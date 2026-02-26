Рубио в новый ДСНВ требует включить Китай, но не требует Британию и Францию

В США высказались о возможном новом договоре о стратегических ядерных вооружениях. Напомним, что срок договора СНВ-III, который подписывался Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, завершился год назад. Россия ещё в течение года придерживалась буквы договора в формате «доброй воли». Теперь буквы договора не придерживается ни одна из сторон. Однако, как стало известно, определённые консультации между Вашингтоном и Москвой по этому вопросу всё же идут.

Американские власти, комментируя ситуацию, заявляют, что в прежнем варианте договор СНВ (ДСНВ) себя исчерпал – в нём не могут участвовать исключительно США и Россия.



По словам Марко Рубио, которого Дональд Трамп называет одним из вероятных своих преемников наряду с вице-президентом Джей-Ди Вэнсом, новый договор должен включать в себя также и Китай.

Госсекретарь США:

В XXI веке любое соглашение по ядерным программам должно включать в себя США, Россию и Китай. Без Китая в этом нет смысла в настоящее время.

Китай ранее обычно парировал тем, что количество его ядерных боеголовок в разы меньше, чем у США, добавляя, что в этом варианте ему просто нет смысла присоединяться к договору о сокращении.

Сначала сократите свои арсеналы до нашего количественного уровня.

Однако американцы заявляют, что Китай «ударными темпами» число своих ядерных боеголовок наращивает, готовясь выйти на значение около 1000 единиц.

Одновременно США ничего не говорят о том, что в договор должны быть включены и их «ядерные» союзники – Британия, Франция и Израиль. Это ещё один узел противоречий, на который указывают в том же Китае, заявляя, что если уж что-то и обсуждать, то составом всего ядерного клуба, включая и Индию. Сама Индия предпочитает эту тему вовсе не комментировать, как, впрочем, и Британия с Францией и Израилем.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:28
    ❝ Если уж что-то и обсуждать, то составом всего ядерного клуба ❞ —

    — Абсолютно правильная позиция ...