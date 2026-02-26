ВС РФ обложили гарнизон противника в Константиновке теперь и с юга

Активно действуя на Константиновском направлении, российские войска продолжили переводить под свой контроль территории севернее Клебан-Быкского водохранилища. Противник оборудовал на сего северном берегу оборонительные позиции, рассчитывая на то, что для ВС РФ они наряду с самим водохранилищем окажутся непреодолимым препятствием на пути к Константиновке. Но позиции эти были ранее «взломаны», и теперь армия России заняла всю площадь территории у города Константиновка с юга, обложив силы противника.

За сутки под контроль российских войск перешли порядка 10 квадратных километров территории к северу от ранее освобождённых населённых пунктов Бересток и Иванополье.





Соответственно, противник лишён возможностей держать оборону к югу от города. Его позиции в районе улице Дорожной перешли под контроль армии России, а это достаточно серьёзные укрепления, которые теперь дадут дополнительные возможности для вхождения в Константиновку с южного направления нашим войскам.

В самой Константиновке так же продолжаются бои. Юго-восточные, восточные и частично северо-восточные кварталы города находятся под контролем армии России.

Обращает на себя внимание тот факт, что ВСУ под Константиновкой не предпринимают попыток контратаковать и отбить потерянное, как, например, было к северу от Гуляйполя или под Купянском. Это говорит о том, что командование ВСУ делает ставку на вязкую оборону в черте города и на его окраинах, в расчёте на то, что битва за Константиновку сама по себе затянется надолго.
  1. LIONnvrsk Звание
    LIONnvrsk
    0
    Сегодня, 08:09
    А lostarmour на вчерашнюю ночь даёт другую диспозицию.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 08:14
    В районе Константиновки ФАБом-3000 УМПК была разрушена дамба, в результате чего на позициях ВСУ стало довольно сыро.



    Следствием подрыва дамбы стало подтопление местности, что крайне усложняет передвижение подразделений нацистов в районе дороги Дружковка-Константиновка.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 09:07
      Цитата: alexboguslavski
      в результате чего на позициях ВСУ стало довольно сыро.

      Это на северной окраине Константиновки, задействованных позиций ВСУ там особо нет, но дороги в Константиновку по левому берегу реки Кривой Торец полностью смыло. Если уничтожить в Константиновки мосты через реку, их там два, то группировка ВСУ на левом берегу окажется в оперативном окружении.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 10:39
        И еще этот удар можно считать превентивным, что бы в случае занятия Костантиновки нашими войсками дамбу не взорвали ВСУ, сильно осложнив нам жизнь.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 10:55
          Посмотрел, один из мостов в Константиновке уже под нашим контролем, но есть ещё один кроме капитального, на грунтовой дороге, типа пересыпь.
  3. KSLN-CZ1 Звание
    KSLN-CZ1
    0
    Сегодня, 09:57
    Alexey Volodin I'm missing a mention of Nebelwerfen here. Or maybe I'm reading it wrong