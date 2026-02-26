Куба обвинила США в попытке забросить на остров террористов

Официальная Гавана обвинила США в попытке нарушить свои границы, по данным МВД республики, накануне скоростной катер под флагом США попытался вторгнуться в территориальные воды республики. Причем американцы еще и открыли огонь по кубинцам.

Согласно данным МВД республики, в среду, 25 февраля, некая лодка с гражданами США попыталась прорваться к острову Свободы. При этом американцы открыли огонь по кубинским пограничникам, ранив командира кубинского судна. Ответным огнем несколько человек на американском судне были ликвидированы, остальные задержаны. Уточняется, что в лодке находились бывшие граждане Кубы, сбежавшие в США.



С лодки-нарушителя был открыт огонь по кубинским сотрудникам, командир кубинского судна получил ранения. В результате столкновения (...) с иностранной стороны четверо нападавших были ликвидированы и шестеро получили ранения.


Как утверждается, задержанные американцы признались в «террористических намерениях». Они пытались проникнуть на территорию Кубы, чтобы осуществить там некие «террористические акты».

Установлено, что нейтрализованная скоростная лодка с регистрацией Флорида FL7726SH перевозила 10 вооруженных лиц, которые, согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались осуществить инфильтрацию в террористических целях.


Напомним, что США ввели экономическую блокаду Кубы, Трамп намерен до конца года «сменить режим» на острове Свободы.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:20
    ❝ Ответным огнём несколько человек на американском судне были ликвидированы, остальные задержаны ❞ —

    — Браво, кубинцы, молодцы: « ¡No pasarán! » ...
  2. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    0
    Сегодня, 06:24
    Где-то я уже подобное видел только в другом море и исполнители европейского типа ,флаги пытались поставить в Крыму! am