Куба обвинила США в попытке забросить на остров террористов
Официальная Гавана обвинила США в попытке нарушить свои границы, по данным МВД республики, накануне скоростной катер под флагом США попытался вторгнуться в территориальные воды республики. Причем американцы еще и открыли огонь по кубинцам.
Согласно данным МВД республики, в среду, 25 февраля, некая лодка с гражданами США попыталась прорваться к острову Свободы. При этом американцы открыли огонь по кубинским пограничникам, ранив командира кубинского судна. Ответным огнем несколько человек на американском судне были ликвидированы, остальные задержаны. Уточняется, что в лодке находились бывшие граждане Кубы, сбежавшие в США.
Как утверждается, задержанные американцы признались в «террористических намерениях». Они пытались проникнуть на территорию Кубы, чтобы осуществить там некие «террористические акты».
Напомним, что США ввели экономическую блокаду Кубы, Трамп намерен до конца года «сменить режим» на острове Свободы.
