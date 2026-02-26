Куба обвинила США в попытке забросить на остров террористов

С лодки-нарушителя был открыт огонь по кубинским сотрудникам, командир кубинского судна получил ранения. В результате столкновения (...) с иностранной стороны четверо нападавших были ликвидированы и шестеро получили ранения.

Установлено, что нейтрализованная скоростная лодка с регистрацией Флорида FL7726SH перевозила 10 вооруженных лиц, которые, согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались осуществить инфильтрацию в террористических целях.

Официальная Гавана обвинила США в попытке нарушить свои границы, по данным МВД республики, накануне скоростной катер под флагом США попытался вторгнуться в территориальные воды республики. Причем американцы еще и открыли огонь по кубинцам.Согласно данным МВД республики, в среду, 25 февраля, некая лодка с гражданами США попыталась прорваться к острову Свободы. При этом американцы открыли огонь по кубинским пограничникам, ранив командира кубинского судна. Ответным огнем несколько человек на американском судне были ликвидированы, остальные задержаны. Уточняется, что в лодке находились бывшие граждане Кубы, сбежавшие в США.Как утверждается, задержанные американцы признались в «террористических намерениях». Они пытались проникнуть на территорию Кубы, чтобы осуществить там некие «террористические акты».Напомним, что США ввели экономическую блокаду Кубы, Трамп намерен до конца года «сменить режим» на острове Свободы.