Россия ещё в течение года придерживалась буквы договора в формате «доброй воли». Теперь буквы договора не придерживается ни одна из сторон. Однако, как стало известно, определённые консультации между Вашингтоном и Москвой по этому вопросу всё же идут.Американские власти, комментируя ситуацию, заявляют, что в прежнем варианте договор СНВ (ДСНВ) себя исчерпал – в нём не могут участвовать исключительно США и Россия.По словам Марко Рубио, которого Дональд Трамп называет одним из вероятных своих преемников наряду с вице-президентом Джей-Ди Вэнсом, новый договор должен включать в себя также и Китай.Госсекретарь США:Китай ранее обычно парировал тем, что количество его ядерных боеголовок в разы меньше, чем у США, добавляя, что в этом варианте ему просто нет смысла присоединяться к договору о сокращении.Однако американцы заявляют, что Китай «ударными темпами» число своих ядерных боеголовок наращивает, готовясь выйти на значение около 1000 единиц.Одновременно США ничего не говорят о том, что в договор должны быть включены и их «ядерные» союзники – Британия, Франция и Израиль. Это ещё один узел противоречий, на который указывают в том же Китае, заявляя, что если уж что-то и обсуждать, то составом всего ядерного клуба, включая и Индию. Сама Индия предпочитает эту тему вовсе не комментировать, как, впрочем, и Британия с Францией и Израилем.